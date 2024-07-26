Китай обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир в Украине, – глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Китай предпринять шаги ради мира в Украине, в частности не оказывать поддержку стране-агрессору России.

Об этом пишет Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

Бербок отметила, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН "обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир".

"Первое, что это будет означать: прежде всего, никакой поддержки агрессора, никакой поддержки России", - подчеркнула она.

Глава МИД Германии также добавила, что визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин является важным.

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