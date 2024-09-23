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Іран (1974) Євросоюз (12779) Шарль Мішель (333)

Мішель зустрівся з президентом Ірану Пезешкіаном і тиснув на нього щодо поставки ракет Росії

Мішель зустрівся з президентом Ірану Пезешкіаном

Голова Євроради Шарль Мішель зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шарля Мішеля у соцмережі Х.

За словами Мішеля, він висловив іранському президенту занепокоєння з приводу постачання зброї до Росії, дестабілізації регіону через посередників, затриманих громадяни ЄС, ядерну програму та ситуацію з правами людини.

Водночас він підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.

Своєю чергою кореспонденту The Wall Street Journal Лоренс Норман з посиланням на джерело повідомив, що Мішель сказав Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.

За його інформацією, голова Євроради тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет Росії та через європейських в'язнів у Ірані.

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Також, за даними джерела, Мішель висловив готовність поновити ядерну дипломатію з Іраном.

Журналіст пише, що Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається  виготовити ядерну зброю. Він також звинувачував Ізраїль у ескалації в регіоні.

Водночас джерело додає, що зустріч була "теплою".

"Пезешкіан здавався ознайомленим з основними питаннями", - пише кореспондент WSJ.

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Топ коментарі
+3
Нет у меня особой надежды на Мишеля
А вот Цахалу я доверяю
И ,судя по тому, как забегал президент Ирана
Он тоже помнит про Цахал
И уже не носит пейджер в кармане брюк
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23.09.2024 23:48
+3
І чого там тілтки нема , на ціх полях Генасамблеї ООН,
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23.09.2024 23:59
+1
Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається виготовити ядерну зброю Джерело:
бреше
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24.09.2024 07:21
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Я так розумію що президент Ірану витягнув з-під рушника великий йух та положив його на голову Євроради.
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23.09.2024 23:39 Відповісти
Які ж аргументи використовував Мішель щодо атомної зброї, у світлі останніх подій?
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23.09.2024 23:43 Відповісти
Цікаво було б послухати...
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23.09.2024 23:44 Відповісти
Нет у меня особой надежды на Мишеля
А вот Цахалу я доверяю
И ,судя по тому, как забегал президент Ирана
Он тоже помнит про Цахал
И уже не носит пейджер в кармане брюк
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23.09.2024 23:48 Відповісти
А де, поклав під серце?
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24.09.2024 01:54 Відповісти
І чого там тілтки нема , на ціх полях Генасамблеї ООН,
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23.09.2024 23:59 Відповісти
Війна України з росією «набагато ближче до кінця», ніж багато хто вважає, - Зеленський
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24.09.2024 07:19 Відповісти
Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається виготовити ядерну зброю Джерело:
бреше
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24.09.2024 07:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/24/7476469/ Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории"
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24.09.2024 07:23 Відповісти
А разве он не прав?
Продать ШАШЛЫКИ своему народу
В то время, когда надо запасаться автоматом Калашникова
Это надо иметь ТАЛАНТИЩЕ ПРОДАВЦА!!!!
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24.09.2024 12:10 Відповісти
виховний процес?
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24.09.2024 22:18 Відповісти
 
 