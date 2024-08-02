МИД Китая: На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран
В Китае заявили, что план, который Пекин обнародовал совместно с Бразилией, имеет положительную реакцию в более чем 100 странах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.
Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в Бразилию.
"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию политическому урегулированию украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и в дальнейшем усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении министерства.
Китайско-бразильский мирный план
Как сообщал Цензор.НЕТ, Китай и Бразилия в конце мая обнародовали совместную позицию по политическому урегулированию "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов.
При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
Пожалуйста, подождите...
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Не на те вони вчилися, щоб мене можна було до чогось примусити.
Попросити дуже вічливо і піти після цього ***** можуть.
- сеть LTE 4G с 2012 года (в Украине с 2018 года)
- производство коммерческих пассажирских самолётов Embraer - одна из всего 4х стран в мире, кроме Boeing (США), Airbus (Франция) и Bombardier (Канада)
- производство автобусов Marcopolo на всю Латинскую Америку
- производство собственного высокотехнологичного медицинского оборудования (в Украине всё импортное)
и тд.
Но 3 пальмы с 10 бомжами - в Бразилии, не перепутайте!
Мова йде про 110 країн і Бразилія з її фавелами, жебраками, наркомафією та хворобами лише одна з них
Перечитай ещё раз, если не дошло.
Украина - страна 4-го мира даже в сравнении с Бразилией.
С Германией предлагаете сравнить? Ну-ну.
Голосуй дальше за Зеленского.
А "ютуб?
Вам зараз абонементи на інтернет ФСБ видає, як пайок, щоб ви могли росказати Світу про економічну міць Третього Світу?
Так я тебе розчарую. Росія вже і до Третього Світу не входить.
А ми працюємо тільки з кращими. І дослухаємось тільки кращих, а не аутсайдерів з китайського цирку.
Що замало на мапі країн розміром з крапку та з економікою одного селища у Німеччині?
Весь цей пул "глобального півдня" - це 3-4 країни і мішок папуасів, які з автоматом вправляються краще за олівець.
Ми таке проходили ще в 2019-му: "загляну в очко, договоримся посередине"
А скільки з тих країн знає де знаходиться Україна?
Ті, кого вони вже купили з потрохами, підтримують Китай.
Куплять ЗЄрмаків - і вони підтримають.
"Всі, хто не сказав "мля, що за УЙНЯ?" - позитивно відреагував"...
А головне суд в ГААЗІ над прутіним та іншими воєнними злочинцями!!
Компенсації за пасажирів та літак рейсу MH17!!
коммі_китайський так званий "мирний" план жодним словом не згадує відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.
Такі ж теревені були і для окупованих московітами, територій Азербайджану, упродовж 30 років, аж поки…
А тут т. Сі гастролює по світу як адвокат Путіна і навіть папа з Риму...
Звичайно, на тому сходняку з лукавою назвою Глобальний саміт миру. на який кликали 150 країн, а "Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь" нічого доброго для України не вирішать - як на всяких ООНах, - однак... Ліпше би ті гроші на озброєння, чи гуманітарну допомогу потратили...
Потім Сша якось не зможе витратити кошти на озброєння.... не буде процедури якоїсь, німці та британці їх як бачимо швидко копіюють... це вже також побачили коли 6 місяців не було постачання
А живою силою проти 130 млрд... військового бюджету раші який вони отримують завдяки дирявим санкціям довго не повоююєш.... це навіть друга світова показала, коли ще не було висоточної зброї...
тобто, європі по кайфу, величезна територія під боком, з тотальною партизанською війною?
тобто, європі в радість прийняти 20+ млн біженців?
чи, ти кацапська тролятина? чи, зе!дегенерат відбитий?
відповідати швидко!
дивитися в очі!
ЄС пох... на все крім того, що їх стосується... їм головне що їх економіка була без інфляції... завдяки дешевим ресурсам з раші... та продукція продавалась на експорт....
Нагадаю вам як в 33 році та Єропа купляла пшеницю з України тому що була дешева... хоча вже були статті в їх прессі що тут голод ....
І вони не дадуть повністю програти та капітулювати із захопленням всієї території ... Вони не хочуть мати спільних кордонів з орками але і втратити їх ринок та ресурси звідти також
тільки тупий цього небачить при цих капельних поставках озброєння які дають дозовано щоб не програли коли ситуація загострюється але щоб дати реальну відсіч то ні, постійно надумані затримки та невиконання поставок вже анонсованого озброєння...
нема розуміння україни?
нема їжі від україни!
чи, грьобаний лєвак соціаліст гутерреш, прибіжить вмовляти.
а, наші агро бариги тут як тут?
їм же похер, для кого вирощувати. хоч кацапам, хоч африканцям з азіатами.
Китайці нехочуть долучитись до такого "популярного" тренду?
- так
(записуємо в перелік тих, хто підтримує)
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1. Какая "української кризи "
В Украине кризи не было.
Страна развивалась, готовилась вступить в ЕС.
И тут - БАМ!!!
В голове у пуйла случилась "криза". Возраст, жены нет ... кругом в кремле враги...
Ему вдруг в Украине померещились нацисты; Украинская армия больше и вооруженная сильнее российской; и "НАТО под Курском".
В общем, пуйло развязал войну да еще по своим указом.
Неужели в Китае и Бразилии не видят, чья армия пересекла чью границу и на территории какой страны идет война.
А их план - это план не наказания агрессора и нарушителя всех принципов ООН, международных и межгосударственных договоров; Будапештского меморандума, участником которого был и Китай.
Получается, что надо поощрить насильника, отобрав у жертвы ее имущество под тем предлогом, что насильник сильнее жертвы. Да еще и отобрав у жертвы комнату в ее квартире.
- Заклик дотримуватись "трьох принципів" для охолодження ситуації: зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території.
- Визнання того факту, що діалог та перемовини - єдиний можливий спосіб вирішення кризи.
- Збільшення гуманітарної допомоги та запобігання масштабнішій гуманітарній кризі. Сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Підтримка сторін обміну військовополоненими.
- Протидію використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз.
- Протидію збройним нападам на мирні ядерні об'єкти, як-от атомні електростанції. Усі сторони повинні дотримуватися міжнародних законів, таких як Конвенція з ядерної безпеки (тут, очевидно, мається на увазі не тільки можливість застосування ядерної зброї, але і ситуація навколо ЗАЕС).
- Спільну підтримку міжнародної співпраці в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.
Тибет это оккупированная территория и не является частью Китая.
Які країни підтримали?
Новина не розкрита повністю.
Fish Man сподобався ваш коментар в теміСаудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ
Все идет по оманскому плану. Этот самит с подачи кремлядей организовал дерьмак для последующего его провала на фоне альтернативного предложения Си и ху-ла. Провал планировался заранее.
02.06.2024 23:28 Відкрити на форумі 21