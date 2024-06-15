Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру, - Шольц
Наступний Саміт миру повинен пройти за участі Росії, оскільки там буде вирішуватиметься завершення повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в інтерв'ю німецькому каналу ZDF заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Він зазначив, що у Швейцарії має бути закладений фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.
Шольц додав, що топтемами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.
"Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру", – підкреслив канцлер Німеччини, додавши, що з огляду на це "в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України".
І, як сказав Шольц, тоді це також залежатиме від залучення Росії.
Нагадаємо, озвучені російським диктатором Володимиром Путіним пропозиції щодо початку так званих мирних переговорів з Україною є несерйозними, заявив Шольц.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Заставити Україну йти на прямі перемовини з ху&лом.
2. Заставити Україну підписати капітуляцію на угодах ху&ла.
3. Зняти санкції з рф та продовжувати бізнес з ху&лом.
Шольц пішов ва банк та думае наставщо його час і він про це відкрито говорить.
Запросити, посадити в кутку на:
- пляшку
- табуренку
- парашу...
Варіант залежить від кількості повернутої території.
"У русских архаичный мозг". Савельев, доктор наук в области исследований мозга.
Чрез мою лабораторию прошло много людей разных возрастов, разных компетенций, разных национальностей. И вот факт, который неизменно повторялся, что отношение этих гостей ко всему, что они видят, резко различно. Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит....Бывали у меня одновременно и русские, и иностранцы. И в то время, как русский поддакивает, на самом деле не понимая, иностранец непременно допытывается
до корня дела. И это проходит насквозь красной нитью через все.... Я прямо обращаюсь к крупным примерам.Что в то время Россия сделала для культуры? Какие образцы она показала миру? А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность? И вы думаете, что
жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли это, до какой
степени мы не знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически!
Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже
крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк.
Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет.
Во‑первых, это есть долг нашего достоинства ― сознать то, что есть.
Следовательно, хотя бы у нас и были дефекты, они могут быть изменены. Это
научный факт. А тогда и над нашим народом моя характеристика не будет абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые шансы.
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую.
Слабка мозкова система, яка сприймає абстракції, але не сприймає реальність? Це абсурд. Нобелівський лауреат не міг такого сказати навіть у маренні
Другий момент. Як можна довіряти словами Павлова, якщо він сам росіянин з Рязані, і значить його мозкова система зовсім слабка
Зараз усім зрозуміло чому Тауруси не дае.
Інакше почуєте щось вчорашнє.
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру . Джерело:
Дивна поведінка Шольца - то ні то так?
13 червня 11:21 Уряд Німеччини блокує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії, через це його запровадження затримується.
Таку думку в https://www.golosameriki.com/a/america-06-14-2024/7656456.html етері "Голосу Америки" висловив колишній посол і експомічник президента США Білла Клінтона у справах України, Росії, та Євразії Вільям Кортні. Однак, за його словами, Путін отримає протилежний ефект.
шольц попався на заяву чи ні?
Куди краще для України, якщо в Німеччині правитиме блок ХДС/ХСС (звичайно, і щоб без агентури фсб - якої вистачає в усіх німецьких партіях...)
Народ в масі своїй не дуже далекий пропустив вчора ВАЖЛИВУ НОВИНУ :
Україна вже ГОТУЄТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОГО САМмІТУ МИРУ , на якому ОБГОВОРЮВАТИМУТЬСЯ результати першого такого заходу, а також ДОРОЖНЯ КАРТА МИРУ
Про це в етері телемарафону https://weukraine.tv/exclusive/ukrajina-hotuje-druhij-samit-miru-ne-vikljuchajemo-pevni-formati-uchasti-rosiji-zhovkva-/ розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, інформує .
За його словами перший , який відбудеться 15-16 червня, буде інавгураційним. А НА НАСТУПНОМУ САМІТІ учасники розглядатимуть результати першого саміту та "розроблену дорожню карту про те, в який спосіб говорити про мир в Україні".
Посадовець також зазначив, ЩО НЕ ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ УЧАСТЬ РФ У ДРУГОМУ САМІТІ У ПЕВНОМУ ФОРМАТІ Джерело:
Всім турбопатріотам .які радіють і кричать - що от захід прокинувся і вирішив поховати Путіна і Московію - і зараз просто виявляє чудеса щедрот, даючи зброю та гроші у великих об'ємах ... хочу розчарувати - ЗАХІД ДАЄ ЗБРОЮ НЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ПУТІНОМ - А ДЛЯ ПРИМУСУ ПУТІНА ДО МИРУ НА УМОВАХ ЗАХОДУ .
І ця вся ескалація з голосними заявами з обох сторін - активізацією бойових дій - є ніщо інше,як ПІДСиЛЕННЯ ПЕРЕГОВОРНИХ ПОЗИЦІЙ В ЗАКУЛІСНИХ ТОРГАХ ,ЯКІ НАРАЗІ ЙДУТЬ ПОВНИМ ХОДОМ...
Захід виступає за зупинку війни по ФАКТИЧНІЙ ЛІНІЇ розмежування - при цьому в якості компенсації обіцяє накачати зброєю і грошима Україну в такій кількості (+ підтримка союзників ), щоб в Московії відпало бажання нападати знову ....
Чи є в нас можливість відмінити - цей сценарій ? Ні. УКРАЇНА ПОВНІСТЮ ЗАЛЕЖНА ВІД ЗАХОДУ - І БУДЬ ЯКІ СПРОБИ НЕ ПОГОДИТИСЯ - приведуть до зниження постачань...
Можна жити в ілюзіях - але РОЗПЛАТА ОДНА - РЕАЛЬНІСТЬ ДО ЯКОЇ ТИ НЕ ГОТОВИЙ ...
Тому турбопатріотів ,які живуть емоціями , а не холодним розрахунком - чекає гірке розчарування , в принципі ,як і любителів руського міра ...
Спостерігаємо за цирковою виставою пермовин далі....
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Ніхто в ЕС не мае права рішати як треба « кірувати» Україною! Ні Шольц, ні Меркель , ніхто.
Требо «відмовитися « від другого Саміту. Узяти тайм аут, та добре все обміркувати.
Ніяких поспішних рішень.
ЗСУ будуть робити свою справ.
Единий контакт з парашей - Вогневой.
https://www.unian.ua/world/za-odnim-stolom-yermak-zayaviv-shcho-rosiyu-mozhut-zaprositi-na-drugiy-samit-miru-12667152.html