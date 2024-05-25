Німеччина пропонує рівномірно розподіляти українських біженців по країнах ЄС

Міністерство внутрішніх справ Німеччини пропонує створити загальноєвропейський механізм, який би дозволив рівномірно розподіляти між країнами ЄС міграційне навантаження, пов’язане із війною в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Як зазначила очільниця відомства Ненсі Фезер, існує несправедливість в тому, що Німеччина прийняла у 20 разів більше біженців з України, ніж, до прикладу, Франція. До того ж, у Польщі кількість шукачів захисту поступово зменшується, натомість у Німеччині постійно зростає. Зараз у країні перебувають понад мільйон українських біженців.

Перемовини щодо можливих обмежень на вибір країни для біженців у ЄС ведуться на тлі необхідності вирішити подальшу долю закону про тимчасовий захист для громадян України. Термін його дії спливає 4 березня 2025 року, проте всі держави Євросоюзу згодні пролонгувати цю можливість ще на один рік.

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