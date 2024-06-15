Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру, - Шольц

Наступний Саміт миру повинен пройти за участі Росії, оскільки там буде вирішуватиметься завершення повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в інтерв'ю німецькому каналу ZDF заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він зазначив, що у Швейцарії має бути закладений фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.

Шольц додав, що топтемами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.

"Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру", – підкреслив канцлер Німеччини, додавши, що з огляду на це "в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України".

І, як сказав Шольц, тоді це також залежатиме від залучення Росії.

Нагадаємо, озвучені російським диктатором Володимиром Путіним пропозиції щодо початку так званих мирних переговорів з Україною є несерйозними, заявив Шольц.

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