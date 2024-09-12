Зеленский о "мирном плане" Китая и Бразилии: "Мы же не дураки. Для чего этот театр?"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

Об этом он сказал в интервью бразильскому изданию Metrópoles, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский вспомнил встречу с президентом Бразилии Луизом Инасио Лулой да Силвой.

"Я имел хороший разговор с президентом Лулой, и мне показалось, что он меня понял. Я был благодарен, что встретился с ним, и я был очень открыт, абсолютно открыт", - рассказал он.

По словам украинского президента, он хотел увидеть в действиях своего бразильского коллеги "понимание, что происходит, а не просто политическое примирение".

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Что значит "просто сесть и поговорить". Он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) - убийца. Я должен быть сильным, чтобы садиться и о чем-то говорить. Он должен делать шаги, показать, что хочет окончания войны. Нельзя просто сказать: "Мы должны делать шаги друг другу навстречу". Он зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: "Пусть они поговорят". Я мог просто поговорить с Лулой, потому что он мне не враг. И Бразилия с Украиной - в абсолютно нормальных отношениях", - сказал глава украинского государства.

Зеленский также считает, что китайско-бразильское предложение по урегулированию войны в Украине является "деструктивным политическим заявлением", по которому не консультировались с Киевом.

Украинский президент рассказал, что предлагал лидеру Бразилии и китайской стороне совместно работать над мирным планом. Однако он считает, что свой план Бразилия согласовала с РФ.

"Мы же не дураки. Для чего этот театр? То есть вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите: "Давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия", - добавил он.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "ненагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

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