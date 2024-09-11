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Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем, - Sky News (СУПУТНИКОВЕ ФОТО)

Судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку.

Про це пише Sky News з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 вересня судно Port Olya 3 прибуло в російський порт "‎Оля", що в Астраханській області РФ. Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News Data & Forensics, показують судно саме цього дня в порту "Оля".

Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем, - Sky News

За шість днів до цього, а саме 29 серпня, судно, про яке йдеться, було в іранському порту Амірабад.

Sky News пише, що після прибуття до РФ балістичні ракети Fath-360 завантажили у великий поїзд. Далі, ймовірно, ракети Fath-360 могли відправити на військовий полігон Ашулук в Астраханській області для подальшої підготовки перед використанням у війні проти України.

Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем, - Sky News

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Читайте також: Розрив дипвідносин - це одни з варіантів відповіді на передачу Іраном ракет РФ, - МЗС

Автор: 

Іран (2030) ракети (4022) росія (65129)


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Топ коментарі
+50
Я так розумію, вже завтра уряди США та Британії винесуть Ірану якісь дуже суворі санкції, як обіцяли. Заборонять двом-трьом іранцям американські візи. Але можливо буде потужніше і візи скасують навіть чотирьом іранцям.
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11.09.2024 17:02
+33
сраний Іран за раз поставив 220 ракет , а 54 країни Рамштайну за 2,5 роки тільки 20 Атакамс !
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11.09.2024 17:09
+32
Іран передаст - хтось сумнівався
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11.09.2024 16:59
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А були сумніви! Поки Ізраїль і штати не знищують ціз тварин у тапках-толку не буду!!
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11.09.2024 20:42 Відповісти
куколди вже зтурбовані?
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11.09.2024 21:11 Відповісти
Шел третий год войны. Украина с кучей предприятий, заводов и спецов даже с теми которые остались после СССР не в состоянии начать клепать свои ракеты в промышленных масштабах. Походу зелёному зубы заговорили типа зачем вам это мы вам предоставим, а тот уши развесил и только щас начинает раздупляться. Потужный лидер
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11.09.2024 23:37 Відповісти
Ничого він не роздупляє.В нього на суфлері біжить текст - "зображай роздупляння".
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11.09.2024 23:51 Відповісти
не будем эскалировать, да?
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12.09.2024 01:10 Відповісти
за такой длиный путь, можно было что-то и придумать. Законная военная цель, стоимость операции не более 10 лямов.
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12.09.2024 06:04 Відповісти
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