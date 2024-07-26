Китай обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир в Украине, – глава МИД Германии Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Китай предпринять шаги ради мира в Украине, в частности не оказывать поддержку стране-агрессору России.
Об этом пишет Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.
Бербок отметила, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН "обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир".
"Первое, что это будет означать: прежде всего, никакой поддержки агрессора, никакой поддержки России", - подчеркнула она.
Глава МИД Германии также добавила, что визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин является важным.
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мову сили.Тільки санкції зможуть
примусити піднебесну прислухатись
до закликів вільного світу.
Ви (т.зв. "цивілізований світ") цього монстра (Кєтай) породили, але вбити його вже не вийде...
но нет ничего тайного, чтобы не стало явным.
это сговор лжецов, подонков, лицемеров и мразей
Ті розуміють що наслідків для них крім великого занепокоєння не буде
Может сначала ЕС перестанет финансировать путина?