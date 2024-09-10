Разрыв дипотношений – это одни из вариантов ответа на передачу Ираном ракет РФ, - МИД
Украинский МИД рассказал о том, какие дипломатические последствия будет иметь для Ирана, использование россиянами переданных ранее баллистических ракет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого.
Так он подчеркнул, что подтверждение передачи Ираном баллистических ракет России и факта их применения будет иметь "разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений".
В ответ на вопрос о том, что имеется в виду под "разрушительными последствиями для украинско-иранских двусторонних отношений" и идет ли речь о возможном разрыве дипломатических отношений с Ираном, спикер отметил:
"Я могу подтвердить, что наше предупреждение остается в силе. Вчера в Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине. Ему в жесткой форме донесена позиция Украины о разрушительных последствиях. Я не буду уточнять сейчас, что конкретно имеется в виду под "разрушительными последствиями", чтобы не ослаблять дипломатическую позицию. Но могу сказать, что все опции, включая названную вами, есть на столе".
Он добавил, что "если действительно передача состоялась, и факт применения будет зафиксирован... то, соответственно, будут наступать последствия".
Тихий отметил, что Украина внимательно следит за развитием этих событий, и будут "дальнейшие шаги МИД в этом направлении".
По его словам, углубленное военно-техническое взаимодействие между Ираном и Россией создает угрозы в сфере безопасности для всего региона Европы и Ближнего Востока.
"Мы призываем наших партнеров, международное сообщество усилить давление на Тегеран и Москву с целью сохранения международного мира и безопасности и нивелирования тех угроз, которые это сотрудничество несет", - резюмировал спикер.
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
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прівєт Бі-бі і браттям єврєям !
Тель-Авів. Будівля партії «Лікуд». Білборд прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та московського тирана путіна і америцького донні
буйло часом не із них ?
У тій авіатрощі загинуло 44 людини, в тому числі шість членів екіпажу. На борту перебували керівники АНТК «Антонов» - заступник генерального директора Ярослав Голобородько та заступник головного конструктора Віктор Шишков, інші керівники українських та російських авіапідприємств, які розробляли й проводили Ан-140, провідні інженери та конструктори - цвіт авіабудування двох країнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-140#cite_note-3 [3] .
Іншалла !
На перший погляд схоже на щось арабське.
Але ж на це треба мати яйки
можна і в зіндан вони ******* в зінданах сідати в бест
(сісти в бест - сховатися від переслідування, вичікувати зміни обставин. Бусурман (тат.)
Вони в Україні, такий бізнес розгорнули, що будуть ще й опиратися!
а чи не помститись і нам в кращих персідських традиціях за великого письменника-дємократа - "нє забудім, нє прастім".
в акції може взяти участь виключно російськомовні кияни шоб все було по протоколу
рашка віджала після кількох війн у ірана Південний Кавказ і чималу контрибуцію сріблом.
завдання посла Грибоєдова було вичавити з шаха контрибуцію
Выплата персами контрибуции в Тебризе
пс ну, хороший початок для нового міністра
У 2022 треба було ставити це питання, а не язика в жопу зелі засовувати, бо він не втік.
З першим голосуванням в ООН треба було питати, чого це ми іран ***** не посилаємо.
Це як???? Можуть i не бути розiрванi, так? Тодi нашому МЗС треба об'явити персонами нонрграта и вигнать ***** за поребрик в 24 години!!!
https://idf.org/events/webinars/how-registries-can-help-tackle-the-global-diabetes-burden/?mc_cid=bb32dd7356&mc_eid=66affc6b7e
Prof Farshad Farzadfar, Scientist, NCD department, WHO, HQ (Iran)
А не ковыряться в носу - один из вариантов...
Тупость и нерешительность - это признаки слабости и деградации
От зараз екологічна катастрофа,із р.Сейм з території узької***рації прийшла отруйна пляма,вже в Десні все живе гине,до Дніпра доходить,де звернення в міжнародні екологічні організації?Ще і мямлять,може це випадково.Випадково греблю ГЕС підірвали,випадково ріки України знищують...