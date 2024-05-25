Германия предлагает равномерно распределять украинских беженцев по странам ЕС.

Министерство внутренних дел Германии предлагает создать общеевропейский механизм, который бы позволил равномерно распределять между странами ЕС миграционную нагрузку, связанную с войной в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Как отметила руководительница ведомства Нэнси Фезер, существует несправедливость в том, что Германия приняла в 20 раз больше беженцев из Украины, чем, к примеру, Франция. К тому же, в Польше количество искателей защиты постепенно уменьшается, зато в Германии постоянно растет. Сейчас в стране находятся более миллиона украинских беженцев.

Переговоры о возможных ограничениях на выбор страны для беженцев в ЕС ведутся на фоне необходимости решить дальнейшую судьбу закона о временной защите для граждан Украины. Срок его действия истекает 4 марта 2025 года, однако все государства Евросоюза согласны пролонгировать эту возможность еще на один год.

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