Голова німецької опозиційної партії ХСС Добріндт закликав депортувати безробітних українських біженців
Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт вимагає, щоб українські біженці працевлаштовувалися або поверталися до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтеся в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України, – зазначив він.
Опозиційний політик також розкритикував те, що за рахунок грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.
"Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції", - наголосив Добріндт.
Однак повідомляється, що вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та "раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву "Х", що означає "християнин".
"Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті", – заявив він.
Крім того зазначається, що лідер партії "Зелених", яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.
"Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни", – заявив він.
Нагадаємо, агентство ООН у справах біженців закликає вже зараз допомагати Україні готуватися до зими на різних рівнях, бо люди можуть бути не готові лишатися у своїх домівках і будуть змушені знову переміщатися.
А офисные пипетки оне же чувствуют себя нив..бенными клизмами, котоым главное :чай кофе капучино... К ним попасть не возможно, потому что у них то одно, то другое, то термИна нет...
Вот владелец компании и сказал ему " извини, но ждать я больше не могу..."
А бюрократам это все до одного места... Им главное их собственный комфорт, что бы никто и ничто не мешал им пить кофе...
Ты же должен немецкий понимать, это же все есть в видео ...
Печально. Это не какое-то требование работодателя, а требование закона. Если у их знакомого была привязка к определенной Бундесланд (Wohnsitzauflage), он действительно может переехать в другую только с с согласия Ausländerbehörde. Почему они мурыжили его 5 месяцев - сложно понять, обычно они только рады избавиться. У нас была привязка к Баварии, но все, кто находил работу в другой земле переезжали без проблем. Все таки это скорее исключение
"Біженці" з сел біля Ужгорода до США, ФРН та Франції є тими, хто забирає соц.доромогу та житло у тих, чиї мешкання розбомблені вже.
Харків, Авдіївка, Бахмут - їх мають приймати.
Я бачу це так. Люди виїхали після початку війни, щоб врятувати своє життя. Їм казали з телемарафону, що це на 2-3 тижні. А потім виявилось, що це не зовсім так. І постало питання. Або повертатися, а бо ще залишатися за кордоном скільки буде можливість. Ну і звісно, якщо в них залишилось житло, що потребує сплати комунальних послуг і банальної уваги, то чого б його не здати і додатково не заробити. Тим більше з східних регіонів поїхало дужа багато людей, які потребували житла.
Схоже в своєму житті ви назбирали тільки на крем від підліткових прищів, тому вас так сильно плющіть, що хтось не тільки має можливість сховатись від війни, а ще й мізки при цьому заробити.
Пусть те идиоты остаются в Германии навсегда. Из знакомых что уехали, все, просто все, поустраивались и шлют деньги сюда.
Тоесть наоборот, беженцы шлют деньги тем кто остался...Жена уехала и шлет деньги мужу, что бы он орендовал квартиру и бухал. Конечно не очень нормально, но жена там работает, и получает по украинским меркам немерянную зарплату, тех кто не работает не знаю.
А вот мужиков надо даже с работой высылать назад. С ухилянтами должен быть разговор короткий )))
https://vm.tiktok.com/ZGegJAFEg/
Є два фактори
1) Німці самі штучно створюють умови, за яких ти не маєш змоги повноцінно працевлаштуватися.
а) необхідність мовного сертифікату в залежності від направлення діяльності
б) дуже бюрократизована система підтвердження кваліфікації
в) майже відсутність можливості підтвердити наші дипломи, які наши ВУЗи видавали нібито з приміткою "міжнародні"
г) тупа система працевлаштування під час навчання на мовних курсах. Так звана "мініджоб" Якщо ти отримуєш на ній більше, ніж 510 Євро, то тобі починають знижувати допомогу. І виходить так, що сидіти вдома на соціалці вигідніше, ніж виходити на повноцінний робочий тиждень
2) Українці..... маю багато прикладів знайомих, яки вважають, що халява буде відбуватись нескінченно до закінчення війни. Що нафіга вчити ту мову і шукати роботу і т.д. і т.п.
Ну а стосовно цього Добріндта. Хай краще поцікавиться скільки його країна створила бюрократичних перепон. До Німеччини виїхали наші молоді і дуже талановиті спеціалісти. А ці бюргери не можуть зрозуміти який це скарб.
Дозвольте процитувати ваш камент до мене трохи вище
"Нормальні люди вже повернулися у Київ. Залишилися виродки, що здають свої київські квартири і дачі біженцям зі Сходу."
Не забудьте будь ласка передати вашому "другу", що він "виродок". Напишіть йому прямо зараз, щоб потім не забули.
Це було по перше
По друге. Що по вашому є "нормальні", а що "виродки"?
Ну і на останнє і найголовніше. А хто ви взагалі такий??!!, щоб ділити українців на нормальних і виродків?
щнсйрмій відмовили у прибиранні Ратхаузу , тому що немає мови
2. Виплати в ФРН явно зайві, вони не стимулюють працювати. Люди роками живуть без праці, бо ФРН на дітей платить величезні (за мірками України або Сомалі) кошти.
https://vm.tiktok.com/ZGegJAFEg/
А ты лай...
Имею знакомых там - не работают, сидят на пособии
Правильно мужичок говорит!
https://vm.tiktok.com/ZGegtMP6p/ https://vm.tiktok.com/ZGegtMP6p/
Сегодня в Украине нет безопасных мест, везде можно оказаться не в том месте и не в то время. Так стоит рисковать? Я мотивировал родственников, когда у них никаких прилетов не было,
и очень рад, что они теперь в безопасности
Оце березень 2024, добре тоді весна рання була
Оце за 22 рік, 29 листопада, ну і в жовтні її ще обстрілювали, але тоді ще було відносно тепло.
https://vinnitsa.info/article/reportazh-z-ladyzhyna-mista-de-mayzhe-18-tysyach-meshkantsiv-zalyshylys-bez-tepla
А так, меня самого кумарят не работающие украинцы. Так называемые "чайки". Ездят, ищут где пособия побольше. Дома ничерта не делали, все им было правительство виновато. и тут поехали, ничего не делают и тоже все кругом виноваты.
Позорят страну только. Еще есть каста "любителей кацапов, и не все так адназначно у них".
Короче, разные украинцы есть
То что работать надо - это верно, но удивляет пристальное внимание только к украинцам, и так везде.
Кажется все эти говоруны "на зарплате" у ху*ла.
И если призыв к работе был для всех, без уточнений - то это правильный посыл. Мужиков точно, или на работу или домой. Женщин с маленькими детьми - тут нужно поосторожнее, им работу сложнее найти.
Но тут государство должно о них позаботиться, договориться.
Украине как государству, хорошо бы не воровать и в чемоданах бабло вывозить, и на откатах пилить, а позаботиться о своих "женщинах с детьми".
В Германии и так безработных арабов тьма, что-то не слышно больших волнений по этому поводу. Пару миллионов безработных было и до 2022,
Если выселять, то депортировать ВСЕХ любителей пособия, а не катить бочку только на украинцев.
А то из-за этих нахлебников, настроят весь мир против Украины и перестанут помогать армии.
Чинуш бы наших еще как-то приструнить, по-арестовывать счета. Но это уже другая история