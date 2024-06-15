Вплив Глобального саміту миру буде обмеженим без підтримки союзників Москви, - Reuters

Сьогодні, 15 червні, у Швейцарії розпочинає роботу Глобальний саміт миру. Він покликаний чинити тиск на Росію задля припинення війни в Україні. Проте відсутність на ньому потужних союзників Москви, таких як Китай, притупить потенційний вплив саміту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Очікується, що переговори будуть зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною, таких як продовольча і ядерна безпека і свобода судноплавства, а в проєкті підсумкової декларації Росія буде визнана агресором у конфлікті, кажуть джерела...

Європейські чиновники в приватних розмовах визнають, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив саміту буде обмеженим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, участь у Саміті миру візьмуть 92 країни. Зокрема у Швейцарію приїдуть віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. До них також приєднаються Індія, Туреччина та Угорщина.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав та всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент).

Крім цього, на саміті у статусі спостерігача будуть Бразилія, Святий Престол, Вселенський патріархат та ООН.

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