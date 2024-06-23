Глава германской оппозиционной партии ХСС Добриндт призвал депортировать безработных украинских беженцев
Председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт требует, чтобы украинские беженцы трудоустраивались или возвращались в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины, - отметил он.
Оппозиционный политик также раскритиковал то, что за счет денег налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальную помощь.
"Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции", - подчеркнул Добриндт.
Однако сообщается, что требование оппозиционера подвергли резкой критике представители правительственной коалиции. Заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе заявил в интервью Bild, что ХСС должна стыдиться таких требований и "раз и навсегда убрать из своего названия букву "Х", что означает "христианин".
"Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте", - заявил он.
Кроме того отмечается, что лидер партии "Зеленых", которая также входит в правительственную коалицию, Омид Нурипур также раскритиковал предложение Добриндта.
"Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не признают ужаса путинской войны", - заявил он.
Напомним, агентство ООН по делам беженцев призывает уже сейчас помогать Украине готовиться к зиме на разных уровнях, потому что люди могут быть не готовы оставаться в своих домах и будут вынуждены снова перемещаться.
А офисные пипетки оне же чувствуют себя нив..бенными клизмами, котоым главное :чай кофе капучино... К ним попасть не возможно, потому что у них то одно, то другое, то термИна нет...
Вот владелец компании и сказал ему " извини, но ждать я больше не могу..."
А бюрократам это все до одного места... Им главное их собственный комфорт, что бы никто и ничто не мешал им пить кофе...
Ты же должен немецкий понимать, это же все есть в видео ...
Печально. Это не какое-то требование работодателя, а требование закона. Если у их знакомого была привязка к определенной Бундесланд (Wohnsitzauflage), он действительно может переехать в другую только с с согласия Ausländerbehörde. Почему они мурыжили его 5 месяцев - сложно понять, обычно они только рады избавиться. У нас была привязка к Баварии, но все, кто находил работу в другой земле переезжали без проблем. Все таки это скорее исключение
"Біженці" з сел біля Ужгорода до США, ФРН та Франції є тими, хто забирає соц.доромогу та житло у тих, чиї мешкання розбомблені вже.
Харків, Авдіївка, Бахмут - їх мають приймати.
Я бачу це так. Люди виїхали після початку війни, щоб врятувати своє життя. Їм казали з телемарафону, що це на 2-3 тижні. А потім виявилось, що це не зовсім так. І постало питання. Або повертатися, а бо ще залишатися за кордоном скільки буде можливість. Ну і звісно, якщо в них залишилось житло, що потребує сплати комунальних послуг і банальної уваги, то чого б його не здати і додатково не заробити. Тим більше з східних регіонів поїхало дужа багато людей, які потребували житла.
Схоже в своєму житті ви назбирали тільки на крем від підліткових прищів, тому вас так сильно плющіть, що хтось не тільки має можливість сховатись від війни, а ще й мізки при цьому заробити.
Пусть те идиоты остаются в Германии навсегда. Из знакомых что уехали, все, просто все, поустраивались и шлют деньги сюда.
Тоесть наоборот, беженцы шлют деньги тем кто остался...Жена уехала и шлет деньги мужу, что бы он орендовал квартиру и бухал. Конечно не очень нормально, но жена там работает, и получает по украинским меркам немерянную зарплату, тех кто не работает не знаю.
А вот мужиков надо даже с работой высылать назад. С ухилянтами должен быть разговор короткий )))
https://vm.tiktok.com/ZGegJAFEg/
Є два фактори
1) Німці самі штучно створюють умови, за яких ти не маєш змоги повноцінно працевлаштуватися.
а) необхідність мовного сертифікату в залежності від направлення діяльності
б) дуже бюрократизована система підтвердження кваліфікації
в) майже відсутність можливості підтвердити наші дипломи, які наши ВУЗи видавали нібито з приміткою "міжнародні"
г) тупа система працевлаштування під час навчання на мовних курсах. Так звана "мініджоб" Якщо ти отримуєш на ній більше, ніж 510 Євро, то тобі починають знижувати допомогу. І виходить так, що сидіти вдома на соціалці вигідніше, ніж виходити на повноцінний робочий тиждень
2) Українці..... маю багато прикладів знайомих, яки вважають, що халява буде відбуватись нескінченно до закінчення війни. Що нафіга вчити ту мову і шукати роботу і т.д. і т.п.
Ну а стосовно цього Добріндта. Хай краще поцікавиться скільки його країна створила бюрократичних перепон. До Німеччини виїхали наші молоді і дуже талановиті спеціалісти. А ці бюргери не можуть зрозуміти який це скарб.
Дозвольте процитувати ваш камент до мене трохи вище
"Нормальні люди вже повернулися у Київ. Залишилися виродки, що здають свої київські квартири і дачі біженцям зі Сходу."
Не забудьте будь ласка передати вашому "другу", що він "виродок". Напишіть йому прямо зараз, щоб потім не забули.
Це було по перше
По друге. Що по вашому є "нормальні", а що "виродки"?
Ну і на останнє і найголовніше. А хто ви взагалі такий??!!, щоб ділити українців на нормальних і виродків?
щнсйрмій відмовили у прибиранні Ратхаузу , тому що немає мови
2. Виплати в ФРН явно зайві, вони не стимулюють працювати. Люди роками живуть без праці, бо ФРН на дітей платить величезні (за мірками України або Сомалі) кошти.
https://vm.tiktok.com/ZGegJAFEg/
А ты лай...
Имею знакомых там - не работают, сидят на пособии
Правильно мужичок говорит!
https://vm.tiktok.com/ZGegtMP6p/ https://vm.tiktok.com/ZGegtMP6p/
Сегодня в Украине нет безопасных мест, везде можно оказаться не в том месте и не в то время. Так стоит рисковать? Я мотивировал родственников, когда у них никаких прилетов не было,
и очень рад, что они теперь в безопасности
Оце березень 2024, добре тоді весна рання була
Оце за 22 рік, 29 листопада, ну і в жовтні її ще обстрілювали, але тоді ще було відносно тепло.
https://vinnitsa.info/article/reportazh-z-ladyzhyna-mista-de-mayzhe-18-tysyach-meshkantsiv-zalyshylys-bez-tepla
А так, меня самого кумарят не работающие украинцы. Так называемые "чайки". Ездят, ищут где пособия побольше. Дома ничерта не делали, все им было правительство виновато. и тут поехали, ничего не делают и тоже все кругом виноваты.
Позорят страну только. Еще есть каста "любителей кацапов, и не все так адназначно у них".
Короче, разные украинцы есть
То что работать надо - это верно, но удивляет пристальное внимание только к украинцам, и так везде.
Кажется все эти говоруны "на зарплате" у ху*ла.
И если призыв к работе был для всех, без уточнений - то это правильный посыл. Мужиков точно, или на работу или домой. Женщин с маленькими детьми - тут нужно поосторожнее, им работу сложнее найти.
Но тут государство должно о них позаботиться, договориться.
Украине как государству, хорошо бы не воровать и в чемоданах бабло вывозить, и на откатах пилить, а позаботиться о своих "женщинах с детьми".
В Германии и так безработных арабов тьма, что-то не слышно больших волнений по этому поводу. Пару миллионов безработных было и до 2022,
Если выселять, то депортировать ВСЕХ любителей пособия, а не катить бочку только на украинцев.
А то из-за этих нахлебников, настроят весь мир против Украины и перестанут помогать армии.
Чинуш бы наших еще как-то приструнить, по-арестовывать счета. Но это уже другая история