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Разрыв дипотношений – это одни из вариантов ответа на передачу Ираном ракет РФ, - МИД

Іранські балістичні ракети (фото ілюстративне)

Украинский МИД рассказал о том, какие дипломатические последствия будет иметь для Ирана, использование россиянами переданных ранее баллистических ракет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого.

Так он подчеркнул, что подтверждение передачи Ираном баллистических ракет России и факта их применения будет иметь "разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений".

В ответ на вопрос о том, что имеется в виду под "разрушительными последствиями для украинско-иранских двусторонних отношений" и идет ли речь о возможном разрыве дипломатических отношений с Ираном, спикер отметил:

"Я могу подтвердить, что наше предупреждение остается в силе. Вчера в Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине. Ему в жесткой форме донесена позиция Украины о разрушительных последствиях. Я не буду уточнять сейчас, что конкретно имеется в виду под "разрушительными последствиями", чтобы не ослаблять дипломатическую позицию. Но могу сказать, что все опции, включая названную вами, есть на столе".

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Он добавил, что "если действительно передача состоялась, и факт применения будет зафиксирован... то, соответственно, будут наступать последствия".

Тихий отметил, что Украина внимательно следит за развитием этих событий, и будут "дальнейшие шаги МИД в этом направлении".

По его словам, углубленное военно-техническое взаимодействие между Ираном и Россией создает угрозы в сфере безопасности для всего региона Европы и Ближнего Востока.

"Мы призываем наших партнеров, международное сообщество усилить давление на Тегеран и Москву с целью сохранения международного мира и безопасности и нивелирования тех угроз, которые это сотрудничество несет", - резюмировал спикер.

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Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

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Автор: 

Иран (1794) МИД (6948) россия (95502) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+14
Потужно…. після збиття боїнгу потрібно було це робити…
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10.09.2024 22:19
+14
ну, передачи шахедів для цього було недостатньо...
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10.09.2024 22:19
+10
Потужно
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10.09.2024 22:14
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Потужно
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10.09.2024 22:14 Ответить
Су 27 явно до аяттол не долетить. Ф16 янкі не дозволять.
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10.09.2024 22:17 Ответить
в ірано-кацапській сдєлці сушки можуть бути тільки сьомки, а основне це - ядерні технології.

прівєт Бі-бі і браттям єврєям !
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10.09.2024 22:38 Ответить
Зустрілися якось Бібі і Сі. Це була рекламна акція Бі-Бі-Сі, - подумали у Лондоні.



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10.09.2024 22:55 Ответить
о, красавчєги ! у євреїв памєять на тисячоліття, вони ще пригадають Бі-бі ці картінки.
Тель-Авів. Будівля партії «Лікуд». Білборд прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та московського тирана путіна і америцького донні

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10.09.2024 23:07 Ответить
А в Пластіліні - вулиця *****.
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10.09.2024 23:13 Ответить
що зайвий раз підтверджує генетичні дослідження - всі сєміти браття.

буйло часом не із них ?
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10.09.2024 23:38 Ответить
Ця пам'ять не заважає їм до кацапів з візитами офіційними кататися , на днях он знову хтось приїхав .
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10.09.2024 23:53 Ответить
недавно ізраільський військовий експерт і капітан запасу ЦАХАЛ Григорій Тамар зізнався, що з'ясувалось - євреї гарні воїни, але погані політики і діпломати
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10.09.2024 23:59 Ответить
то це у них через "тисячолітню пам'ять " , чи просто "стокгольмський синдром " через римлян ?
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11.09.2024 00:06 Ответить
все набагато простіше - вони такі хитрожопі, що дурять самі себе
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11.09.2024 02:32 Ответить
мда, а колись хотіли передати іранцям технологію по АН-140, але Аллах вмішався:

У тій авіатрощі загинуло 44 людини, в тому числі шість членів екіпажу. На борту перебували керівники АНТК «Антонов» - заступник генерального директора Ярослав Голобородько та заступник головного конструктора Віктор Шишков, інші керівники українських та російських авіапідприємств, які розробляли й проводили Ан-140, провідні інженери та конструктори - цвіт авіабудування двох країнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-140#cite_note-3 [3] .

Іншалла !
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10.09.2024 22:30 Ответить
Незламно і потужно зепитори торгують зерном , а ті , віддячили бомбами на голови українців ! Ще не одна падла зелена не здохла від обстрілів і має нахабство казати « якщо» , як і перед нападом не вірили
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10.09.2024 23:34 Ответить
Я подумав, що це якийсь мудрий вислів мовою фарсі, і кинувся перекладати.
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10.09.2024 22:30 Ответить
так і є! це означає: на Сході поважають крутих пацанів, які можеть дати по зубах
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10.09.2024 22:34 Ответить
О, витерли. А там було оце - 💪💪💪

На перший погляд схоже на щось арабське.
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10.09.2024 22:38 Ответить
Та цим аятолам пофігу.
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10.09.2024 22:18 Ответить
Депортувати усіх іранців в 3 дні- чемодан, бус, білоруський кордон...
Але ж на це треба мати яйки
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10.09.2024 22:44 Ответить
навіщо депортувати ?

можна і в зіндан вони ******* в зінданах сідати в бест
(сісти в бест - сховатися від переслідування, вичікувати зміни обставин. Бусурман (тат.)
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10.09.2024 22:57 Ответить
та чхати ослотрахам на ті дип. відносини. цікаво друге - чому зелебобіки й досі їх не розірвали.
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10.09.2024 22:18 Ответить
тому що бобіки ,ті відносини варто було розвірвати після збиття боїнга українського і відмови аятолл допустити українську сторону до розслідування .
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10.09.2024 23:56 Ответить
Потужно…. після збиття боїнгу потрібно було це робити…
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10.09.2024 22:19 Ответить
ну, передачи шахедів для цього було недостатньо...
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10.09.2024 22:19 Ответить
Сало в дорогу їм видайте, і доброго підсрачника!
Вони в Україні, такий бізнес розгорнули, що будуть ще й опиратися!
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10.09.2024 22:21 Ответить
колись пєрси спровокували бєсчинства і напали на російське посольство, при обороні якого загинув Олександр Грибоєдов - чи не єдиний із рашки гідний називатись людиною.

а чи не помститись і нам в кращих персідських традиціях за великого письменника-дємократа - "нє забудім, нє прастім".
в акції може взяти участь виключно російськомовні кияни шоб все було по протоколу
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10.09.2024 22:22 Ответить
Спровокував персів сам Грибоєдов, коли вкрав в одного з них гарем, та сховав на території російського посольства. Конфлікт був не вигідний, ні перському шаху, ні російському царю, тому що в них намічались якісь спільні плани. Після того, як син шаха, привіз в подарунок Миколі першому, дорогоцінний камінь, той оголосив, що конфлікт забутий назавжди
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10.09.2024 23:35 Ответить
Увьол цілий гарем у Абдули. Оце мужик! Товаріщ Сухов одобряє.

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11.09.2024 01:00 Ответить
при чому тут баби ?
рашка віджала після кількох війн у ірана Південний Кавказ і чималу контрибуцію сріблом.
завдання посла Грибоєдова було вичавити з шаха контрибуцію
Выплата персами контрибуции в Тебризе

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11.09.2024 02:39 Ответить
Ще мзс може потужно накласти собі в штани, в знак протесту.
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10.09.2024 22:23 Ответить
Потужно!
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10.09.2024 22:25 Ответить
ЦИРК НА ДРОТІ... ЗБИТОГО ЛІТАКА ТА ШАХЕДІВ БУЛО МАЛО? НІЧОГО ІРАНУ НЕ ЗРОБЛЧТЬ А РАКЕТИ ПІВ УКРАЇНИ ЗРУЙНУЮТЬ.
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10.09.2024 22:25 Ответить
Вони всю війну їм зерно постачають
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10.09.2024 23:35 Ответить
Розірвати не можливо, тому що в Ірані живе доху.. я громадянок України,котрі наплодили місцевим ослайобам ********* ! І якщо трапиться якась халепа,їх треба буде євакуювати до дому, разом з чоловіками,особами, виводком тощо...
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10.09.2024 22:29 Ответить
Хто тобі сказав що по цій причині неможливо розірвати дипстосунки ? Чи твоя рідня теж у ірані народжуваність підіймає ?
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10.09.2024 23:59 Ответить
тобто іранські "шахеди" не достатньо повбивали тутейших смердів, аби розривати дипвідносини з персами? цікаво, зелені ********, а який рівень смертей ви вважаєте достатнім для розриву дипвідносин?
пс ну, хороший початок для нового міністра
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10.09.2024 22:31 Ответить
Полотенцеморді збили наш пасажирський літак ще до широкомасштабного вторгнення кацапні. І що? І нічого.
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10.09.2024 22:34 Ответить
А те що шахеди сиплляться на голови українцям третій рік-це не один із варіантів відповіді у вигляді розриву дипвідносин. Дивіться не переплутайте.
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10.09.2024 22:32 Ответить
А для чого взагалі потрібні були дипвідносини із дикунами після їхньої ісламської революції? Для того щоб бариги по обидві сторони клали відкати на якоби економічних контрактах? Тепер оті сюсюкання з людожерами перетворювалися у гроші, а гроші потім у ракети, а ракети полетіли по Україні. В пакистані любитель шаріату вбив, розчленував свою рідну доньку. Бо вона закохалася в когось там не того, що написано у книжці. Рештки тіла розклав біля хати щоб усі віруючі у селі не сумнівалися в тому, що він все зробив як написано десь там. І всі ходять схвалюють. Все ок. Всі мавпи палестинці також мають право на свої скрепи. Підтримуйте і далі дипвідносини з гімном. А потім з круглими очима знову самі в себе питати будете. А как так получілось, сто по нам прільоти. Ха ха ха.
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10.09.2024 22:34 Ответить
Нас іранськими дронами два роки посипають, а Зельониє тільки тепер почали натякати. Може так осміліють, що ще пригрозять і зерно Ірану не продавати?
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10.09.2024 22:35 Ответить
Странно если Иран покупает зерно у Украины, а не меняет на ракеты и Шахеды у РФ.
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10.09.2024 23:06 Ответить
Дипвідносини з Іраном досі є? Це справжня ганьба. Зеленський - мудак і постане перед судом. Не печерським
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10.09.2024 22:36 Ответить
Розмріялись , ЧЛЕНОГРАЙ бачить себє сцарем довічно, вірнопозеленілих сраколізів више КРИШи Гидкко слухати всіх ! Единий Черновіл і Чекалкін бачать , як є 🤢🎪ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ- ВОРГ України , гірше путлера , зруйнував вжє демократію і вбив Перемогу , співпрацює з ТЕРРОРИСТАМИ з першого дня ПРІШЕСТВІЯ
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10.09.2024 23:41 Ответить
А дип отношения еще есть после тысяч шахедов?
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10.09.2024 22:42 Ответить
А как же.
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10.09.2024 23:06 Ответить
Якось не зручно ...іран один ...давай всім гамузом ... китай ,та північна корея...орбана ...фіцо ...чи то друзі для 🤡 ?!!!
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10.09.2024 22:44 Ответить
Ну справедливости ради, с КНДР разорвали дип.отношения еще в 22 году.
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10.09.2024 22:51 Ответить
Аятолли глибоко зневажають нас. Всім відоме їх ставлення до Ізраїлю,а тут 73% людей добровільно,зі сміхом та улюлюканням вибрали собі царем яхуда та ще й такого нікчемного.....
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10.09.2024 22:52 Ответить
а чому вони тоді дали ракети жиду пукіну-шаломову, якщо вони так не ******* жидів?
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11.09.2024 02:09 Ответить
ви там в Омериці,як діти. він вепс
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11.09.2024 09:30 Ответить
З сябрами як? а з мадярами? з КНДР?
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10.09.2024 22:53 Ответить
Та кроме мавпячего посольства у нас еще работают более 900 мавпячих предприятий.
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10.09.2024 22:55 Ответить
А мы что до сих пор не разорвали дип отношения после того как Иран шахедами нам пол Украины разбил?
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10.09.2024 23:06 Ответить
Не ми , а підрашистний порношут !
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10.09.2024 23:43 Ответить
Найсмішніше, що люди щиро дивуються, що досі є дипвідносини з іраном.

У 2022 треба було ставити це питання, а не язика в жопу зелі засовувати, бо він не втік.

З першим голосуванням в ООН треба було питати, чого це ми іран ***** не посилаємо.
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10.09.2024 23:22 Ответить
Нам на голови полетять ракети, які розробляли випускники українських вишів, на українському обладнані
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10.09.2024 23:44 Ответить
"Я можу підтвердити, що наше попередження залишається в силі. Учора до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні. Йому в жорсткій формі донесено позицію України про руйнівні наслідки. Я не буду уточнювати зараз, що конкретно мається на увазі під "руйнівними наслідками", щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з названою вами, є на столі". Джерело: https://censor.net/ua/n3509247

Це як???? Можуть i не бути розiрванi, так? Тодi нашому МЗС треба об'явити персонами нонрграта и вигнать ***** за поребрик в 24 години!!!
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10.09.2024 23:50 Ответить
тим часом міжнародна федерація діабету запрошує спікера з ірану! ну а якже без нього буде вивчатися діабет...ублюдки
https://idf.org/events/webinars/how-registries-can-help-tackle-the-global-diabetes-burden/?mc_cid=bb32dd7356&mc_eid=66affc6b7e
Prof Farshad Farzadfar, Scientist, NCD department, WHO, HQ (Iran)
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11.09.2024 01:21 Ответить
так як скоро по Україні полетять срані ракети сраного ірану, то пропоную діяти на випередження і ВБИТИ ПОСЛА СРАНОГО ІРАНУ!
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11.09.2024 02:08 Ответить
Якесь позорище… ще не розірвали відносини? То з Росією тягнули , росіяни доходили до Київа , р самі покинули приміщення , Київ продовжував підтримувати відносини, за то любі відносини США до Росії ,чи іншої держави , Україну щемить…. Нема слів..
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11.09.2024 02:12 Ответить
Это нужно было сделать вчера - 2,5 года назад.
А не ковыряться в носу - один из вариантов...
Тупость и нерешительность - это признаки слабости и деградации
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11.09.2024 05:27 Ответить
Там не розрив діпвідносин, а арешт всіх іранських обізян на території України має бути, разом з дипломатами.
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11.09.2024 06:00 Ответить
Розрив дипвідносин-це не про нашу владу.Чи бояться,чи така вказівка.
От зараз екологічна катастрофа,із р.Сейм з території узької***рації прийшла отруйна пляма,вже в Десні все живе гине,до Дніпра доходить,де звернення в міжнародні екологічні організації?Ще і мямлять,може це випадково.Випадково греблю ГЕС підірвали,випадково ріки України знищують...
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11.09.2024 06:03 Ответить
Обізяни 2 роки убивають Українців своїми шахедами лідор проснувся тільки ,цирк пррдовжується
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11.09.2024 07:11 Ответить
Дивно що дипвідносини не не розірвані.
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11.09.2024 08:45 Ответить
 
 