"Мирний план" Путіна - несерйозний - Шольц
Озвучені російським диктатором Володимиром Путіним пропозиції щодо початку так званих мирних переговорів з Україною є несерйозними.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Шольц зробив відповідну заяву перед початку саміту миру України у Швейцарії. Він назвав так званий "мирний план" Путіна несерйозним.
У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - сказав канцлер Німеччини.
Як зазначив Шольц, за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.
Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ. Також він зазначив, що Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно.
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Та, якою привели до влади зєлю, приведуть Трампа, змусили прогресивний світ щиро любити палестинських терористів.
А так, цей "план" - нахабний, ганебний, божевільний та повністю НЕ прийнятний!
ибо понимает, что против Запада ему не выстоять, и кетайцы от Запада очень зависят
кофе в Ялте (и азовской, и крымской) скоро будет
только нахера ради всего этого положить более полумиллиона людей с обеих сторон?
это в разы больше, чем Вьетнам и Афган вместе взятые
ответ ***** даст в Гааге, куда его свои же и сдадут
Шольц - кисіль, який бабуся зварила місяць тому
"У нас тоже есть ядерное оружие"
Четко, коротко, и без всяких эвфемизмов
А если посмотреть чисто с военной точки зрения,
Шторм Шэдоу пробивают кацапское ПВО, пусть даже если часть их сбивают
А эта ракета может быть носителем ТЯО
Про стратегов вообще молчу, кацапчикам его сбивать нечем
Кацапское говно сбивается абсолютно все западными противоракетами, причем высокоскоростные ракеты Кинжал и Искандер-М наши сбивают ракетами Патриот
запуская их из ПУ С-300, т е нам везут только ракеты, без ПУ, что упрощает логистику
Высокоскоростные ракеты сбиваются ПРЯМЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ ПОПАДАНИЕМ
Так же работает система Иджис против стратегов
В боевых условиях Иджис не применялся, но помятуя о воздушном бое над Киевом
в мае 23-го, думаю не промахнется
У кацапчиков остался последний шанс - артснаряды 202 мм с ТЯО. Да и те спалят
на подлёте лазером