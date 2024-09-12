Зеленський про "мирний план" Китаю та Бразилії: "Ми ж не дурні. Для чого цей театр"
Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.
Про це він сказав в інтерв’ю бразильському виданню Metrópoles, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський згадав зустріч із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.
"Я мав гарну розмову з президентом Лулою, і мені здалося, що він мене зрозумів. Я був вдячний, що зустрівся з ним, і я був дуже відкритий, абсолютно відкритий", - розповів він.
За словами українського президента, він хотів побачити в діях свого бразильського колеги "розуміння, що відбувається, а не просто політичне примирення".
Що значить "просто сісти й поговорити". Він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) вбивця. Я повинен бути сильним, щоб сідати та про щось говорити. Він повинен робити кроки, показати, що хоче закінчення війни. Не можна просто сказати: "Ми повинні робити кроки один одному на зустріч". Він зайшов, убив людей, захопив території, а тепер Лула каже: "Хай вони поговорять. Я міг просто поговорити з Лулою, бо він мені не ворог. І Бразилія з Україною в абсолютно нормальних відносинах", - пояснив глава української держави.
Зеленський також вважає, що китайсько-бразильська пропозиція з урегулювання війни в Україні є "деструктивною політичною заявою", щодо якої не консультувалися з Києвом.
Український президент розповів, що пропонував лідеру Бразилії та китайській стороні спільно працювати над мирним планом. Проте він вважає, що свій план Бразилія узгодила з РФ.
"Ми ж не дурні. Для чого цей театр. Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули її й кажете: "Давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності, точно без поваги до України, до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія", - додав він.
Мирна пропозиція Китаю та Бразилії
23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.
У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".
У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".
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Я якраз бачу і тролю троля у відповідь.
Без мене мене одружили.
Зазирнути у очі *****, ну не ***** так сі, ну не сі так лулі да ***** ту лулу у сраку.
От такі у бразильців президенти. Якби я був бразильцем -- було б дуже соромно.
Здавайтеся та забирайтеся з нашої землі.
Цікаво - коли громадяни в Україні допетрають саме так сказати Зеленському і його мерзенній зеленій банді?
а ще з забавного: "я був вдячний, що зустрівся з ним...", - сподіваюся, це перекладач просто поплавився від необхідности інтерпретувати те, що воно верзе...
Вічний президент, ****.
МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ ЩОСЬ КРАЩЕ ? ІДИ С.УКА і РОБИ. А якщо можеш тільки обсирати всіх наліво направо і смердіти тут, то закрийся в своїй параші і там смерди .
Пізавчора приіджали Держсекретар США Ентоні Блінкен з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.
Спількувалися ларочники з жОПи, які бліяли та мияли на запитання. В ітозі ті поїхали в шоці!
Коли вже це зелене недорозуміння злізе з маріонетки зрадника дермака?
Якщо ти з дуру чи під кайфом медичного канабіса підеш на цю капітуляцію,
під назвою "мирний план по-китайськи", то тебе битимуть дуже й дуже сильно всі, хто тебе де зустрічатиме, можливо навіть ногами!!!
Тоді не дерьмак, не падлоляк, не безнедолуга тобі вже точно не допоможуть!