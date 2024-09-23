Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не схвалював російську агресію проти України

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран нібито ніколи не схвалював агресію Росії проти України.

Про це він сказав під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Пезешкіан також сказав, що він нібито прагне "до переговорів із Заходом" щодо війни Росії проти України.

"Ми готові сісти з європейцями та американцями для ведення діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України", - сказав президент Ірану.

Також іранський президент заявив, що Тегеран не передавала балістичні ракети РФ від початку його президентства.

Водночас Пезешкіан жодним чином не згадав, що його країна постачає Росії БпЛА, які Москва використовує у війні проти України.

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Співпраця РФ та Ірану

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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