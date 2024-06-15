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"Мирний план" Путіна - несерйозний - Шольц

Шольц про план Путіна

Озвучені російським диктатором Володимиром Путіним пропозиції щодо початку так званих мирних переговорів з Україною є несерйозними.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Шольц зробив відповідну заяву перед початку саміту миру України у Швейцарії. Він назвав так званий "мирний план" Путіна несерйозним.

У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - сказав канцлер Німеччини.

Як зазначив Шольц, за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.

Читайте також: Путін: Ми не планували штурмувати Київ у 2022 році. Це була операція з примусу до миру

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ. Також він зазначив, що Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно.

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перемовини (2923) путін володимир (23873) Шольц Олаф (1141)


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Топ коментарі
+6
Шольц,ну ти й сосіска,боїшся вимовити фамілію гітлера?План путіна-це копія плану гітлера по Судетам.
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15.06.2024 12:33
+6
Тому що це ультиматум, а не мирний план!
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15.06.2024 12:38
+5
""Мирний план" Путіна - несерйозний " Пане Шольц, це не "несерйозний" "мирний план", це план капітуляції України на умовах параші.
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15.06.2024 12:27
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15.06.2024 12:11 Відповісти
А тем временем, карибский кризис-2 уже начался.
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15.06.2024 12:18 Відповісти
та ну. то просто дешеві кремлівські понти від безвиході і близького краху тої помийної федерації.
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15.06.2024 12:22 Відповісти
🤣 2 лоханки с буксиром єто еще тот кризис,ну просто моща)))впринципе максимум на что сейчас реально могут сподобиться кацапчики,печальное зрелище некогда реально мощного зла(сссра).
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15.06.2024 12:26 Відповісти
У них зараз є зброя серйозніша за ядерну.
Та, якою привели до влади зєлю, приведуть Трампа, змусили прогресивний світ щиро любити палестинських терористів.
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15.06.2024 12:32 Відповісти
""Мирний план" Путіна - несерйозний " Пане Шольц, це не "несерйозний" "мирний план", це план капітуляції України на умовах параші.
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15.06.2024 12:27 Відповісти
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15.06.2024 12:13 Відповісти
План путіна *****.
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15.06.2024 12:14 Відповісти
Шольц показує якии болт він поклав на план путлєра
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15.06.2024 12:18 Відповісти
Краще б він поклав "Таурус", але для нього "Deutschland, Deutschland über alles".
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15.06.2024 12:31 Відповісти
Це він показує тільки розмір головки болта.
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15.06.2024 12:45 Відповісти
"несерьезно" це було би, як би у Рашки НЕ було би купи ЗБРОЇ і як би вона цією зброєю НЕ вбивала би кожного дня купу українців!
А так, цей "план" - нахабний, ганебний, божевільний та повністю НЕ прийнятний!
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15.06.2024 12:24 Відповісти
Шольц,ну ти й сосіска,боїшся вимовити фамілію гітлера?План путіна-це копія плану гітлера по Судетам.
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15.06.2024 12:33 Відповісти
Гітлер з великої букви пишеться.
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15.06.2024 14:23 Відповісти
Серйозно,?Та ви що?Я не знав.
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15.06.2024 14:31 Відповісти
Будеш знати, галушка.
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15.06.2024 20:50 Відповісти
Тому що це ультиматум, а не мирний план!
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15.06.2024 12:38 Відповісти
у него из ультиматума может быть только блеф ядеркой,двуногие войска на колесах застряли прочно под селами бамбаса и городками,все оружие он уже применил и ракеты и куеты,с вундервафлями вообще обосрался,если и яо боеголовки картонные )
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15.06.2024 13:06 Відповісти
***** требует от Запада гарантий безопасности от нападения Китая (в том числе военной поддержки)
ибо понимает, что против Запада ему не выстоять, и кетайцы от Запада очень зависят
кофе в Ялте (и азовской, и крымской) скоро будет
только нахера ради всего этого положить более полумиллиона людей с обеих сторон?
это в разы больше, чем Вьетнам и Афган вместе взятые
ответ ***** даст в Гааге, куда его свои же и сдадут
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15.06.2024 12:39 Відповісти
...куда его свои же и сдадут...причем вместе с чемоданами.
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15.06.2024 12:43 Відповісти
Насправді ***** риганув не мирний план, а ультиматум всьому цивілізованому світу (німцям - в т.ч.). І будь-який притомний політик повинен точно називати і характеризувати таке явище. Шольц, на жаль, не на всі сто належить до притомних...
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15.06.2024 12:46 Відповісти
Сер'йозний план ×уйло скурив, поки писав несерйозний.
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15.06.2024 13:11 Відповісти
Вчимо німецьку разом
Шольц - кисіль, який бабуся зварила місяць тому
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15.06.2024 13:15 Відповісти
мiрний чемодан *******
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15.06.2024 16:19 Відповісти
Мне в этом плане больше всего понравился француз
"У нас тоже есть ядерное оружие"
Четко, коротко, и без всяких эвфемизмов
А если посмотреть чисто с военной точки зрения,
Шторм Шэдоу пробивают кацапское ПВО, пусть даже если часть их сбивают
А эта ракета может быть носителем ТЯО
Про стратегов вообще молчу, кацапчикам его сбивать нечем
Кацапское говно сбивается абсолютно все западными противоракетами, причем высокоскоростные ракеты Кинжал и Искандер-М наши сбивают ракетами Патриот
запуская их из ПУ С-300, т е нам везут только ракеты, без ПУ, что упрощает логистику
Высокоскоростные ракеты сбиваются ПРЯМЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ ПОПАДАНИЕМ
Так же работает система Иджис против стратегов
В боевых условиях Иджис не применялся, но помятуя о воздушном бое над Киевом
в мае 23-го, думаю не промахнется
У кацапчиков остался последний шанс - артснаряды 202 мм с ТЯО. Да и те спалят
на подлёте лазером
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15.06.2024 20:28 Відповісти
 
 