Голова німецької опозиційної партії ХСС Добріндт закликав депортувати безробітних українських біженців

Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт вимагає, щоб українські біженці працевлаштовувалися або поверталися до України.

Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтеся в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України, – зазначив він.

Опозиційний політик також розкритикував те, що за рахунок грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

"Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції", - наголосив Добріндт.

Однак повідомляється, що вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та "раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву "Х", що означає "християнин".

"Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті", – заявив він.

Крім того зазначається, що лідер партії "Зелених", яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.

"Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни", – заявив він.

Нагадаємо, агентство ООН у справах біженців закликає вже зараз допомагати Україні готуватися до зими на різних рівнях, бо люди можуть бути не готові лишатися у своїх домівках і будуть змушені знову переміщатися.