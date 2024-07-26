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Новости Война
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Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в страны Глобального Юга для консультаций по Украине

Спецпредставник Китаю Лі Хуей вирушить до країн Глобального Півдня для консультацій про Україну

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй поедет в Бразилию, ЮАР и Индонезию для проведения четвертого раунда челночной дипломатии по войне в Украине.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД Китая Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Китай 28 июля направит специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Бразилию, ЮАР и Индонезию для проведения четвертого раунда челночной дипломатии по "украинскому кризису" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.)", - сказала Мао.

По ее словам, спецпосланник проведет обмен мнениями с ключевыми странами Глобального Юга относительно текущей ситуации в Украине и будет способствовать мирным консультациям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Китая Ли Хуэй провел третий раунд челночной дипломатии для мирного урегулирования войны в Украине

"Наша цель - внести вклад в деэскалацию и создать условия для возобновления мирных переговоров", - подчеркнула дипломат.

Мао отметила, что война в Украине продолжается уже более двух лет, но боевые действия не прекращаются и существует риск дальнейшей эскалации и расширения конфликта, что вызывает беспокойство международного сообщества.

"Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН, ответственной великой державой. Наша страна всегда твердо способствовала политическому урегулированию кризиса", - добавила пресс-секретарь МИД КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир в Украине, - глава МИД Германии Бербок

Автор: 

Китай (2909) Украина (44907) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+8
китайці були та залишаються брехливим лицемірними покидьками...
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26.07.2024 13:05
+7
Досить фальшивих пристойностей з цим "*****"!

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26.07.2024 13:08
+4
Нехай лі *** вирушить на родіну предків на ***.
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26.07.2024 13:03
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Нехай лі *** вирушить на родіну предків на ***.
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26.07.2024 13:03 Ответить
китайці були та залишаються брехливим лицемірними покидьками...
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26.07.2024 13:05 Ответить
пля ! я тащусь із кітайської Поднєбєсной дипломатіїї !

представник Поднєбєсной буде вештатись по задвірках світу, щоб взнати думку видатних вождів-людожерів.

інструкції китайського міду він буде роздавати, поки Захід соплі жує 👿
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26.07.2024 13:08 Ответить
Досить фальшивих пристойностей з цим "*****"!

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26.07.2024 13:08 Ответить
вибачте, за невдобне питання, а

"читається як пишеться" ? 😂
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26.07.2024 13:17 Ответить
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26.07.2024 13:31 Ответить
Лі×уй вирушить у ті ті три місця, де його ще не послали на×уй.
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26.07.2024 13:09 Ответить
Я **** без баяна - поіде окучувати Південь?
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26.07.2024 13:09 Ответить
Поїде питати братанів, чи потягнуть третю світову,
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26.07.2024 13:19 Ответить
Треба ж й собі блочок сколотіть до войнушки
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26.07.2024 13:22 Ответить
Ну й хваміліє у нього!...
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26.07.2024 13:12 Ответить
У Китаю унікальна можливість розширити свою територію до Уралу, а може й далі - без спротиву з боку пітороссії.
І що цікаве - усі промовчать.
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26.07.2024 13:14 Ответить
Китаю із рашкою нікуди поспішати - вони ферментуються, себто гниють

😂👍
китайська кухня вона така -
колись в етнографічному музеї бачив мариновані качачі яйці 😱
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26.07.2024 13:21 Ответить
а скумбрію не відел там случайно?
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26.07.2024 13:35 Ответить
російська федерація та ссср - це штучно створені "держави" з зовнішнім керуванням.
А Китай - це справжня суверена держава.
Цивілізація буде співпрацювати з Китаєм, а не зі штучно створеною російською федерацією.
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26.07.2024 13:39 Ответить
Дуже цікаво. ПАР та Індонезія відмовить підписати швейцарську декларацію миру а Бразилія в Брікс відмовилася навіть продати зброю та залишила гнити як собака на сіні.
Вгадайте - про що вини будуть домовлятися?
І що таке Кітай в цьому випадку?
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26.07.2024 13:25 Ответить
Китай відправляється окучувати Південь, після того, як його окучив Кульоба? Двіж пішов, аж гай шумить. До Трампа, мабуть вправляться зі своїм "справедливим миром". А наші політики, ще перевибори носом в повітрі не прочухали?
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26.07.2024 13:32 Ответить
ЙОМУ КРАЩЕ УЗЯТИ ЯКІСЬ ПСЕВДОНІМ, ІНАКШЕ ЯКОСЬ ДУЖЕ ВІДВЕРТО ...
НІБИ НАШ ГОРДОН, ТІЛЬКИ КОНКРЕТНІШЕ.
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26.07.2024 13:57 Ответить
"Четвертий раунд човникової дипломатії", плять.

Це у них в крові.

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26.07.2024 13:57 Ответить
Дуже підозрілий крок після вельме сумнівних результатів зустрічі з Кулебою. Хтось знає напевно, що в них там за змова була? Ось це і є проблема - був у цьому трикутнику взагалі хтось компетентний з боку України чи тільки аватар Єрмака?
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26.07.2024 15:26 Ответить
 
 