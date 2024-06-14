Путін: Ми не планували штурмувати Київ у 2022 році. Це була операція з примусу до миру

Російський диктатор Володимир Путін заявляє, що війська РФ нібито не збиралися штурмувати Київ у березні 2022 року, а просто хотіли "примусити Україну до миру".

Про це він сказав під час виступу перед МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська в березні 2022 року стояли біля Києва, але про штурм столиці України не йшлося", - стверджує диктатор.

Путін каже, що в такий спосіб хотів підштовхнути Україну до мирних переговорів.

"Ніякого політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було, це була операція з примусу до миру", - додав очільник Кремля.

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Наступ РФ

Російські війська увійшли з півночі в Київську область 24 лютого 2022 року, висадивши десант у вантажному аеропорту "Антонов" у Гостомелі, за 25 кілометрів від Києва.

Окупанти планували "взяти столицю за три дні". Однак 2 квітня ЗСУ вигнали рашистів із регіону, а також із Чернігівської та Сумської областей. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.