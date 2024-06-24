Сейчас альтернативы поддержки Украины со стороны Германии нет, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что одной из причин падения популярности правящей коалиции на востоке страны является политика правительства по поддержке Украины, но подчеркнул, что альтернативы этому сейчас нет.
Заявление германского канцлера приводит Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.
Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, которые также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Также отражено в результатах выборов, но, по моему мнению, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить", - отметил он.
Шольц отметил этот факт, в частности, в контексте неутешительных для его Социал-демократической партии результатов выборов в Европарламент на востоке Германии.
Канцлер напомнил, что именно Россия напала на Украину, и что ее захватническая война "является попыткой изменить карту".
Политик добавил, что заключенное соглашение о не передвижении границ силовыми методами было отменено Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он, тобі ***** в приклад!
Лише Лідери такого рівня врятують Українську Державність і Націю від погибелі. Банда злодюжних і продажних нікчем веде Україну до знищення.
Німеччину чекає ще більше невдоволення громадян та мітинги протесту?