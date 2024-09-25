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Новини Війна
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Китай озвучив три позиції щодо врегулювання війни в Україні: Пекін закликає "сісти за стіл переговорів"

Ван Ї на Радбезі ООН оголосив позиції щодо війни в Україні

Позиція Китаю щодо врегулювання російсько-української війни продовжує полягати в тому, щоби негайно припинити бойові дії, сісти за стіл перемовин та утриматися від санкцій й економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", - сказав він.

Яка позиція Китаю?

За словами Ван Ї, Китай пропонує три принципи щодо війни в Україні: жодного розширення поля бою, початок діалогу та стримування впливу війни на світову економіку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай просуватиме власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС 

Очільник МЗС Китаю наголосив, що ядерні об’єкти, таких як АЕС, критична інфраструктура та цивільне населення не можуть бути мішенню. 

"Чим більше зброї спрямовують до зони бойових дій, тим складніше досягти припинення вогню. Така реальність, з якою ми повинні рахуватися. Усі країни мають відмовитися від менталітету Холодної війни", - пояснив позицію Пекіна Ван Ї.

Він додав, що "усе більше і більше країн" Глобального Півдня об’єднуються, щоб "створити атмосферу та умови" мирного врегулювання війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про китайсько-бразильську ініціативу щодо миру в Україні: Це вигідний Росії "політичний криголам" проти будь-якого дипломатичного рішення 

Вплив війни на світову економіку

За словами Ван Ї, необхідно "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку. Він закликав "не зловживати односторонніми санкціями, які обмежують діяльність бізнесу".

"Китай закликає міжнародну спільноту збільшувати співпрацю в галузі енергетики, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки, а також захисту критично важливих об’єктів інфраструктури", - наголосив глава китайської дипломатії.

Китайський дипломат наголосив на тому, що "суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися".

"Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв’язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи", - заявив Ван Ї.

Як додав глава МЗС Китаю, Пекін не є частиною війни, а натомість підштовхує сторони до перемовин та використовує для цього "човникову дипломатію".

Також читайте: Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб з Росії, Ірану та Китаю 

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

Автор: 

Китай (4618) переговори з Росією (1098) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+58
здається простіше, щоб Фашистська росія вивела свої війська з територію України.

якусь фігню Китай бормоче.
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25.09.2024 09:22
+45
Китайська влада наразі є лицемірними брехливими покидьками...
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25.09.2024 09:23
+45
китай активний учасник війни проти України на боці @уйлостану
усе решта - китайський театр тіней
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25.09.2024 09:31
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здається простіше, щоб Фашистська росія вивела свої війська з територію України.

якусь фігню Китай бормоче.
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25.09.2024 09:22 Відповісти
Китай просто обирає те, що йому дешевше обійдеться. Плювати йому як на нас так і на кацапів.
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25.09.2024 09:25 Відповісти
китай активний учасник війни проти України на боці @уйлостану
усе решта - китайський театр тіней
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25.09.2024 09:31 Відповісти
Китай прикидається дурником, свідомо замовчуючи, що є міжнародні норми, за якими треба діяти.
Меседж Китаю - давайте збудемо про закон і почнемо терориста вмовляти.
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25.09.2024 09:32 Відповісти
вузькоглази а як там тайвань ?
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25.09.2024 11:15 Відповісти
уряд Тайваню, автентичний уряд усього Китаю, у Пекіні засіли бунтівники з самопроголошеної "кнр" !!!
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25.09.2024 12:21 Відповісти
Кому «здається простіше»? Тому, хто програє війну? Тому, хто виграє війну? Або тому, хто отримує від війни максимальні профіти?
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25.09.2024 09:45 Відповісти
Китаю просто перед нападением на тайвань. нужен прицидент. Что цивилизованный мир может закрыть глаза на окупацию чьей то территории. Если мир закроет глаза на окупацию Украины находящейся посреди Европы, то на Тайвань находящийся где то там на другом конце мира, тем более закроют глаза.
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25.09.2024 10:03 Відповісти
НЕГІДНИКИ ПІДРАШИСТІ , такі самі вбивці !Про Цє мріє і агент « козирь»!
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25.09.2024 10:42 Відповісти
Китайська влада наразі є лицемірними брехливими покидьками...
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25.09.2024 09:23 Відповісти
Комуняцькі мразоти брехливі й цинічні! Жодного слова про міжнародні закони та територіальну цілісність України не сказали!!!
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25.09.2024 09:41 Відповісти
як і влада в будь якій іншій країні
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25.09.2024 10:30 Відповісти
Дайте ЗЄ конверт з баблом потовще, як ви це робите з африканськими царьками, і він сясе куди завгодно та на що завгодно.
Тільки трошки підредагує "мирний план".
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25.09.2024 09:25 Відповісти
Китаи топить за рашку
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25.09.2024 09:25 Відповісти
Все зрозуміти та побачити па_раші.
Зняти санкції. А те що країни БРІКС не продають зброю Україні, навіть списану , це не санкції . Але продають все що треба па_раші для війни . Саме Китай продає напряму. Інші допомагають обходити санкції.
То це нормально?
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25.09.2024 09:44 Відповісти
От такі прямі питання повинен ставити наш мініст закордонних справ
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26.09.2024 05:35 Відповісти
А він є?
Бо вже США вимагають звільнити посла Маркарову.
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26.09.2024 08:47 Відповісти
Еще один друг ***** и Трампа вылез, который всем расказывает что конфликты нужно решать за столом переговоров а сам наращивает армию и уже проводит военные учения на ********** под самой Европой
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25.09.2024 09:27 Відповісти
Особливо цікавий пасаж про ,,утриматись від санцій та економічного тиску проти однієї із сторін,, Тобто ні в якому разі не має бути винуваться та його покарання. Хитровжарені жовтопикі потвори. До вас черга також дійде. Горобців жерти знову будете. Коли світ відкриє очі та перестане купувати ваше лайно.
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25.09.2024 09:27 Відповісти
А просто виконани статут ООН - ні? Китай все приміряє на себе, найбільше його допікають можливі санкції Заходу проти нього у разі вторгнення на Тайвань.
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25.09.2024 09:28 Відповісти
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25.09.2024 09:28 Відповісти
ось справжня китайська позиція

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25.09.2024 09:29 Відповісти
Гребані китайці ...дали кремлю добро на початок війни, проти Україні ,досі постачають зброю московії, окупували наші землі разом з руснею , а тепер кажуть ,залишти нам все ,ми зробимо передих ,а потім підемо і на ЄС ... виводьте свої московсько - маозедунські війська з України !!!
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25.09.2024 09:30 Відповісти
Позиція Китаю ... :

- негайно припинити бойові дії,
- сісти за стіл перемовин
- утриматися від санкцій й економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту.

Це сказав китайоза іван ї . Може він не в курсі, але:
п1 - почала росія, п2 - відкидається росією (пуйло вимагає авансом добровільну здачу 25 тисяч кв км) , п3 - де факто виконується (нові санкції не вводяться, старі обходяться).

Іншими словами, йому треба звертатись до росії, а не до "обидві сторони"
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25.09.2024 09:30 Відповісти
@уйло у 22-ому звертався до сі з приводу початку повномасштабної війни, отримав підтримку
китай - учасник війни проти України

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25.09.2024 09:35 Відповісти
Нехай Китай сяде за стіл переговорів з Тайванем, - щоб більше не з'являлися такі агресивні китайські плакати.
1955 рік. "Ми повинні звільнити Тайвань!" 我们一定要解放台湾！ Художник Гао Хун (高虹)
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25.09.2024 09:31 Відповісти
Існує безліч китайських плакатів з цим самим гаслом, - "Ми повинні звільнити Тавйвань"
Плакат 1977 року. Художник Чен Цзянь (陈坚). Ми повинні звільнити Тавйвань 我们一定要解放台湾

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25.09.2024 09:37 Відповісти
Один плакат на іншому плакаті. Теж 1950-х років. Називається "Віддайте моєму дяді, щоб він звільнив Тайвань" 送给叔叔去解放台湾。. Художник Чжао Яньнянь (赵延年).

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25.09.2024 09:52 Відповісти
В цій війні Китай просто , на прикладі РФії , намагається експерементально зрозуміти - що йому буде , коли китвйці нападуть на Тайвань ...
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25.09.2024 09:32 Відповісти
жовтопикі тридвараси комуняки
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25.09.2024 09:34 Відповісти
Па.Д.ЛО косориле
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25.09.2024 09:34 Відповісти
Чому Україна досі не розірвала дипломатичні відносини із китаєм?
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25.09.2024 09:39 Відповісти
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25.09.2024 09:39 Відповісти
Є козли круторогі , а китайці козли вузькоокі
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25.09.2024 09:41 Відповісти
та нах уй пішов, комуняка. спочатку розберись із тим як ваші китайські бронемашини потрапили в Україну на війну. тоді будеш менше писдіти свою дичину, що ви не підливаєте олії у вогонь.. бо ********** до того, що кацапів не стане і вас, комуняк теж не стане.
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25.09.2024 09:42 Відповісти
Ця клята комунятська жовтопупа мавпа з Китаю мабуть знущається над Україною й Українціями?!
Які переговори, з ким, з країною терористом, а Китай доречі, виступає як її співучасник, бо постачає разом з КНДР зброю для тероритса. В одному ця мавпа права, сісти, так! Але не за стіл переговорів, а їй зі своїми покидьками-диктаторамм з КНДР та рф на лаву підсудних у міжнародному трибуналі!
На 3-х будуть так креативно виглядати!
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25.09.2024 09:45 Відповісти
Не звизди китайське брехло
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25.09.2024 09:46 Відповісти
Да проблем з перемовинами немає. Зовсім ніяких.
1. Орки вшиваються до себе
2. Відкат конституції рифи на 17.03.2014 роки
3. репарації
4. компенсації
5. повне восстановлення зруйнованого за 1-2 роки.
6. деміталірізація рифи
7. дріблення рифи на 84 суб'єкта.
Ну і ще трішки: усі військві злочинці до суду у Київ з подальшою стратою на шибениці.
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25.09.2024 09:51 Відповісти
Про злочинців вже лишнє. Їх можна вішати прямо по ,,мєсту житєльства,, Так буде дешевше.
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25.09.2024 10:00 Відповісти
На Хрещатику буде живописніше. Я наприклад із задоволенням перевішав москалів на полщі Перемоги у Сєвєродонецьку. Прямо на пам'ятнику. Або топив би у цьому бассейні що на фото і потім показував би москалям. На вулиці Сметаніна. Головне, щоб утирки, яким неможна воювати не заважали. Я про поліцію.

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25.09.2024 10:11 Відповісти
Моргенштерном кришив би ліктьовий і тазостегновий суглоби
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25.09.2024 22:38 Відповісти
от усі плани китайозам узяли зламали
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25.09.2024 10:00 Відповісти
Це лише наші справедливі "хотілки", для досягнення яких нам ніхто засобів не надасть.
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25.09.2024 10:21 Відповісти
ублюдочні комуняцькі тварі... але біда у тому, що іще більш ублюдочна зелена шваль дуже хоче - й давно хоче!! - сісти за цей стіл перемовин, та от не знає, як представити цю поразку думаючій частині суспільства
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25.09.2024 10:06 Відповісти
Китай - кусок г@вна и его мнение оттуда же.
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25.09.2024 10:06 Відповісти
"кусок гівна", з яким ми не можемо не рахуватись. І кацапи теж.
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25.09.2024 10:20 Відповісти
Увы, вы правы. Считаться необходимо, но соглашаться - нет.
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25.09.2024 10:43 Відповісти
"Законне занепокоєння у зв'язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно" - це воно типу на ужимки кацапів щодо НАТО натякає? А чому це кацапське занепокоєння має в їхніх очах якусь вагу, а на право України вирішувати свої безпекові питання їм просто пофігу? Китайське чмо.
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25.09.2024 10:07 Відповісти
Найбільше непокоїть Китай 3 пункт,він же і головий.
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25.09.2024 10:07 Відповісти
С ************ всё ясно.
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25.09.2024 10:11 Відповісти
Китай с этой войны получает огромные профиты. Но есть для них один неприятный нюанс.
Весь Запад понимает огромное значение Китая для экономики РФ. Грубо говоря, если бы Китай был на стороне Запада, то война закончилась бы довольно быстро. Но Китай на стороне РФ, т.е. Западу необходимо найти убедительные рычаги влияния на Китай. А таких рычагов нет. Почему? Да потому, что Запад долгие десятилетия вливал триллионы $ инвестиций в экономику Китая. И эти триллионы привели к огромной зависимости Запада от производства (прежде всего ТНП) в Китае. Т.е. угрозы типа "выведим инвестиции", "прекратим торговлю" просто не состоятельны. Реализация таких угроз для Китая - как выстрел в ногу, а для Запада как выстрел себе в голову.
Но на Западе начали всерьез задумываться об угрозах такой зависимости от Китая. Выход тут только один - возрождать собственное производство ТНП и/или девирсификация в другие страны. И это уже привело к колосальному падению Западных инвестиций в экономику Китая. Китай это видит и понимает. Сейчас стратегия Китая - это форсированный поиск новых рынков сбыта, чтобы возможное прекращение торговли с Западом не стало для них "выстрелом в ногу", а максимум - болезненным порезом. А чтобы Запад не форсировал экономическое давление на Китай, они убаюкивают Запад своими т.н. "мирными инициативами". Которые по своей сути, не содержат никакой конкретики и являются набором росхожих лозунгов "трактор в поле дыр-дыр-дыр - мы за мир".
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25.09.2024 10:14 Відповісти
Експорт комплектуючих нащо обмежувати?

Зменшувати виробництво мавиків?

Китай не відмовився від вугілля, як розвинута країна і далі є основним гравцем в глобальному потеплінні (таєнні лідників).

І тут вони стали рівненько, плечі до гори і давай молоде покоління вчити дипломатії!?

Хто винен в розповсюджені епідемії?

Які компенсації винуватець пропонував чи виконав? Грошам дезінфекцію запровадив та не соромились собаці під хвіст заглянути? Ну дуже важкі рішення))
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25.09.2024 10:22 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить комуністам китайцям - довбойоб в кубі...
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25.09.2024 10:46 Відповісти
"нерозширення площі ведення бойових дій" означає контингент ООН на лінії фронту. Хто це втілить?! Може, Зе, який "успішно втілює" хвормулу миру?!
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25.09.2024 10:52 Відповісти
Приймати чи не приймати будь-які мирні ініціативи мають в Україні виключно ті хто безпосередньо бере участь у війні. Якщо образно кажучи ти пишеш з окопу хочеш повернення кордонів 1991, 1918 і т.д. то твоя думка має враховуватись. Якщо ти пишеш з теплого пляжу десь в Іспанії де тебе всі жаліють як біженця, виплачують допомогу і все інше і тобі хочеться щоб це ніколи не закінчилося, то ц
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25.09.2024 11:01 Відповісти
от і китай почав плавитися, як що так активно торпедує, тему капітуляції.
а, треба думати головою, яку сторону обирати!
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25.09.2024 11:03 Відповісти
Коммі завжди були словоблуди, незалежно від країни.
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25.09.2024 11:07 Відповісти
******* виродки своїми планами. Ідіть все на*уй.
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25.09.2024 11:08 Відповісти
То не їх плани. *****, в озвучці старілих диктаторів- **************.
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25.09.2024 11:27 Відповісти
позиція вузькоглазого: не давайте зброю Україні і зніміть санкції з мордовії. я правильно зрозумів?
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25.09.2024 11:20 Відповісти
перечитав коменти - що цікаво, навіть трампісти посилають чінаїв *****. Хоч плани "мирного врегулювання" трампістів нічим не відрізняються від китайських
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25.09.2024 11:23 Відповісти
Трамп мріє економічно перемогти Китай, перевівши виробництво товарів з Китаю назад в США.
Українці посилають Китай нах тому що він допомагає окпанту української землі, де ви тут
побачили схожість.
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25.09.2024 15:43 Відповісти
схожість (я не кажу ідентичність, я стосовно схожості, як подібні трикутники в геометрії) в тому, що обидва пропонують/вимагають "мирні" переговори з ******, хоча прекрасно знають їх не те що кінцевий результат, а й протилежні (неспівпадаючі) початкові переговрні позиції
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25.09.2024 16:25 Відповісти
Щоб вас Тибет переміг.
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25.09.2024 11:23 Відповісти


Вороги України: Трамп, )(уйло і китайоза .... разом дружно
витанцьовують під дудочку фашистського кремля.
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25.09.2024 11:55 Відповісти
И 4 ЧТОБ ПУТИН ЗДОХ !)
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25.09.2024 12:00 Відповісти
Як завжди - набір порожніх декларацій без жодної конкретики.

Вони ж з кацапами найкращі друзі. Ну ось нехай зроблять заяву, що вони домовилися з ****** про перемовини і назвуть дату. Що обговорюватимуться ось такі і такі теми. І що тепер все залежить від бажання України сісти за стіл перемовин.
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25.09.2024 12:39 Відповісти
Китайський корабель іди нах
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25.09.2024 12:40 Відповісти
Залишити окупантам 26 % території України і надалі вважати їх російськими (хоч Зе по закону зробе це і неофіційно) це ЗЛОЧИН по всім основним статтям Конституції України.
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25.09.2024 12:42 Відповісти
Если ли бы не поддержка Китаем Параши,война бы закончилась давным давно..И если Украину нагнут сесть за стол переговоров,то мир ожидают такие потрясения,что война в Украине покажется детским боем на лужайке
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25.09.2024 13:01 Відповісти
Мразі!
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25.09.2024 13:07 Відповісти
Пекин призывает Украину "сесть за стол переговоров" с ******.
Это для Украины значит : сесть на бутылку.
Хитрожопые китайцы. А могли бы перекрыть поставки в Рашку и война ЗАКОНЧИЛАСЬ бы через неделю БЕГСТВОМ рашистов.
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25.09.2024 14:02 Відповісти
а как быть с Кемськой волостью?
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25.09.2024 14:36 Відповісти
Китай озвучив три позиції щодо врегулювання війни в Україні Джерело:

БАЧУ КИТАЙ НАТЯКАЄ НА КАМА СУТРУ.
Китай сам раком ставай.
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25.09.2024 15:40 Відповісти
Запад уже пожинает плоды и скоро прозреет от того куда они на инвестировали, имею в виду коммунистический Китай
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25.09.2024 15:42 Відповісти
Пане Віталію, так вже переводять бізнеса в : частково у В'єтнам, Індію, і ще одна країна, не пам'таю яка,вибачте.
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25.09.2024 15:54 Відповісти
Я би дуже хотіла дожити до тего моменту,як китайці сядуть за стіл переговорів с Тайванью. Але зараз їм конче необхідно урегулюіати справу так,щоб Україна сіла за стіл переговорів з Россією. На кону Тайвань.
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25.09.2024 15:51 Відповісти
https://ua.news/ua/world/prem-yer-ministr-daniyi-zvinuvatila-kitaj-u-pidtrimtsi-rf-u-vijni-z-********** Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Китай за підтримку рф у війні проти України . Також вона звинуватила Пекін у тому, що він не дотримується правил міжнародної торгівлі. В інтерв'ю Politico в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку Фредеріксен назвала Китай частиною групи з чотирьох країн, включаючи росію, Північну Корею та Іран, тісна співпраця яких «має величезні глобальні наслідки».
«Я не думаю, що росія змогла б вести повномасштабну війну вже понад два з половиною роки без допомоги Китаю. Не можна дозволити продовження ситуації, коли Китай допомагає росії у війні в Європі, без наслідків. Він повинен нести відповідальність за свою діяльність», - сказала вона.

Вона додала, що наслідки для Пекіна мають бути політичними. Фредеріксен також закликала до переосмислення торгівлі ЄС з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни.
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25.09.2024 16:33 Відповісти
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25.09.2024 20:23 Відповісти
Вузькоокі хвойди сто років назад горобців стріляли щоб щось з'їсти, а тепер придумали, що вони в люди вийшли.
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25.09.2024 20:38 Відповісти
Ну якщо цей ****** каже про статут оон та теріторіальну цілісність, то най виженуть орків в їхні *****, ото і є про шо всі кажуть.
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25.09.2024 20:54 Відповісти
Це сказала срака,котра островом марить,маючи другу акономіку світу,кількість населення,немалу територію(((
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26.09.2024 06:53 Відповісти
 
 