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Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Наступний Саміт миру повинен пройти за участі Росії, оскільки там буде вирішуватиметься завершення  повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду,  про це в інтерв'ю німецькому каналу ZDF заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він зазначив, що  у Швейцарії має бути закладений фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.

Шольц додав, що топтемами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.

"Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру", – підкреслив канцлер Німеччини, додавши, що з огляду на це "в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України".

І, як сказав Шольц, тоді це також залежатиме від залучення Росії.

Нагадаємо, озвучені російським диктатором Володимиром Путіним пропозиції щодо початку так званих мирних переговорів з Україною є несерйозними, заявив Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вплив Глобального саміту миру буде обмеженим без підтримки союзників Москви, - Reuters

Автор: 

росія (65360) Шольц Олаф (1141) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+39
Під конвоєм...
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15.06.2024 13:04
+27
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15.06.2024 13:23
+22
Шось Шольц почав забалакуватись -- мабуть шось з"ів
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15.06.2024 13:06
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15.06.2024 13:04 Відповісти
Ви вже надали гарантії пуйлу ?? , що не заважаєте на подальшу агресію ???
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15.06.2024 14:18 Відповісти
Шось Шольц почав забалакуватись -- мабуть шось з"ів
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15.06.2024 13:06 Відповісти
це схоже на біполярний розлад...
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15.06.2024 13:07 Відповісти
Ні. Це його справжня позиція!

1. Заставити Україну йти на прямі перемовини з ху&лом.

2. Заставити Україну підписати капітуляцію на угодах ху&ла.

3. Зняти санкції з рф та продовжувати бізнес з ху&лом.

Шольц пішов ва банк та думае наставщо його час і він про це відкрито говорить.
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15.06.2024 14:37 Відповісти
Мабуть селедку...😏☹️
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15.06.2024 17:15 Відповісти
Хіба шо в якості клоунів- треба ж якась шоу програма з дикими тваринками
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15.06.2024 13:07 Відповісти
Запростити, щоб приспати.
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15.06.2024 13:07 Відповісти
Або віддати на аналізи у ветлікарню...
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15.06.2024 13:11 Відповісти
На досліди.
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15.06.2024 13:18 Відповісти
це логіка політика який ніколи не воював за свою свободу і навряд чи здатний на це
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15.06.2024 13:08 Відповісти
З "Північними потоками", чи поки що без?
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15.06.2024 13:08 Відповісти
Я за!
Запросити, посадити в кутку на:
- пляшку
- табуренку
- парашу...

Варіант залежить від кількості повернутої території.
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15.06.2024 13:10 Відповісти
Простіше на москву запустити 3 ядерні боєголовки ніж намагатись спілкуватись з кацапнею
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15.06.2024 13:10 Відповісти
чому 3?
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15.06.2024 15:51 Відповісти
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами." академик Павлов

"У русских архаичный мозг". Савельев, доктор наук в области исследований мозга.
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15.06.2024 13:10 Відповісти
У Павлова даже ярче) отрывок лекции за 1918 год, все на болотах по старинке:
Чрез мою лабораторию прошло много людей разных возрастов, разных компетенций, разных национальностей. И вот факт, который неизменно повторялся, что отношение этих гостей ко всему, что они видят, резко различно. Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит....Бывали у меня одновременно и русские, и иностранцы. И в то время, как русский поддакивает, на самом деле не понимая, иностранец непременно допытывается
до корня дела. И это проходит насквозь красной нитью через все.... Я прямо обращаюсь к крупным примерам.Что в то время Россия сделала для культуры? Какие образцы она показала миру? А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность? И вы думаете, что
жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли это, до какой
степени мы не знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически!
Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже
крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк.
Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет.
Во‑первых, это есть долг нашего достоинства ― сознать то, что есть.
Следовательно, хотя бы у нас и были дефекты, они могут быть изменены. Это
научный факт. А тогда и над нашим народом моя характеристика не будет абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые шансы.
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15.06.2024 13:18 Відповісти
1918)
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15.06.2024 14:12 Відповісти
Как показало столетие надежды Павлова оказались пусты.Дефекты росиянина хронические.Эта злокачественная опухоль должна быть удалена.Должна образоваться нация на небольшой территории рф с демократическим устройством и своей суверенностью и ей надо отказаться от всех своих захваченных и порабощённых разных национальностей на территории рф.А если этого не произойдёт, то 3-5 веков росиянин будет таким каким был и есть последних 5 столетий.
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15.06.2024 14:44 Відповісти


"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую.

Слабка мозкова система, яка сприймає абстракції, але не сприймає реальність? Це абсурд. Нобелівський лауреат не міг такого сказати навіть у маренні

Другий момент. Як можна довіряти словами Павлова, якщо він сам росіянин з Рязані, і значить його мозкова система зовсім слабка
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15.06.2024 15:07 Відповісти
Шольц, спускайся з розової хмаринки на якій ти ножками тіліпаєш
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15.06.2024 13:11 Відповісти
А хмаринка то газпромівська... Сьогодні - із скрапленого газу.
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15.06.2024 13:32 Відповісти
Хіба від "газіків" хмаринки розовіють?)
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15.06.2024 13:33 Відповісти
це якісь сюр !!! )(уйло по факту висунув цивілізованому, захидному світу ультиматум: відайте мені Україну, а вони з ним домовлетися вирішили !!! і не факт що це остаточні вимоги )(уйло !!! згодом воно може вимогати те що віддали демократи Черчіль та Рузвельт під покупацію червоному комуно-нацисту йоські сталіну (джугашвілі) за підсумками 2Світової війни, тобто усю східну Європу від країн Балтії на півночі, до Болгарії та колишньої Югославії на півдні, до 1/3 Німетчини та половини Берліну на Заході !!!
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15.06.2024 13:11 Відповісти
В этом поносе х....ла,рашиста,шовиниста,пустозвона,лжеца - и есть весь срез общества росиян под названием роси.йская пиде.....ия
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15.06.2024 14:50 Відповісти
Обовʼязково… в Гаагу
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15.06.2024 13:12 Відповісти
Уже і Шольцу потрібно дати сільодки.
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15.06.2024 13:14 Відповісти
О, то це починається ''самітіада'' -чергова безкінечна говорильня.
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15.06.2024 13:17 Відповісти
Дивний він чувак...
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15.06.2024 13:17 Відповісти
Не дивний. Примітивний. Прогнозований…

Зараз усім зрозуміло чому Тауруси не дае.
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15.06.2024 14:43 Відповісти
На саміт можна пускати тільки добряче відпизжену русню.
Інакше почуєте щось вчорашнє.
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15.06.2024 13:21 Відповісти
На Ялтинскую, Поздамскую конференции Гитлера или Германию не приглашали, её мнение не спрашивали
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15.06.2024 13:21 Відповісти
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15.06.2024 13:23 Відповісти
Раніше...
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру . Джерело:

Дивна поведінка Шольца - то ні то так?
13 червня 11:21 Уряд Німеччини блокує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії, через це його запровадження затримується.
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15.06.2024 13:24 Відповісти
Російський президент Владімір Путін вважає, що його https://zn.ua/ukr/UKRAINE/putin-ozvuchiv-perehovornu-pozitsiju-rf-vidmova-ukrajini-vid-nato-ta-vikhid-zsu-z-chotirokh-oblastej-.html пропозиція щодо переговорів із Україною , яка передбачає відмову від вступу у НАТО та виведення ЗСУ з території Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей, викличе суперечки під час Саміту миру у Швейцарії.

Таку думку в https://www.golosameriki.com/a/america-06-14-2024/7656456.html етері "Голосу Америки" висловив колишній посол і експомічник президента США Білла Клінтона у справах України, Росії, та Євразії Вільям Кортні. Однак, за його словами, Путін отримає протилежний ефект.

шольц попався на заяву чи ні?
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15.06.2024 14:23 Відповісти
Ні. Він і до заяви був таким.
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15.06.2024 14:45 Відповісти
як буде по німецькі "кататись на рожевому поні"?
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15.06.2024 13:28 Відповісти
Це не "розовий поні", це почався з 2024 світовий перерозподіл ринків...шольц в стані афекту.
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15.06.2024 13:36 Відповісти
аа. зрозумів. Шольц хоче для німецьких онуків захопити майбутній російський ринок вживаних авто, бо прецізійних верстатів німці вже не зможуть експортувати через санкції. Ну, теж гарна гіпотеза, щоб виправдати наївну недолугість Шольца.
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15.06.2024 13:46 Відповісти
Це якесь іздєватєльство ! Шольц в українців (не в зеленого ) запитав ?!!!
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15.06.2024 13:31 Відповісти
Можна запросити кацапів , але у якості спостерігачив , а у перервах між засіданнями кидати у цих кацапів дротики ...
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15.06.2024 13:33 Відповісти
Ще не наслухалися їх марення в ООН?
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15.06.2024 13:34 Відповісти
Ага. И детей ***** предоставьте для сексуальных утех, и пару-тройку мужчин и женщин чтобы он им горло перерезал и расчленил, и чтобы он дверные ручки Новичком намазал. Короче все условия предоставьте маньяку ***** лишь бы он на самит *мира* приехал. Дебилы
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15.06.2024 13:38 Відповісти
я ж кажу, що Шольц не на всі сто притомний політик. Німецький соцдемок, що з нього візьмеш...
Куди краще для України, якщо в Німеччині правитиме блок ХДС/ХСС (звичайно, і щоб без агентури фсб - якої вистачає в усіх німецьких партіях...)
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15.06.2024 13:41 Відповісти
шольц дебил!
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15.06.2024 13:42 Відповісти
Ну що бачимо чергові кроки до легімітизації договорняку між Сша і Московією .

Народ в масі своїй не дуже далекий пропустив вчора ВАЖЛИВУ НОВИНУ :



Україна вже ГОТУЄТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОГО САМмІТУ МИРУ , на якому ОБГОВОРЮВАТИМУТЬСЯ результати першого такого заходу, а також ДОРОЖНЯ КАРТА МИРУ

Про це в етері телемарафону https://weukraine.tv/exclusive/ukrajina-hotuje-druhij-samit-miru-ne-vikljuchajemo-pevni-formati-uchasti-rosiji-zhovkva-/ розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, інформує .

За його словами перший , який відбудеться 15-16 червня, буде інавгураційним. А НА НАСТУПНОМУ САМІТІ учасники розглядатимуть результати першого саміту та "розроблену дорожню карту про те, в який спосіб говорити про мир в Україні".

Посадовець також зазначив, ЩО НЕ ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ УЧАСТЬ РФ У ДРУГОМУ САМІТІ У ПЕВНОМУ ФОРМАТІ Джерело:

Всім турбопатріотам .які радіють і кричать - що от захід прокинувся і вирішив поховати Путіна і Московію - і зараз просто виявляє чудеса щедрот, даючи зброю та гроші у великих об'ємах ... хочу розчарувати - ЗАХІД ДАЄ ЗБРОЮ НЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ПУТІНОМ - А ДЛЯ ПРИМУСУ ПУТІНА ДО МИРУ НА УМОВАХ ЗАХОДУ .

І ця вся ескалація з голосними заявами з обох сторін - активізацією бойових дій - є ніщо інше,як ПІДСиЛЕННЯ ПЕРЕГОВОРНИХ ПОЗИЦІЙ В ЗАКУЛІСНИХ ТОРГАХ ,ЯКІ НАРАЗІ ЙДУТЬ ПОВНИМ ХОДОМ...

Захід виступає за зупинку війни по ФАКТИЧНІЙ ЛІНІЇ розмежування - при цьому в якості компенсації обіцяє накачати зброєю і грошима Україну в такій кількості (+ підтримка союзників ), щоб в Московії відпало бажання нападати знову ....

Чи є в нас можливість відмінити - цей сценарій ? Ні. УКРАЇНА ПОВНІСТЮ ЗАЛЕЖНА ВІД ЗАХОДУ - І БУДЬ ЯКІ СПРОБИ НЕ ПОГОДИТИСЯ - приведуть до зниження постачань...

Можна жити в ілюзіях - але РОЗПЛАТА ОДНА - РЕАЛЬНІСТЬ ДО ЯКОЇ ТИ НЕ ГОТОВИЙ ...

Тому турбопатріотів ,які живуть емоціями , а не холодним розрахунком - чекає гірке розчарування , в принципі ,як і любителів руського міра ...

Спостерігаємо за цирковою виставою пермовин далі....
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15.06.2024 13:42 Відповісти
Спостерігайте, Захід сам не знає що робити...час йде, процеси тривають та й не тільки Захід в розкладі сил.
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15.06.2024 14:28 Відповісти
У клітці з кайданками.
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15.06.2024 13:45 Відповісти
Шольц та ещё девочка. Похуже Меркель.В Сибири шатунов (взбесившихся медведей) выходят всей деревней и просто уничтожают. С ними никаких переговоров не ведут
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15.06.2024 13:46 Відповісти
я пам'ятаю як запрошували австрійського художника на ялтинську конференцію ,щоб досягти чесного і справедливого миру .
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15.06.2024 13:48 Відповісти
Навіщо? Це все одно, що запросити психа з дурдома і вислухувати його вимоги. Хоча, якщо метою є зробити ***** темну, то можна.
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15.06.2024 13:50 Відповісти
Ніхто ні на які саміти кацапстан не буде запрошувати поки Україна не виб'є кацапів та вийде на загальновизнані кордони 1991 року!
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15.06.2024 13:52 Відповісти
А ти вже пішов в ТЦК ,щов вибивати кацапів ?
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15.06.2024 13:55 Відповісти
То Шольц так трындит для годиться, адже его дидывоевали-отомстить - не угасаемо... Значит муйлуша взвыл, шобы помогли с заключением мира... Каароч , побольше военной помощи, .уйлуша на переговорах будет лагiдним в нашу пользу.
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15.06.2024 13:55 Відповісти
По приезду, пыню прикрывают вместе с его челядью, никто не увидит. В это время на каазлабаде антихутинский переворот. Пыню отправить в новую нарабсею и тут же затребовать его экстрадицию в Гаагу, шобы было все по-демократически... ЗЫ... Предлагаю тотализатор, мол какой для пыни будет кабысдох, эл. стул или намыленная петля. первоначальный взнос, скока патриотически не жалко, от того и оттолкнемся.
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15.06.2024 14:04 Відповісти
Запросити в особі кого? Міністра хамства і брехні, кавалера ордена жеребця?
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15.06.2024 13:57 Відповісти
*****,як же подібні балачки шкідливі. Хтось поясніть це довбойобу шольцу. Незалежно від допомоги яку надає Німеччина,Шольц-довбойоб. Так війна не закінчиться ніколи. Шольцу на голову нічого не падає. І йому нормально. Поки що...
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15.06.2024 14:09 Відповісти
Що ви домахались до Шольца,він просто заманює пукіна в Гаагу.
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15.06.2024 14:19 Відповісти
Спочатку агресору міжнародний суд виписав постанову на арешт, а коли він не припинив вбивства його (агресора і вбивцю) запросили на саміт миру???!

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15.06.2024 14:22 Відповісти
Может надо било прігласіть Гітлєра .?
..
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15.06.2024 14:30 Відповісти
Його заступник зліва сидить. Саме ці хлопці ділили тоді Європу. Польщу посунули на захід, як шафу (так поляки кажуть).
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15.06.2024 15:12 Відповісти
Була не тіко УНР ай ЗУНР - такшо поляки окупанти для нас і як і кацапи ( поляки в минулому - кацапи як в минулому так і теперка ).
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15.06.2024 20:04 Відповісти
А ще краще, щоб до наступного Саміта Миру цієї Раші взагалі нестало
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15.06.2024 14:31 Відповісти
Шольц , як і лахудра Меркель -агентура гебнява,котра працювала і працює в інтересах рашистської 3,14дерації до сьогодні,Цей німецький холуй куйла ,має розтлумачити світовій спільноті чому на дипломатичну зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР 4-11 лютого 1945, аби вирішити проблеми, пов'язані із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного ладу не був запрошений нащод по крові куйла всія 3,14дерації кровопивця і злочинець -Адольф...?Шольц- німецький смоктун "вісюна" у рашистського куйла...
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15.06.2024 14:44 Відповісти
Кажу вже десяток років: "Конструктивні мирні переговори з РОсією можливі лише тоді, коли вона буде стоять, з переламаними руками та ногами, на церковній паперті, з простягнутою для милостині рукою!"
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15.06.2024 14:47 Відповісти
Зараз Україні дуже важливо після цього Саміту не бути підсмаженими на гачок Шольця!

Ніхто в ЕС не мае права рішати як треба « кірувати» Україною! Ні Шольц, ні Меркель , ніхто.

Требо «відмовитися « від другого Саміту. Узяти тайм аут, та добре все обміркувати.
Ніяких поспішних рішень.

ЗСУ будуть робити свою справ.

Единий контакт з парашей - Вогневой.
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15.06.2024 14:54 Відповісти
"За одним столом": Єрмак допустив участь Росії у другому Саміті миру

https://www.unian.ua/world/za-odnim-stolom-yermak-zayaviv-shcho-rosiyu-mozhut-zaprositi-na-drugiy-samit-miru-12667152.html
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15.06.2024 14:55 Відповісти
Запросити хла та заарештувати - тільки такий план!
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15.06.2024 14:58 Відповісти
Шольц слабый политик.Не даром его партия на выборах значительно потеряла свои позиции,оказавшись на 4-5 местах.Он не в состоянии просчитать свои действия с какими результатами выйдет.Такой лидер ФРГ ослабляет экономику не только своего государства,но и ЕС.
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15.06.2024 15:03 Відповісти
Пан Шольц, це що, словесний панос!?!?!?
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15.06.2024 15:38 Відповісти
Як це узгоджується з тим, що вчора йхло публічно напзділо у своєму "інтервʼю"?
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15.06.2024 16:25 Відповісти
Переговори тільки коли поверне всі теріторії до кордонів 1991 року и виплатить компенсацію на відновлення України 500 млрд. доларів.
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15.06.2024 16:26 Відповісти
примусити ***** вивести війська з України здатні тільки ЗСУ. Із залученням військ союзників це було б і швидше і дешевше і з меншими втратами. Ніякі слова, погрози, саміти, конференції на ерефію не подіють.
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15.06.2024 16:27 Відповісти
Якщо підуть ***** з території України…
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15.06.2024 17:48 Відповісти
Лівер почав вилазити з двох кінців кишки. І там і там не зав"язали.
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15.06.2024 22:01 Відповісти
 
 