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Зеленський про "мирний план" Китаю та Бразилії: "Ми ж не дурні. Для чого цей театр"

Зеленський розкритикував ініціативу Китаю і Бразилії щодо завершення війни РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

Про це він сказав в інтерв’ю бразильському виданню Metrópoles, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський згадав зустріч із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.

"Я мав гарну розмову з президентом Лулою, і мені здалося, що він мене зрозумів. Я був вдячний, що зустрівся з ним, і я був дуже відкритий, абсолютно відкритий", - розповів він.

За словами українського президента, він хотів побачити в діях свого бразильського колеги "розуміння, що відбувається, а не просто політичне примирення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай закликає інші країни підтримати його "мирний план" щодо України, - WP

Що значить "просто сісти й поговорити". Він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) вбивця. Я повинен бути сильним, щоб сідати та про щось говорити. Він повинен робити кроки, показати, що хоче закінчення війни. Не можна просто сказати: "Ми повинні робити кроки один одному на зустріч". Він зайшов, убив людей, захопив території, а тепер Лула каже: "Хай вони поговорять. Я міг просто поговорити з Лулою, бо він мені не ворог. І Бразилія з Україною в абсолютно нормальних відносинах", - пояснив глава української держави.

Зеленський також вважає, що китайсько-бразильська пропозиція з урегулювання війни в Україні є "деструктивною політичною заявою", щодо якої не консультувалися з Києвом.

Український президент розповів, що пропонував лідеру Бразилії та китайській стороні спільно працювати над мирним планом. Проте він вважає, що свій план Бразилія узгодила з РФ.

"Ми ж не дурні. Для чого цей театр. Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули її й кажете: "Давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності, точно без поваги до України, до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія",  - додав він.

Читайте також: Китай просуватиме власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Також читайте: МЗС Китаю: На китайсько-бразильський план завершення війни в Україні позитивно відреагували понад 110 країн

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Топ коментарі
+23
шмигаль, негайно виділити Фьодорову 100млн на додаток "Є-критикун". Щоб кожний зміг критикувати китай і бразилію
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12.09.2024 14:21
+21
Немає там ніякої паніки.
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12.09.2024 14:25
+15
Так твій "мирний план" теж нахрін кому потрібен ,і про театр тобі краще знати ,в тебе свій власний є- квартал 95.
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12.09.2024 14:29
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шмигаль, негайно виділити Фьодорову 100млн на додаток "Є-критикун". Щоб кожний зміг критикувати китай і бразилію
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12.09.2024 14:21 Відповісти
...і ще 200 млн. на додаток е-кокс,щоб президент міг самостійно замовляти "потужність" і позбувся залежності від Єрмака
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12.09.2024 15:23 Відповісти
а де там була критика Бразилії?
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12.09.2024 16:30 Відповісти
А ще на додаток Кожен з нас Президент. Для того щоб кожен імбіцил з 73 відсотків міг би спробувати себе у ролі гідранта
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13.09.2024 08:09 Відповісти
Немає там ніякої паніки.
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12.09.2024 14:25 Відповісти
Поки дадуть дозвіл, але це не точно, поки дадуть з десяток ракет, кацапи здохнуть від чекання
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12.09.2024 14:34 Відповісти
Воно- російський троль,тролить, ми купуємося.
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12.09.2024 14:35 Відповісти
Навіть якщо дадуть і дозвіл, і ракети. Не вистачить ракет на всі цілі, та й більшість цілей перемістять за межі досяжності. Потім повернуть, коли ракети скінчаться.
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12.09.2024 14:36 Відповісти
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12.09.2024 14:58 Відповісти
По перше, зніми нєдружєствєнній прапорець, на фермі випорять
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12.09.2024 14:34 Відповісти
Навпаки, їх до цього заохочують. Та й взагалі, хіба не бачите, що за фрукт?
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12.09.2024 14:35 Відповісти
Це ви " небачите", вступаєте в дискусію по суті питання.
Я якраз бачу і тролю троля у відповідь.
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12.09.2024 14:37 Відповісти
А, ну добре.
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12.09.2024 14:37 Відповісти
ага,и еще грозятся Киев за три дня взять
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12.09.2024 14:35 Відповісти
Апять.
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12.09.2024 14:40 Відповісти
в бан свинособаку
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12.09.2024 14:36 Відповісти
Зелю на м"якині не проведеш
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12.09.2024 14:23 Відповісти
Це точно - 100%.... - він же "не лох" (С).
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12.09.2024 14:53 Відповісти
23 травня уряди Бразилії та Китаю про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.
Без мене мене одружили.
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12.09.2024 14:24 Відповісти
"Єдність світу" Зеленського підвисає. Така ж недосяжна мрія, як і "мільярд дерев". Наука не йде у голову, коли читаєш тексти Литвина.
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12.09.2024 14:24 Відповісти
Є варіанти?
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12.09.2024 14:35 Відповісти
Та ти ж готовий відсмоктати вінні пуху сі якщо він на тебе лише подивиться!
Зазирнути у очі *****, ну не ***** так сі, ну не сі так лулі да ***** ту лулу у сраку.
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12.09.2024 14:25 Відповісти
Ми, 25%, - ні! А всі решта - "дурні" це м'яко сказано!
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12.09.2024 14:27 Відповісти
Чого він в цьому в'ю бразильському ЗМІ "Метрополь" не запитав Лулу "а конкретно - якого врегулювання війни бажаєте? В яких межах?"
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12.09.2024 14:27 Відповісти
Хм, один театрал критикує чийсь театр.
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12.09.2024 14:27 Відповісти
Так твій "мирний план" теж нахрін кому потрібен ,і про театр тобі краще знати ,в тебе свій власний є- квартал 95.
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12.09.2024 14:29 Відповісти
В того бастардо не театр, а цирк на дроті.
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12.09.2024 14:32 Відповісти
Про це розмова - ті пропонують мирний план, щоб війну припинити. Ну а твій який план? Якщо картко, то що раптово кацапляндія завдяки санкціями і марш-кидку в курську область погодиться піти до кордонів 91 року з виплатою репарацій?
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12.09.2024 19:19 Відповісти
Марш- кидок в курську область закінчився кацапським контрнаступом ,який вже відвоював у ЗСУ 10 сіл і селище Корєнєво ,а санкцій кацапи так бояться ,аж трусяться ,може вже досить писати маячню про відвід кацапських військ на кордони 91 року і про репарації , ми ж не на тєлємарафоні і дебілів тут немає.
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12.09.2024 20:16 Відповісти
А скільки радості було в патужного від зустрічі з перезрілою мавпою!
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12.09.2024 14:32 Відповісти
"перезріла .....", до речі, має дві "ходки на зоні", і читати вивчився у 15 років лише.

От такі у бразильців президенти. Якби я був бразильцем -- було б дуже соромно.
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12.09.2024 15:12 Відповісти
Коли був Яник щось ти друже не червонів.
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12.09.2024 19:15 Відповісти
Червонів.. особливо тоді, коли "продвинуті" колєги тут (у Західній Європі) запитували "Яким чином твоя країна змогла обрати президентом такого довбойоба?"
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12.09.2024 20:10 Відповісти
Так, не дурні. Жадібні, лицемірні, брехливі але не дурні.
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12.09.2024 14:36 Відповісти
Все правильно він каже. Називає речі, своїми іменами, єКпєрдам знов не до вподоби, ну то таке,
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12.09.2024 14:37 Відповісти
"єКпєрд" провів власну "єКпєрдізу" та вважає що "все правильно він каже" - по нашому, по криворагульному, по лохівському. Той Лула - руку тиснув, посміхався, слухав, кивав..., а потім взяв та зробив по свому - не по пацанськи то є...
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12.09.2024 16:12 Відповісти
Так--Вважаю! , а ще, мені глибоко насрати на того лупу, воно таке є кончене, по своєму *********** житті, і він ), мав це враховувати, і вважаю врахував, у свій час. отак -- по пАцанськи)
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12.09.2024 16:24 Відповісти
Чого волаємо, кацапе?
Здавайтеся та забирайтеся з нашої землі.
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12.09.2024 14:53 Відповісти
смокчи у *****, не відволікайся
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12.09.2024 15:12 Відповісти
Треба було ще потролити їх "Ми ж не клоуни. Для чого цей цирк?" 🤡
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12.09.2024 14:41 Відповісти
Коли ти з путіним розмовляв, тобі теж "здавалось", що "він тебе зрозумів", і "мир в його очах" ти бачив, словоблуд.
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12.09.2024 14:42 Відповісти
"Ми ж не дурні. Для чого цей театр"

Цікаво - коли громадяни в Україні допетрають саме так сказати Зеленському і його мерзенній зеленій банді?
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12.09.2024 14:44 Відповісти
Конкурирующие театры.
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12.09.2024 14:47 Відповісти
они смотрят на тебя бенино Нарко Недоразумение и думают что вся Украина идиоты....
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12.09.2024 14:55 Відповісти
Для чого цей театр коли вже є цирк?
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12.09.2024 15:02 Відповісти
Це точно не про справедливість.... Коли ж ВИБОРИ справєдлівий ти наш ??? Чи може ці плани будуть ще років 50 узгоджуватися ( побачимо при владі вже Ваших діток ))).
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12.09.2024 15:05 Відповісти
В єдності сила народу, Боже нам єдність подай. Поки москалі у нас під носом, нічого доброго в таких "дискусіях" нема.
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12.09.2024 15:07 Відповісти
Я ж нє лох, сказав прєзідєнт Всесвіту, мнє 42 года
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12.09.2024 15:26 Відповісти
Прозрєніє?.. А як же подивитись в очі і домовитися посєрєдінє? Чи путін тільки зараз проявив свою натуру
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12.09.2024 15:35 Відповісти
опа ча!! ну, стосовно "не дурні" та "до чого цей театр" - то перше твердження спірне, а відповідь на питання очевидна цілком...
а ще з забавного: "я був вдячний, що зустрівся з ним...", - сподіваюся, це перекладач просто поплавився від необхідности інтерпретувати те, що воно верзе...
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12.09.2024 15:37 Відповісти
Цікаво, теоретично можливе існування хоч якоїсь дії, чи заяви Зеленського чи когось із діючої влади (крім заяви про відставку, звісно), яку б не обісрали коментатори на Цензорі? Це вже навіть не смішно. Це просто бридко - бо дуже часто не відрізниш коментарі тут, від того що кажуть російські "воєнкори" чи ольгінські тролі.
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12.09.2024 15:45 Відповісти
Оманський план найкращий,по тихому здати Україну і здриснути з єрмаком до своїх маєтків у Британії,якщо в спіють.
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12.09.2024 16:07 Відповісти
Як парніша змінився: то хотів ***** в очі подивитися, а тепер каже НІ.
Вічний президент, ****.
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12.09.2024 16:18 Відповісти
Конечно у нас есть квартал
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12.09.2024 16:25 Відповісти
ну насчет не дураки вова погорячился
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12.09.2024 16:28 Відповісти
Проплачені диванні знатоки та експерти , які пишуть московською а потім перекладають на українську, і які тільки і роблять що ляпають тут язиками і показують своє невдоволення всім і всіма:
МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ ЩОСЬ КРАЩЕ ? ІДИ С.УКА і РОБИ. А якщо можеш тільки обсирати всіх наліво направо і смердіти тут, то закрийся в своїй параші і там смерди .
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12.09.2024 16:43 Відповісти
Ти телепень рідчайший!
Пізавчора приіджали Держсекретар США Ентоні Блінкен з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.
Спількувалися ларочники з жОПи, які бліяли та мияли на запитання. В ітозі ті поїхали в шоці!
Коли вже це зелене недорозуміння злізе з маріонетки зрадника дермака?
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12.09.2024 17:03 Відповісти
Він так розтелесувався, наче цей план вже погодили... хоча може і так.
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12.09.2024 17:19 Відповісти
Не ..ну можливо після оману ..вже і не дурні ...а трохи тормознуті ...бувають... всією ОПою
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12.09.2024 17:51 Відповісти
Грав б собі хєром на роялі, так ні, в *********** поперло, а саме сумно-смішне тут те, що скільки за оте проголосувало
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12.09.2024 17:59 Відповісти
"Не лох " це круче чім " не дурний" , чи навпаки ,?
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12.09.2024 18:00 Відповісти
Хуэйня
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12.09.2024 18:11 Відповісти
Ніяких мирних переговорів, зеленський сказав що до останнього українця, значить до останнього
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12.09.2024 18:18 Відповісти
А Зеленский почему не предлагает Китаю решение Тайваньского вопроса? Например, признать суверенитет Тайваня. Китай говорит, что он за мир во всем мире. Пускай покажет пример, признавая суверенитет.
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12.09.2024 18:24 Відповісти
Вова! Зхаменись!
Якщо ти з дуру чи під кайфом медичного канабіса підеш на цю капітуляцію,
під назвою "мирний план по-китайськи", то тебе битимуть дуже й дуже сильно всі, хто тебе де зустрічатиме, можливо навіть ногами!!!
Тоді не дерьмак, не падлоляк, не безнедолуга тобі вже точно не допоможуть!
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12.09.2024 18:34 Відповісти
Кажуть, путіну більше подобається "мирна угода" яку в Стамбулі запропонував потужний лідер
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12.09.2024 20:48 Відповісти
Ішак вважає, що воно не дурне і хоче переконати в цьому інших. Але реальність - річ вперта.
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12.09.2024 20:55 Відповісти
Фраза - ЯНЕЛОХ, заиграла новыми красками)
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12.09.2024 21:54 Відповісти
ни прибавить, ни убавить
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13.09.2024 13:55 Відповісти
 
 