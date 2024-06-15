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Новини Агресія Росії проти України
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Росія використовує Радбез ООН, щоб відвернути увагу від Саміту миру, - представник США Вуд

роберт,вуд

США звинуватили Росію у спробі використати Раду Безпеки ООН, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Саміту миру у Швейцарії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Радбезу заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

"Не дивно, що Росія скликала сьогоднішню зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру. Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відвернути увагу світу та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе", - зазначив Вуд.

Та наголосив, що Росія намагається довести усьому світу, що намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.

Зазначається, що  у п’ятницю делегація Росії в ООН скликала засідання Ради Безпеки, заявивши, що хоче обговорити наслідки постачання військової допомоги Україні з боку Заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США закликали країни ООН підтримати позицію України на Саміті миру: Участь міжнародної спільноти матиме вирішальне значення

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.

Автор: 

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Спротив жертви насилля - перешкода до встановлення миру - Кремль.

Пекін "модернізував" свої "мирні пропозиції" щодо подолання кризи навколо України, упустивши згадку про суверенні права України на свою територію.

Т. Гітлер і т. Сталін були добрими вчителями для них, і поганими для умовного Заходу і світового шерифа США
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15.06.2024 07:36 Відповісти
Хто пояснить, чим ми Китаю завинили?
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15.06.2024 07:51 Відповісти
Бо ми гамселимо китайську корову.
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15.06.2024 08:08 Відповісти
Китай намагається встановити свою імперію спочатку у Евразії. Перший крок Тайвань...

Може наступити час, коли вони "задружать" з Японією проти Росії, - як Сталін з Гітлером після Мюнхену38. В прикупі буде Росія.

А поки що знекровити всіх теперішніх і майбутніх противників. Китайські стратагеми...

Одна з них раптом подружитися з ворогом, покликати його з сімейством на бенкет, накормити, напоїти, обласкати і знищити...
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15.06.2024 08:28 Відповісти
Мразь рашистська,вбивця,щоб ти здох на болотах,щоб ВАС шакали поїли і вили
Що мало.За невинних!Людожери будь Ви прокляті
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15.06.2024 07:53 Відповісти
Ну добре, а радбез дає себе використовувати. Хто гірше?
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15.06.2024 08:25 Відповісти
Що таке оон вже зрозуміло.
З нинішеім очільником оон вже навіть не лігі націй, а ліга по знищенню планети Земля.
З чим цей весь абсурд можна порівняти? З судом на якому вбивця має бути визнаним спасителем, а той на кого він напав винним тому тому, що намагався себе захисти. І ці слухання безкінечні, бо судді в присяжні зійшли з розуму від заху бабла, яким вбивця щедро їх одарює.
Страшні часи суцільного морального занепаду.
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15.06.2024 08:33 Відповісти
Питання в іншому.Чому США НЕ ВИКОРИСТОВУЄ ООН, ЯК СВІТОВУ ТРИБУНУ ІЗ ЯКОЇ ПОВСЯК ЧАС МАЛА Б ДОНОСИТИСЯ ДО СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ,РАШИСТСЬКОЇ ПІДЕРАЦІЇ , НА ПРОТЯЗІ МАЙЖЕ 30ТИ РОКІВ ПІСЛЯ РОЗВАЛУ СОВКОВОГО СОЮЗУ.???
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15.06.2024 08:50 Відповісти
Росія використовує Радбез ООН, щоб відвернути увагу від Саміту миру

Ну і як - у рузьге хоч щось виходить?
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15.06.2024 11:12 Відповісти
 
 