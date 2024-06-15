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Шольц: Прекращение огня без серьезных переговоров просто заморозит войну. Но когда мы говорим о мире, Россия готовится к продолжению войны

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на Глобальном саммите мира в Швейцарии 15 июня сосредоточился на тезисах, которые выдвигают сторонники России, защищающие ее агрессию и обвиняющие Украину в нежелании идти на переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Шольц отметил, что Украина больше всего заинтересована в мире, но он предусматривает нечто большее, чем отсутствие войны.

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"Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров и плана достижения справедливого и долговременного мира только на основе так называемых "новых реалий" лишь легитимизирует территориальные захваты России", - добавил он.

Немецкий канцлер вспомнил и о "легитимных безопасностных заверениях", которые выдвигала Россия в отношении США и НАТО, и напомнил, что Запад был готов вести с Москвой диалог по вопросам европейской безопасности.

"Но именно Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог. Поэтому позвольте высказаться очень четко: как бы кто ни воспринимал свои заверения в безопасности, они не могут и не должны оправдывать вторжение в соседнюю мирную страну", - сказал Шольц.

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Он также считает, что мир в Украине "не может быть достигнут без привлечения России", но отметил, что Москва продолжает агрессию против украинского населения.

"Но не забывайте: когда мы говорим о мире, Россия готовится к продолжению войны. Мы все знаем, что Россия может завершить войну сейчас или в любой другой момент, если прекратит наступление и выведет войска из Украины. Но до сих пор Россия отказывалась прислушиваться к нашим призывам к миру на основе международного права и Устава ООН", - констатировал канцлер.

Автор: 

путин владимир (31325) Шольц Олаф (912) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+4
Поки Шольц жме тауруси - кацапи скидають по сотні КАБів і УМПК на Україну та українців.
Давайте справжні гарантії безпеки - і будемо перемовлятись. А не оті папірчики, які Зеленський вже під два десятки підписав.
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15.06.2024 20:57
+3
Так може не потрібно про мир говорити? Путін ще пам'ятає як у Дрездені працював і не проти бувшу ДДР знову під свій вплив захопити.
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15.06.2024 20:57
+3
А серйозні переговори зупинять війну?
*уйло будь-яку зупинку використає для збільшення озброєння яке використає при першій же нагоді. Єдине що забезбечить сталий мир це демілітаризації мордору! Все інше відкладена в часі війна, можливо і світова..
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15.06.2024 21:22
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Так може не потрібно про мир говорити? Путін ще пам'ятає як у Дрездені працював і не проти бувшу ДДР знову під свій вплив захопити.
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15.06.2024 20:57 Ответить
Вы как - то преувеличиваете величие путина. Никакой особой власти в ГДР у него не было, он был обыкновенным сотрудником кгб. Но согласен с тем, что он помнит те времена: как жёг документы и бежал, поджав хвост, из Дрездена.
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15.06.2024 21:22 Ответить
Да. Не было. Но он же помнит времена когда ссср владел половиной Европы и не против повторить. И он хочет это сделать и будет это делать всеми способами и силой и хитростью.

Вижу загнали вас таки в Украину. Берегите себя.
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15.06.2024 21:50 Ответить
Никто меня не загнал, просто у меня остался украинский номер.
Он может хотеть чего угодно, но Германию тогда одолели всем Миром и более чем 70 процентами мирового ВВП. А у пути менее 2 процентов. но волен хотеть что угодно... .
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15.06.2024 21:56 Ответить
Поки Шольц жме тауруси - кацапи скидають по сотні КАБів і УМПК на Україну та українців.
Давайте справжні гарантії безпеки - і будемо перемовлятись. А не оті папірчики, які Зеленський вже під два десятки підписав.
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15.06.2024 20:57 Ответить
Скільки раз таким як ти дегенератам пояснювати, що в Україні немає в арсеналі літаків здатних нести такі важкі ракети, як таурус! Ще раз: немає! І як ти плануєш таурусами збивати каби?!
І по-друге, Німеччина передала вже скільки ППО Україні, що жодна країна у світі стільки не дала. Тому будь-які претензії до Німеччини, засунь собі у сраку!
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15.06.2024 22:17 Ответить
Припинення вогню було б найкращим подарунком Україні, що стікає кров'ю. Шкода, але путлер на це не піде.
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15.06.2024 20:58 Ответить
Та ні. Він же вже сказав, віддайте чотири нові області повністю і відмовився від НАТО назавжди.
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15.06.2024 21:00 Ответить
Відмовтеся від НАТО.
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15.06.2024 21:02 Ответить
ВСУ продвинулись на Востоке: Первые последствия Харьковщины для врага - вечер 15го июня , Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=sSOm3w43uWE
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15.06.2024 21:05 Ответить
З метою безпеки кацапи напали на Украіну -- так Шольц? - всі якось балакають з оглядкою на рашку - якби чогось не виишло
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15.06.2024 21:07 Ответить
Захід теж закрив очі на окупацію Криму , промовчав ...тепер ще і зрозуміли що і китай стоїть за спиною у раші , вичикує коли зможе її направити до ЄС ...от це вже небезпечно для хитрозробленної західної політики
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15.06.2024 21:08 Ответить
Відмова рашистського вбивці від дотримання до закликів на основі міжнародного права і Статуту ООН , вказує на те,що куйло вирішив навязати світовій спільноті своє рашистсько насильницьке право засноване на геноциді народу,.вбивстві і руйнації в будь -який час і будь- ким слабших.
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15.06.2024 21:08 Ответить
А серйозні переговори зупинять війну?
*уйло будь-яку зупинку використає для збільшення озброєння яке використає при першій же нагоді. Єдине що забезбечить сталий мир це демілітаризації мордору! Все інше відкладена в часі війна, можливо і світова..
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15.06.2024 21:22 Ответить
коли рабов ***** нарубали або дали люлей. він мекає про "пєрєговори"
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15.06.2024 21:27 Ответить
це добре, що канцлер Шольц приїхав на самміт і спростовує російські тези, але ж можна це робити предметніше

наприклад, під час Карибської кризи в 60-х США прибрали ядерні ракети з Туреччини на вимогу ссср, що свідчить про неагресивність американської політики військового стримування росії

так само, "розповсюдження НАТО на Схід" це просто територіальні лінії, а воюють люди, ну то покажіть росії численний склад армій НАТО які "нібито стоять чи стоятимуть на кордонах росії" : та натівців в три рази менше ніж москалі мають своїх військ поблизу кордонів НАТО. так хто кого лякає ?

хоч зрозуміло : тих, хто за сто тисяч наймається "воювати з хахламі" це не зупинить.
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15.06.2024 21:37 Ответить
казати про переговори з х..лом це маячня
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15.06.2024 21:50 Ответить
Вспомнил док.фильм " старухи 2003й год". Там одна бабка на рассие высказалась по теме цыган правда. Но так жестоко и от души что актуально сейчас. И особенно сейчас только не про цыган. " Сжечь их! Сжечь их на @уй! Сжечь! Чтоб они не существовали, у нас тут не жили а уезжали к себе на @уй и там бы чо хотели то и делали!"
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15.06.2024 21:52 Ответить
 
 