Отношение поляков к беженцам из Украины ухудшилось, - опрос
В Польше растет количество людей, которые негативно относятся к беженцам из Украины. Об этом свидетельствует исследование "Общественное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского и украинского государства", проведенное под руководством доктора Роберта Станишевского из Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Исследование показало, что уменьшение приверженности к украинцам распространилось на все сферы жизни, даже на предоставление убежища в Польше. Также приверженность поляков снизилась и к мигрантам.
По мнению исследователя, число тех, кто негативно относится к украинским военным беженцам, растет из-за, как отметили респонденты, "претенциозной позиции", в частности, речь идет о желании украинцев иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат и тому подобное.
"Что нас действительно удивило в этом опросе, то это значительное падение по всем вопросам, кроме школьного обучения для украинских детей, которое остается стабильно высоким. Возможность ходить в школу поддерживают 82% респондентов", - сказал Станишевский.
В то же время на вопрос "По какой основной учебной программе должны учиться дети беженцев из Украины, которых принимают в польские школы?" половина респондентов ответила, что по польской, а 40% высказались за новую программу, которая будет согласованной между Польшей и Украиной.
Согласно новому исследованию, также уменьшилась группа людей, которые убеждены в необходимости помощи Украине.
Лишь 31% опрошенных считают, что Польша должна обязательно помочь Украине (в январе 2023 года так считали 62% поляков). Что "скорее должна помогать", считает 43% респондентов. Против помощи выступает 19%.
72% опрошенных считают, что, несмотря на украинскую войну с Россией, Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах, прежде всего, это касается экспорта продовольствия. Противоположное мнение высказало 15% респондентов.
Сейчас лишь 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью поселения (более года назад так считали 37%). 61% хотят, чтобы они вернулись в свою страну после войны.
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Але сама новина ні про що. Бо поляки і один до одного як собаки.
Старші люди, 50+ досить привітнь, охайно одягнені, так сказати зі смаком, а 45- це неадеквати. Досить подивитися, що всі ходять в брудному взутті, навіть молоді дівчата в білих кросовках грязного кольору.
Українців у Польщі в громадському транспорті досить легко впізнати, вони охайно одягнені і в ЧИСТОМУ взутті!
Якісь блть ідіоти, певно не розуміють, що прихід війни це буде справа їх рук!
Блд, ще один захисник донбасян, пиши вже на рідній мові, пацріот.
Очень жаль, что даже модератор Цензора не понимает этого.
И если мы не хотим помочь мордору еще и внутренним гражданским конфликтом, нужно прекратить клеймить украинцев из "не своих" регионов - восточных, западных, южных, северных, центральных и т.д. Неужели непонятно, что нас очень хотят разделить и сожрать частями? А претензии по поводу того, что я пишу не на украинском (на самом деле - чтоб орки это читали и понимали, что и русскоязычные украинцы против руZZкого мира) - можете предъявить после победы Украины.
https://biz.censor.net/news/3495135/*******************************************************************#comment_81927510
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А наші, як завжди, хитрозроблені. Як колись реклама МММ, я не халявщик, я партнёр.)
Біженці - люди, що тікали з окупованих та прифронтових територій.
З тих пір вже 2 роки пройшло.
До Німеччини перелякані досить швидко доскакали, а назад вже 2 роки доїхати не можуть.
Та і з ними і воювали , і у спільні походи ходили ...
І з кримськими татарами і воювали , і у спільні походи ходили ...
І з москалями і воювали , і у спільні походи ходили ...
Ще кого згадати ? Віки історії проходять ... , а гімно - залишається гімном !
А на рахунок пшеків - новина вище і новина нище
Кожна нормальна країна - дає притулок - і хоче :
1- працівників
2- молодого покоління
3- платників податків
і т.д. і т.п.
А що мають ....
Споживачів під виглядом нещасних біженців , які не хочуть ні мови вчити , ні працювати
Безліч забезпечених знайомих виїхало. Покидали квартири, будинки. Мабуть живуть на допомогу.
Як так. Чи ви бомжі. Сороміття.
речь идет о желании украинцев иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат.."
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- халява