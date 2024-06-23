УКР
Голова німецької опозиційної партії ХСС Добріндт закликав депортувати безробітних українських біженців

Українські біженці в Німеччині

Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт вимагає, щоб українські біженці працевлаштовувалися або поверталися до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтеся в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України, – зазначив він.

Опозиційний політик також розкритикував те, що за рахунок грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

"Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції", - наголосив Добріндт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина за програмою інтеграції на ринку праці надала роботу лише 33 тисячам українців. Це вшестеро менше запланованого

Однак повідомляється, що вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та "раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву "Х", що означає "християнин".

"Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті", – заявив він.

Крім того зазначається, що лідер партії "Зелених", яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.

"Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни", – заявив він.

Також читайте: Ставлення поляків до біженців з України погіршилося, - опитування

Нагадаємо, агентство ООН у справах біженців закликає вже зараз допомагати Україні готуватися до зими на різних рівнях, бо люди можуть бути не готові лишатися у своїх домівках і будуть змушені знову переміщатися.

біженці (1943) Німеччина (7661)
Топ коментарі
+41
А Турецьких? А Албанських? А Сирійських? А Кацапських? Чи йому тільки Українці "заважають"?
23.06.2024 11:01 Відповісти
+22
дурна німецька логіка, краще б повигоняли зі своєї країни арабів та негрів
23.06.2024 11:03 Відповісти
+19
А тих що Меркельша привезла у НІМЕЧЧИНУ від прутіна, з країн теплих?? Вони як там??
23.06.2024 11:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Дело в том, что работа у него в другом городе. И на время "проверочного периода" работодатель согласен был на "удаленной" работе его.НО для бессрочного контракта - нужна ьыла работа в офисе по месту расположения офиса! А беженцу что бы сменить город - нужно побегать по гос.клеркам что бы получить бумаги...
А офисные пипетки оне же чувствуют себя нив..бенными клизмами, котоым главное :чай кофе капучино... К ним попасть не возможно, потому что у них то одно, то другое, то термИна нет...
Вот владелец компании и сказал ему " извини, но ждать я больше не могу..."
А бюрократам это все до одного места... Им главное их собственный комфорт, что бы никто и ничто не мешал им пить кофе...

Ты же должен немецкий понимать, это же все есть в видео ...
23.06.2024 18:18 Відповісти
Теперь прослушал, в первый раз не стал, она тарахтит так, что это реально напрягает .

Печально. Это не какое-то требование работодателя, а требование закона. Если у их знакомого была привязка к определенной Бундесланд (Wohnsitzauflage), он действительно может переехать в другую только с с согласия Ausländerbehörde. Почему они мурыжили его 5 месяцев - сложно понять, обычно они только рады избавиться. У нас была привязка к Баварии, но все, кто находил работу в другой земле переезжали без проблем. Все таки это скорее исключение
23.06.2024 19:19 Відповісти
Скорее это было у Вас было исключение... Так как немецкая бюрократия - это увы, но "ВИЗИТНАЯ карточка" Германии...
23.06.2024 19:55 Відповісти
И судя по видео - бюрократы "не против", что бы он "переехал в другую землю"..., только НИ#&₽А они по факту не оформляют что должны, а лишь мурыжат...то одной #ерней то другой...
23.06.2024 20:00 Відповісти
Как не крути... - а по факту "палки в колёса"...
23.06.2024 20:02 Відповісти
А мы документы получали и мая по январь. !! О какой работе может идти речь. ? Просто тупо просидели в лагере. Даже не было волонтерских курсов немецкого.
23.06.2024 21:40 Відповісти
По справедливому, треба залишити статус біженця людям з прифронтових або окупованих областей, решта досвідос-аміго. Людина втратила житло, виїзжае в цивілізований світ, а на неї дивляться, тіпа шо ти суда приперся, ваших і так тут море. А інші, особливо з західних областей користуются війною, щоб пристоїти в европі свою задницю, море таких знайомих.
23.06.2024 12:09 Відповісти
Очень сомневаюсь что у тебя есть такие знакомые...
23.06.2024 12:14 Відповісти
Почему ? С нами в лагере были люди из Ровненской и Хмельницкой области.
23.06.2024 21:42 Відповісти
Саие так, вірно. 100%. Таким чином робить Норвегія.
"Біженці" з сел біля Ужгорода до США, ФРН та Франції є тими, хто забирає соц.доромогу та житло у тих, чиї мешкання розбомблені вже.
Харків, Авдіївка, Бахмут - їх мають приймати.
23.06.2024 14:06 Відповісти
Після сирійців, палестинців, кацапів та інших арабів.
23.06.2024 12:09 Відповісти
Скажу більше, е такі хитрожопі, хто здає в оренду свою квартиру або дім, а живе за кордоном на виплатах допомоги, а ви думали...
23.06.2024 12:22 Відповісти
Так майже всі "біженці" з Київа саме так і живуть у Європі зараз.
23.06.2024 12:31 Відповісти
І шо? То е нормально? П# дари
23.06.2024 12:51 Відповісти
А що саме вам в цьому не подобається? Трохи дратує, що самому так не вийшло?
23.06.2024 14:12 Відповісти
Що не подобается для таких дятлів як ти, я написав вище.
23.06.2024 14:28 Відповісти
Не побачив там відповіді. Побачив тільки хамство, яке ви собі дозволяєте на постійній основі при кожному спілкуванні.

Я бачу це так. Люди виїхали після початку війни, щоб врятувати своє життя. Їм казали з телемарафону, що це на 2-3 тижні. А потім виявилось, що це не зовсім так. І постало питання. Або повертатися, а бо ще залишатися за кордоном скільки буде можливість. Ну і звісно, якщо в них залишилось житло, що потребує сплати комунальних послуг і банальної уваги, то чого б його не здати і додатково не заробити. Тим більше з східних регіонів поїхало дужа багато людей, які потребували житла.

Схоже в своєму житті ви назбирали тільки на крем від підліткових прищів, тому вас так сильно плющіть, що хтось не тільки має можливість сховатись від війни, а ще й мізки при цьому заробити.
23.06.2024 15:18 Відповісти
Нормальні люди вже повернулися у Київ. Залишилися виродки, що здають свої київські квартири і дачі біженцям зі Сходу.
23.06.2024 16:05 Відповісти
Вот ти і спалився, на злодію шапка загорілась, ха ха.
23.06.2024 16:23 Відповісти
Прийміть таблетки. Спалився....шапка... це про що взагалі?
23.06.2024 16:30 Відповісти
Ані же нєсчастниє бєженци ат вайни,*****!!! Ета Запад,рукамі Украіни напал войной на Рассію,поетаму Запад должен іх карміть,адєвать,холіть і лєлєять,вєчно! Ім об етом сказалі в "русскам магазінє" хде ані покупают огурчікі і русскую водочку....
23.06.2024 12:25 Відповісти
Мені недавно давали почитати у Вайбері,що написала нам така бєжєнка ат вайни Амєрікі с Рассіюшкой: нє хатєлі сдаваться,теперь тєрпітє! От так...
23.06.2024 12:27 Відповісти
Брешешь!
23.06.2024 13:41 Відповісти
тільки у "вайбері"? а в "одноклассніках" ти не читав? якщо ні, то ти пропустив багато важливого для себе, бо там якраз те, що тобі треба...
23.06.2024 16:10 Відповісти
Похоже, это российский представитель в Немецком Бундестаге!!! Сегодня - украинских беженцев депортировать, завтра он заявит о прекращении помощи Украине, а через пол года провозгласит чуть ли не дружбу с страной-агрессором??? ХСС под санкции!!!
23.06.2024 12:45 Відповісти
В Німеччині 70+% укр біженців не працюють. Тому цей дєятєль правий
23.06.2024 16:06 Відповісти
Это от числа трудоспособных. А если от общего количества - то там все 90
25.06.2024 15:52 Відповісти
Сьогодні у всіх стрічках німецьких новин.
23.06.2024 12:49 Відповісти
під яким соусом? за чи проти?
23.06.2024 15:29 Відповісти
Проти.
23.06.2024 15:55 Відповісти
Під соусом, що пересічні німці вже ********* годувати всіх страждальців з усього світу
23.06.2024 15:56 Відповісти
Але можуть зійтись по середині(Припустимо ідею почнуть обговорювати і зійдуться на думці ,що це не полюдськи чи незаконно,але не щодо всіх.Вгадайте кого тільки можуть повернути в Україну?
23.06.2024 12:51 Відповісти
)) Конституция ФРГ не позволит ... Права человека и равенство...!))
23.06.2024 13:42 Відповісти
Зараз на рівні ЄС ідуть розмови про депортацію ухилянтів, які незаконно виїхали з України. Німеччина вже заявляла, що видасть саме тих хто "переплив тису", бо ті порушували правила виїзду. Інших - не буде поверати, однак плавців і ходоків - так.
23.06.2024 15:53 Відповісти
Если у тебя нет маленького ребенка, то надо быть идиотом что бы быть в Германии и не устроится на работу.

Пусть те идиоты остаются в Германии навсегда. Из знакомых что уехали, все, просто все, поустраивались и шлют деньги сюда.

Тоесть наоборот, беженцы шлют деньги тем кто остался...Жена уехала и шлет деньги мужу, что бы он орендовал квартиру и бухал. Конечно не очень нормально, но жена там работает, и получает по украинским меркам немерянную зарплату, тех кто не работает не знаю.

А вот мужиков надо даже с работой высылать назад. С ухилянтами должен быть разговор короткий )))
23.06.2024 13:08 Відповісти
Вот для тебя ответ:

https://vm.tiktok.com/ZGegJAFEg/
23.06.2024 13:51 Відповісти
У мене посилання не працює. Розкажи про що мова.
23.06.2024 15:50 Відповісти
Частково він має рацію. Хоч в самого дружина з дитиною в Німеччині.

Є два фактори

1) Німці самі штучно створюють умови, за яких ти не маєш змоги повноцінно працевлаштуватися.

а) необхідність мовного сертифікату в залежності від направлення діяльності
б) дуже бюрократизована система підтвердження кваліфікації

в) майже відсутність можливості підтвердити наші дипломи, які наши ВУЗи видавали нібито з приміткою "міжнародні"

г) тупа система працевлаштування під час навчання на мовних курсах. Так звана "мініджоб" Якщо ти отримуєш на ній більше, ніж 510 Євро, то тобі починають знижувати допомогу. І виходить так, що сидіти вдома на соціалці вигідніше, ніж виходити на повноцінний робочий тиждень

2) Українці..... маю багато прикладів знайомих, яки вважають, що халява буде відбуватись нескінченно до закінчення війни. Що нафіга вчити ту мову і шукати роботу і т.д. і т.п.

Ну а стосовно цього Добріндта. Хай краще поцікавиться скільки його країна створила бюрократичних перепон. До Німеччини виїхали наші молоді і дуже талановиті спеціалісти. А ці бюргери не можуть зрозуміти який це скарб.
23.06.2024 14:08 Відповісти
***** несеш. У всякі теплиці збирати врожай чи на збирання замовлень у інет магаз не потрібно ні мова чи диплом. У мене знайомий з першого дня біженства працює кур'єром на амазоні. Німецька на рівні - нуль.
23.06.2024 15:49 Відповісти
Давно бачу вас на Цензорі. І весь цей час споглядаю за вашою неадекватністю.
Дозвольте процитувати ваш камент до мене трохи вище

"Нормальні люди вже повернулися у Київ. Залишилися виродки, що здають свої київські квартири і дачі біженцям зі Сходу."

Не забудьте будь ласка передати вашому "другу", що він "виродок". Напишіть йому прямо зараз, щоб потім не забули.

Це було по перше

По друге. Що по вашому є "нормальні", а що "виродки"?

Ну і на останнє і найголовніше. А хто ви взагалі такий??!!, щоб ділити українців на нормальних і виродків?
23.06.2024 16:27 Відповісти
А моїй с
щнсйрмій відмовили у прибиранні Ратхаузу , тому що немає мови
23.06.2024 21:49 Відповісти
1. Притулок має надаватись всім, хто приїхав з теріторії, що ближче 150 км до фронту.
2. Виплати в ФРН явно зайві, вони не стимулюють працювати. Люди роками живуть без праці, бо ФРН на дітей платить величезні (за мірками України або Сомалі) кошти.
23.06.2024 14:23 Відповісти
Вот для тебя ответ:

https://vm.tiktok.com/ZGegJAFEg/
23.06.2024 14:57 Відповісти
Я мало что понял, но если она Full Stack Frontend dev так какого она вообще уехала из лучшей страны для такой работы? Сиди дома и коси бабло, налоги можно во время войны не платить вообще - 0. Даже карту не заблочат, зарплата такая же как в Германии, зачем уезжать?
23.06.2024 15:38 Відповісти
Это не она программист, а тот с кем она ходила по нем.инсианциям желая помочь... И она лично ( будучи немкой, гражданкой Германии ) столкнувшись во время этих процессов с ТАКОЙ бюрократией, что даже она не смогла это все сделать... Вот она про это и рассказывает... Что немцы не имеют права предъявлять украинцам претензии, так как это НЕМЦЫ виноваты в том, что люди не могут побороть их ИСКУССТВЕННУЮ, НИ ЧЕМ НЕ ОПРАВДАННУЮ бюрократию !!!
23.06.2024 16:33 Відповісти
Дійсно, безробітний чорножопий або чалмоголовий значно кращий за такого самого українця
23.06.2024 14:48 Відповісти
Ахах, давайте тих ледачих підрів гоніть нахєр з Німеччини. За два роки можна давно було знайти роботу, навіть без німецької, навіть глухому і німому.
23.06.2024 15:45 Відповісти
Такие как ты лают, а корован идёт и им продлили УЖЕ защиту ДО 2026 года и ДАЛЬШЕ продлят!))
А ты лай...
23.06.2024 16:36 Відповісти
Логично, на кой их кормить, если есть безопасные места в Украине?

Имею знакомых там - не работают, сидят на пособии
23.06.2024 17:11 Відповісти
ВОТ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО послушать....:
Правильно мужичок говорит!

https://vm.tiktok.com/ZGegtMP6p/ https://vm.tiktok.com/ZGegtMP6p/

23.06.2024 17:46 Відповісти
Покажіть цьому чудику вчорашню атаку на Івано-Франківськ та сьогоднішню на Київщину. Це щодо безпечних регіонів. Якби хоча б боку західного кордону збивали ракети сусіди, а то лише сидять, очима кліпають та літаки без толку в повітря піднімають. Для чого так бездармо витрачати пальне - незрозуміло. Імітація бурхливої діяльності. А якщо вже так хоче безробітних депортувати, то хай почне з темношкірих та арабів, наші хоча б Аллах Акбар не кричать і з ножами не ходять. І спростить можливість отримання роботи, а то розвели бюрократію, а потім скаржаться. Для того, щоб робити якусь одноманітну роботу на конвеєрі - не потрібно бути професором німецької словесності.
23.06.2024 18:59 Відповісти
Для порівняння подивись на бахмут , авдіівку , Харків , куп'янськ та вовчанська. А потім розподіідай тут про франківськ. З 14 року ******* той самий торецьк та прилеглі міста та села з дирдяндяєю. З 14 року !!! Ти хоч про це знала ? М
23.06.2024 21:53 Відповісти
Смысл сравнивать? Понятно, что есть города, которые пострадали намного сильнее. Ну а что, чтобы обезопасить себя и свою семью нужно дожидаться, когда твой город будет в руинах?
Сегодня в Украине нет безопасных мест, везде можно оказаться не в том месте и не в то время. Так стоит рисковать? Я мотивировал родственников, когда у них никаких прилетов не было,
и очень рад, что они теперь в безопасности
23.06.2024 22:25 Відповісти
Жилье беженцам сдать не забыли ?
24.06.2024 15:19 Відповісти
Нет, не сдавали. Надеются скоро вернуться.
24.06.2024 18:13 Відповісти
А чого ви до мене з такою агресією? Це ж не я їх бомбила. Так само не визначаю право в'їзду у якості біженця і її соціальну підтримку тих чи інших жителів України. але я вас зрозуміла,право на прихисток мають лише жителі прифронтових територій, всі інші мають сидіти в Україні і молитися, щоб не прилетіло, а ще дивитися на Вовчанськ, Авдіївку, Торецьк і втішати себе думкою, що у них ще не все розгромлено.
23.06.2024 23:15 Відповісти
Ти гадки не маєш що таке ********. В людей зі сходу жити нема де !! Совість майте !! Чі в нас Закарпаття розбомбило ? Чому схід переїхав на захід та може там жити??? А
24.06.2024 15:17 Відповісти
Інно, я розумію, що жителям сходу багато чого довелося пережити і що багато хто втратив житло і їм реально нікуди повертатися, і з, їх точки зору, на Заході люди зажрались. Але осуджувати жінок з дітьми, що не хочуть ризикувати і тікають закордон - теж не можу. Інша справа, коли вони при цьому здають житло по захмарним цінам, наживаючись на чужому нещасті. Мені взагалі особливо шкода людей зі Сходу з проукраїнською позицією, бо вони взагалі не знають, чи зможуть повернутися на свою малу Батьківщину, бо невідомо, коли ця війна взагалі закінчиться і чи зможе Україна повернути собі окуповані території. Стосовно бомбардування - так, я, звісно, не пережила такого жахіття як мешканці Харкова, Херсону, Маріуполя тощо, але місцеву ТЕС у нас громили вже рази три, поранили кілька енергетиків, що приїхали на ремонт, ударів по житлових будинках, на щастя не було, хоча в деяких будинках зі звичайним склом, без склопакетів, що розташовані недалеко від ТЕС повилітали вікна. І поскільки котелень у місті не було, бо тепло- та гаряче водопостачання йшло з ТЕС довелося місяць сидіти взимку, вмикаючи обігрівач чи газ, коли електрики не було, і спати на кухні біля газової плити. Проблема в тому, що жителі багатоповерхівок дуже незахищені у зимовий період, бо їх побут повністю залежить від наявності електрики. У мене є знайома з харківської області, вона мені тоді казала :"Я не уявляю, як люди можуть виживати при 14 градусах тепла в квартирі, особливо коли є малі діти чи старі люди", а я їй, відповідно, що не уявляю, як вони там живуть, постійно чуючи відлуння канонади. Зима 2022 конкретно в нашому місті була важкою, і деякі переселенці теж думали їхати далі, за кордон, і були звісно психологічно та фізично виснажені. Зараз легше, бо літо і світло, хоч і виключають, але хоч резервні котельні зробили та випадок чергового удару по нашій багатостраждальній ТЕС, закупили генератори. Багато тих, хто виїхав за кордон, почали повертатися. Але що буде зимою - невідомо, сподіваюсь, що місцева влада зуміє забезпечити лікарню та мешканців теплом і електрику сяк-так будуть подавати. Не треба вбачати у своїх співвітчизниках ворогів, ми по великому рахунку маленькі люди, не вистачає лише чубитися між собою.
24.06.2024 19:05 Відповісти
Люди ж їдуть не тільки через обстріли, а через відсутність тепла, водопостачання, електрики...Недарма в Німеччині прогнозують черговий виток мігрантів з України взимку.
24.06.2024 20:05 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/cherez-raketnu-ataku-bez-tepla-svitla-i-vody-zalyshyvsya-ladyzhyn-na-vinnychchyni-122193/amp
Оце березень 2024, добре тоді весна рання була

Оце за 22 рік, 29 листопада, ну і в жовтні її ще обстрілювали, але тоді ще було відносно тепло.
https://vinnitsa.info/article/reportazh-z-ladyzhyna-mista-de-mayzhe-18-tysyach-meshkantsiv-zalyshylys-bez-tepla
24.06.2024 20:13 Відповісти
А так-то ніхто не сперечається, що жителям прифронтових зон допомога нагальніше, але всі люди хочуть жити у безпеці та теплі, і коли є така можливість - користуються нею.
24.06.2024 22:43 Відповісти
Ну у меня в Мариуполе все разбомбило, это ж не значит что я "нахлебником" по европе пособия собирать должен.

А так, меня самого кумарят не работающие украинцы. Так называемые "чайки". Ездят, ищут где пособия побольше. Дома ничерта не делали, все им было правительство виновато. и тут поехали, ничего не делают и тоже все кругом виноваты.

Позорят страну только. Еще есть каста "любителей кацапов, и не все так адназначно у них".

Короче, разные украинцы есть
24.06.2024 23:16 Відповісти
На одного украинца приходится пять граждане мадьяр из Мукачево.
25.06.2024 00:45 Відповісти
как странно что всем им только украинцы мешают, я бы проверил кто этому немецкому пану деньги на счет заводит...

То что работать надо - это верно, но удивляет пристальное внимание только к украинцам, и так везде.

Кажется все эти говоруны "на зарплате" у ху*ла.
24.06.2024 05:51 Відповісти
Хотя наши журналисты, возможно, как всегда перевели "криво" и сделали "громкий заголовок". Тогда на зарплате у кацапов они.

И если призыв к работе был для всех, без уточнений - то это правильный посыл. Мужиков точно, или на работу или домой. Женщин с маленькими детьми - тут нужно поосторожнее, им работу сложнее найти.

Но тут государство должно о них позаботиться, договориться.
24.06.2024 05:55 Відповісти
Украинцы им не то чтобы мешают, но на сегодняшний день это самая большая группа иностранцев - получателей пособия, причем с большим отрывом. Когда в течении 2 лет прибыло более 1,6 млн. из которых работают только ок. 200 тысяч, причем не факт, что и они обеспечивают себя на 100% - это проблема даже для Германии. На это уже надо как-то реагировать, иначе в следующем году на это отреагируют избиратели.
24.06.2024 21:47 Відповісти
Ну, то что наши не работают, плохо конечно. Надо бы как-то расчехлятся уже, третий год войны пошел.

Украине как государству, хорошо бы не воровать и в чемоданах бабло вывозить, и на откатах пилить, а позаботиться о своих "женщинах с детьми".

В Германии и так безработных арабов тьма, что-то не слышно больших волнений по этому поводу. Пару миллионов безработных было и до 2022,

Если выселять, то депортировать ВСЕХ любителей пособия, а не катить бочку только на украинцев.
24.06.2024 23:09 Відповісти
Да, надо бы, наверное, всех. Но политики реагируют на проблему, которая сейчас острее всего, и сегодня это именно проблема почти полутора миллионов новых получателей пособия
25.06.2024 10:44 Відповісти
Пусть забирают денег с пособий, и отправляют на снаряды. Там точно нужнее. А кто за 2 года не нашел работы - ну, извините, ничто не вечно под луной.

А то из-за этих нахлебников, настроят весь мир против Украины и перестанут помогать армии.

Чинуш бы наших еще как-то приструнить, по-арестовывать счета. Но это уже другая история
25.06.2024 14:49 Відповісти
Сегодня оппозиционной, а завтра,глядишь, и правящей.
показати весь коментар
Вообще интересно, что ХСС выдвигает лозунги, которые больше подошли бы АФД
24.06.2024 19:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 