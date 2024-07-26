Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в страны Глобального Юга для консультаций по Украине
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй поедет в Бразилию, ЮАР и Индонезию для проведения четвертого раунда челночной дипломатии по войне в Украине.
Об этом на брифинге заявила спикер МИД Китая Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Китай 28 июля направит специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Бразилию, ЮАР и Индонезию для проведения четвертого раунда челночной дипломатии по "украинскому кризису" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.)", - сказала Мао.
По ее словам, спецпосланник проведет обмен мнениями с ключевыми странами Глобального Юга относительно текущей ситуации в Украине и будет способствовать мирным консультациям.
"Наша цель - внести вклад в деэскалацию и создать условия для возобновления мирных переговоров", - подчеркнула дипломат.
Мао отметила, что война в Украине продолжается уже более двух лет, но боевые действия не прекращаются и существует риск дальнейшей эскалации и расширения конфликта, что вызывает беспокойство международного сообщества.
"Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН, ответственной великой державой. Наша страна всегда твердо способствовала политическому урегулированию кризиса", - добавила пресс-секретарь МИД КНР.
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кітайськоїПоднєбєсной дипломатіїї !
представник Поднєбєсной буде вештатись по задвірках світу, щоб взнати думку видатних вождів-людожерів.
інструкції китайського міду він буде роздавати, поки Захід соплі жує 👿
"читається як пишеться" ? 😂
І що цікаве - усі промовчать.
😂👍
китайська кухня вона така -
колись в етнографічному музеї бачив мариновані качачі яйці 😱
А Китай - це справжня суверена держава.
Цивілізація буде співпрацювати з Китаєм, а не зі штучно створеною російською федерацією.
Вгадайте - про що вини будуть домовлятися?
І що таке Кітай в цьому випадку?
НІБИ НАШ ГОРДОН, ТІЛЬКИ КОНКРЕТНІШЕ.
Це у них в крові.