Раздражают дискуссии, в которых помощь Украине рассматривают как благотворительность. Это - инвестиция в нашу собственную нацбезопасность, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны НАТО должны усилить обороноспособность Украины, которая противостоит российской агрессии. Она призвала к защите европейского мирного порядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Выступая на конференции, посвященной Стратегии национальной безопасности в Берлине, Бербок выступила против подхода, в котором помощь Украине от агрессии РФ считают благотворительным жестом.

Раздражают дискуссии, в которых поддержку Украины рассматривают как благотворительный жест, а не как то, чем она является на самом деле - инвестицией в нашу собственную национальную безопасность, защиту мира и свободы", - подчеркнула она.

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Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также отметила, что "не может быть большего национального интереса, чем это".

"Мы будем защищать нашу Европу - каждый квадратный сантиметр нашей Европы - и нашу свободу", - отметила глава МИД Германии.

Относительно войны России против Украины она подчеркнула, что "наше сдерживание" должно быть "четким и недвусмысленным".

"Оборонная политика должна быть адаптирована именно к этой реальности. Как крупнейшая страна Европейского Союза, Германия несет особую ответственность. Кроме того, НАТО сильнее, чем когда-либо прежде, даже если перед ним стоит больший вызов, чем когда-либо. Россия Путина будет оставаться самой большой угрозой нашей безопасности в Европе в обозримом будущем", - резюмировала Бербок.

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