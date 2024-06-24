Зараз альтернативи підтримці України з боку Німеччини немає, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни є політика уряду щодо підтримки України, але наголосив, що альтернативи цьому зараз немає.
Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.
Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити", - зазначив він.
Шольц відзначив цей факт, зокрема, в контексті невтішних для його Соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.
Канцлер нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити карту".
Політик додав, що укладена угода про не пересування кордонів силовими методами була скасована Росією.
Он, тобі ***** в приклад!
Лише Лідери такого рівня врятують Українську Державність і Націю від погибелі. Банда злодюжних і продажних нікчем веде Україну до знищення.
