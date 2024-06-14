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Новини Війна
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Путін: Ми не планували штурмувати Київ у 2022 році. Це була операція з примусу до миру

Путін не хотів штурмувати Київ у 2022 році

Російський диктатор Володимир Путін заявляє, що війська РФ нібито не збиралися штурмувати Київ у березні 2022 року, а просто хотіли "примусити Україну до миру".

Про це він сказав під час виступу перед МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська в березні 2022 року стояли біля Києва, але про штурм столиці України не йшлося", - стверджує диктатор.

Путін каже, що в такий спосіб хотів підштовхнути Україну до мирних переговорів.

"Ніякого політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було, це була операція з примусу до миру", - додав очільник Кремля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ, - Путін. ВIДЕО 

Наступ РФ

Російські війська увійшли з півночі в Київську область 24 лютого 2022 року, висадивши десант у вантажному аеропорту "Антонов" у Гостомелі, за 25 кілометрів від Києва.

Окупанти планували "взяти столицю за три дні". Однак 2 квітня ЗСУ вигнали рашистів із регіону, а також із Чернігівської та Сумської областей.  І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Автор: 

армія рф (17516) Київ (19530) путін володимир (23873)


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Топ коментарі
+58
Старпер ***** обісрався, а всім розповідає, що тільки перднути хотів...
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14.06.2024 14:52
+39
Ось, вчіться в чувака, поки він живий, як правильно розказувати всім, шо не обісрався, коли обісрався.
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14.06.2024 14:53
+30
Я нє обосрался, ето бил такой хітрий план.
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14.06.2024 14:52
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Старпер ***** обісрався, а всім розповідає, що тільки перднути хотів...
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14.06.2024 14:52 Відповісти
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14.06.2024 14:55 Відповісти
Двійник прочитав дебільну методичку яку йому дав патрушев.
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14.06.2024 15:04 Відповісти
старіка Кабаева перед самітом миру добре пердулить !
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14.06.2024 15:19 Відповісти
А я верю *****. Собирались обойтись принуждением как в Грузии.
1. ***** оно и есть *****, но не **....нутое.
То кол-во войск не могло штурмовать Киев. Пример - Мариуполь. Логистика.
2. Грузовые колонны шли без охраны.
Киев не был окружен.
3. Росгвардия и настоящие музыканты.
Кадыровцы, которые не вояки а каратели.
4. Поизыв ***** к военным, брать власть в свои руки.
5. На пока контролируемых территориях кацапы не спешили устраивать свою администрацию.
6. ***** знало и знает что экономика России не потянет Украину.
7. Мобилизацю объявили только осенью, когда стало видно что воевать придется серьезно
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14.06.2024 17:05 Відповісти
Я нє обосрался, ето бил такой хітрий план.
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14.06.2024 14:52 Відповісти
мы не обкакались - это был всего лишь понос
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14.06.2024 15:17 Відповісти
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14.06.2024 15:21 Відповісти
Ось, вчіться в чувака, поки він живий, як правильно розказувати всім, шо не обісрався, коли обісрався.
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14.06.2024 14:53 Відповісти
Сьогодніобстріляли Київ- це була операція з примусу до миру", - додав фуйло
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14.06.2024 14:53 Відповісти
*******, як дише
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14.06.2024 14:54 Відповісти
ага, ага. Місяць, як скажені (взагалі то без як) штурмували міст в Ірпені виключно раді того щоб попити живого оболонського пива).
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14.06.2024 14:55 Відповісти
Кому він це втірає,на кого це розраховано,виліз на передодні саміту і маячню несе?..А ну брись в бункер ***** *****
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14.06.2024 14:55 Відповісти
"Кому він це втірає,на кого це розраховано"?
"Колективному Заходу" з "Ґлобальним Юґа-Вастокам".
І досить успішно втирає.
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14.06.2024 15:03 Відповісти
Как написал великий украинский поэт Javelin NLAW:

Нравится, не нравится

А буряты будут жариться
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14.06.2024 14:56 Відповісти
Зря ты так. Просто недалёкие народности рашки помогают осуществить лозунг,что рашка для москалей,вот и поехали подыхать, освобождая земли для москалей.
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14.06.2024 15:58 Відповісти
Причуди хворої свідомості - розпочати війну, щоб був мир... Повна маячня, звичайно, але ж кацапам то заходить...

А тому в нас вибору нема, тут або вони нас, або ми їх. доки на масковських болотах знову не виросте тайга і не будуть квакати жаби, а орки не залізуть назад в свої нори, доти спокою не буде. То була страшна помилка наших предків, витягнути ті створіння з нір і вважати, що то люди. людьми вони не були і ніколи не стануть.
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14.06.2024 14:57 Відповісти
Так, помилкою було їх відучати ї...ти жаб та гадюк і підтиратися кропивою.
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14.06.2024 15:29 Відповісти
Без коментарів
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14.06.2024 14:58 Відповісти
Для лаптєногих чеше
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14.06.2024 15:02 Відповісти
То в Бучі вони не геноцид творили,а "примушували до миру"?
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14.06.2024 14:58 Відповісти
Точно , точно , и Херсон они захватили чтоб только людей попугать.
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14.06.2024 14:58 Відповісти
Тварини, які після грузинів нічого рашистам не зробили, винні не менше самих рашистів!
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14.06.2024 14:59 Відповісти
jebanat.
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14.06.2024 14:59 Відповісти
Патологічний кіздун розоткровєнічался..
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14.06.2024 14:59 Відповісти
В старого пирдуна, фюрера кацапії ***** стареча деменція. Лікується гільйотиною за 1 сеанс. Назавжди. Бац - і нема ні *****, ні його деменції.
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14.06.2024 14:59 Відповісти
Для чого, читати брєдні хворого збоченця?
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14.06.2024 15:00 Відповісти
Ну прям в унісон ...

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14.06.2024 15:01 Відповісти
А міг би включити типового руссскаго Івана-дурака і сказати своє скромне «нас там нє било».
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14.06.2024 15:01 Відповісти
😁😂👍🤝
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14.06.2024 18:58 Відповісти
- Що сталося з твоєю ногою?
- Скажений бульдог її відгриз.
- Як це сталося?
- Я впи3&ив його ногою з усієї сили, коли він спав, щоб примусити до миру. Тепер мені потрібні гарантії безпеки.
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14.06.2024 20:44 Відповісти
сусід ****** сусіда по голові трубою-
це був натяк на те ,що він бажає з цим сусідом
побалакати про поезію Омара Хайяма
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14.06.2024 15:01 Відповісти
Серйозно? А чого ж ви колонами перлися до Києва з усіх боків, по дорозі геноцид вчиняючи над цивільними? Просто щоб приїхати у заглянути в очі Лідору? І чому ви так швидко звалили, коли залужний почав вас вибивати, ви ж Лідора до миру так і не примусили?
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14.06.2024 15:01 Відповісти
Але якшо серьозно, то можливо він і не бреше. От подивіться на це все з боку кремля. Хохли-малороси чесним волевиявленням з неймовірною перевагою скинули партію оборони і поставили партію "зазирнути в очко". Два роки армію нищили ударними темпами і ніхто не жужжав. Всіх агентів часів Яника повернули назад у владу. Ракетні програми закрили, війська відвели з укріплених позицій, Чонгар розмінували. Плюс враховуйте всяких Мертвечуків, які отримували величезне бабло на розхитування країни з середини. І всі вони напевне рапортували нагору, що кожний вкладений рубль відпрацьовує на 146%.
От скажіть, коли ***** бачив таку невʼїпенну підготовку до відбиття агрессії, шо він мав подумати? Шо "хахли пачімуто взʼєрєпєнятся"?
З.І. І це ще ніхто не зна за шо там в Омані добазарилися.
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14.06.2024 15:02 Відповісти
Здохни вже нарешті, зроби хоч щось добре раз за все життя.
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14.06.2024 15:04 Відповісти
Да-да я помню как не хотели. Так не хотели, что на аэродроме в Гостомеле угрохали всю свою элитную десантуру в надежде высадить технику и оккупировать Киев, как уже делали это в 1968 в Праге и 1979 в Кабуле.
***** до того тупое, что наивно полагает, что оно самое *******...но хитрое на весь мир
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14.06.2024 15:05 Відповісти
839 км2 городской застройки.
Павел, в "Цивилизацию" играли?
Сколько юнитов нужно чтобы контролировать такую территорию?
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14.06.2024 17:11 Відповісти
Этот вопрос Вы смело ***** задайте, так как его орда с комплектом парадной формы на Киев лезла
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14.06.2024 17:15 Відповісти
Я задал бы, но никто не скажет. Не их не наши. Никогда. Где не срослось? Почему в центре Киева СБУ застрелили участника переговоров в Стамбуле.
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14.06.2024 17:33 Відповісти
А Арєстовіч казав, що був бій на Банковій.
А сам Арєстовіч тримав гранатомет за шторою.
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14.06.2024 15:06 Відповісти
Бій міг бути хіба що за місце у бомбосховищі
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14.06.2024 15:10 Відповісти
Арєстовіч особисто відстрелювався з парабеллума коли відходив на Банкову від "стрічки", то було його 29 повернення
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14.06.2024 15:19 Відповісти
В бункері ключками для гольфу за останню пачку "Мівіни".
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14.06.2024 15:20 Відповісти
Необгрунтований примус до миру України, обернеться обгрунтованим примусом до капітуляції росії.
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14.06.2024 15:06 Відповісти
Суцільна й безперервна брехня. Цікаво, чи є ще хтось в світі, хто вірить хоч одному слову цього покидька?
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14.06.2024 15:09 Відповісти
Мільярдів 5-6 вірять
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14.06.2024 15:15 Відповісти
Ну чому ж одразу суцільна брехня - скоріш за все, планів _штурмувати_ Київ дійсно не було, сподівалися захопити його без бою.
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14.06.2024 15:42 Відповісти
старий хєр так "не планував" вторгнення, що за півроку до 22 лютого стягнув до кордонів України 150 тис своїх орко-свино-собак під виглядом "сумісних з бульбофюрером навчань? ну, таке собі "непланування", втім, іншого й не очикувалось
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14.06.2024 15:12 Відповісти
О ДЕБІЛ!
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14.06.2024 15:13 Відповісти
Ну конечно. А разбитые колоны рашистов в нескольких километрах от Киева ето что было? Свихнувшийся дед расказывает что он не обосрался, достает из памперса говно и пытается всех накормить расказывая что ето шоколад растаял в кармане
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14.06.2024 15:16 Відповісти
Розрахунок каців був на те що не буде збройного супротиву, в іншому випадку тих сил (180 тисяч разом з росгвардією) розмазаних по семи областях України ніяк не вистачало для ведення бойових дій.
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15.06.2024 07:16 Відповісти
зачем тогда шли ? позвонить не могли ?
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14.06.2024 15:19 Відповісти
Навіщо постійно транслювати ********** брехню?
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14.06.2024 15:19 Відповісти
"Найобка - друґ чєкізда"
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14.06.2024 15:20 Відповісти
Лидер потерявший все уважение народов мира все время повторять ложь, наверно лучше ему защититься в МУС в Гааге где его обвиняют геноциду украинского народа.
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14.06.2024 15:22 Відповісти
Путлер капут!
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14.06.2024 15:24 Відповісти
вова всидіти на декількох стільцях - сідаліща не вистачить.
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14.06.2024 15:25 Відповісти
Так вы и примусылы бениного Оманского Нарика, ещё в 20 году в Омане..
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14.06.2024 15:29 Відповісти
Вже навіть не "сво" а операція примусу....
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14.06.2024 15:34 Відповісти
Коли цюцюрка вже у дупі, можно порозмовляти і про кохання...
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14.06.2024 15:35 Відповісти
***** реально обісралося на весь світ.. "друга" армія світу вже двадцять восьмий місяць веде "триденну" спецоперацію, крихітний Бахмут бере майже рік, встеляючи свинособаками українську землю, невеличкий Авдос бере майже 8 місяців ціною десятків тисяч смердячих кацапських трупів. Нікчема чортова, вже обісралося так обісралося.
Дйте йому хто небуть туалетного папіру, хай на йому хоч меморандум якийсь напише )), бо на рашці, як і при совку, його вочевидь досі ще не вистачає..
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14.06.2024 15:36 Відповісти
от ******.....................................пнх *************** ********............просто свинособачья жертва аборта.................................
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14.06.2024 15:39 Відповісти
Вот что АТАКАМС животворящий делает несите галоперидол
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14.06.2024 15:39 Відповісти
Якщо хуьло не бреше - значить помер!
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14.06.2024 15:40 Відповісти
Ну а що ви хотіли почути від збоченця педофіла з пітєрської підворотні?
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14.06.2024 15:41 Відповісти
И вот с этим МУДАКОМ
Запад цацкается почти четверть века
Я не Запад
Но как встречаю мудаков - ставлю их на место в первую минуту
Просто потому что это единственный правильный
А главное - результативный способ против мудаков
Меня этому научили папа с мамой
Они ,кстати,Гарвардов не заканчивали
А просто ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛИ МУДАКОВ
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14.06.2024 15:43 Відповісти
голуб миру...
"своїм принуждєніїм к міру", що було вже не раз,
цей хворий , тупий і дебільний ліліпут
хоче доказати, що в нього ще не висить
Світ має на всі ці прінуждєнія
згвалтувати один раз рашку так,
щоб роздерти їй все
а ліліпутське чмо має бути відірваним, від того,
"чєво у бабушкі нєту"
Розірвати бидло на шматки!
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14.06.2024 15:46 Відповісти
Ну звичайно, ми повірили
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14.06.2024 15:55 Відповісти
Украина агресивная воинствуюшая страна напала на рашку , а поход на Киев был хитрым тактическим предложением мира??? ))) Ну прям как у Гитлера в 1939г
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14.06.2024 15:58 Відповісти
Сидів би ліпше на діпломаті, а то ротом не дуже.
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14.06.2024 16:01 Відповісти
Война - это мир, мир - это война ("1984")...
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14.06.2024 16:06 Відповісти
Пам'ятаю, як біля мене на Берестейській у Києві в перший день війни спалили кацапський танк і кілька вантажівок, набитих голубами миру в онучах.
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14.06.2024 16:07 Відповісти
🤣👍
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14.06.2024 16:23 Відповісти
"Це була операція з примусу до миру".
Замість миру отримав пів мільйона трупів своєї безголової солдатні.
А де мир?
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14.06.2024 16:08 Відповісти
Була операція з примусу до миру )) , ну і шо там , все вийшло як ти хотів , ******* ?
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14.06.2024 16:17 Відповісти
Не ,таки да ... : х* йло **** уте , шоб ви знали ! Класіка від Немцова ...
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14.06.2024 16:22 Відповісти
Петруха 1 задолбался разбираться с народностями Московии и дал ей погоняло - рашка. У Ху..ла таже проблема, которую можно решить по петровски. Для чего переименовать Московию в честь себя назвав х..лостаном, тогда и народ можно сделать вне национальности назвав Ху..лятами.
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14.06.2024 16:47 Відповісти
Пітерський гопник з підворотні за призвиськом " *****".
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14.06.2024 16:49 Відповісти
И снится им не рокот" космодрома"....... а снится им зеленая, зеленая 🤢 трава!
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14.06.2024 17:16 Відповісти
Навіть не хочу коментувати,узкіє йдіть ви на@уй
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14.06.2024 17:21 Відповісти
Лиса и виноград
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14.06.2024 19:11 Відповісти
Пидо.ас начал войну, что бы принудить к миру?! Это долбоеп вообще понимает, что он несет?
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14.06.2024 19:48 Відповісти
О.Б.М.У. Д.О.К.
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14.06.2024 23:04 Відповісти
А чому не опублікувати підготовлений виступ ***** для параду в Києві, який здобули наші хакери?! Дізнаємось багато цікавих речей в т.ч. і перелік запрошених гостей...
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15.06.2024 00:02 Відповісти
Повірити ***** - себе *******. Якщо не гірше. Касапи завжди брешуть, і ************ очевидні історичні факти.
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15.06.2024 11:42 Відповісти
Та пошел ты на ***, дебил конченый
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15.06.2024 12:29 Відповісти
 
 