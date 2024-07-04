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Новости Война
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РФ будет оставаться наибольшей угрозой безопасности Европы в обозримом будущем, - Бербок

бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия будет оставаться самой большой угрозой для безопасности Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standart.

"Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем. Запад должен принять меры для защиты свободы и демократии", - отметила она.

Сейчас в Германии идет спор о бюджете на 2025 год.

"Мы не должны рисковать этим во время переговоров относительно бюджета", - добавила Бербок.

Читайте также: Раздражают дискуссии, в которых помощь Украине рассматривают как благотворительность. Это - инвестиция в нашу собственную нацбезопасность, - Бербок

Автор: 

Европа (1916) россия (96169) Анналена Бербок (349)


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Бербок і Рюгге найбільш патріотичні люди в Європі.
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04.07.2024 12:48 Ответить
"РФ залишатиметься найбільшою загрозою для безпеки Європи в осяжному майбутньому." Джерело: https://censor.net/ua/n3498055
Тому за логікою "путінферштейнів" з рф треба зняти всі санкції і віддати їй на поталу Україну. Країнам Балтії - приготуватись.
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04.07.2024 13:14 Ответить
Авжеж, допоки існуватиме оте утворення воно буде колотити світом.
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04.07.2024 13:17 Ответить
Хотілося б бачити Анналену Бербок наступним канцлером, на відміну від багатьох кон'юнктурних політиків вона має стратегічне бачення і моральні принципи.
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04.07.2024 14:14 Ответить
Правильно сказала МЗС Німеччини Анналена Бербок!
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06.07.2024 03:10 Ответить
 
 