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Иран (1734) россия (92990) Боррель (784) баллистические ракеты (324)

Боррель решительно осудил недавнюю передачу Ираном России баллистических ракет и пообещал ввести новые и существенные санкции.

Жозеп Боррель про передачу балістичних ракет Іраном

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени всего ЕС выступил с заявлением, в котором решительно осудил недавнюю передачу Ираном России баллистических ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз решительно осуждает недавнюю передачу баллистических ракет иранского производства в Россию. Это представляет прямую угрозу европейской безопасности и является значительной материальной эскалацией поставок иранских БПЛА и боеприпасов, которые Россия использовала в своей незаконной агрессивной войне против Украины", - говорится в заявлении, текст которого распространен в пятницу в Брюсселе.

Боррель заверил, что ЕС "отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами". По его словам, ЕС намерен ввести "новые и существенные ограничительные меры против Ирана, включая обозначение лиц и организаций, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в связи с этим рассматривает также ограничительные меры в авиационном секторе Ирана".

"Позиция Европейского Союза относительно участия Ирана в войне России всегда была четкой. Европейский Союз неоднократно настойчиво предостерегал Иран от передачи баллистических ракет России", - напомнил верховный представитель ЕС.

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Боррель отметил, что передача баллистических ракет Ираном России происходит в разгар последних атак РФ по Украине, в частности с использованием баллистических ракет и беспилотников, которые "доказывают ее ясную решимость продолжать свою жестокую агрессивную войну против Украины и ее народа, в частности, нацеливаясь на критически важную энергетическую инфраструктуру, пытаясь вызвать максимально возможные потери среди гражданского населения и нанести масштабные разрушения".

"Иранские баллистические ракеты теперь могут быть использованы для причинения дальнейших страданий и разрушений в Украине", - убежден он.

Напомним, Россия уже получила от Северной Кореи более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет малой дальности для применения в войне против Украины.
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Топ комментарии
+7
Боррель рішуче засудив

"А вєдь мог би і брітвой - по глазам!" (с)
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13.09.2024 13:32
+4
Підкажіть, ,,рішуче,, це яка ступінь стурбованості?
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13.09.2024 13:34
+2
розумієте?
про те, що, нам дозволяють стріляти ракетами, за сценарієм опи, повинен був, потужно донести, зе!гундос.
але ж, блінкен, якось підісрав, найвеличнішу зе!шмарклю, і вже сказав про це.
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13.09.2024 13:34
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Боррель рішуче засудив

"А вєдь мог би і брітвой - по глазам!" (с)
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13.09.2024 13:32 Ответить
Підкажіть, ,,рішуче,, це яка ступінь стурбованості?
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13.09.2024 13:34 Ответить
розумієте?
про те, що, нам дозволяють стріляти ракетами, за сценарієм опи, повинен був, потужно донести, зе!гундос.
але ж, блінкен, якось підісрав, найвеличнішу зе!шмарклю, і вже сказав про це.
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13.09.2024 13:34 Ответить
обдєлаємся ..новими санкціями
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13.09.2024 13:36 Ответить
Святий Борелю, моли Бога за нас!

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13.09.2024 13:45 Ответить
Та ви спочатку припиніть газ у них купувати:

https://www.slovoidilo.ua/2024/09/01/novyna/ekonomika/upershe-majzhe-dva-roky-yes-importuvav-bilshe-hazu-rosiyi-nizh-ssha-zmi

Уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з росії, ніж зі США. Про це повідомляють з посиланням на дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel.
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13.09.2024 13:50 Ответить
та спочатку перестаньте н7афту кацапську через україну качати
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13.09.2024 14:19 Ответить
В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою.

Ось і забезпечують.
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13.09.2024 14:33 Ответить
Все що треба знати про рішучі дії заходу щодо Ірану в цих словах які прозвучали після 30 років типу санкцій "Уряди Британії, Франції та Німеччини за передачу ракет припинять деякі фінансово цікаві проекти з урядом Ірану"

Я не здивуюсь якщо виплеве десь, що вони щей помагали персам добудовувати атомку
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13.09.2024 13:52 Ответить
Якщо так подумати то багато речей для своєї атомки орки купляють на заході, відповідно при будівництві в Ірані їм ніде було все взяти тільки там де завжди
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13.09.2024 13:55 Ответить
Звучит грозно "Решительно осудил", может еще и пальчиком погрозишь
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13.09.2024 13:59 Ответить
Потужно.
Дуже потужно.
Я би навіть сказав - моцно!
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13.09.2024 14:04 Ответить
Ложили они болт по нашему, на ваши санкции , и ***** тоже , куярят и куярят , люди гибнут и гибнут... Украина терпит боль и раны страдания , эти санкции длятся не год , а по более, но нам цуко не вкоем случае нельзя наносить в глубь кацапии удары .. Просто пи*дец., союзники союзникам, но так не воюют...Хуйня дело.....
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13.09.2024 14:13 Ответить
А рішуче засудження це більше ніж глибоке занепокоєння?
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13.09.2024 14:14 Ответить
 
 