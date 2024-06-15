УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8571 відвідувач онлайн
Новини
4 075 30

Вплив Глобального саміту миру буде обмеженим без підтримки союзників Москви, - Reuters

107 країн візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Сьогодні, 15 червні, у Швейцарії розпочинає роботу Глобальний саміт миру. Він покликаний чинити тиск на Росію задля припинення війни в Україні. Проте відсутність на ньому потужних союзників Москви, таких як Китай, притупить потенційний вплив саміту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Очікується, що переговори будуть зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною, таких як продовольча і ядерна безпека і свобода судноплавства, а в проєкті підсумкової декларації Росія буде визнана агресором у конфлікті, кажуть джерела...

Європейські чиновники в приватних розмовах визнають, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив саміту буде обмеженим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, участь у Саміті миру візьмуть 92 країни. Зокрема у Швейцарію приїдуть віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. До них також приєднаються Індія, Туреччина та Угорщина.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав та всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент).

Крім цього, на саміті у статусі спостерігача будуть Бразилія, Святий Престол, Вселенський патріархат та ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія використовує Радбез ООН, щоб відвернути увагу від Саміту миру, - представник США Вуд

Автор: 

росія (65360) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Вы там вообще е-банулись? Позвать присяжными соучастников преступления? Ну позовите Орбана, Кима, ХАМАС, Талибан, Хезболлу и сомалийских пиратов если вам так скучно. Они правда на саммите пару десятков голов кому то отрежут но главное чтобы саммит состоялся.
показати весь коментар
15.06.2024 09:04
+7
Треба не залучати друзів мацкви, а відправити за крейсером мацква
показати весь коментар
15.06.2024 08:58
+5
показати весь коментар
15.06.2024 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба не залучати друзів мацкви, а відправити за крейсером мацква
показати весь коментар
15.06.2024 08:58 Відповісти
ніт. потрібно тих друзів мацкви робити як мінімум нейтральними, а ще краще ворогами мацкви. а для цього потрібна титанічна робота наших дипломатів.
показати весь коментар
15.06.2024 10:33 Відповісти
Цю потугу ви чекаєте від отого імбецила куляби та його імпотентної парафії ? Не смішіть
показати весь коментар
15.06.2024 10:56 Відповісти
та не смішно нікуя..
показати весь коментар
15.06.2024 11:02 Відповісти
для цього потрібна титанічна робота наших дипломатів.

А де вони?
показати весь коментар
15.06.2024 12:26 Відповісти
так отож. наші мастодонти дипломатії - Валерій Чалий, Павло Клімкін, Володимир Огризко взагалі не задіяні зеленою владою. на жаль..
показати весь коментар
15.06.2024 12:39 Відповісти
Саміт і так не дуже гострии а ше тупаки
показати весь коментар
15.06.2024 08:59 Відповісти
чергова профанація, на кшталт оон.
терористів треба знищувати, а не обговорювати.
показати весь коментар
15.06.2024 09:02 Відповісти
Навіщо на саміті Миру адвокат дьявола - Кітай, та поплічники Сатани ??? Вони вороги і нема чого їм робити на саміті.
показати весь коментар
15.06.2024 09:11 Відповісти
ніякий китай, адкокат нікого.
обрали чергового не до імператора, котрий доведе китай до повного розвалу, наступним за кацапією.
просто почитайте історію китаю.
його ******* всі, кому було, нема чого робити. монголи, корейці, японці і навіть в'єтнамці.
показати весь коментар
15.06.2024 09:16 Відповісти
путін звісно *****, але Чіна все ж його адвокат, нехай із великою користью для себе
показати весь коментар
15.06.2024 09:23 Відповісти
Ти ж правда з окопу пишеш?
показати весь коментар
15.06.2024 09:44 Відповісти
ні. а до чого, це дебільне питання?
типу, ти дофіга дотепний?
показати весь коментар
15.06.2024 10:05 Відповісти
Вы там вообще е-банулись? Позвать присяжными соучастников преступления? Ну позовите Орбана, Кима, ХАМАС, Талибан, Хезболлу и сомалийских пиратов если вам так скучно. Они правда на саммите пару десятков голов кому то отрежут но главное чтобы саммит состоялся.
показати весь коментар
15.06.2024 09:04 Відповісти
Так Угорщина буде.
показати весь коментар
15.06.2024 11:36 Відповісти
Ооо.Навіть святий престол з ООН приїдуть на халяву пожертви і попити.Ну тоді потрібно накривати столи.😉
показати весь коментар
15.06.2024 09:07 Відповісти
Ага, союзники мордору будуть тиснути на *уйла.Ну хіба що в плані щоб швидше добив Україну.
показати весь коментар
15.06.2024 09:12 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2024 09:12 Відповісти
не треба сміятись над убогою. треба уважно дивитися.
безугла відпрацьовує волю єрмачини.
розвідка боєм.
доказала свою відданість, справою про бєлорасейський вагнер.
показати весь коментар
15.06.2024 09:20 Відповісти
Вона працює за гроші,є така категорія людей про яких говорять за копійку пердне,от безугла якраз така особа в якої немає жодних моральних цінностей,за гроші вона переступить через усе,що вона і робить,такі особи нажаль це моральні виродки
показати весь коментар
15.06.2024 10:17 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2024 11:49 Відповісти
Тогда с Германией воевали ведущие страны мира, сейчас же воюет одна Украина
показати весь коментар
15.06.2024 17:13 Відповісти
Давайте тоді весь список союзників: "таких, как Китай, Ерітрея, Ефіопія, Судан, Іран, Сомалі, Північна Корея"...
показати весь коментар
15.06.2024 09:14 Відповісти
Дивно але саміти в Ялті і в Тегерані під час 2 світової війни , теж проходили без Гітлера і його союзників . І нічого ..
показати весь коментар
15.06.2024 10:09 Відповісти
Як цим особам з примруженими очима пояснити ,що в світі існує міжнародне право,а те що вони роблять з расеянеми це бандитизм і військові злочини,злочини проти людяності.
показати весь коментар
15.06.2024 10:12 Відповісти
Найкращий саміт-це що денно знищувати більше1000москаліа і вчасне постачання зброї нашими партнерами,а так пуста говорільня.А прихльники рашки спмі собою зникнуть після нашої Перемоги.
показати весь коментар
15.06.2024 10:22 Відповісти
Ось держави, які надіслали на цей саміт лише своїх посланців-спостерігачів, а не своїх вищих керівників або чиновників:
Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Філіпіни, Південна Африка, ОАЕ.
Тож, красновним є присутність Ізраїлю у цій компанії залежних від Китаю і рашистської пітьми держав.
Довідка:
Серед відсутніх країн колишнього срср, окрім самої пітьми: Азербайджан, Казахтан і всі колишні республіки Середньої Азії.
Крім того, відсутні решта країн Азії, окрім перерахованих вище присутніх в ранзі посланців та такі держави, як: Бахрейн, Ірак, Йорданія, Катар, Південна Корея, СА, Сінгапур, Тайланд, Тімор, Туреччина.
Відсутні країни Африки, окрім: Бенін, Гамбія, Гана, Кабо-Верде, Кенія, Комори, Кот д'Івуар, Ліберія, Лівія, ПАР, Руанда, Сомалі.
показати весь коментар
15.06.2024 10:22 Відповісти
Головне, що Тимор буде.
показати весь коментар
15.06.2024 11:38 Відповісти
Народ ..давайте будем реалістами-цей саміт миру абсолютно нічого не вирішить..
показати весь коментар
15.06.2024 10:59 Відповісти
замість того, щоб розпорошувати сили, витрачати вдвічі більше часу і грошей : і на оон, і на глобальний саміт миру - зєлєнскій мав би зосередитись на ключових євро-атлантичних партнерах : Британії, США, Канаді, Франції, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Чехії - саме вони в економічному плані здатні підтримати український тил.

для решти країн наша війна мало що значить, он навіть Ізраїль не бере участь, бо для них це не безпековий виклик (хоч мали б подякувати що тепер араби менше імпортуватимуть зброї з росії), і вони ефективно працюють з тими ж самими євро-атлантичними партнерами, а не лементують на весь світ про "нестачу продовольства в Африці".
показати весь коментар
15.06.2024 12:58 Відповісти
 
 