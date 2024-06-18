Ставлення поляків до біженців з України погіршилося, - опитування
У Польщі зростає кількість людей, які негативно ставляться до біженців із України. Про це свідчить дослідження "Громадське сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави", проведеним під керівництвом доктора Роберта Станішевського з Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Дослідження показало, що зменшення прихильності до українців поширилося на всі сфери життя, навіть на надання притулку в Польщі. Також прихильність поляків знизилася і до мігрантів.
На думку дослідника, число тих, хто негативно ставиться до українських військових біженців, зростає через, як зазначили респонденти, "претензійну позицію", зокрема, йдеться про бажання українців мати такі ж права, що і поляки, у сфері соціальних виплат тощо.
"Що нас справді здивувало в цьому опитуванні, то це значне падіння з усіх питань, окрім шкільного навчання для українських дітей, яке залишається стабільно високим. Можливість ходити до школи підтримують 82% респондентів", – сказав Станішевський.
Водночас на запитання "За якою основною навчальною програмою повинні навчатися діти біженців з України, яких приймають до польських шкіл?" половина респондентів відповіла, що за польською, а 40% висловилися за нову програму, яка буде узгодженою між Польщею та Україною.
Згідно з новим дослідженням, також зменшилася група людей, які переконані у необхідності допомоги Україні.
Лише 31% опитаних вважають, що Польща повинна обов’язково допомогти Україні (у січні 2023 року так вважали 62% поляків). Що "скоріше повинна допомагати", вважає 43% респондентів. Проти допомоги виступає 19%.
72% опитаних вважають, що, попри українську війну з Росією, Польща має в першу чергу дбати про власні інтереси, передусім, це стосується експорту продовольства. Протилежну думку висловило 15% респондентів.
Зараз лише 17% поляків згодні прийняти біженців з України з можливістю поселення (понад рік тому так вважали 37%). 61% хочуть, щоб вони повернулися до своєї країни після війни.
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Але сама новина ні про що. Бо поляки і один до одного як собаки.
Старші люди, 50+ досить привітнь, охайно одягнені, так сказати зі смаком, а 45- це неадеквати. Досить подивитися, що всі ходять в брудному взутті, навіть молоді дівчата в білих кросовках грязного кольору.
Українців у Польщі в громадському транспорті досить легко впізнати, вони охайно одягнені і в ЧИСТОМУ взутті!
Якісь блть ідіоти, певно не розуміють, що прихід війни це буде справа їх рук!
Блд, ще один захисник донбасян, пиши вже на рідній мові, пацріот.
Очень жаль, что даже модератор Цензора не понимает этого.
И если мы не хотим помочь мордору еще и внутренним гражданским конфликтом, нужно прекратить клеймить украинцев из "не своих" регионов - восточных, западных, южных, северных, центральных и т.д. Неужели непонятно, что нас очень хотят разделить и сожрать частями? А претензии по поводу того, что я пишу не на украинском (на самом деле - чтоб орки это читали и понимали, что и русскоязычные украинцы против руZZкого мира) - можете предъявить после победы Украины.
https://biz.censor.net/news/3495135/*******************************************************************#comment_81927510
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А наші, як завжди, хитрозроблені. Як колись реклама МММ, я не халявщик, я партнёр.)
Біженці - люди, що тікали з окупованих та прифронтових територій.
З тих пір вже 2 роки пройшло.
До Німеччини перелякані досить швидко доскакали, а назад вже 2 роки доїхати не можуть.
Та і з ними і воювали , і у спільні походи ходили ...
І з кримськими татарами і воювали , і у спільні походи ходили ...
І з москалями і воювали , і у спільні походи ходили ...
Ще кого згадати ? Віки історії проходять ... , а гімно - залишається гімном !
А на рахунок пшеків - новина вище і новина нище
Кожна нормальна країна - дає притулок - і хоче :
1- працівників
2- молодого покоління
3- платників податків
і т.д. і т.п.
А що мають ....
Споживачів під виглядом нещасних біженців , які не хочуть ні мови вчити , ні працювати
Безліч забезпечених знайомих виїхало. Покидали квартири, будинки. Мабуть живуть на допомогу.
Як так. Чи ви бомжі. Сороміття.
речь идет о желании украинцев иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат.."
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- халява