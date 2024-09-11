Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем, - Sky News (СУПУТНИКОВЕ ФОТО)

Судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку.

Про це пише Sky News з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 вересня судно Port Olya 3 прибуло в російський порт "‎Оля", що в Астраханській області РФ. Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News Data & Forensics, показують судно саме цього дня в порту "Оля".

За шість днів до цього, а саме 29 серпня, судно, про яке йдеться, було в іранському порту Амірабад.

Sky News пише, що після прибуття до РФ балістичні ракети Fath-360 завантажили у великий поїзд. Далі, ймовірно, ракети Fath-360 могли відправити на військовий полігон Ашулук в Астраханській області для подальшої підготовки перед використанням у війні проти України.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Читайте також: Розрив дипвідносин - це одни з варіантів відповіді на передачу Іраном ракет РФ, - МЗС