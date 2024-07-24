КНДР передала РФ понад 5 млн артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет, - Міноборони Південної Кореї

Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю японській газеті Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що станом на 15 липня вантаж, доставлений до Росії з Північної Кореї, включав контейнери, які можуть вмістити близько 5,2 мільйона артилерійських снарядів, а також десятки балістичних ракет малої дальності.

Це озброєння передається з початку активізації зв'язків між Москвою і Пхеньяном у вересні минулого року.

Шин Вон Сік додав, що рішення про постачання південнокорейської зброї в Україну залежатиме від рівня та деталей військової співпраці між Росією і КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США спостерігають за розвитком співпраці між Росією та КНДР, - Пентагон