Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не схвалював російську агресію проти України
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран нібито ніколи не схвалював агресію Росії проти України.
Про це він сказав під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Пезешкіан також сказав, що він нібито прагне "до переговорів із Заходом" щодо війни Росії проти України.
"Ми готові сісти з європейцями та американцями для ведення діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України", - сказав президент Ірану.
Також іранський президент заявив, що Тегеран не передавала балістичні ракети РФ від початку його президентства.
Водночас Пезешкіан жодним чином не згадав, що його країна постачає Росії БпЛА, які Москва використовує у війні проти України.
Співпраця РФ та Ірану
Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.
Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.
Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.
Постачання Іраном ракет до РФ
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.
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а шо такЕ
десь підгорає?
вони б і нам продали шахеди-ракети і їх не цікавило б "чи будемо ми ними бити вглиб росії". Але ж нам тре нахаляву, як казав Арестович. А грошики які зекономимо можна між чиновничками пороспихать.
пахнутьтхнуть
Спитав в цього миролюбивого Пезешкіана про іранські шахеди, які щодня вбивають українців?
1. Першапричина - викликать "втомленість" у країн Єврпопи від українців (щоб вонии просто покинули Україну в її підтримці);
2.. Поставить Україну перед фактом: від вас Європа відвернулася - ПОКОРІТЬСЯ!!!
Саме цікаве - коли реально "шахед" гахне по населеному пункту - вони висвловлять занепокоєність!
У них війна в двері ломиться - - а вони "соплі жують!!!
Нащастя ми набули імунітету до брехні і в нас стійка пам'ять! Адіос імбіцили! Вам всім пі......да! Питання тільки часу.
"нібито ніколи не схвалював напад росії " , тоді тут же напишіть коли він схвалював.
продавав шахеди, а те що захід на сьогодні є найбільшим і ключовим постачальником грошей, технологій кацапії, то замилюють очі "санкціями" і глибоким занепокоєнням.
все брехня, але наш нарід хаває, вчитися не хоче