Китай озвучив три позиції щодо врегулювання війни в Україні: Пекін закликає "сісти за стіл переговорів"
Позиція Китаю щодо врегулювання російсько-української війни продовжує полягати в тому, щоби негайно припинити бойові дії, сісти за стіл перемовин та утриматися від санкцій й економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", - сказав він.
Яка позиція Китаю?
За словами Ван Ї, Китай пропонує три принципи щодо війни в Україні: жодного розширення поля бою, початок діалогу та стримування впливу війни на світову економіку.
Очільник МЗС Китаю наголосив, що ядерні об’єкти, таких як АЕС, критична інфраструктура та цивільне населення не можуть бути мішенню.
"Чим більше зброї спрямовують до зони бойових дій, тим складніше досягти припинення вогню. Така реальність, з якою ми повинні рахуватися. Усі країни мають відмовитися від менталітету Холодної війни", - пояснив позицію Пекіна Ван Ї.
Він додав, що "усе більше і більше країн" Глобального Півдня об’єднуються, щоб "створити атмосферу та умови" мирного врегулювання війни.
Вплив війни на світову економіку
За словами Ван Ї, необхідно "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку. Він закликав "не зловживати односторонніми санкціями, які обмежують діяльність бізнесу".
"Китай закликає міжнародну спільноту збільшувати співпрацю в галузі енергетики, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки, а також захисту критично важливих об’єктів інфраструктури", - наголосив глава китайської дипломатії.
Китайський дипломат наголосив на тому, що "суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися".
"Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв’язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи", - заявив Ван Ї.
Як додав глава МЗС Китаю, Пекін не є частиною війни, а натомість підштовхує сторони до перемовин та використовує для цього "човникову дипломатію".
Мирна пропозиція Китаю та Бразилії
23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.
У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".
У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.
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якусь фігню Китай бормоче.
усе решта - китайський театр тіней
Меседж Китаю - давайте збудемо про закон і почнемо терориста вмовляти.
Тільки трошки підредагує "мирний план".
Зняти санкції. А те що країни БРІКС не продають зброю Україні, навіть списану , це не санкції . Але продають все що треба па_раші для війни . Саме Китай продає напряму. Інші допомагають обходити санкції.
То це нормально?
Бо вже США вимагають звільнити посла Маркарову.
- негайно припинити бойові дії,
- сісти за стіл перемовин
- утриматися від санкцій й економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту.
Це сказав китайоза іван ї . Може він не в курсі, але:
п1 - почала росія, п2 - відкидається росією (пуйло вимагає авансом добровільну здачу 25 тисяч кв км) , п3 - де факто виконується (нові санкції не вводяться, старі обходяться).
Іншими словами, йому треба звертатись до росії, а не до "обидві сторони"
китай - учасник війни проти України
1955 рік. "Ми повинні звільнити Тайвань!" 我们一定要解放台湾！ Художник Гао Хун (高虹)
Плакат 1977 року. Художник Чен Цзянь (陈坚). Ми повинні звільнити Тавйвань 我们一定要解放台湾
Які переговори, з ким, з країною терористом, а Китай доречі, виступає як її співучасник, бо постачає разом з КНДР зброю для тероритса. В одному ця мавпа права, сісти, так! Але не за стіл переговорів, а їй зі своїми покидьками-диктаторамм з КНДР та рф на лаву підсудних у міжнародному трибуналі!
На 3-х будуть так креативно виглядати!
1. Орки вшиваються до себе
2. Відкат конституції рифи на 17.03.2014 роки
3. репарації
4. компенсації
5. повне восстановлення зруйнованого за 1-2 роки.
6. деміталірізація рифи
7. дріблення рифи на 84 суб'єкта.
Ну і ще трішки: усі військві злочинці до суду у Київ з подальшою стратою на шибениці.
Весь Запад понимает огромное значение Китая для экономики РФ. Грубо говоря, если бы Китай был на стороне Запада, то война закончилась бы довольно быстро. Но Китай на стороне РФ, т.е. Западу необходимо найти убедительные рычаги влияния на Китай. А таких рычагов нет. Почему? Да потому, что Запад долгие десятилетия вливал триллионы $ инвестиций в экономику Китая. И эти триллионы привели к огромной зависимости Запада от производства (прежде всего ТНП) в Китае. Т.е. угрозы типа "выведим инвестиции", "прекратим торговлю" просто не состоятельны. Реализация таких угроз для Китая - как выстрел в ногу, а для Запада как выстрел себе в голову.
Но на Западе начали всерьез задумываться об угрозах такой зависимости от Китая. Выход тут только один - возрождать собственное производство ТНП и/или девирсификация в другие страны. И это уже привело к колосальному падению Западных инвестиций в экономику Китая. Китай это видит и понимает. Сейчас стратегия Китая - это форсированный поиск новых рынков сбыта, чтобы возможное прекращение торговли с Западом не стало для них "выстрелом в ногу", а максимум - болезненным порезом. А чтобы Запад не форсировал экономическое давление на Китай, они убаюкивают Запад своими т.н. "мирными инициативами". Которые по своей сути, не содержат никакой конкретики и являются набором росхожих лозунгов "трактор в поле дыр-дыр-дыр - мы за мир".
Зменшувати виробництво мавиків?
Китай не відмовився від вугілля, як розвинута країна і далі є основним гравцем в глобальному потеплінні (таєнні лідників).
І тут вони стали рівненько, плечі до гори і давай молоде покоління вчити дипломатії!?
Хто винен в розповсюджені епідемії?
Які компенсації винуватець пропонував чи виконав? Грошам дезінфекцію запровадив та не соромились собаці під хвіст заглянути? Ну дуже важкі рішення))
а, треба думати головою, яку сторону обирати!
Українці посилають Китай нах тому що він допомагає окпанту української землі, де ви тут
побачили схожість.
Вороги України: Трамп, )(уйло і китайоза .... разом дружно
витанцьовують під дудочку фашистського кремля.
Вони ж з кацапами найкращі друзі. Ну ось нехай зроблять заяву, що вони домовилися з ****** про перемовини і назвуть дату. Що обговорюватимуться ось такі і такі теми. І що тепер все залежить від бажання України сісти за стіл перемовин.
Это для Украины значит : сесть на бутылку.
Хитрожопые китайцы. А могли бы перекрыть поставки в Рашку и война ЗАКОНЧИЛАСЬ бы через неделю БЕГСТВОМ рашистов.
БАЧУ КИТАЙ НАТЯКАЄ НА КАМА СУТРУ.
Китай сам раком ставай.
«Я не думаю, що росія змогла б вести повномасштабну війну вже понад два з половиною роки без допомоги Китаю. Не можна дозволити продовження ситуації, коли Китай допомагає росії у війні в Європі, без наслідків. Він повинен нести відповідальність за свою діяльність», - сказала вона.
Вона додала, що наслідки для Пекіна мають бути політичними. Фредеріксен також закликала до переосмислення торгівлі ЄС з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни.