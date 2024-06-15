Росія використовує Радбез ООН, щоб відвернути увагу від Саміту миру, - представник США Вуд
США звинуватили Росію у спробі використати Раду Безпеки ООН, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Саміту миру у Швейцарії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Радбезу заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.
"Не дивно, що Росія скликала сьогоднішню зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру. Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відвернути увагу світу та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе", - зазначив Вуд.
Та наголосив, що Росія намагається довести усьому світу, що намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.
Зазначається, що у п’ятницю делегація Росії в ООН скликала засідання Ради Безпеки, заявивши, що хоче обговорити наслідки постачання військової допомоги Україні з боку Заходу.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.
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Одна з них раптом подружитися з ворогом, покликати його з сімейством на бенкет, накормити, напоїти, обласкати і знищити...
Що мало.За невинних!Людожери будь Ви прокляті
З нинішеім очільником оон вже навіть не лігі націй, а ліга по знищенню планети Земля.
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