Шольц: Припинення вогню без серйозних переговорів просто заморозить війну. Але коли ми говоримо про мир, Росія готується до продовження війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15 червня зосередився на тезах, які висувають прихильники Росії, що захищають її агресію та звинувачують Україну в небажанні йти на переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Шольц наголосив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі, але він передбачає дещо більше, ніж відсутність війни.

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"Негайне припинення вогню без серйозних переговорів і плану досягнення справедливого й довготривалого миру лише на основі так званих "нових реалій" лише легітимізує територіальні загарбання Росії", – додав він.

Німецький канцлер згадав і про "легітимні безпекові запевнення", які висувала Росія щодо США й НАТО, і нагадав, що Захід був готовий вести з Москвою діалог із питань європейської безпеки.

"Але саме Росія обрала війну, а не дипломатію і діалог. Тож дозвольте висловитись дуже чітко: хай як хто сприймає свої безпекові запевнення, вони не можуть і не повинні виправдовувати вторгнення в сусідню мирну країну", – сказав Шольц.

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Він також вважає, що мир в Україні "не може бути досягнутий без залучення Росії", але зауважив, що Москва продовжує агресію проти українського населення.

"Але не забуваймо: коли ми говоримо про мир, Росія готується до продовження війни. Ми всі знаємо, що Росія може завершити війну зараз чи в будь-який інший момент, якщо припинить наступ і виведе війська з України. Та досі Росія відмовлялась дослухатись до наших закликів до миру на основі міжнародного права і Статуту ООН", – констатував канцлер.