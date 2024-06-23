Глава германской оппозиционной партии ХСС Добриндт призвал депортировать безработных украинских беженцев

Председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт требует, чтобы украинские беженцы трудоустраивались или возвращались в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины, - отметил он.

Оппозиционный политик также раскритиковал то, что за счет денег налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальную помощь.

"Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции", - подчеркнул Добриндт.

Однако сообщается, что требование оппозиционера подвергли резкой критике представители правительственной коалиции. Заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе заявил в интервью Bild, что ХСС должна стыдиться таких требований и "раз и навсегда убрать из своего названия букву "Х", что означает "христианин".

"Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте", - заявил он.

Кроме того отмечается, что лидер партии "Зеленых", которая также входит в правительственную коалицию, Омид Нурипур также раскритиковал предложение Добриндта.

"Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не признают ужаса путинской войны", - заявил он.

Напомним, агентство ООН по делам беженцев призывает уже сейчас помогать Украине готовиться к зиме на разных уровнях, потому что люди могут быть не готовы оставаться в своих домах и будут вынуждены снова перемещаться.