Зараз альтернативи підтримці України з боку Німеччини немає, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни є політика уряду щодо підтримки України, але наголосив, що альтернативи цьому зараз немає.

Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити", - зазначив він.

Шольц відзначив цей факт, зокрема, в контексті невтішних для його Соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.

Канцлер нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити карту".

Політик додав, що укладена угода про не пересування кордонів силовими методами була скасована Росією.

