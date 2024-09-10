Розрив дипвідносин - це одни з варіантів відповіді на передачу Іраном ракет РФ, - МЗС
Українське МЗС розповіло про те, які дипломатичні наслідки матиме для Ірану, використання росіянами переданих раніше балістичних ракет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого.
Так він підкреслив, що підтвердження передачі Іраном балістичних ракет Росії і факту їх застосування матиме "руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин".
У відповідь на запитання про те, що мається на увазі під "руйнівними наслідками для українсько-іранських двосторонніх відносин" і чи йдеться про можливий розрив дипломатичних відносин з Іраном, речник зазначив:
"Я можу підтвердити, що наше попередження залишається в силі. Учора до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні. Йому в жорсткій формі донесено позицію України про руйнівні наслідки. Я не буду уточнювати зараз, що конкретно мається на увазі під "руйнівними наслідками", щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з названою вами, є на столі".
Він додав, що "якщо дійсно передача відбулася, і факт застосування буде зафіксований... то, відповідно, будуть наставати наслідки".
Тихий зазначив, що Україна уважно стежить за розвитком цих подій, і будуть "подальші кроки МЗС у цьому напрямку".
За його словами, поглиблена військово-технічна взаємодія між Іраном і Росією створює загрози у безпековій сфері для всього регіону Європи і Близького Сходу.
"Ми закликаємо наших партнерів, міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву з метою збереження міжнародного миру і безпеки і нівелювання тих загроз, які ця співпраця несе", – резюмував речник.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
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прівєт Бі-бі і браттям єврєям !
Тель-Авів. Будівля партії «Лікуд». Білборд прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та московського тирана путіна і америцького донні
буйло часом не із них ?
У тій авіатрощі загинуло 44 людини, в тому числі шість членів екіпажу. На борту перебували керівники АНТК «Антонов» - заступник генерального директора Ярослав Голобородько та заступник головного конструктора Віктор Шишков, інші керівники українських та російських авіапідприємств, які розробляли й проводили Ан-140, провідні інженери та конструктори - цвіт авіабудування двох країнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-140#cite_note-3 [3] .
Іншалла !
На перший погляд схоже на щось арабське.
Але ж на це треба мати яйки
можна і в зіндан вони ******* в зінданах сідати в бест
(сісти в бест - сховатися від переслідування, вичікувати зміни обставин. Бусурман (тат.)
Вони в Україні, такий бізнес розгорнули, що будуть ще й опиратися!
а чи не помститись і нам в кращих персідських традиціях за великого письменника-дємократа - "нє забудім, нє прастім".
в акції може взяти участь виключно російськомовні кияни шоб все було по протоколу
рашка віджала після кількох війн у ірана Південний Кавказ і чималу контрибуцію сріблом.
завдання посла Грибоєдова було вичавити з шаха контрибуцію
Выплата персами контрибуции в Тебризе
пс ну, хороший початок для нового міністра
У 2022 треба було ставити це питання, а не язика в жопу зелі засовувати, бо він не втік.
З першим голосуванням в ООН треба було питати, чого це ми іран ***** не посилаємо.
Це як???? Можуть i не бути розiрванi, так? Тодi нашому МЗС треба об'явити персонами нонрграта и вигнать ***** за поребрик в 24 години!!!
https://idf.org/events/webinars/how-registries-can-help-tackle-the-global-diabetes-burden/?mc_cid=bb32dd7356&mc_eid=66affc6b7e
Prof Farshad Farzadfar, Scientist, NCD department, WHO, HQ (Iran)
А не ковыряться в носу - один из вариантов...
Тупость и нерешительность - это признаки слабости и деградации
От зараз екологічна катастрофа,із р.Сейм з території узької***рації прийшла отруйна пляма,вже в Десні все живе гине,до Дніпра доходить,де звернення в міжнародні екологічні організації?Ще і мямлять,може це випадково.Випадково греблю ГЕС підірвали,випадково ріки України знищують...