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Китай обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир в Украине, – глава МИД Германии Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Китай предпринять шаги ради мира в Украине, в частности не оказывать поддержку стране-агрессору России.

Об этом пишет Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

Бербок отметила, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН "обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир".

"Первое, что это будет означать: прежде всего, никакой поддержки агрессора, никакой поддержки России", - подчеркнула она.

Глава МИД Германии также добавила, что визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин является важным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ будет оставаться наибольшей угрозой безопасности Европы в обозримом будущем, - Бербок

Автор: 

Германия (6921) Китай (2909) Анналена Бербок (343)


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Топ комментарии
+3
РФія також постійний член Радбезу ООН... і що ?
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26.07.2024 11:58
+3
китай,як і рабсія,розуміє
мову сили.Тільки санкції зможуть
примусити піднебесну прислухатись
до закликів вільного світу.
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26.07.2024 12:09
+2
Ти сама хоч віриш у те, що говориш?
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26.07.2024 12:10
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РФія також постійний член Радбезу ООН... і що ?
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26.07.2024 11:58 Ответить
китай,як і рабсія,розуміє
мову сили.Тільки санкції зможуть
примусити піднебесну прислухатись
до закликів вільного світу.
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26.07.2024 12:09 Ответить
Ти сама хоч віриш у те, що говориш?
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26.07.2024 12:10 Ответить
Кєтай нікому нічого не винен.
Ви (т.зв. "цивілізований світ") цього монстра (Кєтай) породили, але вбити його вже не вийде...
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26.07.2024 12:10 Ответить
серьозно? диктаторськи режими слюну пускають на вбивства бо самі хочуть робити те саме, забудьте все що ви думаєте що китай там щось мусить, він війну війною жодного разу не назвав, то як він буде зупиняти те чого в його голові немає і про що він мріє
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26.07.2024 12:20 Ответить
Дайте таурси. І це буде добра пізд...на, щоб Китай швидше був зацікавлений в мирі
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26.07.2024 12:31 Ответить
хунэйбины не могут этого сделать по той причине, что в еще в 2008г заключили тайную сделку с москалями, в стиле "рибентроп-молотов", о передачи им Амурской области, Байкала и ряда других областей Забайкалья и Дальнего Востока в обмен на поддержку анексии Крима и остальной части территории Украини.
но нет ничего тайного, чтобы не стало явным.
это сговор лжецов, подонков, лицемеров и мразей
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26.07.2024 13:04 Ответить
додік так хотів змагатися з китаєм, що відвернув свого основного союзника (ЄС) в бік китайців. іще не повністю, але процес пішов. на черзі японці та корейці. тому-що коли людина - дебіл, то це -невиліковно.
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26.07.2024 13:13 Ответить
Щоб він став зобов'язаний він має зрозуміти наслідки для себе наприклад підняття податків на їх продукцію а поки європейські компанії всі в Китаї мають виробництво або купляють масово їх продукцію та перепродають в ЄС як свою...

Ті розуміють що наслідків для них крім великого занепокоєння не буде
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26.07.2024 13:30 Ответить
китай аж біжить
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26.07.2024 13:32 Ответить
ЕС покупает у РФ нефть и газ, на эти деньги РФ покупает у Китая комплектующие для ракет.

Может сначала ЕС перестанет финансировать путина?
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26.07.2024 15:36 Ответить
Ви зробіть так, щоби Китай сам хотів, закінчити всі роздори в світі, ви самі підняли Китай своєю допомогою!
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26.07.2024 16:57 Ответить
 
 