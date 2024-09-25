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Новости Война
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Китай озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине: Пекин призывает "сесть за стол переговоров"

Ван Ї на Радбезі ООН оголосив позиції щодо війни в Україні

Позиция Китая по урегулированию российско-украинской войны продолжает заключаться в том, чтобы немедленно прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и воздержаться от санкций и экономического давления против одной из сторон конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть привержены продвижению мирных переговоров", - сказал он.

Какова позиция Китая?

По словам Ван И, Китай предлагает три принципа относительно войны в Украине: никакого расширения поля боя, начало диалога и сдерживание влияния войны на мировую экономику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД

Глава МИД Китая подчеркнул, что ядерные объекты, такие как АЭС, критическая инфраструктура и гражданское население не могут быть мишенью.

"Чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее достичь прекращения огня. Такова реальность, с которой мы должны считаться. Все страны должны отказаться от менталитета Холодной войны", - пояснил позицию Пекина Ван И.

Он добавил, что "все больше и больше стран" Глобального Юга объединяются, чтобы "создать атмосферу и условия" мирного урегулирования войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о китайско-бразильской инициативе по миру в Украине: Это выгодный России "политический ледокол" против любого дипломатического решения

Влияние войны на мировую экономику

По словам Ван И, необходимо "воздержаться от перетекания кризиса" на мировую экономику. Он призвал "не злоупотреблять односторонними санкциями, которые ограничивают деятельность бизнеса".

"Китай призывает международное сообщество увеличивать сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности, а также защиты критически важных объектов инфраструктуры", - подчеркнул глава китайской дипломатии.

Китайский дипломат отметил, что "суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться".

"Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законное беспокойство в связи с безопасностью всех стран должно восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса", - заявил Ван И.

Как добавил глава МИД Китая, Пекин не является частью войны, а вместо этого подталкивает стороны к переговорам и использует для этого "челночную дипломатию".

Также читайте: Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из России, Ирана и Китая

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

Автор: 

Китай (2990) переговоры с Россией (981) Ван И (71)


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Топ комментарии
+58
здається простіше, щоб Фашистська росія вивела свої війська з територію України.

якусь фігню Китай бормоче.
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25.09.2024 09:22
+45
Китайська влада наразі є лицемірними брехливими покидьками...
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25.09.2024 09:23
+45
китай активний учасник війни проти України на боці @уйлостану
усе решта - китайський театр тіней
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25.09.2024 09:31
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Правила форума Совет форумчан
здається простіше, щоб Фашистська росія вивела свої війська з територію України.

якусь фігню Китай бормоче.
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25.09.2024 09:22 Ответить
Китай просто обирає те, що йому дешевше обійдеться. Плювати йому як на нас так і на кацапів.
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25.09.2024 09:25 Ответить
китай активний учасник війни проти України на боці @уйлостану
усе решта - китайський театр тіней
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25.09.2024 09:31 Ответить
Китай прикидається дурником, свідомо замовчуючи, що є міжнародні норми, за якими треба діяти.
Меседж Китаю - давайте збудемо про закон і почнемо терориста вмовляти.
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25.09.2024 09:32 Ответить
вузькоглази а як там тайвань ?
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25.09.2024 11:15 Ответить
уряд Тайваню, автентичний уряд усього Китаю, у Пекіні засіли бунтівники з самопроголошеної "кнр" !!!
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25.09.2024 12:21 Ответить
Кому «здається простіше»? Тому, хто програє війну? Тому, хто виграє війну? Або тому, хто отримує від війни максимальні профіти?
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25.09.2024 09:45 Ответить
Китаю просто перед нападением на тайвань. нужен прицидент. Что цивилизованный мир может закрыть глаза на окупацию чьей то территории. Если мир закроет глаза на окупацию Украины находящейся посреди Европы, то на Тайвань находящийся где то там на другом конце мира, тем более закроют глаза.
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25.09.2024 10:03 Ответить
НЕГІДНИКИ ПІДРАШИСТІ , такі самі вбивці !Про Цє мріє і агент « козирь»!
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25.09.2024 10:42 Ответить
Китайська влада наразі є лицемірними брехливими покидьками...
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25.09.2024 09:23 Ответить
Комуняцькі мразоти брехливі й цинічні! Жодного слова про міжнародні закони та територіальну цілісність України не сказали!!!
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25.09.2024 09:41 Ответить
як і влада в будь якій іншій країні
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25.09.2024 10:30 Ответить
Дайте ЗЄ конверт з баблом потовще, як ви це робите з африканськими царьками, і він сясе куди завгодно та на що завгодно.
Тільки трошки підредагує "мирний план".
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25.09.2024 09:25 Ответить
Китаи топить за рашку
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25.09.2024 09:25 Ответить
Все зрозуміти та побачити па_раші.
Зняти санкції. А те що країни БРІКС не продають зброю Україні, навіть списану , це не санкції . Але продають все що треба па_раші для війни . Саме Китай продає напряму. Інші допомагають обходити санкції.
То це нормально?
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25.09.2024 09:44 Ответить
От такі прямі питання повинен ставити наш мініст закордонних справ
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26.09.2024 05:35 Ответить
А він є?
Бо вже США вимагають звільнити посла Маркарову.
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26.09.2024 08:47 Ответить
Еще один друг ***** и Трампа вылез, который всем расказывает что конфликты нужно решать за столом переговоров а сам наращивает армию и уже проводит военные учения на ********** под самой Европой
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25.09.2024 09:27 Ответить
Особливо цікавий пасаж про ,,утриматись від санцій та економічного тиску проти однієї із сторін,, Тобто ні в якому разі не має бути винуваться та його покарання. Хитровжарені жовтопикі потвори. До вас черга також дійде. Горобців жерти знову будете. Коли світ відкриє очі та перестане купувати ваше лайно.
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25.09.2024 09:27 Ответить
А просто виконани статут ООН - ні? Китай все приміряє на себе, найбільше його допікають можливі санкції Заходу проти нього у разі вторгнення на Тайвань.
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25.09.2024 09:28 Ответить
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25.09.2024 09:28 Ответить
ось справжня китайська позиція

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25.09.2024 09:29 Ответить
Гребані китайці ...дали кремлю добро на початок війни, проти Україні ,досі постачають зброю московії, окупували наші землі разом з руснею , а тепер кажуть ,залишти нам все ,ми зробимо передих ,а потім підемо і на ЄС ... виводьте свої московсько - маозедунські війська з України !!!
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25.09.2024 09:30 Ответить
Позиція Китаю ... :

- негайно припинити бойові дії,
- сісти за стіл перемовин
- утриматися від санкцій й економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту.

Це сказав китайоза іван ї . Може він не в курсі, але:
п1 - почала росія, п2 - відкидається росією (пуйло вимагає авансом добровільну здачу 25 тисяч кв км) , п3 - де факто виконується (нові санкції не вводяться, старі обходяться).

Іншими словами, йому треба звертатись до росії, а не до "обидві сторони"
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25.09.2024 09:30 Ответить
@уйло у 22-ому звертався до сі з приводу початку повномасштабної війни, отримав підтримку
китай - учасник війни проти України

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25.09.2024 09:35 Ответить
Нехай Китай сяде за стіл переговорів з Тайванем, - щоб більше не з'являлися такі агресивні китайські плакати.
1955 рік. "Ми повинні звільнити Тайвань!" 我们一定要解放台湾！ Художник Гао Хун (高虹)
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25.09.2024 09:31 Ответить
Існує безліч китайських плакатів з цим самим гаслом, - "Ми повинні звільнити Тавйвань"
Плакат 1977 року. Художник Чен Цзянь (陈坚). Ми повинні звільнити Тавйвань 我们一定要解放台湾

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25.09.2024 09:37 Ответить
Один плакат на іншому плакаті. Теж 1950-х років. Називається "Віддайте моєму дяді, щоб він звільнив Тайвань" 送给叔叔去解放台湾。. Художник Чжао Яньнянь (赵延年).

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25.09.2024 09:52 Ответить
В цій війні Китай просто , на прикладі РФії , намагається експерементально зрозуміти - що йому буде , коли китвйці нападуть на Тайвань ...
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25.09.2024 09:32 Ответить
жовтопикі тридвараси комуняки
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25.09.2024 09:34 Ответить
Па.Д.ЛО косориле
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25.09.2024 09:34 Ответить
Чому Україна досі не розірвала дипломатичні відносини із китаєм?
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25.09.2024 09:39 Ответить
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25.09.2024 09:39 Ответить
Є козли круторогі , а китайці козли вузькоокі
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25.09.2024 09:41 Ответить
та нах уй пішов, комуняка. спочатку розберись із тим як ваші китайські бронемашини потрапили в Україну на війну. тоді будеш менше писдіти свою дичину, що ви не підливаєте олії у вогонь.. бо ********** до того, що кацапів не стане і вас, комуняк теж не стане.
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25.09.2024 09:42 Ответить
Ця клята комунятська жовтопупа мавпа з Китаю мабуть знущається над Україною й Українціями?!
Які переговори, з ким, з країною терористом, а Китай доречі, виступає як її співучасник, бо постачає разом з КНДР зброю для тероритса. В одному ця мавпа права, сісти, так! Але не за стіл переговорів, а їй зі своїми покидьками-диктаторамм з КНДР та рф на лаву підсудних у міжнародному трибуналі!
На 3-х будуть так креативно виглядати!
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25.09.2024 09:45 Ответить
Не звизди китайське брехло
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25.09.2024 09:46 Ответить
Да проблем з перемовинами немає. Зовсім ніяких.
1. Орки вшиваються до себе
2. Відкат конституції рифи на 17.03.2014 роки
3. репарації
4. компенсації
5. повне восстановлення зруйнованого за 1-2 роки.
6. деміталірізація рифи
7. дріблення рифи на 84 суб'єкта.
Ну і ще трішки: усі військві злочинці до суду у Київ з подальшою стратою на шибениці.
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25.09.2024 09:51 Ответить
Про злочинців вже лишнє. Їх можна вішати прямо по ,,мєсту житєльства,, Так буде дешевше.
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25.09.2024 10:00 Ответить
На Хрещатику буде живописніше. Я наприклад із задоволенням перевішав москалів на полщі Перемоги у Сєвєродонецьку. Прямо на пам'ятнику. Або топив би у цьому бассейні що на фото і потім показував би москалям. На вулиці Сметаніна. Головне, щоб утирки, яким неможна воювати не заважали. Я про поліцію.

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25.09.2024 10:11 Ответить
Моргенштерном кришив би ліктьовий і тазостегновий суглоби
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25.09.2024 22:38 Ответить
от усі плани китайозам узяли зламали
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25.09.2024 10:00 Ответить
Це лише наші справедливі "хотілки", для досягнення яких нам ніхто засобів не надасть.
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25.09.2024 10:21 Ответить
ублюдочні комуняцькі тварі... але біда у тому, що іще більш ублюдочна зелена шваль дуже хоче - й давно хоче!! - сісти за цей стіл перемовин, та от не знає, як представити цю поразку думаючій частині суспільства
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25.09.2024 10:06 Ответить
Китай - кусок г@вна и его мнение оттуда же.
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25.09.2024 10:06 Ответить
"кусок гівна", з яким ми не можемо не рахуватись. І кацапи теж.
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25.09.2024 10:20 Ответить
Увы, вы правы. Считаться необходимо, но соглашаться - нет.
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25.09.2024 10:43 Ответить
"Законне занепокоєння у зв'язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно" - це воно типу на ужимки кацапів щодо НАТО натякає? А чому це кацапське занепокоєння має в їхніх очах якусь вагу, а на право України вирішувати свої безпекові питання їм просто пофігу? Китайське чмо.
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25.09.2024 10:07 Ответить
Найбільше непокоїть Китай 3 пункт,він же і головий.
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25.09.2024 10:07 Ответить
С ************ всё ясно.
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25.09.2024 10:11 Ответить
Китай с этой войны получает огромные профиты. Но есть для них один неприятный нюанс.
Весь Запад понимает огромное значение Китая для экономики РФ. Грубо говоря, если бы Китай был на стороне Запада, то война закончилась бы довольно быстро. Но Китай на стороне РФ, т.е. Западу необходимо найти убедительные рычаги влияния на Китай. А таких рычагов нет. Почему? Да потому, что Запад долгие десятилетия вливал триллионы $ инвестиций в экономику Китая. И эти триллионы привели к огромной зависимости Запада от производства (прежде всего ТНП) в Китае. Т.е. угрозы типа "выведим инвестиции", "прекратим торговлю" просто не состоятельны. Реализация таких угроз для Китая - как выстрел в ногу, а для Запада как выстрел себе в голову.
Но на Западе начали всерьез задумываться об угрозах такой зависимости от Китая. Выход тут только один - возрождать собственное производство ТНП и/или девирсификация в другие страны. И это уже привело к колосальному падению Западных инвестиций в экономику Китая. Китай это видит и понимает. Сейчас стратегия Китая - это форсированный поиск новых рынков сбыта, чтобы возможное прекращение торговли с Западом не стало для них "выстрелом в ногу", а максимум - болезненным порезом. А чтобы Запад не форсировал экономическое давление на Китай, они убаюкивают Запад своими т.н. "мирными инициативами". Которые по своей сути, не содержат никакой конкретики и являются набором росхожих лозунгов "трактор в поле дыр-дыр-дыр - мы за мир".
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25.09.2024 10:14 Ответить
Експорт комплектуючих нащо обмежувати?

Зменшувати виробництво мавиків?

Китай не відмовився від вугілля, як розвинута країна і далі є основним гравцем в глобальному потеплінні (таєнні лідників).

І тут вони стали рівненько, плечі до гори і давай молоде покоління вчити дипломатії!?

Хто винен в розповсюджені епідемії?

Які компенсації винуватець пропонував чи виконав? Грошам дезінфекцію запровадив та не соромились собаці під хвіст заглянути? Ну дуже важкі рішення))
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25.09.2024 10:22 Ответить
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить комуністам китайцям - довбойоб в кубі...
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25.09.2024 10:46 Ответить
"нерозширення площі ведення бойових дій" означає контингент ООН на лінії фронту. Хто це втілить?! Може, Зе, який "успішно втілює" хвормулу миру?!
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25.09.2024 10:52 Ответить
Приймати чи не приймати будь-які мирні ініціативи мають в Україні виключно ті хто безпосередньо бере участь у війні. Якщо образно кажучи ти пишеш з окопу хочеш повернення кордонів 1991, 1918 і т.д. то твоя думка має враховуватись. Якщо ти пишеш з теплого пляжу десь в Іспанії де тебе всі жаліють як біженця, виплачують допомогу і все інше і тобі хочеться щоб це ніколи не закінчилося, то ц
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25.09.2024 11:01 Ответить
от і китай почав плавитися, як що так активно торпедує, тему капітуляції.
а, треба думати головою, яку сторону обирати!
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25.09.2024 11:03 Ответить
Коммі завжди були словоблуди, незалежно від країни.
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25.09.2024 11:07 Ответить
******* виродки своїми планами. Ідіть все на*уй.
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25.09.2024 11:08 Ответить
То не їх плани. *****, в озвучці старілих диктаторів- **************.
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25.09.2024 11:27 Ответить
позиція вузькоглазого: не давайте зброю Україні і зніміть санкції з мордовії. я правильно зрозумів?
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25.09.2024 11:20 Ответить
перечитав коменти - що цікаво, навіть трампісти посилають чінаїв *****. Хоч плани "мирного врегулювання" трампістів нічим не відрізняються від китайських
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25.09.2024 11:23 Ответить
Трамп мріє економічно перемогти Китай, перевівши виробництво товарів з Китаю назад в США.
Українці посилають Китай нах тому що він допомагає окпанту української землі, де ви тут
побачили схожість.
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25.09.2024 15:43 Ответить
схожість (я не кажу ідентичність, я стосовно схожості, як подібні трикутники в геометрії) в тому, що обидва пропонують/вимагають "мирні" переговори з ******, хоча прекрасно знають їх не те що кінцевий результат, а й протилежні (неспівпадаючі) початкові переговрні позиції
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25.09.2024 16:25 Ответить
Щоб вас Тибет переміг.
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25.09.2024 11:23 Ответить


Вороги України: Трамп, )(уйло і китайоза .... разом дружно
витанцьовують під дудочку фашистського кремля.
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25.09.2024 11:55 Ответить
И 4 ЧТОБ ПУТИН ЗДОХ !)
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25.09.2024 12:00 Ответить
Як завжди - набір порожніх декларацій без жодної конкретики.

Вони ж з кацапами найкращі друзі. Ну ось нехай зроблять заяву, що вони домовилися з ****** про перемовини і назвуть дату. Що обговорюватимуться ось такі і такі теми. І що тепер все залежить від бажання України сісти за стіл перемовин.
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25.09.2024 12:39 Ответить
Китайський корабель іди нах
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25.09.2024 12:40 Ответить
Залишити окупантам 26 % території України і надалі вважати їх російськими (хоч Зе по закону зробе це і неофіційно) це ЗЛОЧИН по всім основним статтям Конституції України.
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25.09.2024 12:42 Ответить
Если ли бы не поддержка Китаем Параши,война бы закончилась давным давно..И если Украину нагнут сесть за стол переговоров,то мир ожидают такие потрясения,что война в Украине покажется детским боем на лужайке
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25.09.2024 13:01 Ответить
Мразі!
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25.09.2024 13:07 Ответить
Пекин призывает Украину "сесть за стол переговоров" с ******.
Это для Украины значит : сесть на бутылку.
Хитрожопые китайцы. А могли бы перекрыть поставки в Рашку и война ЗАКОНЧИЛАСЬ бы через неделю БЕГСТВОМ рашистов.
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25.09.2024 14:02 Ответить
а как быть с Кемськой волостью?
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25.09.2024 14:36 Ответить
Китай озвучив три позиції щодо врегулювання війни в Україні Джерело:

БАЧУ КИТАЙ НАТЯКАЄ НА КАМА СУТРУ.
Китай сам раком ставай.
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25.09.2024 15:40 Ответить
Запад уже пожинает плоды и скоро прозреет от того куда они на инвестировали, имею в виду коммунистический Китай
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25.09.2024 15:42 Ответить
Пане Віталію, так вже переводять бізнеса в : частково у В'єтнам, Індію, і ще одна країна, не пам'таю яка,вибачте.
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25.09.2024 15:54 Ответить
Я би дуже хотіла дожити до тего моменту,як китайці сядуть за стіл переговорів с Тайванью. Але зараз їм конче необхідно урегулюіати справу так,щоб Україна сіла за стіл переговорів з Россією. На кону Тайвань.
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25.09.2024 15:51 Ответить
https://ua.news/ua/world/prem-yer-ministr-daniyi-zvinuvatila-kitaj-u-pidtrimtsi-rf-u-vijni-z-********** Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Китай за підтримку рф у війні проти України . Також вона звинуватила Пекін у тому, що він не дотримується правил міжнародної торгівлі. В інтерв'ю Politico в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку Фредеріксен назвала Китай частиною групи з чотирьох країн, включаючи росію, Північну Корею та Іран, тісна співпраця яких «має величезні глобальні наслідки».
«Я не думаю, що росія змогла б вести повномасштабну війну вже понад два з половиною роки без допомоги Китаю. Не можна дозволити продовження ситуації, коли Китай допомагає росії у війні в Європі, без наслідків. Він повинен нести відповідальність за свою діяльність», - сказала вона.

Вона додала, що наслідки для Пекіна мають бути політичними. Фредеріксен також закликала до переосмислення торгівлі ЄС з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни.
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25.09.2024 16:33 Ответить
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25.09.2024 20:23 Ответить
Вузькоокі хвойди сто років назад горобців стріляли щоб щось з'їсти, а тепер придумали, що вони в люди вийшли.
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25.09.2024 20:38 Ответить
Ну якщо цей ****** каже про статут оон та теріторіальну цілісність, то най виженуть орків в їхні *****, ото і є про шо всі кажуть.
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25.09.2024 20:54 Ответить
Це сказала срака,котра островом марить,маючи другу акономіку світу,кількість населення,немалу територію(((
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26.09.2024 06:53 Ответить
 
 