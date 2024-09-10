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Розрив дипвідносин - це одни з варіантів відповіді на передачу Іраном ракет РФ, - МЗС

Іранські балістичні ракети (фото ілюстративне)

Українське МЗС розповіло про те, які дипломатичні наслідки матиме для Ірану, використання росіянами переданих раніше балістичних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого.

Так він підкреслив, що підтвердження передачі Іраном балістичних ракет Росії і факту їх застосування матиме "руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин".

У відповідь на запитання про те, що мається на увазі під "руйнівними наслідками для українсько-іранських двосторонніх відносин" і чи йдеться про можливий розрив дипломатичних відносин з Іраном, речник зазначив:

"Я можу підтвердити, що наше попередження залишається в силі. Учора до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні. Йому в жорсткій формі донесено позицію України про руйнівні наслідки. Я не буду уточнювати зараз, що конкретно мається на увазі під "руйнівними наслідками", щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з названою вами, є на столі".

Читайте: Велика Британія запровадила санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет

Він додав, що "якщо дійсно передача відбулася, і факт застосування буде зафіксований... то, відповідно, будуть наставати наслідки".

Тихий зазначив, що Україна уважно стежить за розвитком цих подій, і будуть "подальші кроки МЗС у цьому напрямку".

За його словами, поглиблена військово-технічна взаємодія між Іраном і Росією створює загрози у безпековій сфері для всього регіону Європи і Близького Сходу.

"Ми закликаємо наших партнерів, міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву з метою збереження міжнародного миру і безпеки і нівелювання тих загроз, які ця співпраця несе", – резюмував речник.

Також читайте: Поставлені Іраном ракети РФ, імовірно, використовуватиме для атак по інфраструктурі України наступної осені і зими, - ISW

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ

Автор: 

Іран (2030) МЗС (4121) росія (65122) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+14
Потужно…. після збиття боїнгу потрібно було це робити…
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10.09.2024 22:19
+14
ну, передачи шахедів для цього було недостатньо...
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10.09.2024 22:19
+10
Потужно
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10.09.2024 22:14
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10.09.2024 22:14 Відповісти
Су 27 явно до аяттол не долетить. Ф16 янкі не дозволять.
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10.09.2024 22:17 Відповісти
в ірано-кацапській сдєлці сушки можуть бути тільки сьомки, а основне це - ядерні технології.

прівєт Бі-бі і браттям єврєям !
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10.09.2024 22:38 Відповісти
Зустрілися якось Бібі і Сі. Це була рекламна акція Бі-Бі-Сі, - подумали у Лондоні.



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10.09.2024 22:55 Відповісти
о, красавчєги ! у євреїв памєять на тисячоліття, вони ще пригадають Бі-бі ці картінки.
Тель-Авів. Будівля партії «Лікуд». Білборд прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та московського тирана путіна і америцького донні

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10.09.2024 23:07 Відповісти
А в Пластіліні - вулиця *****.
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10.09.2024 23:13 Відповісти
що зайвий раз підтверджує генетичні дослідження - всі сєміти браття.

буйло часом не із них ?
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10.09.2024 23:38 Відповісти
Ця пам'ять не заважає їм до кацапів з візитами офіційними кататися , на днях он знову хтось приїхав .
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10.09.2024 23:53 Відповісти
недавно ізраільський військовий експерт і капітан запасу ЦАХАЛ Григорій Тамар зізнався, що з'ясувалось - євреї гарні воїни, але погані політики і діпломати
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10.09.2024 23:59 Відповісти
то це у них через "тисячолітню пам'ять " , чи просто "стокгольмський синдром " через римлян ?
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11.09.2024 00:06 Відповісти
все набагато простіше - вони такі хитрожопі, що дурять самі себе
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11.09.2024 02:32 Відповісти
мда, а колись хотіли передати іранцям технологію по АН-140, але Аллах вмішався:

У тій авіатрощі загинуло 44 людини, в тому числі шість членів екіпажу. На борту перебували керівники АНТК «Антонов» - заступник генерального директора Ярослав Голобородько та заступник головного конструктора Віктор Шишков, інші керівники українських та російських авіапідприємств, які розробляли й проводили Ан-140, провідні інженери та конструктори - цвіт авіабудування двох країнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-140#cite_note-3 [3] .

Іншалла !
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10.09.2024 22:30 Відповісти
Незламно і потужно зепитори торгують зерном , а ті , віддячили бомбами на голови українців ! Ще не одна падла зелена не здохла від обстрілів і має нахабство казати « якщо» , як і перед нападом не вірили
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10.09.2024 23:34 Відповісти
Я подумав, що це якийсь мудрий вислів мовою фарсі, і кинувся перекладати.
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10.09.2024 22:30 Відповісти
так і є! це означає: на Сході поважають крутих пацанів, які можеть дати по зубах
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10.09.2024 22:34 Відповісти
О, витерли. А там було оце - 💪💪💪

На перший погляд схоже на щось арабське.
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10.09.2024 22:38 Відповісти
Та цим аятолам пофігу.
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10.09.2024 22:18 Відповісти
Депортувати усіх іранців в 3 дні- чемодан, бус, білоруський кордон...
Але ж на це треба мати яйки
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10.09.2024 22:44 Відповісти
навіщо депортувати ?

можна і в зіндан вони ******* в зінданах сідати в бест
(сісти в бест - сховатися від переслідування, вичікувати зміни обставин. Бусурман (тат.)
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10.09.2024 22:57 Відповісти
та чхати ослотрахам на ті дип. відносини. цікаво друге - чому зелебобіки й досі їх не розірвали.
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10.09.2024 22:18 Відповісти
тому що бобіки ,ті відносини варто було розвірвати після збиття боїнга українського і відмови аятолл допустити українську сторону до розслідування .
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10.09.2024 23:56 Відповісти
Потужно…. після збиття боїнгу потрібно було це робити…
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10.09.2024 22:19 Відповісти
ну, передачи шахедів для цього було недостатньо...
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10.09.2024 22:19 Відповісти
Сало в дорогу їм видайте, і доброго підсрачника!
Вони в Україні, такий бізнес розгорнули, що будуть ще й опиратися!
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10.09.2024 22:21 Відповісти
колись пєрси спровокували бєсчинства і напали на російське посольство, при обороні якого загинув Олександр Грибоєдов - чи не єдиний із рашки гідний називатись людиною.

а чи не помститись і нам в кращих персідських традиціях за великого письменника-дємократа - "нє забудім, нє прастім".
в акції може взяти участь виключно російськомовні кияни шоб все було по протоколу
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10.09.2024 22:22 Відповісти
Спровокував персів сам Грибоєдов, коли вкрав в одного з них гарем, та сховав на території російського посольства. Конфлікт був не вигідний, ні перському шаху, ні російському царю, тому що в них намічались якісь спільні плани. Після того, як син шаха, привіз в подарунок Миколі першому, дорогоцінний камінь, той оголосив, що конфлікт забутий назавжди
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10.09.2024 23:35 Відповісти
Увьол цілий гарем у Абдули. Оце мужик! Товаріщ Сухов одобряє.

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11.09.2024 01:00 Відповісти
при чому тут баби ?
рашка віджала після кількох війн у ірана Південний Кавказ і чималу контрибуцію сріблом.
завдання посла Грибоєдова було вичавити з шаха контрибуцію
Выплата персами контрибуции в Тебризе

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11.09.2024 02:39 Відповісти
Ще мзс може потужно накласти собі в штани, в знак протесту.
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10.09.2024 22:23 Відповісти
Потужно!
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10.09.2024 22:25 Відповісти
ЦИРК НА ДРОТІ... ЗБИТОГО ЛІТАКА ТА ШАХЕДІВ БУЛО МАЛО? НІЧОГО ІРАНУ НЕ ЗРОБЛЧТЬ А РАКЕТИ ПІВ УКРАЇНИ ЗРУЙНУЮТЬ.
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10.09.2024 22:25 Відповісти
Вони всю війну їм зерно постачають
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10.09.2024 23:35 Відповісти
Розірвати не можливо, тому що в Ірані живе доху.. я громадянок України,котрі наплодили місцевим ослайобам ********* ! І якщо трапиться якась халепа,їх треба буде євакуювати до дому, разом з чоловіками,особами, виводком тощо...
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10.09.2024 22:29 Відповісти
Хто тобі сказав що по цій причині неможливо розірвати дипстосунки ? Чи твоя рідня теж у ірані народжуваність підіймає ?
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10.09.2024 23:59 Відповісти
тобто іранські "шахеди" не достатньо повбивали тутейших смердів, аби розривати дипвідносини з персами? цікаво, зелені ********, а який рівень смертей ви вважаєте достатнім для розриву дипвідносин?
пс ну, хороший початок для нового міністра
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10.09.2024 22:31 Відповісти
Полотенцеморді збили наш пасажирський літак ще до широкомасштабного вторгнення кацапні. І що? І нічого.
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10.09.2024 22:34 Відповісти
А те що шахеди сиплляться на голови українцям третій рік-це не один із варіантів відповіді у вигляді розриву дипвідносин. Дивіться не переплутайте.
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10.09.2024 22:32 Відповісти
А для чого взагалі потрібні були дипвідносини із дикунами після їхньої ісламської революції? Для того щоб бариги по обидві сторони клали відкати на якоби економічних контрактах? Тепер оті сюсюкання з людожерами перетворювалися у гроші, а гроші потім у ракети, а ракети полетіли по Україні. В пакистані любитель шаріату вбив, розчленував свою рідну доньку. Бо вона закохалася в когось там не того, що написано у книжці. Рештки тіла розклав біля хати щоб усі віруючі у селі не сумнівалися в тому, що він все зробив як написано десь там. І всі ходять схвалюють. Все ок. Всі мавпи палестинці також мають право на свої скрепи. Підтримуйте і далі дипвідносини з гімном. А потім з круглими очима знову самі в себе питати будете. А как так получілось, сто по нам прільоти. Ха ха ха.
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10.09.2024 22:34 Відповісти
Нас іранськими дронами два роки посипають, а Зельониє тільки тепер почали натякати. Може так осміліють, що ще пригрозять і зерно Ірану не продавати?
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10.09.2024 22:35 Відповісти
Странно если Иран покупает зерно у Украины, а не меняет на ракеты и Шахеды у РФ.
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10.09.2024 23:06 Відповісти
Дипвідносини з Іраном досі є? Це справжня ганьба. Зеленський - мудак і постане перед судом. Не печерським
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10.09.2024 22:36 Відповісти
Розмріялись , ЧЛЕНОГРАЙ бачить себє сцарем довічно, вірнопозеленілих сраколізів више КРИШи Гидкко слухати всіх ! Единий Черновіл і Чекалкін бачать , як є 🤢🎪ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ- ВОРГ України , гірше путлера , зруйнував вжє демократію і вбив Перемогу , співпрацює з ТЕРРОРИСТАМИ з першого дня ПРІШЕСТВІЯ
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10.09.2024 23:41 Відповісти
А дип отношения еще есть после тысяч шахедов?
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10.09.2024 22:42 Відповісти
А как же.
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10.09.2024 23:06 Відповісти
Якось не зручно ...іран один ...давай всім гамузом ... китай ,та північна корея...орбана ...фіцо ...чи то друзі для 🤡 ?!!!
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10.09.2024 22:44 Відповісти
Ну справедливости ради, с КНДР разорвали дип.отношения еще в 22 году.
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10.09.2024 22:51 Відповісти
Аятолли глибоко зневажають нас. Всім відоме їх ставлення до Ізраїлю,а тут 73% людей добровільно,зі сміхом та улюлюканням вибрали собі царем яхуда та ще й такого нікчемного.....
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10.09.2024 22:52 Відповісти
а чому вони тоді дали ракети жиду пукіну-шаломову, якщо вони так не ******* жидів?
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11.09.2024 02:09 Відповісти
ви там в Омериці,як діти. він вепс
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11.09.2024 09:30 Відповісти
З сябрами як? а з мадярами? з КНДР?
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10.09.2024 22:53 Відповісти
Та кроме мавпячего посольства у нас еще работают более 900 мавпячих предприятий.
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10.09.2024 22:55 Відповісти
А мы что до сих пор не разорвали дип отношения после того как Иран шахедами нам пол Украины разбил?
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10.09.2024 23:06 Відповісти
Не ми , а підрашистний порношут !
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10.09.2024 23:43 Відповісти
Найсмішніше, що люди щиро дивуються, що досі є дипвідносини з іраном.

У 2022 треба було ставити це питання, а не язика в жопу зелі засовувати, бо він не втік.

З першим голосуванням в ООН треба було питати, чого це ми іран ***** не посилаємо.
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10.09.2024 23:22 Відповісти
Нам на голови полетять ракети, які розробляли випускники українських вишів, на українському обладнані
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10.09.2024 23:44 Відповісти
"Я можу підтвердити, що наше попередження залишається в силі. Учора до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні. Йому в жорсткій формі донесено позицію України про руйнівні наслідки. Я не буду уточнювати зараз, що конкретно мається на увазі під "руйнівними наслідками", щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з названою вами, є на столі". Джерело: https://censor.net/ua/n3509247

Це як???? Можуть i не бути розiрванi, так? Тодi нашому МЗС треба об'явити персонами нонрграта и вигнать ***** за поребрик в 24 години!!!
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10.09.2024 23:50 Відповісти
тим часом міжнародна федерація діабету запрошує спікера з ірану! ну а якже без нього буде вивчатися діабет...ублюдки
https://idf.org/events/webinars/how-registries-can-help-tackle-the-global-diabetes-burden/?mc_cid=bb32dd7356&mc_eid=66affc6b7e
Prof Farshad Farzadfar, Scientist, NCD department, WHO, HQ (Iran)
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11.09.2024 01:21 Відповісти
так як скоро по Україні полетять срані ракети сраного ірану, то пропоную діяти на випередження і ВБИТИ ПОСЛА СРАНОГО ІРАНУ!
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11.09.2024 02:08 Відповісти
Якесь позорище… ще не розірвали відносини? То з Росією тягнули , росіяни доходили до Київа , р самі покинули приміщення , Київ продовжував підтримувати відносини, за то любі відносини США до Росії ,чи іншої держави , Україну щемить…. Нема слів..
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11.09.2024 02:12 Відповісти
Это нужно было сделать вчера - 2,5 года назад.
А не ковыряться в носу - один из вариантов...
Тупость и нерешительность - это признаки слабости и деградации
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11.09.2024 05:27 Відповісти
Там не розрив діпвідносин, а арешт всіх іранських обізян на території України має бути, разом з дипломатами.
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11.09.2024 06:00 Відповісти
Розрив дипвідносин-це не про нашу владу.Чи бояться,чи така вказівка.
От зараз екологічна катастрофа,із р.Сейм з території узької***рації прийшла отруйна пляма,вже в Десні все живе гине,до Дніпра доходить,де звернення в міжнародні екологічні організації?Ще і мямлять,може це випадково.Випадково греблю ГЕС підірвали,випадково ріки України знищують...
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11.09.2024 06:03 Відповісти
Обізяни 2 роки убивають Українців своїми шахедами лідор проснувся тільки ,цирк пррдовжується
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11.09.2024 07:11 Відповісти
Дивно що дипвідносини не не розірвані.
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11.09.2024 08:45 Відповісти
 
 