Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в страны Глобального Юга для консультаций по Украине

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй поедет в Бразилию, ЮАР и Индонезию для проведения четвертого раунда челночной дипломатии по войне в Украине.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД Китая Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Китай 28 июля направит специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Бразилию, ЮАР и Индонезию для проведения четвертого раунда челночной дипломатии по "украинскому кризису" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.)", - сказала Мао.

По ее словам, спецпосланник проведет обмен мнениями с ключевыми странами Глобального Юга относительно текущей ситуации в Украине и будет способствовать мирным консультациям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Китая Ли Хуэй провел третий раунд челночной дипломатии для мирного урегулирования войны в Украине

"Наша цель - внести вклад в деэскалацию и создать условия для возобновления мирных переговоров", - подчеркнула дипломат.

Мао отметила, что война в Украине продолжается уже более двух лет, но боевые действия не прекращаются и существует риск дальнейшей эскалации и расширения конфликта, что вызывает беспокойство международного сообщества.

"Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН, ответственной великой державой. Наша страна всегда твердо способствовала политическому урегулированию кризиса", - добавила пресс-секретарь МИД КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир в Украине, - глава МИД Германии Бербок