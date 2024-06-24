РУС
Сейчас альтернативы поддержки Украины со стороны Германии нет, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что одной из причин падения популярности правящей коалиции на востоке страны является политика правительства по поддержке Украины, но подчеркнул, что альтернативы этому сейчас нет.

Заявление германского канцлера приводит Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, которые также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Также отражено в результатах выборов, но, по моему мнению, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить", - отметил он.

Шольц отметил этот факт, в частности, в контексте неутешительных для его Социал-демократической партии результатов выборов в Европарламент на востоке Германии.

Читайте: Шольц: Прекращение огня без серьезных переговоров просто заморозит войну. Но когда мы говорим о мире, Россия готовится к продолжению войны

Канцлер напомнил, что именно Россия напала на Украину, и что ее захватническая война "является попыткой изменить карту".

Политик добавил, что заключенное соглашение о не передвижении границ силовыми методами было отменено Россией.

Также читайте: Глава германской оппозиционной партии ХСС Добриндт призвал депортировать безработных украинских беженцев

Германия (7226) помощь и поддержка (885) Шольц Олаф (912)
Альтернативи підтримки немає але таурусів не дам-це якесь лицемірне лицемірство,нє...
показать весь комментарий
24.06.2024 08:43 Ответить
Інакше буде інша альтернатива, drang nach Osten!Або руїна 1945.Ні одна з альтернатив нікого в Німеччині не влаштує.Тому тільки всі сили на підтримку України!
показать весь комментарий
24.06.2024 08:46 Ответить
TAURUS ! TAURUS ! TAURUS !
показать весь комментарий
24.06.2024 08:49 Ответить
та там в колишній ендеер не тільки рейтинг есдеків з усім світлофором впав, там впали рейтинги і ХСС+ХДС; там загрозливо виросла підтримка ************** альтернативи... Робіть щось з пропагандою *****!
показать весь комментарий
24.06.2024 08:51 Ответить
Шкода, що Рейхсканцлери рівня А.Шікльгрубера народжуються раз на тисячоліття.
показать весь комментарий
24.06.2024 08:52 Ответить
ти що, ******** зовсім?
Он, тобі ***** в приклад!
показать весь комментарий
24.06.2024 08:58 Ответить
На даному етапі Україні потрібні Лідери рівня А.Гітлера, Путіна чи Сталіна. Лише - УКРАЇНСЬКІ. Вольові, жорстокі, хитрі, підступні, ефективні, тирани, диктатори.... Але - УКРАЇНСЬКІ. Не зрадники, не злодюги, не обдолбані аморали, не нікчеми - клоуни і посміховища на весь світ. А такі, що захищають (а не гроблять) свою країну, Націю, Державу, ставлять її ПОНАД УСЕ (ІБЕР АЛЛЄС), визволяють від навали і нищать ворогів.
Лише Лідери такого рівня врятують Українську Державність і Націю від погибелі. Банда злодюжних і продажних нікчем веде Україну до знищення.
показать весь комментарий
24.06.2024 13:32 Ответить
******** екстреміст...
показать весь комментарий
24.06.2024 15:15 Ответить
Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Джерело:
Німеччину чекає ще більше невдоволення громадян та мітинги протесту?
показать весь комментарий
24.06.2024 09:08 Ответить
альтернатива була і є. ПРАВДА США вирішили скористатися німецькою допомогою для України ,в той час як фріц -Шольц є прорашистський агент, котрий так чи інакше відстоює інтереси 3,14дерації в ЄС ,висячи на "гачку" у куйла,ще з часів завербованої Меркель.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:59 Ответить
 
 