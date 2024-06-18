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Отношение поляков к беженцам из Украины ухудшилось, - опрос

біженці,польща

В Польше растет количество людей, которые негативно относятся к беженцам из Украины. Об этом свидетельствует исследование "Общественное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского и украинского государства", проведенное под руководством доктора Роберта Станишевского из Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Исследование показало, что уменьшение приверженности к украинцам распространилось на все сферы жизни, даже на предоставление убежища в Польше. Также приверженность поляков снизилась и к мигрантам.

По мнению исследователя, число тех, кто негативно относится к украинским военным беженцам, растет из-за, как отметили респонденты, "претенциозной позиции", в частности, речь идет о желании украинцев иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат и тому подобное.

"Что нас действительно удивило в этом опросе, то это значительное падение по всем вопросам, кроме школьного обучения для украинских детей, которое остается стабильно высоким. Возможность ходить в школу поддерживают 82% респондентов", - сказал Станишевский.

В то же время на вопрос "По какой основной учебной программе должны учиться дети беженцев из Украины, которых принимают в польские школы?" половина респондентов ответила, что по польской, а 40% высказались за новую программу, которая будет согласованной между Польшей и Украиной.

Читайте также: Германия предлагает равномерно распределять украинских беженцев по странам ЕС.

Согласно новому исследованию, также уменьшилась группа людей, которые убеждены в необходимости помощи Украине.

Лишь 31% опрошенных считают, что Польша должна обязательно помочь Украине (в январе 2023 года так считали 62% поляков). Что "скорее должна помогать", считает 43% респондентов. Против помощи выступает 19%.

72% опрошенных считают, что, несмотря на украинскую войну с Россией, Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах, прежде всего, это касается экспорта продовольствия. Противоположное мнение высказало 15% респондентов.

Сейчас лишь 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью поселения (более года назад так считали 37%). 61% хотят, чтобы они вернулись в свою страну после войны.

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Автор: 

беженцы (1645) опрос (2839) Польша (8441) украинцы (3865)


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Топ комментарии
+20
Ну так там донбасян дійсно вистачає, не знаю скільки по процентах, може і третя частина і всі лопочуть по кацапськи на здивування поляків, це взгалі здвиг мізків як тікаючи від кацапів і війни яку вони принесли можна і надалі любити руцкій язик, в Україні взагалом теж така картина.
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18.06.2024 19:44
+12
Ну ситоморді "біженці", драпанувші від мобілізації, любові явно не добавляють.
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18.06.2024 19:16
+10
Ну так, 40 зл. на добу за людину, перестали платить і фсьо, прошла любов завяли помідори.
Але сама новина ні про що. Бо поляки і один до одного як собаки.
Старші люди, 50+ досить привітнь, охайно одягнені, так сказати зі смаком, а 45- це неадеквати. Досить подивитися, що всі ходять в брудному взутті, навіть молоді дівчата в білих кросовках грязного кольору.
Українців у Польщі в громадському транспорті досить легко впізнати, вони охайно одягнені і в ЧИСТОМУ взутті!
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18.06.2024 19:14
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Правила форума Совет форумчан
Не брешить ...як ставилися до людей з розумінням ...так і досі так ...🇵🇱❤
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18.06.2024 19:12 Ответить
Ніт ,згодна тільки для тих хто голосував за 🤡...це їх президент ! А моїм дітям та онукам така влада не підходить , масово обдвигане обнюхане бидло ! У них скумбрія по 8 гр ...та і в загалі вся ОПа вороги українцям !
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18.06.2024 19:37 Ответить
А теперь поляки начинают ныть,что украинцы уехали и опять нехватка рабочей силы.Кто им доктор?
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18.06.2024 19:13 Ответить
Поляки просто хочуть, щоб наші пахали на них за третину ціни, при цьому не забували постійно дякувати.
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18.06.2024 22:06 Ответить
Nu tak v chjom probljema? Ukrainci, pahaijtje za svoju stranu - Ukrainu, a nje na Poljshu! Chto vi ljezetje v Germanjiju, jeslji njehotjitje asimmiljirovatsja v njemeckoje obshchestvo=
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19.06.2024 14:29 Ответить
Ну так, 40 зл. на добу за людину, перестали платить і фсьо, прошла любов завяли помідори.
Але сама новина ні про що. Бо поляки і один до одного як собаки.
Старші люди, 50+ досить привітнь, охайно одягнені, так сказати зі смаком, а 45- це неадеквати. Досить подивитися, що всі ходять в брудному взутті, навіть молоді дівчата в білих кросовках грязного кольору.
Українців у Польщі в громадському транспорті досить легко впізнати, вони охайно одягнені і в ЧИСТОМУ взутті!
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18.06.2024 19:14 Ответить
Ну ситоморді "біженці", драпанувші від мобілізації, любові явно не добавляють.
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18.06.2024 19:16 Ответить
То шо за твої стали ситоморді?
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18.06.2024 19:19 Ответить
А може на таких як ти дрищів дивляться які сидять на цензорі яйця чухають? Вас таких теж не багато, але сморіду не менше.
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18.06.2024 19:27 Ответить
Будуть переізжати до багатших краін
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18.06.2024 19:17 Ответить
Там створилася доволі потужна група, які кажуть "це не наша війна". Короткозорі. Стане "вашою", коли дійде до Вісли?
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18.06.2024 19:20 Ответить
Я коли одному в Польщі так зказав, то він був у шоці і сказав, що я не людина бо бажаю їхній країні війни.
Якісь блть ідіоти, певно не розуміють, що прихід війни це буде справа їх рук!
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18.06.2024 19:25 Ответить
Очевидно, вони хочуть, щоб на українському кордоні у них було те саме, що й на білоруському...
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18.06.2024 21:37 Ответить
Може вже досить лякати Світ рашкою ,а то складається враження що армія рашки більша за совітську армію (включно з мільйооною гсвг в гедеер)і армій країн тодішнього Варшавського договору. Вибачте, до 1991 року Світ якось обходився без нас ,аж раптом з"явились ми- нові захисники Світу.
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18.06.2024 20:02 Ответить
Впевнений, що в далекому 1935р. Так і про Гітлера казали.
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18.06.2024 20:21 Ответить
Ви що телемарафону передивились , і до чого тут Гітлер ?
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18.06.2024 20:43 Ответить
А чим путін відрізняється від Гітлера, крім того, що має ядерну зброю?
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18.06.2024 21:34 Ответить
Ну так там донбасян дійсно вистачає, не знаю скільки по процентах, може і третя частина і всі лопочуть по кацапськи на здивування поляків, це взгалі здвиг мізків як тікаючи від кацапів і війни яку вони принесли можна і надалі любити руцкій язик, в Україні взагалом теж така картина.
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18.06.2024 19:44 Ответить
Нащо їм бігти фантаст як що Захід України це тобі не Маріуполь і навіть не Харків....
Блд, ще один захисник донбасян, пиши вже на рідній мові, пацріот.
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18.06.2024 21:10 Ответить

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18.06.2024 22:01 Ответить
Кремлевская технология гнать на запад постоянно. Когда моя мамка туда уехала, она жила там бесплатно в селе каком-то, потом вернулась. Если долбасянин сильно чувствует себя королем и хочет жить там в центре,то пусть и платит как за центр. А в идеале эти люди должны первые бежать в военкомат.
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18.06.2024 23:55 Ответить
Еще раз: на любой пример того, что восточная часть Украины сделала что-то не так, я могу привести два при мера, когда западная часть Украины сделал что-то не так. Такие вот обобщения о том, что какая-то часть более правильная и патриотичная - это и есть разделение страны, сепаратизм, и работа на врага. Именно так в 2004-м плакатами кремлевские технологи очернили Ющенко. А когда Майдан 2014 вышел против мусорского беспредела (потому он и назван Революцией Достоинства), но организации вроде Правого сектора поменяли вектор борьбы и цели. Теперь у нас вполне можно быть коррупционером и пользоваться методами януковича, если ты весь такой из себя вышиватный. Патриотизм - последнее прибежище негодяев, слышал такое высказывание? Это не значит, что патриоты - негодяи, но это очень удобный зонтик для тех, кто имеет настоящей целью раскачать в украинском обществе противостояние между предствителями разных регионов иразрушить страну.
Очень жаль, что даже модератор Цензора не понимает этого.
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19.06.2024 18:26 Ответить
Якщо ти не знаєш,то після побиття студентів, людям дійшло нарешті що овоч нас зливає в раху. Читай соцмережі тодішні. І правий сектор ніякий вектор боротьби не міняв, просто бойове крило Майдану, не більше. До чого ці скобки (патаму он назван рєвалюциєй дастоінства) ? Ти типу намагаєшся мені впарити свою методику? Ти хоч сам на Майдані хоч місцевому був? В нас дуже швидко кацапи набігли на антимайдан в Миколаєві, все кричали "Миколаїв вставай" своїм руснявим акцентом. Миколаїв встав,дав їм пізди і вони роз'їхались, все законно. Ленінопад в нас знатний був доречі. Кацапи не змогли заважати. Чи ми це теж вектор змінювали?
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19.06.2024 20:18 Ответить
Знаешь, я не собираюсь здесь кому-то что-либо доказывать. Можешь верить, можешь - нет, это твое дело. Но я участвовал в Майдане еще во времена Помаранчевой революции, и уже тогда пытался убедить представителей бело-голубых в том, что выбор януковича - не лучший для страны. И в революции Достоинства, естественно, тоже принимал участие - от доставки дров и лекарств в Дом Профсоюзов до схваток с беркутней. И я считаю третью часть майданных лозунгов - "Україна - понад усе" неправильным. Правильный лозунг: "українець - понад усе". Обычный, простой человек, гражданин Украины,"пересічний добродій", с его семьей, заботами и стремлением к лучшей жизни для своих детей - вот истинная ценность для меня. И я уверен, что на Майдане было много тех, кто так думал. Я не являюсь националистом по убеждениям, но у нас на Майдане тогда были общие цели - построение нормальной европейской страны, где человеческая жизнь и достоинство - превыше всего, в том числе и государства. Я пожил в разных частях Украины, Европе и США и сейчас живу в Киеве - и имею представление о том, что украинцев может объединять. Пока Украина борется с внешним врагом за существование, самое последнее, что мы должны делать - косо смотреть на украинцев из других регионов. Сегодня тоже есть общая цель - выстоять и победить в войне с мордором, который давно и системно работает над возвращением Украины в имперское стойло.
И если мы не хотим помочь мордору еще и внутренним гражданским конфликтом, нужно прекратить клеймить украинцев из "не своих" регионов - восточных, западных, южных, северных, центральных и т.д. Неужели непонятно, что нас очень хотят разделить и сожрать частями? А претензии по поводу того, что я пишу не на украинском (на самом деле - чтоб орки это читали и понимали, что и русскоязычные украинцы против руZZкого мира) - можете предъявить после победы Украины.
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20.06.2024 02:35 Ответить
Може я якийсь бандерівець? То добре,я ж по правильну сторону Дніпра живу. Бачиш, навіть українською не впадло писати. Мені навіть по приколу. Чи я знову якось тебе "усщєміл" цим?
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19.06.2024 20:22 Ответить
Насчет "платить как за центр" - посмотри архивы цен на аренду во Львовской, Ивано-Франсковской, Тернопольской областях до начала 2022 года и в середние 2022 года. Люди убегали от бомб из Мариуполя и Херсона, с детьми, они по-твоему - украинцы второго сорта? Им можно поднять цену на жилье, потому что они сами виноваты и они с востока? А ведь поднимали, да, не все, конечно, но явление это было довольно массовое, даже местные мэры кое-где с этим пытались бороться - почитай новости того времени.
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19.06.2024 18:31 Ответить
Моя з Миколаєва, нічого не платила,в село собі якесь виїхала і там жила, поки не повернулась. Чому інші так не можуть?
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19.06.2024 19:50 Ответить
Потому что обстоятельства абсолютно разные. Отвезти в какое-то незнакомое село жену с двумя маленькими детьми, один из которых грудной, когда война только началась представлялось слишком опасной затеей.
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20.06.2024 02:14 Ответить
в чому він неправий? мені тільки тут один даун писав на повному серйозі, що з Чернівців треба тікати, бо їх постійно ******** і діти сидять по підвалах
https://biz.censor.net/news/3495135/*******************************************************************#comment_81927510
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18.06.2024 23:27 Ответить
зокрема, йдеться про бажання українців мати такі ж права, що і поляки, у сфері соціальних виплат тощо. Джерело:
----------
А наші, як завжди, хитрозроблені. Як колись реклама МММ, я не халявщик, я партнёр.)
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18.06.2024 19:27 Ответить
В Українців також погіршується ставлення до українських біженців, але виключно до біженців що підлягають призову!
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18.06.2024 19:28 Ответить
До тих, що "тікали" з Волині, Львова, Київа також.

Біженці - люди, що тікали з окупованих та прифронтових територій.
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18.06.2024 19:31 Ответить
Да у Києві було дуже спокійно з початку війни?! Що ти мелеш?
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19.06.2024 05:52 Ответить
Я тоді був у Києві і зараз там же. Вже у травні 2022 року у Києві було норм. У мене товарищ у Бородянку повернувся десь тоді ж.

З тих пір вже 2 роки пройшло.
До Німеччини перелякані досить швидко доскакали, а назад вже 2 роки доїхати не можуть.
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19.06.2024 08:39 Ответить
Забули хто такі ляхи чи що. Ми з ними віками ворогували. Мабуть на те були і є причини.
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18.06.2024 19:29 Ответить
Народ хоче і йому потрібні правила, влада хоче більше, держава бажає стати імперією. Так було й буде далі. Україна не виключення.
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18.06.2024 20:48 Ответить


Та і з ними і воювали , і у спільні походи ходили ...
І з кримськими татарами і воювали , і у спільні походи ходили ...
І з москалями і воювали , і у спільні походи ходили ...
Ще кого згадати ? Віки історії проходять ... , а гімно - залишається гімном !
А на рахунок пшеків - новина вище і новина нище

Кожна нормальна країна - дає притулок - і хоче :
1- працівників
2- молодого покоління
3- платників податків
і т.д. і т.п.
А що мають ....
Споживачів під виглядом нещасних біженців , які не хочуть ні мови вчити , ні працювати


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18.06.2024 22:22 Ответить
А українцям пораджу не ганьбитись по світах з протягнутою клешнею, а вертатись у свою державу, у безпечні регіони. Працювати, будувати, жити тут.
Безліч забезпечених знайомих виїхало. Покидали квартири, будинки. Мабуть живуть на допомогу.
Як так. Чи ви бомжі. Сороміття.
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18.06.2024 19:32 Ответить
😁 вже уявив черги на в'їзд в країну де не діють закони та в будь-яку мить може прилетіти якась ракета обо трутень на голову.
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18.06.2024 21:34 Ответить
Будувати тут, щоб потім у твою будівлю десь прилетіло і вся праця пішла коту під хвіст? Можна подумати люди від хорошого життя за кордон їдуть. Ідуть, то й хай собі їдуть, а нам тут би пережити зиму 2024-25 з відключенням електроенергії та іншими негараздами.
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18.06.2024 21:55 Ответить
Знову ж таки, український бюджет не потягне зараз таку кількість безробітних та мамочок в декреті. В Німеччині он з 1,2 млн, лише 160 тис працює.
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18.06.2024 21:59 Ответить
мамочки з укр. бюджета також гроші отримують
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18.06.2024 23:30 Ответить
Третій рік війни, вже можна і ноги стати в Польщі, думаю так і не надіятися на виплати,не подобається Польша завжди можна переїхати в Німеччину чи Англію.
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18.06.2024 19:40 Ответить
Та за 3 роки вже усюди можна стати на ноги і не сидіти на шиї у країн, які їх приютили. Тоді й відношення буде інше.
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18.06.2024 19:44 Ответить
У Польщі більшість українців давно працюють. Це не Німеччина, куди злетілися всі трутні.
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18.06.2024 21:35 Ответить
Корелюється з попередньою новиною!
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18.06.2024 19:43 Ответить
Це очікувано. Хто буде любити чужинця який сів тобі на шию і в той же час здає в аренду квартиру у Хмельницькому, Тернопілі, Луцьку, Києві тощо?
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18.06.2024 19:48 Ответить
И за пересечение границы по 10 штук зелени отдают.
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18.06.2024 20:02 Ответить
И по 10 штук находят для пересечения границы
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18.06.2024 20:03 Ответить
А де у Польші українці у кого на шиї сидять? У Польші українці здебільшого працюють - хібащо там мама з маленькими дітьми.
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18.06.2024 21:36 Ответить
Більше того, оплата платі українця по відношенню до поляка нерівноцінна. Отримують десь на третину менше, хоч гарують однаково, при тому, що поляки працюють по 8 годин і виконують ті обов'язки, які за ними закріплені згідно їх посади, а наших можуть і на понаднормово ставлять і припахують до всього чого тільки можна. Принаймні, так було до війни, не знаю, як зараз. Але, думаю, суттєво все не дуже змінилося. Не дивно, що наші вимагають соціальної рівності.
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18.06.2024 21:44 Ответить
Та взагалі не зрозуміло - поляки себе людьми вищого сорту вважають, чи чому їм соціальна рівність не до вподоби? Якщо українці працюють і платять податки так само як і поляки - то й соціальний захист має бути таким самим - чи у чому різниця?
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18.06.2024 22:22 Ответить
Знаєте, що мене найбільше засмучує? Коментарі, що я тут прочитала. Пару днів тому один дописувач написав мені, що українець - один одному вовк, і так було споконвіку. Я спочатку було обурилася, але зараз, читаючи коментарі і згадуючи історію, всі оті розколи на махновців, петлюрівців, мазепенців і антимазепинців, розумію, що так і є. Частина коментаторів обурюється, що на Захід виїхали ще представники неокупованих території і територій поза межами ведення бойових дій, хоча спокою немає по всій Україні, звичайно, їх ******** не так інтенсивно, як Харків чи Херсон, але цивільні жертви є і у Львові і у Вінниці, і у Хмельницькому, і люди ', які там живуть, теж хочуть жити іинеизочуть ризикувати життям своїх дітей. А що свої житло здають в тричі дорожче, так, це погано, звісно, але, якби, гіпотетично, вторгнення почалося не зі Сходу, а наприклад, з Заходу, не факт, що аналогічна ситуація не відбувалася у східних регіонах, тобто ті б теж емігрували, а житло здавали західнякам втридорога. Далі. Польща - це далеко не та країна, де для емігранта чекає соціальний рай, більш-менш хороші виплати там лише на дітей. Стосовно поляків, я не було нагнітати ситуації, бо просто не знаю, як зараз в інших країнах оцінюється праця українців по відношенню до звичайних громадян. Раніше, по всій Європі, була нерівноцінна оплата праці, на жаль. Тобто, незалежно, від того, де ти працюєш, чи в Німеччині, чи в Італії, чи Іспанії, оплата праці мігранта менша, аніж її громадянина. Сестра працювала в Польщі в 22 році, виїхала після повномасштабного вторгнення, гарувала по 12 годин, казала, що оплата погодинної праці була нижче, ніж у поляків.
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18.06.2024 22:49 Ответить
Нажаль, судять місцеві непо тімхто працює, а по іншим.
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19.06.2024 06:22 Ответить
думаю американці ві всьому винуваті...
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19.06.2024 06:25 Ответить
".. речь идет о желании украинцев иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат.."
---
- халява
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18.06.2024 19:55 Ответить
А як в Ізраїлі?
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18.06.2024 20:08 Ответить
До нормальних українців всюди нормальне ставлення, а до соціальних паразитів і халявщиків завжди погане. Будь де в Європі та США. На жаль загальне правило правило полягає в тому що "поганих" мало, але їх відразу помітно. Вони дратують місцеве населення своїм паразитизмом. Ну це вийти прогулятися годин в 12 дня по Степлтон Роуд в Лондоні - одні ледачі негри дудлять зранку дешеве девятиградусне баночне пиво, в той час як всі інші працюють...
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18.06.2024 20:10 Ответить
Що, не хочуть гнутися на ляхів за третину ціни? Так справедливо.
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18.06.2024 20:21 Ответить
Взагалі не зрозуміло, чого народ так проти своїх де співвітчизників "возбухає"?
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18.06.2024 21:29 Ответить
Кайдаши🤣
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18.06.2024 22:44 Ответить
Тут не народ. Тут копійчані найманці політиків.
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19.06.2024 06:54 Ответить
у українців також погіршилося ставлення до подляків. Одна блокада чого варта
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18.06.2024 23:32 Ответить
Ничего удивительного. ПоДляки так же плохо относятся ко всем нациям, а все нации недолюбливают поДляков.
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18.06.2024 23:43 Ответить
Так, на німців вони інакше як "jebane niemcy" і не кажуть
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18.06.2024 23:51 Ответить
 
 