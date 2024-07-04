РФ будет оставаться наибольшей угрозой безопасности Европы в обозримом будущем, - Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия будет оставаться самой большой угрозой для безопасности Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standart.
"Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем. Запад должен принять меры для защиты свободы и демократии", - отметила она.
Сейчас в Германии идет спор о бюджете на 2025 год.
"Мы не должны рисковать этим во время переговоров относительно бюджета", - добавила Бербок.
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Тому за логікою "путінферштейнів" з рф треба зняти всі санкції і віддати їй на поталу Україну. Країнам Балтії - приготуватись.