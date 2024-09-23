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Іран (1974) росія (63614)

Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не схвалював російську агресію проти України

Пезешкіан заявив, що ніколи не схвалював російську агресію проти України

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран нібито ніколи не схвалював агресію Росії проти України.

Про це він сказав під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Пезешкіан також сказав, що він нібито прагне "до переговорів із Заходом" щодо війни Росії проти України.

"Ми готові сісти з європейцями та американцями для ведення діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України", - сказав президент Ірану.

Також іранський президент заявив, що Тегеран не передавала балістичні ракети РФ від початку його президентства.

Водночас Пезешкіан жодним чином не згадав, що його країна постачає Росії БпЛА, які Москва використовує у війні проти України. 

Дивіться також: Іран представив нову версію "шахеда" та ще одну балістичну ракету на параді в Тегерані. ФОТО

Співпраця РФ та Ірану

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Читайте також: Іран затримав передачу РФ пускових установок до своїх балістичних ракет, - Reuters
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Топ коментарі
+16
А Шахеди постачав рашці для замирення?
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23.09.2024 20:21
+15
ПЗДЖ
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23.09.2024 20:19
+13
Ага й Китай "не підтримує" , й Індія, й Північна Корея. А ще Туреччина з Казахстаном "не допомогають" обходити санкції. Пи#діти можна що завгодно......
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23.09.2024 20:30
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23.09.2024 20:19 Відповісти
3,14здун.
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23.09.2024 20:21 Відповісти
Аятоли його теж можуть бабах
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23.09.2024 20:21 Відповісти
ой
а шо такЕ
десь підгорає?
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23.09.2024 20:21 Відповісти
Пезешкюй вже напутіна, триздабол.
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23.09.2024 20:21 Відповісти
А Шахеди постачав рашці для замирення?
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23.09.2024 20:21 Відповісти
я думаю, що Ірану байдуже кому продавати, аби купляли, як нещодавно заявив їхній чиновник.
вони б і нам продали шахеди-ракети і їх не цікавило б "чи будемо ми ними бити вглиб росії". Але ж нам тре нахаляву, як казав Арестович. А грошики які зекономимо можна між чиновничками пороспихать.
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23.09.2024 20:39 Відповісти
never & ever
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23.09.2024 20:24 Відповісти
Гроші не пахнуть тхнуть
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23.09.2024 20:26 Відповісти
Хай бабусі своїй про то розповість.
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23.09.2024 20:27 Відповісти
Вова, если твои друзья - криминалитет уже от тебя открещиваются, то что о тебе, гнойном и плешивом, говорить? Через год уже и Венесуэла и КНДР будут говорить, что этим долбо"**** не помогаем
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23.09.2024 20:27 Відповісти
Треба йому пейджер подарувати.
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23.09.2024 20:28 Відповісти
Його приберуть аятоли. Не буду робить з нього ангела, але він може говорити правду. Згадайте, що довбані китайські комуняки жодного разу нічого подібного не говорили. Знаю, які кацапи дибіли - вони можуть своїм вялічієм посваритись навіть з найвідданішими союзниками.
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23.09.2024 20:29 Відповісти
Бизнес, просто бизнес...
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23.09.2024 20:30 Відповісти
Ага, крокодил їв зебру і плакав... їв і плакав...
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24.09.2024 08:46 Відповісти
Ага й Китай "не підтримує" , й Індія, й Північна Корея. А ще Туреччина з Казахстаном "не допомогають" обходити санкції. Пи#діти можна що завгодно......
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23.09.2024 20:30 Відповісти
П%здошкян. П%%%ть, як Троцький. І не червоніє.
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23.09.2024 20:31 Відповісти
"Нас там нет" в персидском исполнении.
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23.09.2024 20:33 Відповісти
Брехливість персів легендарна в віках. Дезінформація-це частина зовнішньої політики держави Іран. Це всім давно відомо.
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23.09.2024 20:34 Відповісти
Ми допагаємо вбивати українців шахедами.але не для публіки не схвалюємо
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23.09.2024 20:34 Відповісти
На куске сала поклялся?
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23.09.2024 20:35 Відповісти
Ну так а шо там наш Кислиця в ООН?
Спитав в цього миролюбивого Пезешкіана про іранські шахеди, які щодня вбивають українців?

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23.09.2024 20:42 Відповісти
Якась невдала геополітика у кремля , вже майже публічно " друзі " визнають своє незахоплення , московскими провалами на всю світову голову ...
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23.09.2024 20:58 Відповісти
Нічого особистого, тількі бізнес.
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23.09.2024 20:59 Відповісти
Це мабуть на ідіотів розраховано.
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23.09.2024 21:03 Відповісти
мопеди - де?
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23.09.2024 21:33 Відповісти
Хочу пояснить це - як "битий хлопець": ці "мопеди" літають не "просто так" Вони прикриваються повітряним простором країн ЄС щоб наносить по нас удари!:
1. Першапричина - викликать "втомленість" у країн Єврпопи від українців (щоб вонии просто покинули Україну в її підтримці);
2.. Поставить Україну перед фактом: від вас Європа відвернулася - ПОКОРІТЬСЯ!!!
Саме цікаве - коли реально "шахед" гахне по населеному пункту - вони висвловлять занепокоєність!
У них війна в двері ломиться - - а вони "соплі жують!!!
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23.09.2024 22:08 Відповісти
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не схвалював російську агресію проти України Але "шахеди".котрі сіють смерть в Україні і розруху вказують .що він ********** іранський пес.
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23.09.2024 21:36 Відповісти
Мені цікаво - а ЧИЇ балістичні ракети і артилерійські снаряди вибухають зараз в Краснодарському краї та Тверській області?!!! Марсіанські?!!!
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23.09.2024 21:55 Відповісти
Я у відповідь пану президенту с тією же правдивістю можу стверджувати що такої країни ян Іран не існує
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23.09.2024 21:56 Відповісти
росіянські сателіти-щури теж навчилися влучно брехати.
Нащастя ми набули імунітету до брехні і в нас стійка пам'ять! Адіос імбіцили! Вам всім пі......да! Питання тільки часу.
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23.09.2024 22:17 Відповісти
Стоило Британцам выдвинуть инициативу о разрешении Украине бить далекобойным западным оружием вглубь россии, сразу русня решила поставить на паузу удары Иранскими ракетами
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23.09.2024 23:15 Відповісти
Срала, мазала, в піч лазила.
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24.09.2024 08:50 Відповісти
Безсоромність у чистому вигляді.
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24.09.2024 09:19 Відповісти
А на фото чебурек без рушника на голові.
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24.09.2024 10:19 Відповісти
А ********* зможе на Корану поклястися?
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24.09.2024 10:36 Відповісти
галіма пропаганда, щоб змішати мухи з катлєтами.
"нібито ніколи не схвалював напад росії " , тоді тут же напишіть коли він схвалював.
продавав шахеди, а те що захід на сьогодні є найбільшим і ключовим постачальником грошей, технологій кацапії, то замилюють очі "санкціями" і глибоким занепокоєнням.
все брехня, але наш нарід хаває, вчитися не хоче
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24.09.2024 10:37 Відповісти
Бреше як останній москаль.
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24.09.2024 11:46 Відповісти
Немає нічого неможливого, коли ти ******...
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24.09.2024 12:17 Відповісти
Угу...агресію не схвалював, але на нас майже кожну ніч летять шахеди та вбивають. Відповідати доведеться!!!
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24.09.2024 12:21 Відповісти
"Послєднєє диханіє господіна ПеЗе" ©
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24.09.2024 13:13 Відповісти
Україна має купувати в Ірана ті ракети якщо Захід не дає дозволу бити їхніми вглиб москалів.
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24.09.2024 13:24 Відповісти
 
 