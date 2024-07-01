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Раздражают дискуссии, в которых помощь Украине рассматривают как благотворительность. Это - инвестиция в нашу собственную нацбезопасность, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны НАТО должны усилить обороноспособность Украины, которая противостоит российской агрессии. Она призвала к защите европейского мирного порядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Выступая на конференции, посвященной Стратегии национальной безопасности в Берлине, Бербок выступила против подхода, в котором помощь Украине от агрессии РФ считают благотворительным жестом.

Раздражают дискуссии, в которых поддержку Украины рассматривают как благотворительный жест, а не как то, чем она является на самом деле - инвестицией в нашу собственную национальную безопасность, защиту мира и свободы", - подчеркнула она.

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Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также отметила, что "не может быть большего национального интереса, чем это".

"Мы будем защищать нашу Европу - каждый квадратный сантиметр нашей Европы - и нашу свободу", - отметила глава МИД Германии.

Относительно войны России против Украины она подчеркнула, что "наше сдерживание" должно быть "четким и недвусмысленным".

"Оборонная политика должна быть адаптирована именно к этой реальности. Как крупнейшая страна Европейского Союза, Германия несет особую ответственность. Кроме того, НАТО сильнее, чем когда-либо прежде, даже если перед ним стоит больший вызов, чем когда-либо. Россия Путина будет оставаться самой большой угрозой нашей безопасности в Европе в обозримом будущем", - резюмировала Бербок.

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Автор: 

Германия (7063) помощь и поддержка (874) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+10
Мудра жінка, золоті слова - тільки бережіться зеленого кольору.
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01.07.2024 15:58
+6
...не аж так шоб занадто багато, але хоч хтось є у Європі з яйцями і тверезою головою..
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01.07.2024 16:02
+3
Слова - слова -- то помагаите сильніше - рашка сунеться
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01.07.2024 16:26
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Мудра жінка, золоті слова - тільки бережіться зеленого кольору.
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01.07.2024 15:58 Ответить
от тільки мудрий німецький нарід голосує все більше за нацистів та коллаборантів
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01.07.2024 16:01 Ответить
В основному це через міграційну політику німецької влади .
А з іншого боку німцям ( та й не тільки їм ) комфортно жити у своїй реальності , і тому вони дистанціюються від війни в Україні та не надто бажають знати про неї правду . Та й їхні змі цьому не сприяють .
В мене є знайома яка вийшла заміж за німця і давно вже живе в Німеччині , вона говорить що їй цікаво дивитись на вираз обличчя німців , коли вона перекладає їм шизофренічну маячню соловйова , його слова про необхідність бомбардувань німецьких міст , взятіє Берліна і тд. Каже - спочатку в них округлюються очі , потім відвисає щелепа , а далі йде - нєпєрєводімая ігра слов , з використанням "кріпкеньких" - мєстних вираженій . 😂
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01.07.2024 16:38 Ответить
Цікаво, а наші так звані ЗМІ, чи доводять до свідомості європейців весь маразм внутрішньої пропаганди московії?
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01.07.2024 18:59 Ответить
Тим більше !!! Хвала її наполегливості, а не кар"єрним вихлянням політичних поглядів , як у Гейлі .
Вона навіть недовго "ЗА" була разом з консервативними трампістами за заборону знищення генетичного матеріалу в банках для процедур ЕКО. Бо це типу вбивання немовлят!!!
Потім отямилася , відмовилася від своєї попередньої заяви. Й зараз зависла оголосоивши , що вона особисто голосуватиме на зхзді за Трампа . А відбирала на праймеріз з половину голосів за себе ... А вважалась однією з найсильнішою політиків республіканців.
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01.07.2024 17:42 Ответить
...не аж так шоб занадто багато, але хоч хтось є у Європі з яйцями і тверезою головою..
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01.07.2024 16:02 Ответить
Слова - слова -- то помагаите сильніше - рашка сунеться
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01.07.2024 16:26 Ответить
Трындеть не мешки таскать.
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01.07.2024 16:43 Ответить
Правильно і точно сказала МЗС Німеччини Анналена Бербок!
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06.07.2024 03:09 Ответить
 
 