Отношение поляков к беженцам из Украины ухудшилось, - опрос

В Польше растет количество людей, которые негативно относятся к беженцам из Украины. Об этом свидетельствует исследование "Общественное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского и украинского государства", проведенное под руководством доктора Роберта Станишевского из Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Исследование показало, что уменьшение приверженности к украинцам распространилось на все сферы жизни, даже на предоставление убежища в Польше. Также приверженность поляков снизилась и к мигрантам.

По мнению исследователя, число тех, кто негативно относится к украинским военным беженцам, растет из-за, как отметили респонденты, "претенциозной позиции", в частности, речь идет о желании украинцев иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат и тому подобное.

"Что нас действительно удивило в этом опросе, то это значительное падение по всем вопросам, кроме школьного обучения для украинских детей, которое остается стабильно высоким. Возможность ходить в школу поддерживают 82% респондентов", - сказал Станишевский.

В то же время на вопрос "По какой основной учебной программе должны учиться дети беженцев из Украины, которых принимают в польские школы?" половина респондентов ответила, что по польской, а 40% высказались за новую программу, которая будет согласованной между Польшей и Украиной.

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Согласно новому исследованию, также уменьшилась группа людей, которые убеждены в необходимости помощи Украине.

Лишь 31% опрошенных считают, что Польша должна обязательно помочь Украине (в январе 2023 года так считали 62% поляков). Что "скорее должна помогать", считает 43% респондентов. Против помощи выступает 19%.

72% опрошенных считают, что, несмотря на украинскую войну с Россией, Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах, прежде всего, это касается экспорта продовольствия. Противоположное мнение высказало 15% респондентов.

Сейчас лишь 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью поселения (более года назад так считали 37%). 61% хотят, чтобы они вернулись в свою страну после войны.

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