КНДР передала РФ понад 5 млн артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет, - Міноборони Південної Кореї
Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю японській газеті Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що станом на 15 липня вантаж, доставлений до Росії з Північної Кореї, включав контейнери, які можуть вмістити близько 5,2 мільйона артилерійських снарядів, а також десятки балістичних ракет малої дальності.
Це озброєння передається з початку активізації зв'язків між Москвою і Пхеньяном у вересні минулого року.
Шин Вон Сік додав, що рішення про постачання південнокорейської зброї в Україну залежатиме від рівня та деталей військової співпраці між Росією і КНДР.
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Думаю на цьому вони і розійдуться.
Різкі погрози з вуст Дональда Трампа почали лунати після після того, як Пхеньян двічі за місяць у липні випробував міжконтинентальні балістичні ракети. У КНДР назвали обидва запуски успішними і заявили, що США перебувають у межах досяжності цих ракет.
"Я скажу вам ось що: якщо Північна Корея зробить щось, що стосувалося б принаймні думок про напад на когось, кого ми любимо чи представляємо, чи на наших союзників, чи на нас, їм доведеться дуже, дуже понервуватися", - сказав Дональд Трамп.
"І я скажу вам чому, - продовжив президент. - Бо із ними станеться те, чого вони ніколи не могли б собі уявити".
"Ось що я вам скажу. Північній Кореї краще зібратися купи, бо інакше вони опиняться у біді, в якій небагатьом країнам довелося побувати", - застеріг він.
Пізніше видання Washington Post із посиланням на американську розвідку написало, що КНДР буцімто уже виготовила ядерні боєголовки, достатньо малі, щоб вміститися у міжконтинентальній балістичній ракеті.
Якщо це справді так, то це означає, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати удару по США, значно швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.
Зараз відбувається загострення в протистоянні демократій і диктатур , і якщо цивілізований ( демократичний ) світ не одумається , не відступить від створених самим собою правил ( які актуальні лише для мирного часу ) - він приречений .
Не пам'ятаю хто це сказав , але цю тезу це повністю підтримую - добро повинне бути - з кулаками . ))
Справжній постачальник для пітьми - це Китай, без якого не те що 5 мільйонів, а й сотня снарядів не потрапила би на фронт в Україну.
Пора українцям усвідомити одну просту істину - Україна перебуває у стані війни з Китаєм, що воює руками пітьми, фінансуючи й озброюючи її окупаційну армію.
Тому Кулебі, що зараз перебуває з візитом в Піднебесній, потрібно з'ясувати перелік хотілок товариша Сі, крім територіальних поступок, задоволення яких би припинило агресію.
3 млн. орки отримали у жовтні і ще 2 млн. в квітні.
А паління ВБИВАЄ !