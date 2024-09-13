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Іран (1973) росія (63568) Боррель (1074) балістичні ракети (355)

Боррель рішуче засудив нещодавнє передання Іраном Росії балістичних ракет та пообіцяв запровадити нові та суттєві санкції

Жозеп Боррель про передачу балістичних ракет Іраном

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, в якій рішуче засудив нещодавнє передання Іраном Росії балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз рішуче засуджує нещодавнє передання балістичних ракет іранського виробництва в Росію. Ця становить пряму загрозу європейській безпеці та є значною матеріальною ескалацією постачань іранських БПЛА і боєприпасів, які Росія використала у своїй незаконній агресивній війні проти України", - йдеться в заяві, текст якої поширено у п'ятницю в Брюсселі.

Боррель запевнив, що ЄС "відреагує оперативно і в координації з міжнародними партнерами". За його словами, ЄС має намір запровадити "нові та суттєві обмежувальні заходи проти Ірану, включно з позначенням осіб та організацій, причетних до іранських програм балістичних ракет і безпілотників, і у зв'язку з цим розглядає також обмежувальні заходи в авіаційному секторі Ірану".

"Позиція Європейського Союзу щодо участі Ірану у війні Росії завжди була чіткою. Європейський Союз неодноразово наполегливо застерігав Іран від передання балістичних ракет Росії", - нагадав верховний представник ЄС.

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Боррель наголосив, що передання балістичних ракет Іраном Росії відбувається в розпал останніх атак РФ по Україні, зокрема з використанням балістичних ракет і безпілотників, які "доводять її ясну рішучість продовжувати свою жорстоку агресивну війну проти України та її народу, зокрема, націлюючись на критично важливу енергетичну інфраструктуру, намагаючись спричинити максимально можливі втрати серед цивільного населення та завдати масштабних руйнувань".

"Іранські балістичні ракети тепер можуть бути використані для заподіяння подальших страждань і руйнувань в Україні", - переконаний він.

Нагадаємо,  Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

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Топ коментарі
+7
Боррель рішуче засудив

"А вєдь мог би і брітвой - по глазам!" (с)
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13.09.2024 13:32
+4
Підкажіть, ,,рішуче,, це яка ступінь стурбованості?
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13.09.2024 13:34
+2
розумієте?
про те, що, нам дозволяють стріляти ракетами, за сценарієм опи, повинен був, потужно донести, зе!гундос.
але ж, блінкен, якось підісрав, найвеличнішу зе!шмарклю, і вже сказав про це.
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13.09.2024 13:34
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Боррель рішуче засудив

"А вєдь мог би і брітвой - по глазам!" (с)
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13.09.2024 13:32 Відповісти
Підкажіть, ,,рішуче,, це яка ступінь стурбованості?
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13.09.2024 13:34 Відповісти
розумієте?
про те, що, нам дозволяють стріляти ракетами, за сценарієм опи, повинен був, потужно донести, зе!гундос.
але ж, блінкен, якось підісрав, найвеличнішу зе!шмарклю, і вже сказав про це.
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13.09.2024 13:34 Відповісти
обдєлаємся ..новими санкціями
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13.09.2024 13:36 Відповісти
Святий Борелю, моли Бога за нас!

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13.09.2024 13:45 Відповісти
Та ви спочатку припиніть газ у них купувати:

https://www.slovoidilo.ua/2024/09/01/novyna/ekonomika/upershe-majzhe-dva-roky-yes-importuvav-bilshe-hazu-rosiyi-nizh-ssha-zmi

Уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з росії, ніж зі США. Про це повідомляють з посиланням на дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel.
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13.09.2024 13:50 Відповісти
та спочатку перестаньте н7афту кацапську через україну качати
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13.09.2024 14:19 Відповісти
В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою.

Ось і забезпечують.
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13.09.2024 14:33 Відповісти
Все що треба знати про рішучі дії заходу щодо Ірану в цих словах які прозвучали після 30 років типу санкцій "Уряди Британії, Франції та Німеччини за передачу ракет припинять деякі фінансово цікаві проекти з урядом Ірану"

Я не здивуюсь якщо виплеве десь, що вони щей помагали персам добудовувати атомку
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13.09.2024 13:52 Відповісти
Якщо так подумати то багато речей для своєї атомки орки купляють на заході, відповідно при будівництві в Ірані їм ніде було все взяти тільки там де завжди
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13.09.2024 13:55 Відповісти
Звучит грозно "Решительно осудил", может еще и пальчиком погрозишь
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13.09.2024 13:59 Відповісти
Потужно.
Дуже потужно.
Я би навіть сказав - моцно!
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13.09.2024 14:04 Відповісти
Ложили они болт по нашему, на ваши санкции , и ***** тоже , куярят и куярят , люди гибнут и гибнут... Украина терпит боль и раны страдания , эти санкции длятся не год , а по более, но нам цуко не вкоем случае нельзя наносить в глубь кацапии удары .. Просто пи*дец., союзники союзникам, но так не воюют...Хуйня дело.....
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13.09.2024 14:13 Відповісти
А рішуче засудження це більше ніж глибоке занепокоєння?
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13.09.2024 14:14 Відповісти
 
 