Розрив дипвідносин - це одни з варіантів відповіді на передачу Іраном ракет РФ, - МЗС

Українське МЗС розповіло про те, які дипломатичні наслідки матиме для Ірану, використання росіянами переданих раніше балістичних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого.

Так він підкреслив, що підтвердження передачі Іраном балістичних ракет Росії і факту їх застосування матиме "руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин".

У відповідь на запитання про те, що мається на увазі під "руйнівними наслідками для українсько-іранських двосторонніх відносин" і чи йдеться про можливий розрив дипломатичних відносин з Іраном, речник зазначив:

"Я можу підтвердити, що наше попередження залишається в силі. Учора до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні. Йому в жорсткій формі донесено позицію України про руйнівні наслідки. Я не буду уточнювати зараз, що конкретно мається на увазі під "руйнівними наслідками", щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з названою вами, є на столі".

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Він додав, що "якщо дійсно передача відбулася, і факт застосування буде зафіксований... то, відповідно, будуть наставати наслідки".

Тихий зазначив, що Україна уважно стежить за розвитком цих подій, і будуть "подальші кроки МЗС у цьому напрямку".

За його словами, поглиблена військово-технічна взаємодія між Іраном і Росією створює загрози у безпековій сфері для всього регіону Європи і Близького Сходу.

"Ми закликаємо наших партнерів, міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву з метою збереження міжнародного миру і безпеки і нівелювання тих загроз, які ця співпраця несе", – резюмував речник.

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Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

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