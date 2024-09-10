Разрыв дипотношений – это одни из вариантов ответа на передачу Ираном ракет РФ, - МИД

Украинский МИД рассказал о том, какие дипломатические последствия будет иметь для Ирана, использование россиянами переданных ранее баллистических ракет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого.

Так он подчеркнул, что подтверждение передачи Ираном баллистических ракет России и факта их применения будет иметь "разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений".

В ответ на вопрос о том, что имеется в виду под "разрушительными последствиями для украинско-иранских двусторонних отношений" и идет ли речь о возможном разрыве дипломатических отношений с Ираном, спикер отметил:

"Я могу подтвердить, что наше предупреждение остается в силе. Вчера в Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине. Ему в жесткой форме донесена позиция Украины о разрушительных последствиях. Я не буду уточнять сейчас, что конкретно имеется в виду под "разрушительными последствиями", чтобы не ослаблять дипломатическую позицию. Но могу сказать, что все опции, включая названную вами, есть на столе".

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Он добавил, что "если действительно передача состоялась, и факт применения будет зафиксирован... то, соответственно, будут наступать последствия".

Тихий отметил, что Украина внимательно следит за развитием этих событий, и будут "дальнейшие шаги МИД в этом направлении".

По его словам, углубленное военно-техническое взаимодействие между Ираном и Россией создает угрозы в сфере безопасности для всего региона Европы и Ближнего Востока.

"Мы призываем наших партнеров, международное сообщество усилить давление на Тегеран и Москву с целью сохранения международного мира и безопасности и нивелирования тех угроз, которые это сотрудничество несет", - резюмировал спикер.

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Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

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