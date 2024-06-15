Вплив Глобального саміту миру буде обмеженим без підтримки союзників Москви, - Reuters
Сьогодні, 15 червні, у Швейцарії розпочинає роботу Глобальний саміт миру. Він покликаний чинити тиск на Росію задля припинення війни в Україні. Проте відсутність на ньому потужних союзників Москви, таких як Китай, притупить потенційний вплив саміту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Очікується, що переговори будуть зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною, таких як продовольча і ядерна безпека і свобода судноплавства, а в проєкті підсумкової декларації Росія буде визнана агресором у конфлікті, кажуть джерела...
Європейські чиновники в приватних розмовах визнають, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив саміту буде обмеженим", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, участь у Саміті миру візьмуть 92 країни. Зокрема у Швейцарію приїдуть віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. До них також приєднаються Індія, Туреччина та Угорщина.
З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав та всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент).
Крім цього, на саміті у статусі спостерігача будуть Бразилія, Святий Престол, Вселенський патріархат та ООН.
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А де вони?
терористів треба знищувати, а не обговорювати.
обрали чергового не до імператора, котрий доведе китай до повного розвалу, наступним за кацапією.
просто почитайте історію китаю.
його ******* всі, кому було, нема чого робити. монголи, корейці, японці і навіть в'єтнамці.
типу, ти дофіга дотепний?
безугла відпрацьовує волю єрмачини.
розвідка боєм.
доказала свою відданість, справою про бєлорасейський вагнер.
Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Філіпіни, Південна Африка, ОАЕ.
Тож, красновним є присутність Ізраїлю у цій компанії залежних від Китаю і рашистської пітьми держав.
Довідка:
Серед відсутніх країн колишнього срср, окрім самої пітьми: Азербайджан, Казахтан і всі колишні республіки Середньої Азії.
Крім того, відсутні решта країн Азії, окрім перерахованих вище присутніх в ранзі посланців та такі держави, як: Бахрейн, Ірак, Йорданія, Катар, Південна Корея, СА, Сінгапур, Тайланд, Тімор, Туреччина.
Відсутні країни Африки, окрім: Бенін, Гамбія, Гана, Кабо-Верде, Кенія, Комори, Кот д'Івуар, Ліберія, Лівія, ПАР, Руанда, Сомалі.
для решти країн наша війна мало що значить, он навіть Ізраїль не бере участь, бо для них це не безпековий виклик (хоч мали б подякувати що тепер араби менше імпортуватимуть зброї з росії), і вони ефективно працюють з тими ж самими євро-атлантичними партнерами, а не лементують на весь світ про "нестачу продовольства в Африці".