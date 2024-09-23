Мишель встретился с президентом Ирана Пезешкианом и давил на него относительно поставки ракет России

Председатель Евросовета Шарль Мишель встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шарля Мишеля в соцсети Х.

По словам Мишеля, он выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.

В то же время он подчеркнул важность взаимодействия и диалога, чтобы избежать эскалации.

В свою очередь корреспонденту The Wall Street Journal Лоренс Норман со ссылкой на источник сообщил, что Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.

По его информации, глава Евросовета давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет России и из-за европейских заключенных в Иране.

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Также, по данным источника, Мишель выразил готовность возобновить ядерную дипломатию с Ираном.

Журналист пишет, что Пезешкиан снова отрицал, что Иран посылал ракеты России и пытается изготовить ядерное оружие. Он также обвинял Израиль в эскалации в регионе.

В то же время источник добавляет, что встреча была "теплой".

"Пезешкиан казался ознакомленным с основными вопросами", - пишет корреспондент WSJ.

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