"Мирний план" Путіна - несерйозний - Шольц

Озвучені російським диктатором Володимиром Путіним пропозиції щодо початку так званих мирних переговорів з Україною є несерйозними.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Шольц зробив відповідну заяву перед початку саміту миру України у Швейцарії. Він назвав так званий "мирний план" Путіна несерйозним.

У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - сказав канцлер Німеччини.

Як зазначив Шольц, за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.

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Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ. Також він зазначив, що Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно.