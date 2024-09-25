Китай озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине: Пекин призывает "сесть за стол переговоров"
Позиция Китая по урегулированию российско-украинской войны продолжает заключаться в том, чтобы немедленно прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и воздержаться от санкций и экономического давления против одной из сторон конфликта.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ.
"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть привержены продвижению мирных переговоров", - сказал он.
Какова позиция Китая?
По словам Ван И, Китай предлагает три принципа относительно войны в Украине: никакого расширения поля боя, начало диалога и сдерживание влияния войны на мировую экономику.
Глава МИД Китая подчеркнул, что ядерные объекты, такие как АЭС, критическая инфраструктура и гражданское население не могут быть мишенью.
"Чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее достичь прекращения огня. Такова реальность, с которой мы должны считаться. Все страны должны отказаться от менталитета Холодной войны", - пояснил позицию Пекина Ван И.
Он добавил, что "все больше и больше стран" Глобального Юга объединяются, чтобы "создать атмосферу и условия" мирного урегулирования войны.
Влияние войны на мировую экономику
По словам Ван И, необходимо "воздержаться от перетекания кризиса" на мировую экономику. Он призвал "не злоупотреблять односторонними санкциями, которые ограничивают деятельность бизнеса".
"Китай призывает международное сообщество увеличивать сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности, а также защиты критически важных объектов инфраструктуры", - подчеркнул глава китайской дипломатии.
Китайский дипломат отметил, что "суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться".
"Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законное беспокойство в связи с безопасностью всех стран должно восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса", - заявил Ван И.
Как добавил глава МИД Китая, Пекин не является частью войны, а вместо этого подталкивает стороны к переговорам и использует для этого "челночную дипломатию".
Мирное предложение Китая и Бразилии
23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.
В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".
В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.
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якусь фігню Китай бормоче.
усе решта - китайський театр тіней
Меседж Китаю - давайте збудемо про закон і почнемо терориста вмовляти.
Тільки трошки підредагує "мирний план".
Зняти санкції. А те що країни БРІКС не продають зброю Україні, навіть списану , це не санкції . Але продають все що треба па_раші для війни . Саме Китай продає напряму. Інші допомагають обходити санкції.
То це нормально?
Бо вже США вимагають звільнити посла Маркарову.
- негайно припинити бойові дії,
- сісти за стіл перемовин
- утриматися від санкцій й економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту.
Це сказав китайоза іван ї . Може він не в курсі, але:
п1 - почала росія, п2 - відкидається росією (пуйло вимагає авансом добровільну здачу 25 тисяч кв км) , п3 - де факто виконується (нові санкції не вводяться, старі обходяться).
Іншими словами, йому треба звертатись до росії, а не до "обидві сторони"
китай - учасник війни проти України
1955 рік. "Ми повинні звільнити Тайвань!" 我们一定要解放台湾！ Художник Гао Хун (高虹)
Плакат 1977 року. Художник Чен Цзянь (陈坚). Ми повинні звільнити Тавйвань 我们一定要解放台湾
Які переговори, з ким, з країною терористом, а Китай доречі, виступає як її співучасник, бо постачає разом з КНДР зброю для тероритса. В одному ця мавпа права, сісти, так! Але не за стіл переговорів, а їй зі своїми покидьками-диктаторамм з КНДР та рф на лаву підсудних у міжнародному трибуналі!
На 3-х будуть так креативно виглядати!
1. Орки вшиваються до себе
2. Відкат конституції рифи на 17.03.2014 роки
3. репарації
4. компенсації
5. повне восстановлення зруйнованого за 1-2 роки.
6. деміталірізація рифи
7. дріблення рифи на 84 суб'єкта.
Ну і ще трішки: усі військві злочинці до суду у Київ з подальшою стратою на шибениці.
Весь Запад понимает огромное значение Китая для экономики РФ. Грубо говоря, если бы Китай был на стороне Запада, то война закончилась бы довольно быстро. Но Китай на стороне РФ, т.е. Западу необходимо найти убедительные рычаги влияния на Китай. А таких рычагов нет. Почему? Да потому, что Запад долгие десятилетия вливал триллионы $ инвестиций в экономику Китая. И эти триллионы привели к огромной зависимости Запада от производства (прежде всего ТНП) в Китае. Т.е. угрозы типа "выведим инвестиции", "прекратим торговлю" просто не состоятельны. Реализация таких угроз для Китая - как выстрел в ногу, а для Запада как выстрел себе в голову.
Но на Западе начали всерьез задумываться об угрозах такой зависимости от Китая. Выход тут только один - возрождать собственное производство ТНП и/или девирсификация в другие страны. И это уже привело к колосальному падению Западных инвестиций в экономику Китая. Китай это видит и понимает. Сейчас стратегия Китая - это форсированный поиск новых рынков сбыта, чтобы возможное прекращение торговли с Западом не стало для них "выстрелом в ногу", а максимум - болезненным порезом. А чтобы Запад не форсировал экономическое давление на Китай, они убаюкивают Запад своими т.н. "мирными инициативами". Которые по своей сути, не содержат никакой конкретики и являются набором росхожих лозунгов "трактор в поле дыр-дыр-дыр - мы за мир".
Зменшувати виробництво мавиків?
Китай не відмовився від вугілля, як розвинута країна і далі є основним гравцем в глобальному потеплінні (таєнні лідників).
І тут вони стали рівненько, плечі до гори і давай молоде покоління вчити дипломатії!?
Хто винен в розповсюджені епідемії?
Які компенсації винуватець пропонував чи виконав? Грошам дезінфекцію запровадив та не соромились собаці під хвіст заглянути? Ну дуже важкі рішення))
а, треба думати головою, яку сторону обирати!
Українці посилають Китай нах тому що він допомагає окпанту української землі, де ви тут
побачили схожість.
Вороги України: Трамп, )(уйло і китайоза .... разом дружно
витанцьовують під дудочку фашистського кремля.
Вони ж з кацапами найкращі друзі. Ну ось нехай зроблять заяву, що вони домовилися з ****** про перемовини і назвуть дату. Що обговорюватимуться ось такі і такі теми. І що тепер все залежить від бажання України сісти за стіл перемовин.
Это для Украины значит : сесть на бутылку.
Хитрожопые китайцы. А могли бы перекрыть поставки в Рашку и война ЗАКОНЧИЛАСЬ бы через неделю БЕГСТВОМ рашистов.
БАЧУ КИТАЙ НАТЯКАЄ НА КАМА СУТРУ.
Китай сам раком ставай.
«Я не думаю, що росія змогла б вести повномасштабну війну вже понад два з половиною роки без допомоги Китаю. Не можна дозволити продовження ситуації, коли Китай допомагає росії у війні в Європі, без наслідків. Він повинен нести відповідальність за свою діяльність», - сказала вона.
Вона додала, що наслідки для Пекіна мають бути політичними. Фредеріксен також закликала до переосмислення торгівлі ЄС з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни.