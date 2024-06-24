УКР
Зараз альтернативи підтримці України з боку Німеччини немає, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни є політика уряду щодо підтримки України, але наголосив, що альтернативи цьому зараз немає.

Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити", - зазначив він.

Шольц відзначив цей факт, зокрема, в контексті невтішних для його Соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц: Припинення вогню без серйозних переговорів просто заморозить війну. Але коли ми говоримо про мир, Росія готується до продовження війни

Канцлер нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити карту".

Політик додав, що укладена угода про не пересування кордонів силовими методами була скасована Росією.

Також читайте: Голова комітету ЄС у Бундестазі Хофрайтер закликає створити фонд на 100 млрд євро для України

+4
та там в колишній ендеер не тільки рейтинг есдеків з усім світлофором впав, там впали рейтинги і ХСС+ХДС; там загрозливо виросла підтримка ************** альтернативи... Робіть щось з пропагандою *****!
24.06.2024 08:51 Відповісти
+3
Альтернативи підтримки немає але таурусів не дам-це якесь лицемірне лицемірство,нє...
24.06.2024 08:43 Відповісти
+1
Інакше буде інша альтернатива, drang nach Osten!Або руїна 1945.Ні одна з альтернатив нікого в Німеччині не влаштує.Тому тільки всі сили на підтримку України!
24.06.2024 08:46 Відповісти
TAURUS ! TAURUS ! TAURUS !
24.06.2024 08:49 Відповісти
та там в колишній ендеер не тільки рейтинг есдеків з усім світлофором впав, там впали рейтинги і ХСС+ХДС; там загрозливо виросла підтримка ************** альтернативи... Робіть щось з пропагандою *****!
24.06.2024 08:51 Відповісти
Шкода, що Рейхсканцлери рівня А.Шікльгрубера народжуються раз на тисячоліття.
24.06.2024 08:52 Відповісти
ти що, ******** зовсім?
Он, тобі ***** в приклад!
24.06.2024 08:58 Відповісти
На даному етапі Україні потрібні Лідери рівня А.Гітлера, Путіна чи Сталіна. Лише - УКРАЇНСЬКІ. Вольові, жорстокі, хитрі, підступні, ефективні, тирани, диктатори.... Але - УКРАЇНСЬКІ. Не зрадники, не злодюги, не обдолбані аморали, не нікчеми - клоуни і посміховища на весь світ. А такі, що захищають (а не гроблять) свою країну, Націю, Державу, ставлять її ПОНАД УСЕ (ІБЕР АЛЛЄС), визволяють від навали і нищать ворогів.
Лише Лідери такого рівня врятують Українську Державність і Націю від погибелі. Банда злодюжних і продажних нікчем веде Україну до знищення.
24.06.2024 13:32 Відповісти
******** екстреміст...
24.06.2024 15:15 Відповісти
Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Джерело:
Німеччину чекає ще більше невдоволення громадян та мітинги протесту?
24.06.2024 09:08 Відповісти
альтернатива була і є. ПРАВДА США вирішили скористатися німецькою допомогою для України ,в той час як фріц -Шольц є прорашистський агент, котрий так чи інакше відстоює інтереси 3,14дерації в ЄС ,висячи на "гачку" у куйла,ще з часів завербованої Меркель.
24.06.2024 09:59 Відповісти
 
 