Путин: Мы не планировали штурмовать Киев в 2022 году. Это была операция по принуждению к миру
Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что войска РФ якобы не собирались штурмовать Киев в марте 2022 года, а просто хотели "принудить Украину к миру".
Об этом он сказал во время выступления перед МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска в марте 2022 года стояли возле Киева, но о штурме столицы Украины речь не шла", - утверждает диктатор.
Путин говорит, что таким образом хотел подтолкнуть Украину к мирным переговорам.
"Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру", - добавил глава Кремля.
Наступление РФ
Российские войска вошли с севера в Киевскую область 24 февраля 2022 года, высадив десант в грузовом аэропорту "Антонов" в Гостомеле, в 25 километрах от Киева.
Оккупанты планировали "взять столицу за три дня". Однако 2 апреля ВСУ выгнали рашистов из региона, а также из Черниговской и Сумской областей. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.
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1. ***** оно и есть *****, но не **....нутое.
То кол-во войск не могло штурмовать Киев. Пример - Мариуполь. Логистика.
2. Грузовые колонны шли без охраны.
Киев не был окружен.
3. Росгвардия и настоящие музыканты.
Кадыровцы, которые не вояки а каратели.
4. Поизыв ***** к военным, брать власть в свои руки.
5. На пока контролируемых территориях кацапы не спешили устраивать свою администрацию.
6. ***** знало и знает что экономика России не потянет Украину.
7. Мобилизацю объявили только осенью, когда стало видно что воевать придется серьезно
"Колективному Заходу" з "Ґлобальним Юґа-Вастокам".
І досить успішно втирає.
Нравится, не нравится
А буряты будут жариться
А тому в нас вибору нема, тут або вони нас, або ми їх. доки на масковських болотах знову не виросте тайга і не будуть квакати жаби, а орки не залізуть назад в свої нори, доти спокою не буде. То була страшна помилка наших предків, витягнути ті створіння з нір і вважати, що то люди. людьми вони не були і ніколи не стануть.
- Скажений бульдог її відгриз.
- Як це сталося?
- Я впи3&ив його ногою з усієї сили, коли він спав, щоб примусити до миру. Тепер мені потрібні гарантії безпеки.
це був натяк на те ,що він бажає з цим сусідом
побалакати про поезію Омара Хайяма
От скажіть, коли ***** бачив таку невʼїпенну підготовку до відбиття агрессії, шо він мав подумати? Шо "хахли пачімуто взʼєрєпєнятся"?
З.І. І це ще ніхто не зна за шо там в Омані добазарилися.
***** до того тупое, что наивно полагает, что оно самое *******...но хитрое на весь мир
Павел, в "Цивилизацию" играли?
Сколько юнитов нужно чтобы контролировать такую территорию?
А сам Арєстовіч тримав гранатомет за шторою.
Дйте йому хто небуть туалетного папіру, хай на йому хоч меморандум якийсь напише )), бо на рашці, як і при совку, його вочевидь досі ще не вистачає..
Запад цацкается почти четверть века
Я не Запад
Но как встречаю мудаков - ставлю их на место в первую минуту
Просто потому что это единственный правильный
А главное - результативный способ против мудаков
Меня этому научили папа с мамой
Они ,кстати,Гарвардов не заканчивали
А просто ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛИ МУДАКОВ
"своїм принуждєніїм к міру", що було вже не раз,
цей хворий , тупий і дебільний ліліпут
хоче доказати, що в нього ще не висить
Світ має на всі ці прінуждєнія
згвалтувати один раз рашку так,
щоб роздерти їй все
а ліліпутське чмо має бути відірваним, від того,
"чєво у бабушкі нєту"
Розірвати бидло на шматки!
Замість миру отримав пів мільйона трупів своєї безголової солдатні.
А де мир?