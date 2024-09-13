Боррель рішуче засудив нещодавнє передання Іраном Росії балістичних ракет та пообіцяв запровадити нові та суттєві санкції

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, в якій рішуче засудив нещодавнє передання Іраном Росії балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз рішуче засуджує нещодавнє передання балістичних ракет іранського виробництва в Росію. Ця становить пряму загрозу європейській безпеці та є значною матеріальною ескалацією постачань іранських БПЛА і боєприпасів, які Росія використала у своїй незаконній агресивній війні проти України", - йдеться в заяві, текст якої поширено у п'ятницю в Брюсселі.

Боррель запевнив, що ЄС "відреагує оперативно і в координації з міжнародними партнерами". За його словами, ЄС має намір запровадити "нові та суттєві обмежувальні заходи проти Ірану, включно з позначенням осіб та організацій, причетних до іранських програм балістичних ракет і безпілотників, і у зв'язку з цим розглядає також обмежувальні заходи в авіаційному секторі Ірану".

"Позиція Європейського Союзу щодо участі Ірану у війні Росії завжди була чіткою. Європейський Союз неодноразово наполегливо застерігав Іран від передання балістичних ракет Росії", - нагадав верховний представник ЄС.

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Боррель наголосив, що передання балістичних ракет Іраном Росії відбувається в розпал останніх атак РФ по Україні, зокрема з використанням балістичних ракет і безпілотників, які "доводять її ясну рішучість продовжувати свою жорстоку агресивну війну проти України та її народу, зокрема, націлюючись на критично важливу енергетичну інфраструктуру, намагаючись спричинити максимально можливі втрати серед цивільного населення та завдати масштабних руйнувань".

"Іранські балістичні ракети тепер можуть бути використані для заподіяння подальших страждань і руйнувань в Україні", - переконаний він.

Нагадаємо, Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.