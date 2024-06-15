Шольц: Прекращение огня без серьезных переговоров просто заморозит войну. Но когда мы говорим о мире, Россия готовится к продолжению войны

Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на Глобальном саммите мира в Швейцарии 15 июня сосредоточился на тезисах, которые выдвигают сторонники России, защищающие ее агрессию и обвиняющие Украину в нежелании идти на переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Шольц отметил, что Украина больше всего заинтересована в мире, но он предусматривает нечто большее, чем отсутствие войны.

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"Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров и плана достижения справедливого и долговременного мира только на основе так называемых "новых реалий" лишь легитимизирует территориальные захваты России", - добавил он.

Немецкий канцлер вспомнил и о "легитимных безопасностных заверениях", которые выдвигала Россия в отношении США и НАТО, и напомнил, что Запад был готов вести с Москвой диалог по вопросам европейской безопасности.

"Но именно Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог. Поэтому позвольте высказаться очень четко: как бы кто ни воспринимал свои заверения в безопасности, они не могут и не должны оправдывать вторжение в соседнюю мирную страну", - сказал Шольц.

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Он также считает, что мир в Украине "не может быть достигнут без привлечения России", но отметил, что Москва продолжает агрессию против украинского населения.

"Но не забывайте: когда мы говорим о мире, Россия готовится к продолжению войны. Мы все знаем, что Россия может завершить войну сейчас или в любой другой момент, если прекратит наступление и выведет войска из Украины. Но до сих пор Россия отказывалась прислушиваться к нашим призывам к миру на основе международного права и Устава ООН", - констатировал канцлер.