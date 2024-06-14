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Новости Война
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Путин: Мы не планировали штурмовать Киев в 2022 году. Это была операция по принуждению к миру

Путін не хотів штурмувати Київ у 2022 році

Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что войска РФ якобы не собирались штурмовать Киев в марте 2022 года, а просто хотели "принудить Украину к миру".

Об этом он сказал во время выступления перед МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска в марте 2022 года стояли возле Киева, но о штурме столицы Украины речь не шла", - утверждает диктатор.

Путин говорит, что таким образом хотел подтолкнуть Украину к мирным переговорам.

"Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру", - добавил глава Кремля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ, - Путин . ВИДЕО

Наступление РФ

Российские войска вошли с севера в Киевскую область 24 февраля 2022 года, высадив десант в грузовом аэропорту "Антонов" в Гостомеле, в 25 километрах от Киева.

Оккупанты планировали "взять столицу за три дня". Однако 2 апреля ВСУ выгнали рашистов из региона, а также из Черниговской и Сумской областей. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

Автор: 

армия РФ (19350) Киев (25572) путин владимир (31311)


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Топ комментарии
+58
Старпер ***** обісрався, а всім розповідає, що тільки перднути хотів...
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14.06.2024 14:52
+39
Ось, вчіться в чувака, поки він живий, як правильно розказувати всім, шо не обісрався, коли обісрався.
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14.06.2024 14:53
+30
Я нє обосрался, ето бил такой хітрий план.
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14.06.2024 14:52
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Старпер ***** обісрався, а всім розповідає, що тільки перднути хотів...
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14.06.2024 14:52 Ответить
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14.06.2024 14:55 Ответить
Двійник прочитав дебільну методичку яку йому дав патрушев.
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14.06.2024 15:04 Ответить
старіка Кабаева перед самітом миру добре пердулить !
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14.06.2024 15:19 Ответить
А я верю *****. Собирались обойтись принуждением как в Грузии.
1. ***** оно и есть *****, но не **....нутое.
То кол-во войск не могло штурмовать Киев. Пример - Мариуполь. Логистика.
2. Грузовые колонны шли без охраны.
Киев не был окружен.
3. Росгвардия и настоящие музыканты.
Кадыровцы, которые не вояки а каратели.
4. Поизыв ***** к военным, брать власть в свои руки.
5. На пока контролируемых территориях кацапы не спешили устраивать свою администрацию.
6. ***** знало и знает что экономика России не потянет Украину.
7. Мобилизацю объявили только осенью, когда стало видно что воевать придется серьезно
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14.06.2024 17:05 Ответить
Я нє обосрался, ето бил такой хітрий план.
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14.06.2024 14:52 Ответить
мы не обкакались - это был всего лишь понос
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14.06.2024 15:17 Ответить
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14.06.2024 15:21 Ответить
Ось, вчіться в чувака, поки він живий, як правильно розказувати всім, шо не обісрався, коли обісрався.
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14.06.2024 14:53 Ответить
Сьогодніобстріляли Київ- це була операція з примусу до миру", - додав фуйло
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14.06.2024 14:53 Ответить
*******, як дише
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14.06.2024 14:54 Ответить
ага, ага. Місяць, як скажені (взагалі то без як) штурмували міст в Ірпені виключно раді того щоб попити живого оболонського пива).
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14.06.2024 14:55 Ответить
Кому він це втірає,на кого це розраховано,виліз на передодні саміту і маячню несе?..А ну брись в бункер ***** *****
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14.06.2024 14:55 Ответить
"Кому він це втірає,на кого це розраховано"?
"Колективному Заходу" з "Ґлобальним Юґа-Вастокам".
І досить успішно втирає.
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14.06.2024 15:03 Ответить
Как написал великий украинский поэт Javelin NLAW:

Нравится, не нравится

А буряты будут жариться
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14.06.2024 14:56 Ответить
Зря ты так. Просто недалёкие народности рашки помогают осуществить лозунг,что рашка для москалей,вот и поехали подыхать, освобождая земли для москалей.
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14.06.2024 15:58 Ответить
Причуди хворої свідомості - розпочати війну, щоб був мир... Повна маячня, звичайно, але ж кацапам то заходить...

А тому в нас вибору нема, тут або вони нас, або ми їх. доки на масковських болотах знову не виросте тайга і не будуть квакати жаби, а орки не залізуть назад в свої нори, доти спокою не буде. То була страшна помилка наших предків, витягнути ті створіння з нір і вважати, що то люди. людьми вони не були і ніколи не стануть.
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14.06.2024 14:57 Ответить
Так, помилкою було їх відучати ї...ти жаб та гадюк і підтиратися кропивою.
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14.06.2024 15:29 Ответить
Без коментарів
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14.06.2024 14:58 Ответить
Для лаптєногих чеше
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14.06.2024 15:02 Ответить
То в Бучі вони не геноцид творили,а "примушували до миру"?
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14.06.2024 14:58 Ответить
Точно , точно , и Херсон они захватили чтоб только людей попугать.
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14.06.2024 14:58 Ответить
Тварини, які після грузинів нічого рашистам не зробили, винні не менше самих рашистів!
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14.06.2024 14:59 Ответить
jebanat.
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14.06.2024 14:59 Ответить
Патологічний кіздун розоткровєнічался..
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14.06.2024 14:59 Ответить
В старого пирдуна, фюрера кацапії ***** стареча деменція. Лікується гільйотиною за 1 сеанс. Назавжди. Бац - і нема ні *****, ні його деменції.
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14.06.2024 14:59 Ответить
Для чого, читати брєдні хворого збоченця?
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14.06.2024 15:00 Ответить
Ну прям в унісон ...

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14.06.2024 15:01 Ответить
А міг би включити типового руссскаго Івана-дурака і сказати своє скромне «нас там нє било».
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14.06.2024 15:01 Ответить
😁😂👍🤝
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14.06.2024 18:58 Ответить
- Що сталося з твоєю ногою?
- Скажений бульдог її відгриз.
- Як це сталося?
- Я впи3&ив його ногою з усієї сили, коли він спав, щоб примусити до миру. Тепер мені потрібні гарантії безпеки.
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14.06.2024 20:44 Ответить
сусід ****** сусіда по голові трубою-
це був натяк на те ,що він бажає з цим сусідом
побалакати про поезію Омара Хайяма
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14.06.2024 15:01 Ответить
Серйозно? А чого ж ви колонами перлися до Києва з усіх боків, по дорозі геноцид вчиняючи над цивільними? Просто щоб приїхати у заглянути в очі Лідору? І чому ви так швидко звалили, коли залужний почав вас вибивати, ви ж Лідора до миру так і не примусили?
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14.06.2024 15:01 Ответить
Але якшо серьозно, то можливо він і не бреше. От подивіться на це все з боку кремля. Хохли-малороси чесним волевиявленням з неймовірною перевагою скинули партію оборони і поставили партію "зазирнути в очко". Два роки армію нищили ударними темпами і ніхто не жужжав. Всіх агентів часів Яника повернули назад у владу. Ракетні програми закрили, війська відвели з укріплених позицій, Чонгар розмінували. Плюс враховуйте всяких Мертвечуків, які отримували величезне бабло на розхитування країни з середини. І всі вони напевне рапортували нагору, що кожний вкладений рубль відпрацьовує на 146%.
От скажіть, коли ***** бачив таку невʼїпенну підготовку до відбиття агрессії, шо він мав подумати? Шо "хахли пачімуто взʼєрєпєнятся"?
З.І. І це ще ніхто не зна за шо там в Омані добазарилися.
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14.06.2024 15:02 Ответить
Здохни вже нарешті, зроби хоч щось добре раз за все життя.
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14.06.2024 15:04 Ответить
Да-да я помню как не хотели. Так не хотели, что на аэродроме в Гостомеле угрохали всю свою элитную десантуру в надежде высадить технику и оккупировать Киев, как уже делали это в 1968 в Праге и 1979 в Кабуле.
***** до того тупое, что наивно полагает, что оно самое *******...но хитрое на весь мир
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14.06.2024 15:05 Ответить
839 км2 городской застройки.
Павел, в "Цивилизацию" играли?
Сколько юнитов нужно чтобы контролировать такую территорию?
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14.06.2024 17:11 Ответить
Этот вопрос Вы смело ***** задайте, так как его орда с комплектом парадной формы на Киев лезла
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14.06.2024 17:15 Ответить
Я задал бы, но никто не скажет. Не их не наши. Никогда. Где не срослось? Почему в центре Киева СБУ застрелили участника переговоров в Стамбуле.
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14.06.2024 17:33 Ответить
А Арєстовіч казав, що був бій на Банковій.
А сам Арєстовіч тримав гранатомет за шторою.
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14.06.2024 15:06 Ответить
Бій міг бути хіба що за місце у бомбосховищі
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14.06.2024 15:10 Ответить
Арєстовіч особисто відстрелювався з парабеллума коли відходив на Банкову від "стрічки", то було його 29 повернення
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14.06.2024 15:19 Ответить
В бункері ключками для гольфу за останню пачку "Мівіни".
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14.06.2024 15:20 Ответить
Необгрунтований примус до миру України, обернеться обгрунтованим примусом до капітуляції росії.
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14.06.2024 15:06 Ответить
Суцільна й безперервна брехня. Цікаво, чи є ще хтось в світі, хто вірить хоч одному слову цього покидька?
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14.06.2024 15:09 Ответить
Мільярдів 5-6 вірять
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14.06.2024 15:15 Ответить
Ну чому ж одразу суцільна брехня - скоріш за все, планів _штурмувати_ Київ дійсно не було, сподівалися захопити його без бою.
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14.06.2024 15:42 Ответить
старий хєр так "не планував" вторгнення, що за півроку до 22 лютого стягнув до кордонів України 150 тис своїх орко-свино-собак під виглядом "сумісних з бульбофюрером навчань? ну, таке собі "непланування", втім, іншого й не очикувалось
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14.06.2024 15:12 Ответить
О ДЕБІЛ!
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14.06.2024 15:13 Ответить
Ну конечно. А разбитые колоны рашистов в нескольких километрах от Киева ето что было? Свихнувшийся дед расказывает что он не обосрался, достает из памперса говно и пытается всех накормить расказывая что ето шоколад растаял в кармане
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14.06.2024 15:16 Ответить
Розрахунок каців був на те що не буде збройного супротиву, в іншому випадку тих сил (180 тисяч разом з росгвардією) розмазаних по семи областях України ніяк не вистачало для ведення бойових дій.
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15.06.2024 07:16 Ответить
зачем тогда шли ? позвонить не могли ?
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14.06.2024 15:19 Ответить
Навіщо постійно транслювати ********** брехню?
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14.06.2024 15:19 Ответить
"Найобка - друґ чєкізда"
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14.06.2024 15:20 Ответить
Лидер потерявший все уважение народов мира все время повторять ложь, наверно лучше ему защититься в МУС в Гааге где его обвиняют геноциду украинского народа.
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14.06.2024 15:22 Ответить
Путлер капут!
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14.06.2024 15:24 Ответить
вова всидіти на декількох стільцях - сідаліща не вистачить.
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14.06.2024 15:25 Ответить
Так вы и примусылы бениного Оманского Нарика, ещё в 20 году в Омане..
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14.06.2024 15:29 Ответить
Вже навіть не "сво" а операція примусу....
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14.06.2024 15:34 Ответить
Коли цюцюрка вже у дупі, можно порозмовляти і про кохання...
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14.06.2024 15:35 Ответить
***** реально обісралося на весь світ.. "друга" армія світу вже двадцять восьмий місяць веде "триденну" спецоперацію, крихітний Бахмут бере майже рік, встеляючи свинособаками українську землю, невеличкий Авдос бере майже 8 місяців ціною десятків тисяч смердячих кацапських трупів. Нікчема чортова, вже обісралося так обісралося.
Дйте йому хто небуть туалетного папіру, хай на йому хоч меморандум якийсь напише )), бо на рашці, як і при совку, його вочевидь досі ще не вистачає..
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14.06.2024 15:36 Ответить
от ******.....................................пнх *************** ********............просто свинособачья жертва аборта.................................
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14.06.2024 15:39 Ответить
Вот что АТАКАМС животворящий делает несите галоперидол
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14.06.2024 15:39 Ответить
Якщо хуьло не бреше - значить помер!
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14.06.2024 15:40 Ответить
Ну а що ви хотіли почути від збоченця педофіла з пітєрської підворотні?
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14.06.2024 15:41 Ответить
И вот с этим МУДАКОМ
Запад цацкается почти четверть века
Я не Запад
Но как встречаю мудаков - ставлю их на место в первую минуту
Просто потому что это единственный правильный
А главное - результативный способ против мудаков
Меня этому научили папа с мамой
Они ,кстати,Гарвардов не заканчивали
А просто ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛИ МУДАКОВ
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14.06.2024 15:43 Ответить
голуб миру...
"своїм принуждєніїм к міру", що було вже не раз,
цей хворий , тупий і дебільний ліліпут
хоче доказати, що в нього ще не висить
Світ має на всі ці прінуждєнія
згвалтувати один раз рашку так,
щоб роздерти їй все
а ліліпутське чмо має бути відірваним, від того,
"чєво у бабушкі нєту"
Розірвати бидло на шматки!
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14.06.2024 15:46 Ответить
Ну звичайно, ми повірили
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14.06.2024 15:55 Ответить
Украина агресивная воинствуюшая страна напала на рашку , а поход на Киев был хитрым тактическим предложением мира??? ))) Ну прям как у Гитлера в 1939г
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14.06.2024 15:58 Ответить
Сидів би ліпше на діпломаті, а то ротом не дуже.
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14.06.2024 16:01 Ответить
Война - это мир, мир - это война ("1984")...
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14.06.2024 16:06 Ответить
Пам'ятаю, як біля мене на Берестейській у Києві в перший день війни спалили кацапський танк і кілька вантажівок, набитих голубами миру в онучах.
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14.06.2024 16:07 Ответить
🤣👍
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14.06.2024 16:23 Ответить
"Це була операція з примусу до миру".
Замість миру отримав пів мільйона трупів своєї безголової солдатні.
А де мир?
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14.06.2024 16:08 Ответить
Була операція з примусу до миру )) , ну і шо там , все вийшло як ти хотів , ******* ?
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14.06.2024 16:17 Ответить
Не ,таки да ... : х* йло **** уте , шоб ви знали ! Класіка від Немцова ...
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14.06.2024 16:22 Ответить
Петруха 1 задолбался разбираться с народностями Московии и дал ей погоняло - рашка. У Ху..ла таже проблема, которую можно решить по петровски. Для чего переименовать Московию в честь себя назвав х..лостаном, тогда и народ можно сделать вне национальности назвав Ху..лятами.
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14.06.2024 16:47 Ответить
Пітерський гопник з підворотні за призвиськом " *****".
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14.06.2024 16:49 Ответить
И снится им не рокот" космодрома"....... а снится им зеленая, зеленая 🤢 трава!
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14.06.2024 17:16 Ответить
Навіть не хочу коментувати,узкіє йдіть ви на@уй
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14.06.2024 17:21 Ответить
Лиса и виноград
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14.06.2024 19:11 Ответить
Пидо.ас начал войну, что бы принудить к миру?! Это долбоеп вообще понимает, что он несет?
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14.06.2024 19:48 Ответить
О.Б.М.У. Д.О.К.
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14.06.2024 23:04 Ответить
А чому не опублікувати підготовлений виступ ***** для параду в Києві, який здобули наші хакери?! Дізнаємось багато цікавих речей в т.ч. і перелік запрошених гостей...
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15.06.2024 00:02 Ответить
Повірити ***** - себе *******. Якщо не гірше. Касапи завжди брешуть, і ************ очевидні історичні факти.
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15.06.2024 11:42 Ответить
Та пошел ты на ***, дебил конченый
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15.06.2024 12:29 Ответить
 
 