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Иран (1736) Евросоюз (16691) Шарль Мишель (246)

Мишель встретился с президентом Ирана Пезешкианом и давил на него относительно поставки ракет России

Мішель зустрівся з президентом Ірану Пезешкіаном

Председатель Евросовета Шарль Мишель встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шарля Мишеля в соцсети Х.

По словам Мишеля, он выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.

В то же время он подчеркнул важность взаимодействия и диалога, чтобы избежать эскалации.

В свою очередь корреспонденту The Wall Street Journal Лоренс Норман со ссылкой на источник сообщил, что Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.

По его информации, глава Евросовета давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет России и из-за европейских заключенных в Иране.

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Также, по данным источника, Мишель выразил готовность возобновить ядерную дипломатию с Ираном.

Журналист пишет, что Пезешкиан снова отрицал, что Иран посылал ракеты России и пытается изготовить ядерное оружие. Он также обвинял Израиль в эскалации в регионе.

В то же время источник добавляет, что встреча была "теплой".

"Пезешкиан казался ознакомленным с основными вопросами", - пишет корреспондент WSJ.

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Топ комментарии
+3
Нет у меня особой надежды на Мишеля
А вот Цахалу я доверяю
И ,судя по тому, как забегал президент Ирана
Он тоже помнит про Цахал
И уже не носит пейджер в кармане брюк
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23.09.2024 23:48
+3
І чого там тілтки нема , на ціх полях Генасамблеї ООН,
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23.09.2024 23:59
+1
Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається виготовити ядерну зброю Джерело:
бреше
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24.09.2024 07:21
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Правила форума Совет форумчан
Я так розумію що президент Ірану витягнув з-під рушника великий йух та положив його на голову Євроради.
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23.09.2024 23:39 Ответить
Які ж аргументи використовував Мішель щодо атомної зброї, у світлі останніх подій?
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23.09.2024 23:43 Ответить
Цікаво було б послухати...
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23.09.2024 23:44 Ответить
Нет у меня особой надежды на Мишеля
А вот Цахалу я доверяю
И ,судя по тому, как забегал президент Ирана
Он тоже помнит про Цахал
И уже не носит пейджер в кармане брюк
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23.09.2024 23:48 Ответить
А де, поклав під серце?
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24.09.2024 01:54 Ответить
І чого там тілтки нема , на ціх полях Генасамблеї ООН,
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23.09.2024 23:59 Ответить
Війна України з росією «набагато ближче до кінця», ніж багато хто вважає, - Зеленський
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24.09.2024 07:19 Ответить
Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається виготовити ядерну зброю Джерело:
бреше
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24.09.2024 07:21 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/24/7476469/ Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории"
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24.09.2024 07:23 Ответить
А разве он не прав?
Продать ШАШЛЫКИ своему народу
В то время, когда надо запасаться автоматом Калашникова
Это надо иметь ТАЛАНТИЩЕ ПРОДАВЦА!!!!
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24.09.2024 12:10 Ответить
виховний процес?
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24.09.2024 22:18 Ответить
 
 