Китай озвучив три позиції щодо врегулювання війни в Україні: Пекін закликає "сісти за стіл переговорів"

Позиція Китаю щодо врегулювання російсько-української війни продовжує полягати в тому, щоби негайно припинити бойові дії, сісти за стіл перемовин та утриматися від санкцій й економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", - сказав він.

Яка позиція Китаю?

За словами Ван Ї, Китай пропонує три принципи щодо війни в Україні: жодного розширення поля бою, початок діалогу та стримування впливу війни на світову економіку.

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Очільник МЗС Китаю наголосив, що ядерні об’єкти, таких як АЕС, критична інфраструктура та цивільне населення не можуть бути мішенню.

"Чим більше зброї спрямовують до зони бойових дій, тим складніше досягти припинення вогню. Така реальність, з якою ми повинні рахуватися. Усі країни мають відмовитися від менталітету Холодної війни", - пояснив позицію Пекіна Ван Ї.

Він додав, що "усе більше і більше країн" Глобального Півдня об’єднуються, щоб "створити атмосферу та умови" мирного врегулювання війни.

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Вплив війни на світову економіку

За словами Ван Ї, необхідно "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку. Він закликав "не зловживати односторонніми санкціями, які обмежують діяльність бізнесу".

"Китай закликає міжнародну спільноту збільшувати співпрацю в галузі енергетики, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки, а також захисту критично важливих об’єктів інфраструктури", - наголосив глава китайської дипломатії.

Китайський дипломат наголосив на тому, що "суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися".

"Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв’язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи", - заявив Ван Ї.

Як додав глава МЗС Китаю, Пекін не є частиною війни, а натомість підштовхує сторони до перемовин та використовує для цього "човникову дипломатію".

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.