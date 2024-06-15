Шольц: Припинення вогню без серйозних переговорів просто заморозить війну. Але коли ми говоримо про мир, Росія готується до продовження війни
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15 червня зосередився на тезах, які висувають прихильники Росії, що захищають її агресію та звинувачують Україну в небажанні йти на переговори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Шольц наголосив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі, але він передбачає дещо більше, ніж відсутність війни.
"Негайне припинення вогню без серйозних переговорів і плану досягнення справедливого й довготривалого миру лише на основі так званих "нових реалій" лише легітимізує територіальні загарбання Росії", – додав він.
Німецький канцлер згадав і про "легітимні безпекові запевнення", які висувала Росія щодо США й НАТО, і нагадав, що Захід був готовий вести з Москвою діалог із питань європейської безпеки.
"Але саме Росія обрала війну, а не дипломатію і діалог. Тож дозвольте висловитись дуже чітко: хай як хто сприймає свої безпекові запевнення, вони не можуть і не повинні виправдовувати вторгнення в сусідню мирну країну", – сказав Шольц.
Він також вважає, що мир в Україні "не може бути досягнутий без залучення Росії", але зауважив, що Москва продовжує агресію проти українського населення.
"Але не забуваймо: коли ми говоримо про мир, Росія готується до продовження війни. Ми всі знаємо, що Росія може завершити війну зараз чи в будь-який інший момент, якщо припинить наступ і виведе війська з України. Та досі Росія відмовлялась дослухатись до наших закликів до миру на основі міжнародного права і Статуту ООН", – констатував канцлер.
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Вижу загнали вас таки в Украину. Берегите себя.
Он может хотеть чего угодно, но Германию тогда одолели всем Миром и более чем 70 процентами мирового ВВП. А у пути менее 2 процентов. но волен хотеть что угодно... .
Давайте справжні гарантії безпеки - і будемо перемовлятись. А не оті папірчики, які Зеленський вже під два десятки підписав.
І по-друге, Німеччина передала вже скільки ППО Україні, що жодна країна у світі стільки не дала. Тому будь-які претензії до Німеччини, засунь собі у сраку!
https://www.youtube.com/watch?v=sSOm3w43uWE
*уйло будь-яку зупинку використає для збільшення озброєння яке використає при першій же нагоді. Єдине що забезбечить сталий мир це демілітаризації мордору! Все інше відкладена в часі війна, можливо і світова..
наприклад, під час Карибської кризи в 60-х США прибрали ядерні ракети з Туреччини на вимогу ссср, що свідчить про неагресивність американської політики військового стримування росії
так само, "розповсюдження НАТО на Схід" це просто територіальні лінії, а воюють люди, ну то покажіть росії численний склад армій НАТО які "нібито стоять чи стоятимуть на кордонах росії" : та натівців в три рази менше ніж москалі мають своїх військ поблизу кордонів НАТО. так хто кого лякає ?
хоч зрозуміло : тих, хто за сто тисяч наймається "воювати з хахламі" це не зупинить.