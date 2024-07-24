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Новини
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КНДР передала РФ понад 5 млн артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет, - Міноборони Південної Кореї

Росія отримала понад 5 мільйонів снарядів від КНДР

Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю японській газеті Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що станом на 15 липня вантаж, доставлений до Росії з Північної Кореї, включав контейнери, які можуть вмістити близько 5,2 мільйона артилерійських снарядів, а також десятки балістичних ракет малої дальності.

Це озброєння передається з початку активізації зв'язків між Москвою і Пхеньяном у вересні минулого року.

Шин Вон Сік додав, що рішення про постачання південнокорейської зброї в Україну залежатиме від рівня та деталей військової співпраці між Росією і КНДР.

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Автор: 

боєприпаси (2263) КНДР (1210) росія (64969)


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Топ коментарі
+16
Тим часом Європа збирає мільйон знарядів вже півроку
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24.07.2024 11:25
+10
Оце, я розумію, допомога! При цьому мовчки, не гавкая постійно на весь світ публічно!
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24.07.2024 11:35
+9
Раз Пн Корея так розброілась - то чому Пд Кореі не допомогти Украіні?
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24.07.2024 11:25
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Тим часом Європа збирає мільйон знарядів вже півроку
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24.07.2024 11:25 Відповісти
Потому что у Европы в союзниках только одна страна-******* и та Венгрия. У кацапов союзников-*******ов намного больше только потому что все страны-*******ы - это автоматом кацапские союзники
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24.07.2024 11:42 Відповісти
Дали відмашку? Наплив лапотників сьогодні.
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24.07.2024 12:52 Відповісти
Ось тому ті 5 мільйонів має шанс неправди. Це вони запросто так кошти викидають...
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24.07.2024 12:20 Відповісти
Раз Пн Корея так розброілась - то чому Пд Кореі не допомогти Украіні?
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24.07.2024 11:25 Відповісти
пончик роздягнувся, південцям можно **...шить !
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24.07.2024 11:26 Відповісти
колобок у шоке - демілітарізація росії заканчівається починається демілітарізація сєверян
Думаю на цьому вони і розійдуться.
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24.07.2024 12:51 Відповісти
Миролюби, Орбан з Фіцо та Гутієрашем, уже глибоко захвильовані/затурбовані, чи для них ЖИТТЯ Українців, це не варто уваги!! Вони ж самі, живі!!
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24.07.2024 11:32 Відповісти
Оце, я розумію, допомога! При цьому мовчки, не гавкая постійно на весь світ публічно!
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24.07.2024 11:35 Відповісти
Оказалось, что между лунными станциями, космическими буксирами на Марс и выклянчиванием просроченных снарядов у КНДР один маленький, но очень стремительный технологический рывок
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24.07.2024 11:39 Відповісти
... в цей час світова спільнота даремно займається словоблуддям.
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24.07.2024 11:43 Відповісти
пончик. перед нападом на Південну Корею проводить перевірку своїх озброєнь руками кацапів, заодно оновлює БК ... досить логічне рішення. Мабуть і до балістичних ракет в комплекті йдуть специ і розрахунки щоб набрались реального бойового досвіду перед такою операцією.
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24.07.2024 11:45 Відповісти
Пончик не идиот. Ни на какую Южную Корею нападать он никогда не будет. Он наверняка достаточно умен и осторожен, и понимает что лично для него все может закончиться плохо. И он не будет ломать систему которая работает. Его вполне устраивает ситуация как сейчас - "мы вам грозим разными дубинами - вы нас кормите". Даже Иран со своими полотенцеголовыми понимает что крупное военное столкновение может кончиться очень хреново с любыми последствиями - например хорошо помнят как они с Ираком воевали - и чтобы не допустить такого, но при этом иметь возможность кошмарить соседей - насоздавали себе прокси. И только тупой Вова Пу решил что он самый умный, и тем показал всем остальным своим идейным товарищам что прямая война - это ошибка.
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24.07.2024 11:52 Відповісти
І що ж таке страшне загрожує пончику?
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24.07.2024 11:55 Відповісти
Проигрыш в войне, в которой выиграть он не может. Нет гарантий что после сокрушительного поражения он сможет сохранить и пост и жизнь, случаев когда зарвавшийся диктатор слетал после дворцового переворота вагон и маленькая тележка.
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24.07.2024 12:06 Відповісти
Диктатори кладуть болт на патякання лідерів так званого цивілізованого світу. Як погрожував Трамп в 2017 році ким чен ину. І що?! А нічого!

Різкі погрози з вуст Дональда Трампа почали лунати після після того, як Пхеньян двічі за місяць у липні випробував ‎міжконтинентальні балістичні ракети. У КНДР назвали обидва запуски успішними і заявили, що США перебувають у межах досяжності цих ракет.

"Я скажу вам ось що: якщо Північна Корея зробить щось, що ‎стосувалося б принаймні думок про напад на когось, кого ми любимо чи представляємо, чи ‎на наших союзників, чи на нас, їм доведеться дуже, дуже понервуватися", - сказав Дональд Трамп.‎

‎"І я скажу вам чому, - продовжив президент. - Бо із ними станеться те, чого вони ніколи не ‎могли б собі уявити".‎

‎"Ось що я вам скажу. Північній Кореї краще зібратися купи, бо інакше вони опиняться у біді, ‎в якій небагатьом країнам довелося побувати", - застеріг він.

Пізніше видання Washington Post із посиланням на американську розвідку написало, що КНДР ‎буцімто уже виготовила ядерні боєголовки, достатньо малі, щоб вміститися у ‎міжконтинентальній балістичній ракеті.‎

Якщо це справді так, то це означає, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати ‎удару по США, значно ‎швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.‎
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24.07.2024 11:53 Відповісти
Цивілізований світ сам винуватий . Він вимушений грати по правилах ( бо - принципи демократії відітє лі ) , в той час як диктатури нічим не обмежені і діють як хочуть .
Зараз відбувається загострення в протистоянні демократій і диктатур , і якщо цивілізований ( демократичний ) світ не одумається , не відступить від створених самим собою правил ( які актуальні лише для мирного часу ) - він приречений .
Не пам'ятаю хто це сказав , але цю тезу це повністю підтримую - добро повинне бути - з кулаками . ))
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24.07.2024 12:15 Відповісти
Та яка там КНДР? Країна ЬІн - просто транзитер для відводу очей.
Справжній постачальник для пітьми - це Китай, без якого не те що 5 мільйонів, а й сотня снарядів не потрапила би на фронт в Україну.
Пора українцям усвідомити одну просту істину - Україна перебуває у стані війни з Китаєм, що воює руками пітьми, фінансуючи й озброюючи її окупаційну армію.
Тому Кулебі, що зараз перебуває з візитом в Піднебесній, потрібно з'ясувати перелік хотілок товариша Сі, крім територіальних поступок, задоволення яких би припинило агресію.
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24.07.2024 11:59 Відповісти
******** а ваш прострочений Боневтік Янелохович ще не підписав піпіфакст "миру" з Кім Винь Хунем? Ні? А чому? Підпишуть відразу після підпісання з Іраном?
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24.07.2024 12:05 Відповісти
Справа не в тому що КНДР передала рашці, а в тому що рашка їх уже витратила.
3 млн. орки отримали у жовтні і ще 2 млн. в квітні.
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24.07.2024 12:24 Відповісти
Захід прогнив повністю. Фактично йде 3-я Світова, а вони в неї не вступають. Я розумію страх вступити в пряме зіткнення з рашею. Але що заважає розпочати війну з Іраном? Зачистити цю територію від ядерної програми і спроможності допомогати раші? Питання перезріло. Далі разом з Південною Кореєю і Японією напад на Північну Корею. Питання ядерної зброї там теж треба вирішувати. І чим скоріше тим краще. Це заодно і буде реальна допомога Україні. Таким чином раша залишиться без союзників, або Китаю доведеться вийти з тіні і вступити у Світову війну. Але ця сита зажрана спільнота прекрасно усвідомлюючи що вона повинна робити всіма силами цього уникає. А тут ще підвернулася уперта Україна, яку можна використати для відтягнення вступу у війну. А там може і пронесе. Якось обійдеться без прямої участі. А час іде. І працює він не на користь Заходу (крім потуг України). Чим далі тим кровавіше буде вирішувати перезрілі проблеми.
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24.07.2024 12:33 Відповісти
На Північній Кореї тепер почнуть необережно палити.
А паління ВБИВАЄ !
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24.07.2024 20:43 Відповісти
 
 