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Новости Война
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Бразилия (299) Зеленский (19011) Китай (2790)

Зеленский о "мирном плане" Китая и Бразилии: "Мы же не дураки. Для чего этот театр?"

Зеленський розкритикував ініціативу Китаю і Бразилії щодо завершення війни РФ проти України

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

Об этом он сказал в интервью бразильскому изданию Metrópoles, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский вспомнил встречу с президентом Бразилии Луизом Инасио Лулой да Силвой.

"Я имел хороший разговор с президентом Лулой, и мне показалось, что он меня понял. Я был благодарен, что встретился с ним, и я был очень открыт, абсолютно открыт", - рассказал он.

По словам украинского президента, он хотел увидеть в действиях своего бразильского коллеги "понимание, что происходит, а не просто политическое примирение".

Также читайте: Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД

Что значит "просто сесть и поговорить". Он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) - убийца. Я должен быть сильным, чтобы садиться и о чем-то говорить. Он должен делать шаги, показать, что хочет окончания войны. Нельзя просто сказать: "Мы должны делать шаги друг другу навстречу". Он зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: "Пусть они поговорят". Я мог просто поговорить с Лулой, потому что он мне не враг. И Бразилия с Украиной - в абсолютно нормальных отношениях", - сказал глава украинского государства.

Зеленский также считает, что китайско-бразильское предложение по урегулированию войны в Украине является "деструктивным политическим заявлением", по которому не консультировались с Киевом.

Украинский президент рассказал, что предлагал лидеру Бразилии и китайской стороне совместно работать над мирным планом. Однако он считает, что свой план Бразилия согласовала с РФ.

"Мы же не дураки. Для чего этот театр? То есть вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите: "Давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призывает другие страны поддержать его "мирный план" относительно Украины, - WP

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "ненагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

Также читайте: МИД Китая: На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран
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Топ комментарии
+23
шмигаль, негайно виділити Фьодорову 100млн на додаток "Є-критикун". Щоб кожний зміг критикувати китай і бразилію
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12.09.2024 14:21
+21
Немає там ніякої паніки.
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12.09.2024 14:25
+15
Так твій "мирний план" теж нахрін кому потрібен ,і про театр тобі краще знати ,в тебе свій власний є- квартал 95.
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12.09.2024 14:29
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Правила форума Совет форумчан
шмигаль, негайно виділити Фьодорову 100млн на додаток "Є-критикун". Щоб кожний зміг критикувати китай і бразилію
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12.09.2024 14:21 Ответить
...і ще 200 млн. на додаток е-кокс,щоб президент міг самостійно замовляти "потужність" і позбувся залежності від Єрмака
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12.09.2024 15:23 Ответить
а де там була критика Бразилії?
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12.09.2024 16:30 Ответить
А ще на додаток Кожен з нас Президент. Для того щоб кожен імбіцил з 73 відсотків міг би спробувати себе у ролі гідранта
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13.09.2024 08:09 Ответить
Немає там ніякої паніки.
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12.09.2024 14:25 Ответить
Поки дадуть дозвіл, але це не точно, поки дадуть з десяток ракет, кацапи здохнуть від чекання
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12.09.2024 14:34 Ответить
Воно- російський троль,тролить, ми купуємося.
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12.09.2024 14:35 Ответить
Навіть якщо дадуть і дозвіл, і ракети. Не вистачить ракет на всі цілі, та й більшість цілей перемістять за межі досяжності. Потім повернуть, коли ракети скінчаться.
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12.09.2024 14:36 Ответить
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12.09.2024 14:58 Ответить
По перше, зніми нєдружєствєнній прапорець, на фермі випорять
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12.09.2024 14:34 Ответить
Навпаки, їх до цього заохочують. Та й взагалі, хіба не бачите, що за фрукт?
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12.09.2024 14:35 Ответить
Це ви " небачите", вступаєте в дискусію по суті питання.
Я якраз бачу і тролю троля у відповідь.
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12.09.2024 14:37 Ответить
А, ну добре.
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12.09.2024 14:37 Ответить
ага,и еще грозятся Киев за три дня взять
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12.09.2024 14:35 Ответить
Апять.
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12.09.2024 14:40 Ответить
в бан свинособаку
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12.09.2024 14:36 Ответить
Зелю на м"якині не проведеш
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12.09.2024 14:23 Ответить
Це точно - 100%.... - він же "не лох" (С).
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12.09.2024 14:53 Ответить
23 травня уряди Бразилії та Китаю про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.
Без мене мене одружили.
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12.09.2024 14:24 Ответить
"Єдність світу" Зеленського підвисає. Така ж недосяжна мрія, як і "мільярд дерев". Наука не йде у голову, коли читаєш тексти Литвина.
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12.09.2024 14:24 Ответить
Є варіанти?
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12.09.2024 14:35 Ответить
Та ти ж готовий відсмоктати вінні пуху сі якщо він на тебе лише подивиться!
Зазирнути у очі *****, ну не ***** так сі, ну не сі так лулі да ***** ту лулу у сраку.
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12.09.2024 14:25 Ответить
Ми, 25%, - ні! А всі решта - "дурні" це м'яко сказано!
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12.09.2024 14:27 Ответить
Чого він в цьому в'ю бразильському ЗМІ "Метрополь" не запитав Лулу "а конкретно - якого врегулювання війни бажаєте? В яких межах?"
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12.09.2024 14:27 Ответить
Хм, один театрал критикує чийсь театр.
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12.09.2024 14:27 Ответить
Так твій "мирний план" теж нахрін кому потрібен ,і про театр тобі краще знати ,в тебе свій власний є- квартал 95.
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12.09.2024 14:29 Ответить
В того бастардо не театр, а цирк на дроті.
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12.09.2024 14:32 Ответить
Про це розмова - ті пропонують мирний план, щоб війну припинити. Ну а твій який план? Якщо картко, то що раптово кацапляндія завдяки санкціями і марш-кидку в курську область погодиться піти до кордонів 91 року з виплатою репарацій?
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12.09.2024 19:19 Ответить
Марш- кидок в курську область закінчився кацапським контрнаступом ,який вже відвоював у ЗСУ 10 сіл і селище Корєнєво ,а санкцій кацапи так бояться ,аж трусяться ,може вже досить писати маячню про відвід кацапських військ на кордони 91 року і про репарації , ми ж не на тєлємарафоні і дебілів тут немає.
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12.09.2024 20:16 Ответить
А скільки радості було в патужного від зустрічі з перезрілою мавпою!
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12.09.2024 14:32 Ответить
"перезріла .....", до речі, має дві "ходки на зоні", і читати вивчився у 15 років лише.

От такі у бразильців президенти. Якби я був бразильцем -- було б дуже соромно.
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12.09.2024 15:12 Ответить
Коли був Яник щось ти друже не червонів.
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12.09.2024 19:15 Ответить
Червонів.. особливо тоді, коли "продвинуті" колєги тут (у Західній Європі) запитували "Яким чином твоя країна змогла обрати президентом такого довбойоба?"
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12.09.2024 20:10 Ответить
Так, не дурні. Жадібні, лицемірні, брехливі але не дурні.
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12.09.2024 14:36 Ответить
Все правильно він каже. Називає речі, своїми іменами, єКпєрдам знов не до вподоби, ну то таке,
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12.09.2024 14:37 Ответить
"єКпєрд" провів власну "єКпєрдізу" та вважає що "все правильно він каже" - по нашому, по криворагульному, по лохівському. Той Лула - руку тиснув, посміхався, слухав, кивав..., а потім взяв та зробив по свому - не по пацанськи то є...
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12.09.2024 16:12 Ответить
Так--Вважаю! , а ще, мені глибоко насрати на того лупу, воно таке є кончене, по своєму *********** житті, і він ), мав це враховувати, і вважаю врахував, у свій час. отак -- по пАцанськи)
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12.09.2024 16:24 Ответить
Чого волаємо, кацапе?
Здавайтеся та забирайтеся з нашої землі.
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12.09.2024 14:53 Ответить
смокчи у *****, не відволікайся
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12.09.2024 15:12 Ответить
Треба було ще потролити їх "Ми ж не клоуни. Для чого цей цирк?" 🤡
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12.09.2024 14:41 Ответить
Коли ти з путіним розмовляв, тобі теж "здавалось", що "він тебе зрозумів", і "мир в його очах" ти бачив, словоблуд.
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12.09.2024 14:42 Ответить
"Ми ж не дурні. Для чого цей театр"

Цікаво - коли громадяни в Україні допетрають саме так сказати Зеленському і його мерзенній зеленій банді?
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12.09.2024 14:44 Ответить
Конкурирующие театры.
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12.09.2024 14:47 Ответить
они смотрят на тебя бенино Нарко Недоразумение и думают что вся Украина идиоты....
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12.09.2024 14:55 Ответить
Для чого цей театр коли вже є цирк?
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12.09.2024 15:02 Ответить
Це точно не про справедливість.... Коли ж ВИБОРИ справєдлівий ти наш ??? Чи може ці плани будуть ще років 50 узгоджуватися ( побачимо при владі вже Ваших діток ))).
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12.09.2024 15:05 Ответить
В єдності сила народу, Боже нам єдність подай. Поки москалі у нас під носом, нічого доброго в таких "дискусіях" нема.
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12.09.2024 15:07 Ответить
Я ж нє лох, сказав прєзідєнт Всесвіту, мнє 42 года
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12.09.2024 15:26 Ответить
Прозрєніє?.. А як же подивитись в очі і домовитися посєрєдінє? Чи путін тільки зараз проявив свою натуру
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12.09.2024 15:35 Ответить
опа ча!! ну, стосовно "не дурні" та "до чого цей театр" - то перше твердження спірне, а відповідь на питання очевидна цілком...
а ще з забавного: "я був вдячний, що зустрівся з ним...", - сподіваюся, це перекладач просто поплавився від необхідности інтерпретувати те, що воно верзе...
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12.09.2024 15:37 Ответить
Цікаво, теоретично можливе існування хоч якоїсь дії, чи заяви Зеленського чи когось із діючої влади (крім заяви про відставку, звісно), яку б не обісрали коментатори на Цензорі? Це вже навіть не смішно. Це просто бридко - бо дуже часто не відрізниш коментарі тут, від того що кажуть російські "воєнкори" чи ольгінські тролі.
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12.09.2024 15:45 Ответить
Оманський план найкращий,по тихому здати Україну і здриснути з єрмаком до своїх маєтків у Британії,якщо в спіють.
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12.09.2024 16:07 Ответить
Як парніша змінився: то хотів ***** в очі подивитися, а тепер каже НІ.
Вічний президент, ****.
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12.09.2024 16:18 Ответить
Конечно у нас есть квартал
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12.09.2024 16:25 Ответить
ну насчет не дураки вова погорячился
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12.09.2024 16:28 Ответить
Проплачені диванні знатоки та експерти , які пишуть московською а потім перекладають на українську, і які тільки і роблять що ляпають тут язиками і показують своє невдоволення всім і всіма:
МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ ЩОСЬ КРАЩЕ ? ІДИ С.УКА і РОБИ. А якщо можеш тільки обсирати всіх наліво направо і смердіти тут, то закрийся в своїй параші і там смерди .
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12.09.2024 16:43 Ответить
Ти телепень рідчайший!
Пізавчора приіджали Держсекретар США Ентоні Блінкен з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.
Спількувалися ларочники з жОПи, які бліяли та мияли на запитання. В ітозі ті поїхали в шоці!
Коли вже це зелене недорозуміння злізе з маріонетки зрадника дермака?
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12.09.2024 17:03 Ответить
Він так розтелесувався, наче цей план вже погодили... хоча може і так.
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12.09.2024 17:19 Ответить
Не ..ну можливо після оману ..вже і не дурні ...а трохи тормознуті ...бувають... всією ОПою
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12.09.2024 17:51 Ответить
Грав б собі хєром на роялі, так ні, в *********** поперло, а саме сумно-смішне тут те, що скільки за оте проголосувало
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12.09.2024 17:59 Ответить
"Не лох " це круче чім " не дурний" , чи навпаки ,?
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12.09.2024 18:00 Ответить
Хуэйня
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12.09.2024 18:11 Ответить
Ніяких мирних переговорів, зеленський сказав що до останнього українця, значить до останнього
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12.09.2024 18:18 Ответить
А Зеленский почему не предлагает Китаю решение Тайваньского вопроса? Например, признать суверенитет Тайваня. Китай говорит, что он за мир во всем мире. Пускай покажет пример, признавая суверенитет.
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12.09.2024 18:24 Ответить
Вова! Зхаменись!
Якщо ти з дуру чи під кайфом медичного канабіса підеш на цю капітуляцію,
під назвою "мирний план по-китайськи", то тебе битимуть дуже й дуже сильно всі, хто тебе де зустрічатиме, можливо навіть ногами!!!
Тоді не дерьмак, не падлоляк, не безнедолуга тобі вже точно не допоможуть!
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12.09.2024 18:34 Ответить
Кажуть, путіну більше подобається "мирна угода" яку в Стамбулі запропонував потужний лідер
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12.09.2024 20:48 Ответить
Ішак вважає, що воно не дурне і хоче переконати в цьому інших. Але реальність - річ вперта.
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12.09.2024 20:55 Ответить
Фраза - ЯНЕЛОХ, заиграла новыми красками)
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12.09.2024 21:54 Ответить
ни прибавить, ни убавить
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13.09.2024 13:55 Ответить
 
 