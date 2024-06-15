Шольц: Прекращение огня без серьезных переговоров просто заморозит войну. Но когда мы говорим о мире, Россия готовится к продолжению войны
Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на Глобальном саммите мира в Швейцарии 15 июня сосредоточился на тезисах, которые выдвигают сторонники России, защищающие ее агрессию и обвиняющие Украину в нежелании идти на переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Шольц отметил, что Украина больше всего заинтересована в мире, но он предусматривает нечто большее, чем отсутствие войны.
"Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров и плана достижения справедливого и долговременного мира только на основе так называемых "новых реалий" лишь легитимизирует территориальные захваты России", - добавил он.
Немецкий канцлер вспомнил и о "легитимных безопасностных заверениях", которые выдвигала Россия в отношении США и НАТО, и напомнил, что Запад был готов вести с Москвой диалог по вопросам европейской безопасности.
"Но именно Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог. Поэтому позвольте высказаться очень четко: как бы кто ни воспринимал свои заверения в безопасности, они не могут и не должны оправдывать вторжение в соседнюю мирную страну", - сказал Шольц.
Он также считает, что мир в Украине "не может быть достигнут без привлечения России", но отметил, что Москва продолжает агрессию против украинского населения.
"Но не забывайте: когда мы говорим о мире, Россия готовится к продолжению войны. Мы все знаем, что Россия может завершить войну сейчас или в любой другой момент, если прекратит наступление и выведет войска из Украины. Но до сих пор Россия отказывалась прислушиваться к нашим призывам к миру на основе международного права и Устава ООН", - констатировал канцлер.
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Вижу загнали вас таки в Украину. Берегите себя.
Он может хотеть чего угодно, но Германию тогда одолели всем Миром и более чем 70 процентами мирового ВВП. А у пути менее 2 процентов. но волен хотеть что угодно... .
Давайте справжні гарантії безпеки - і будемо перемовлятись. А не оті папірчики, які Зеленський вже під два десятки підписав.
І по-друге, Німеччина передала вже скільки ППО Україні, що жодна країна у світі стільки не дала. Тому будь-які претензії до Німеччини, засунь собі у сраку!
https://www.youtube.com/watch?v=sSOm3w43uWE
*уйло будь-яку зупинку використає для збільшення озброєння яке використає при першій же нагоді. Єдине що забезбечить сталий мир це демілітаризації мордору! Все інше відкладена в часі війна, можливо і світова..
наприклад, під час Карибської кризи в 60-х США прибрали ядерні ракети з Туреччини на вимогу ссср, що свідчить про неагресивність американської політики військового стримування росії
так само, "розповсюдження НАТО на Схід" це просто територіальні лінії, а воюють люди, ну то покажіть росії численний склад армій НАТО які "нібито стоять чи стоятимуть на кордонах росії" : та натівців в три рази менше ніж москалі мають своїх військ поблизу кордонів НАТО. так хто кого лякає ?
хоч зрозуміло : тих, хто за сто тисяч наймається "воювати з хахламі" це не зупинить.