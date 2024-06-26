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Новости
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Украина получила более 100 млн дол. от Испании с начала полномасштабного вторжения РФ

Україна отримала від Іспанії понад 100 млн доларів

С начала широкомасштабного вторжения Украина получила от Испании $104 млн прямой бюджетной поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Сегодня, 26 июня, Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с министром экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлосом Куэрпо Кабайеро и чрезвычайным и полномочным послом Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу", - говорится в сообщении.

"Финансовая, военная и гуманитарная поддержка - это направления, где Испания демонстрирует солидарность с Украиной. И я благодарен правительству и гражданам Испании за помощь Украине в решающее для нас время. С начала полномасштабного вторжения Испания предоставила 104 млн долларов США прямой бюджетной поддержки, из которых около половины - гранты. Эти средства были направлены для поддержку украинцев, которые больше всего в ней нуждались в условиях противостояния агрессору", - отметил Сергей Марченко во время встречи.

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Грантовые средства в объеме 50,1 млн долларов США были направлены в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на возмещение расходов на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников.

Остальное привлеченное финансирование объемом 53,8 млрд долларов США поступило в виде займа в рамках проекта HEAL по поддержке сектора здравоохранения.

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Напомним, ранее сообщалось, что Испания окажет поддержку Украине в 1 млрд евро в год согласно подписанному в Мадриде соглашению в сфере безопасности.

Автор: 

Испания (877) помощь и поддержка (874)


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26.06.2024 20:49 Ответить
"Викінула в пропасть".
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26.06.2024 21:01 Ответить
Іспанія продала нерухомості українцям на 500. Профіт.
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26.06.2024 20:54 Ответить
Часом я розумію трампістів.

Ззовні Україна, як чорна діра, у якій у невідомому напрямку зникають будь-які гроші.
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26.06.2024 20:59 Ответить
А можна поцікавитися, де ті гроші?
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26.06.2024 21:30 Ответить
ООО, то добре. А я думаю, з чого то зарплати собі урядовці попіднімали. Хоч є кому Україну представити, а то одні кріпаки
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26.06.2024 22:19 Ответить
 
 