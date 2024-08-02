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МИД Китая: На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран

Мирний план Китаю та Бразилії

В Китае заявили, что план, который Пекин обнародовал совместно с Бразилией, имеет положительную реакцию в более чем 100 странах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в Бразилию.

"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию политическому урегулированию украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и в дальнейшем усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении министерства.

Китайско-бразильский мирный план

Как сообщал Цензор.НЕТ, Китай и Бразилия в конце мая обнародовали совместную позицию по политическому урегулированию "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов.

При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также читайте: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в страны Глобального Юга для консультаций по Украине

Автор: 

Бразилия (304) Китай (2910) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+51
З якого дива потрібно слухати хробаків на чолі з жовтою жабою?
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02.08.2024 14:01
+38
Давайте ми перестанемо цим 100 країнам давати їжу і подивимося, що вони зможуть підтримувати.
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02.08.2024 14:03
+37
Тобто нас будуть примушувати країни з 3 пальмами, на яких сидить 10 бомжів?
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02.08.2024 14:01
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Правила форума Совет форумчан
З якого дива потрібно слухати хробаків на чолі з жовтою жабою?
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02.08.2024 14:01 Ответить
На жаль назв 80% цих країн ні українці,ні китайці на чули.
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02.08.2024 14:05 Ответить
чому нажаль, нащастя, їх і сллухати не треба.
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02.08.2024 21:19 Ответить
То ви і є той самий план? То розкажіть про себе
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02.08.2024 14:06 Ответить
Здравствуйте я ваша тетя! Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много диких обезьян.(с)
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02.08.2024 14:20 Ответить
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02.08.2024 14:29 Ответить
Тобто нас будуть примушувати країни з 3 пальмами, на яких сидить 10 бомжів?
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02.08.2024 14:01 Ответить
а якого біса: щодо сприяння політичному врегулюванню української кризи..? Кончені комуняки, загарбницька війна- це війна, а не криза.
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02.08.2024 14:19 Ответить
Ні, вас будуть примушувати військові з військомату. Котрих, ви до речі, ненавидите. Ну звісно шоб продовжувати війну та відстоювати землю. Хоча більшість вона така, ****, миролюбива та вибрала клоуна-миролюбця. Та на фронт вже нікому йти. Або всі, або ніхто.
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02.08.2024 15:20 Ответить
Дякую , пане Денджер, за влучно сформульований допис, бо мене переповнюють емоції щодо оцих "дотепників" в коментарях...Вибачте , якщо щось.
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02.08.2024 19:47 Ответить
Нема питань. А нік мій з відсі - https://www.youtube.com/watch?v=EeVFTeXs1o8 https://www.youtube.com/watch?v=EeVFTeXs1o8

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02.08.2024 20:38 Ответить
Не будуть. 😋
Не на те вони вчилися, щоб мене можна було до чогось примусити.

Попросити дуже вічливо і піти після цього ***** можуть.
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02.08.2024 22:59 Ответить
Бразилия:

- сеть LTE 4G с 2012 года (в Украине с 2018 года)

- производство коммерческих пассажирских самолётов Embraer - одна из всего 4х стран в мире, кроме Boeing (США), Airbus (Франция) и Bombardier (Канада)

- производство автобусов Marcopolo на всю Латинскую Америку

- производство собственного высокотехнологичного медицинского оборудования (в Украине всё импортное)

и тд.

Но 3 пальмы с 10 бомжами - в Бразилии, не перепутайте!
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02.08.2024 22:38 Ответить
Може порівняємо з Німеччиною чи Францією?

Мова йде про 110 країн і Бразилія з її фавелами, жебраками, наркомафією та хворобами лише одна з них
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02.08.2024 22:57 Ответить
Мне повторить, то что я написал?

Перечитай ещё раз, если не дошло.

Украина - страна 4-го мира даже в сравнении с Бразилией.

С Германией предлагаете сравнить? Ну-ну.
Голосуй дальше за Зеленского.
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02.08.2024 23:32 Ответить
А, як мокшанською буде "інтернет"?
А "ютуб?
Вам зараз абонементи на інтернет ФСБ видає, як пайок, щоб ви могли росказати Світу про економічну міць Третього Світу?

Так я тебе розчарую. Росія вже і до Третього Світу не входить.
А ми працюємо тільки з кращими. І дослухаємось тільки кращих, а не аутсайдерів з китайського цирку.
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03.08.2024 00:25 Ответить
Давайте ми перестанемо цим 100 країнам давати їжу і подивимося, що вони зможуть підтримувати.
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02.08.2024 14:03 Ответить
та там брехня про 100 країн, на кшалт продубльованого тисячу раз останнього китайського попередження
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02.08.2024 14:06 Ответить
Та може бути і 110.
Що замало на мапі країн розміром з крапку та з економікою одного селища у Німеччині?

Весь цей пул "глобального півдня" - це 3-4 країни і мішок папуасів, які з автоматом вправляються краще за олівець.
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02.08.2024 23:03 Ответить
Якщо це план - то не забористий; це, скоріше - "за всьо хорошеє".
Ми таке проходили ще в 2019-му: "загляну в очко, договоримся посередине"
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02.08.2024 14:03 Ответить
"...позитивно відреагували понад 110 країн..." Джерело:

А скільки з тих країн знає де знаходиться Україна?
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02.08.2024 14:03 Ответить
та хоч 999.
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02.08.2024 14:03 Ответить
Хай спершу мирний план для Тайваню з Тібетом напишуть, мавпи косоокі
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02.08.2024 14:03 Ответить
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02.08.2024 14:21 Ответить
Дві мавпи зі своїм планом можуть йти лісом
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02.08.2024 14:04 Ответить
Обезьяны и узкоглазые рисоеды возомнили себя супер миротворцами???
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02.08.2024 14:04 Ответить
Оце і є результат діяльності Китаю.
Ті, кого вони вже купили з потрохами, підтримують Китай.

Куплять ЗЄрмаків - і вони підтримають.
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02.08.2024 14:05 Ответить
Кулебка уже заявил после поездки что они поддерживают позицию единого Китая, где Тайвань неотъемлемая часть Китая. Так шо)
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02.08.2024 16:00 Ответить
Ця угода означатиме, що кордони можна змінювати силою легально. Велкам ту середні віки.
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02.08.2024 14:05 Ответить
Китай:
"Всі, хто не сказав "мля, що за УЙНЯ?" - позитивно відреагував"...
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02.08.2024 14:05 Ответить
Тобто, усі 100 країн, разом з хунхузами, вимагають від обмилка прутіна, виведення рашистів з України до кордонів 1991 року! Відновлення, пошкоджених їх окупацією територій, повернення захоплених громадян України, виплати репарацій за убитих і покалічених Українців!!
А головне суд в ГААЗІ над прутіним та іншими воєнними злочинцями!!
Компенсації за пасажирів та літак рейсу MH17!!
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02.08.2024 14:05 Ответить
Ні, не вимагають. Прочитайте текст новини уважніше.

коммі_китайський так званий "мирний" план жодним словом не згадує відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.
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02.08.2024 14:18 Ответить
Розмови онуків ***********, про мир в Україні, під час убивства рашиськими окупантами прутіна, сотень тисяч Украінців з 2014 р., це пусто-порожні балачки, діда-імпотента, про можливу вагітність, від нього …, в оточенні, таких же імпотентів!!

Такі ж теревені були і для окупованих московітами, територій Азербайджану, упродовж 30 років, аж поки…
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02.08.2024 14:37 Ответить
не соромтесь ***** ****** називати
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02.08.2024 15:49 Ответить
В Тегеран, в Ялту... Однак в ті часи події ще інколи називали своїми іменами - т. Гітлер і т. Сталін звичайно називали себе визволителями, але інший світ не зрівнював агресора з жертвою і не закликав жертву прийняти "мирний план" агресора.

А тут т. Сі гастролює по світу як адвокат Путіна і навіть папа з Риму...

Звичайно, на тому сходняку з лукавою назвою Глобальний саміт миру. на який кликали 150 країн, а "Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь" нічого доброго для України не вирішать - як на всяких ООНах, - однак... Ліпше би ті гроші на озброєння, чи гуманітарну допомогу потратили...
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02.08.2024 14:09 Ответить
Забагато інфошуму на цю тему останнім часом з усіх кутків, продажних ротів,та проплачених статейок. Видно у ***** не на жарт припікає.
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02.08.2024 14:11 Ответить
МИД Китая идите в сраку со своим планом твари.
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02.08.2024 14:13 Ответить
Дивитимемося що скаже США після виборів. А поки що це плітки, головне, щоб ці плітки після виборів Президента США не стали реальністю.
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02.08.2024 14:14 Ответить
і як вони збираються примусити 30 млн країну, капітулювати?
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02.08.2024 14:15 Ответить
А все просто в Польщі та інших прикордонних з нами країнах починаються несподівано протести фермерів які перекривають дороги, чи думаєте що то їхня влада не підтримувала та не організовувала то все...

Потім Сша якось не зможе витратити кошти на озброєння.... не буде процедури якоїсь, німці та британці їх як бачимо швидко копіюють... це вже також побачили коли 6 місяців не було постачання

А живою силою проти 130 млрд... військового бюджету раші який вони отримують завдяки дирявим санкціям довго не повоююєш.... це навіть друга світова показала, коли ще не було висоточної зброї...
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02.08.2024 14:44 Ответить
тобто, цивілізований світ, кидає цілу країну на суцільне знищення?
тобто, європі по кайфу, величезна територія під боком, з тотальною партизанською війною?
тобто, європі в радість прийняти 20+ млн біженців?

чи, ти кацапська тролятина? чи, зе!дегенерат відбитий?
відповідати швидко!
дивитися в очі!
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02.08.2024 15:01 Ответить
Жертва марафону...

ЄС пох... на все крім того, що їх стосується... їм головне що їх економіка була без інфляції... завдяки дешевим ресурсам з раші... та продукція продавалась на експорт....
Нагадаю вам як в 33 році та Єропа купляла пшеницю з України тому що була дешева... хоча вже були статті в їх прессі що тут голод ....

І вони не дадуть повністю програти та капітулювати із захопленням всієї території ... Вони не хочуть мати спільних кордонів з орками але і втратити їх ринок та ресурси звідти також

тільки тупий цього небачить при цих капельних поставках озброєння які дають дозовано щоб не програли коли ситуація загострюється але щоб дати реальну відсіч то ні, постійно надумані затримки та невиконання поставок вже анонсованого озброєння...
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02.08.2024 15:12 Ответить
Цього не станеться. Так уже давно б зробили, але у них все ще працює інстинкт самовиживання, і вони поки що (за відсутності Трампа) усвідомлюють, що кинь зараз Україну - в світі перегризуться всі, але ЯЗ при цьому вже є у багатьох країн, тож це буде ще той армагеддєц. Фільми про постапокаліпсис, звісно, атмосферні і цікаві, але перевіряти, чи так само воно буде в реальному світі, ніхто не ризикне.
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02.08.2024 16:18 Ответить
все, надто просто!
нема розуміння україни?
нема їжі від україни!

чи, грьобаний лєвак соціаліст гутерреш, прибіжить вмовляти.
а, наші агро бариги тут як тут?
їм же похер, для кого вирощувати. хоч кацапам, хоч африканцям з азіатами.
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02.08.2024 14:14 Ответить
Всі зрозуміли хто такі українці в 2019 році і так дивно,що надають допомогу
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02.08.2024 15:26 Ответить
Мільярди мух вважауть гівно смачним!
Китайці нехочуть долучитись до такого "популярного" тренду?
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02.08.2024 14:15 Ответить
Агласітє вєсь спісок, пажалуйста.
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02.08.2024 14:17 Ответить
Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея, Папуа-Нова-Гвінея, і власне Гвінея. 😂
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02.08.2024 14:26 Ответить
А Гвінет Пелтроу теж з ними?
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02.08.2024 14:56 Ответить
Чотири є, а де ще дев'яносто шість?
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02.08.2024 15:01 Ответить
А він і тут не попав. Ці 4 країни голосували за засудження агресії, до того ж Папуа голосує майже завжди як Австралія.
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02.08.2024 16:02 Ответить
Ну добре, добре. Щось просто 4 Гвінеї згадалося . Перепрошую, якщо когось образив.
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02.08.2024 17:18 Ответить
Тіпа кітайзі із бразіліанцями миритись хочуть, я не проти
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02.08.2024 14:20 Ответить
Я за мир між Китаєм і Бразилією - взагалі незнаю чому в них там конфлікт але хай миряться. Я думаю Китай має поступитись Шанхаєм і все буде добре
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02.08.2024 14:22 Ответить
- ви хочете, щоб в Україні був мир?
- так
(записуємо в перелік тих, хто підтримує)
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02.08.2024 14:22 Ответить
Так, і це все тепер кращі друзі Єрмака та його менеджерів
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02.08.2024 14:28 Ответить
Треба негайно починати переговори з Китаєм та Бразилією щодо їхнього мирного плану
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02.08.2024 14:43 Ответить
Суки косоглазые!
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02.08.2024 14:58 Ответить
цю війну розпочали не кацапи, а китайози, тож нехай ця китайськокацапська орда забирається з україни і ніяких компромісів чи перемовин з вузькоокими, а якщо хєрмак хоче домовлятися, то нехай валить до ростова
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02.08.2024 15:19 Ответить
А українці так хочуть ще войювати, шо боьові бригади вкомплектовані на 50-55%. І вони ще шось там про когось кажуть. Стидались би вже, козаки.
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02.08.2024 15:22 Ответить
На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран которых за***ал своими кражами зеля и которым пох на украинский народ
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02.08.2024 15:24 Ответить
Кітайози, дайте подивитися на список цих країн які вас підтримують!!! Ви ж ******* як і московити!
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02.08.2024 15:24 Ответить
Кітайози ПІШЛИ ВИ НА Х зі свома мирними планами де визнаються окуповані території України російськими і бразильців з собою прихопіть.
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02.08.2024 15:24 Ответить
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02.08.2024 15:28 Ответить
Це наслідки необачної політики ОП, який замість вимоги виведення військ агресора, підтриманого резолюцією ООН, почав розїзджати по світу з так званий "План миру". ОП думав, що він всих перетягне на свою сторону без допомоги ООН (якою б ця організація не була недосконалою, вона все жприйняла резолюцію в нашу підтримку великою кількістю голосів). А тепер після цих вояжів вже 110 країн за те, щоб враховувати інтереси агресора.
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02.08.2024 15:37 Ответить
Интересы рашки в любом случае будут учитываться, если их хотят видеть за столом переговоров. На то, чтобы топнуть ножкой, вякнуть про кородоны 91 и ждать что так и будет способен только блаженный
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02.08.2024 16:03 Ответить
Злодій вкрав гаманець. І коли його зловили на гарячому, то його спільники почали кричати, що треба сісти і почати домовлятись злодію і потерпілому щодо вмісту цього гаманця
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02.08.2024 15:41 Ответить
Желтомордые ****** пытаются убедить мир в том, ЧЕГО ПОПРОСТУ НЕТ на самом деле... Им до зарезу нужен "мир" по путински! Почему? Потому что они когда-то убедили ***** в своей лояльности, а теперь, когда им америкосы прищемили хвост в торговле и технологиях мечтают хоть как-то сохранить перед ним своё узкоглазое *****.
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02.08.2024 15:42 Ответить
... щодо сприяння політичному врегулюванню української кризи...
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Какая "української кризи "
В Украине кризи не было.
Страна развивалась, готовилась вступить в ЕС.
И тут - БАМ!!!
В голове у пуйла случилась "криза". Возраст, жены нет ... кругом в кремле враги...
Ему вдруг в Украине померещились нацисты; Украинская армия больше и вооруженная сильнее российской; и "НАТО под Курском".
В общем, пуйло развязал войну да еще по своим указом.
Неужели в Китае и Бразилии не видят, чья армия пересекла чью границу и на территории какой страны идет война.
А их план - это план не наказания агрессора и нарушителя всех принципов ООН, международных и межгосударственных договоров; Будапештского меморандума, участником которого был и Китай.
Получается, что надо поощрить насильника, отобрав у жертвы ее имущество под тем предлогом, что насильник сильнее жертвы. Да еще и отобрав у жертвы комнату в ее квартире.
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02.08.2024 15:52 Ответить
Втішальний приз цьому пану за друге місце з двох.
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02.08.2024 16:11 Ответить
Парад мирних планів від латентних автократів йде повним ходом. Забавки на крові та стражданнях українців, втім, Що Бразилія, що Китай проводять геноцид всіх "не таких" етнічних груп, які заважають їм жити, тож чого ще від цих помийок чекати...
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02.08.2024 16:13 Ответить
Це капітуляція, а не мир
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02.08.2024 17:26 Ответить
110 країн офіційно зненавидили Україну, та публічно харкнули їй в обличчя. Ще є бажаючи приєднатися?
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02.08.2024 17:34 Ответить
А скількох з отих 110 країн Україна годує? Може їм ''краник перекрити''? Нехай в *уйла харчуються!
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02.08.2024 17:54 Ответить
Розпуск ООН там також є? Як інакше те, що порушує головний принцип на якому заснована ООН - суверенітет та територіальна цілісність країн можуть приймати члени ООН? Тоді вони підписують під тим, що не існує більше світового порядку і ніяких міжнародних правил та організацій і більша країна може знищувати меншу а отже і вони самі можуть опинитись в ролі жертви.
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02.08.2024 17:36 Ответить
Ще "мирний план" не почав діяти, а росія порушила всі пункти цього плану, напавши на Україну.

- Заклик дотримуватись "трьох принципів" для охолодження ситуації: зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території.

- Визнання того факту, що діалог та перемовини - єдиний можливий спосіб вирішення кризи.

- Збільшення гуманітарної допомоги та запобігання масштабнішій гуманітарній кризі. Сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Підтримка сторін обміну військовополоненими.

- Протидію використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз.

- Протидію збройним нападам на мирні ядерні об'єкти, як-от атомні електростанції. Усі сторони повинні дотримуватися міжнародних законів, таких як Конвенція з ядерної безпеки (тут, очевидно, мається на увазі не тільки можливість застосування ядерної зброї, але і ситуація навколо ЗАЕС).

- Спільну підтримку міжнародної співпраці в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.
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02.08.2024 17:38 Ответить
Ото нехай оті країни і віддадуть частину своїх територій *уйлу!
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02.08.2024 17:51 Ответить
***** пишіть сміло, цензор за правду не блокує.
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02.08.2024 23:57 Ответить
Ну можете со своей бразилией и в очко полизаться. Причем тут Украина до китайского и бразильского кризиса?
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02.08.2024 18:06 Ответить
Велкам ,панове, до реальності , в якій цінності вільного демократичного світу не такі вже і цінності. Середньовіччя форева...А кпинами в коментарях каби не відвернеш...
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02.08.2024 19:52 Ответить
Хто вільний світ, Бразилія та Китай?
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02.08.2024 20:56 Ответить
"вільного демократичного світу" - это про Китай-то?!))) Или про Бразилию с её фавелами?)
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03.08.2024 10:38 Ответить
китаезы,
Тибет это оккупированная территория и не является частью Китая.
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02.08.2024 21:56 Ответить
Так розсмішили!
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02.08.2024 21:57 Ответить
Тих, хто називає війну в Україні кризою, одразу найух.
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02.08.2024 23:00 Ответить
Що за план, які пункти?
Які країни підтримали?
Новина не розкрита повністю.
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02.08.2024 23:56 Ответить
де цей список?
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03.08.2024 01:28 Ответить
Одна тільки формуліровка «українська криза», вже дає зрозуміти, шо ні то що говорити навіть дивитсь у бік того плану немає сенсу. Більш того виглядає принизливо для України з боку «миротворців». В
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03.08.2024 02:03 Ответить
Бородате підрило нехай в фавелах наведе лад і перестане амазонські ліси вирубувати а потім сує своє обіссяне рило в світову політику. А жовте підрило нехай просто здохне разом з кацапами.
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03.08.2024 06:12 Ответить
По проектам Дуету на листопад 2024 х...має вийти на кордони динири і запоріжжя, про це подбає Просирський, а тоді з імплєментацією Стамбульського договорняка з учьотом мнєнія кетайоз і генералов песчаних карьєров можна заглянути х....пердак.Усьо правітєльство від Віті Януковича, безпека в руках Сівковича, ЗСУ уже в руках корешків ГШ РФ. . На фронте Банковой без перемен....
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03.08.2024 06:34 Ответить
УКРАИНА СОГЛАСНА НА КУАЛА-ЛУМПУР И АНТИГУА И БАРБУДСКИЙ ПЛАН !)
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03.08.2024 08:51 Ответить
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03.08.2024 10:34 Ответить
02.06.2024

Fish Man сподобався ваш коментар в теміСаудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ
Все идет по оманскому плану. Этот самит с подачи кремлядей организовал дерьмак для последующего его провала на фоне альтернативного предложения Си и ху-ла. Провал планировался заранее.
02.06.2024 23:28 Відкрити на форумі 21
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12.09.2024 15:26 Ответить
 
 