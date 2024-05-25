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Німеччина пропонує рівномірно розподіляти українських біженців по країнах ЄС

біженці

Міністерство внутрішніх справ Німеччини пропонує створити загальноєвропейський механізм, який би дозволив рівномірно розподіляти між країнами ЄС міграційне навантаження, пов’язане із війною в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Як зазначила очільниця відомства Ненсі Фезер, існує несправедливість в тому, що Німеччина прийняла у 20 разів більше біженців з України, ніж, до прикладу, Франція. До того ж, у Польщі кількість шукачів захисту поступово зменшується, натомість у Німеччині постійно зростає. Зараз у країні перебувають понад мільйон українських біженців.

Перемовини щодо можливих обмежень на вибір країни для біженців у ЄС ведуться на тлі необхідності вирішити подальшу долю закону про тимчасовий захист для громадян України. Термін його дії спливає 4 березня 2025 року, проте всі держави Євросоюзу згодні пролонгувати цю можливість ще на один рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 9 країнах ЄС зменшилася кількість біженців-українців, - Євростат. ПЕРЕЛІК

Автор: 

біженці (1864) Німеччина (7344) Євросоюз (13381)


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Топ коментарі
+20
зробіть їм тестування на знання української мови, усіх хто не пройде, висилайте в африканські країни бо вони недорозвинені.
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25.05.2024 02:34
+17
Для чого писати коментарі , не знаючи ситуації? Намагалась знайти в радіусі 100 км хоч одного біженця з заходу України - швах, окрім ромів - нікого. Географія біженців - схід і південь України. Всі розмовляють росмовою, приблизно 10% лише українці. А судячи з поведінки "біженців", вони і розпочали цю війну своїми язиками на кшталт - расія,расія, пріді, пріді. Аж занадто болюче вони реагують на зауваження розмовляти українською. Сподіваюсь, вони всі отримають по чолу статусом Азюль, а не розкошуватимуть 24 параграфом.
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25.05.2024 06:49
+14
Стражденні біженці Закарпаття задумалися, куди зараз спрямувати свої кибитки.
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25.05.2024 05:50
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Не розказуйте байки. Скількі я знаю дітей , то всі вчаться і досить не погано. Моя племінницю вже переводять в іншу школу , яка класом вища. Багато хто наймає репетиторів для дітей. А от діти ромів закарпатських не вчаться , а їх батьки не вчать мову і не працюють. Ну власне як і в Україні.
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25.05.2024 12:13 Відповісти
Її переводять в іншу школу, бо з табору їй дали соціальне житло в іншому місті або селі. А те, що я розказую байки- це абсолютний треш. Запитайте вчителів, котрі з ними працюють і не плетіть тут росказки. Яких репетиторів наймають? В них дозвіл від Джобцентру на репетиторів є? Якщо Джобцентр вважатиме, що вони його потребують, тільки тоді тринькатимуть німецькі гроші. А проблеми їхньої нативної тупості, коли вони не здатні вчитись на звичайних уроках, мало кого цікавлять. Принесли з собою сюди цей кацапський паттерн. Може, ще й корупцію тут влаштуєте в школах? Ідіоти, точно. Репетиторів вони "наймають ". Це вам не українські вчителі.. Щоб знайти тут Наххільфе, поплазуйте спочатку і просіть, на колінах, як вмієте.
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25.05.2024 13:37 Відповісти
досить просто отримати додаткові курси навіть при соціальних виплатах... не потрібно тут розповідати байки...
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25.05.2024 19:09 Відповісти
бо ти, *****, людей дуриш... маніпулюєш інформацією, а то й відверто брешеш. І людей ділиш...
зауваж, що тут на форумі є люди, які дуже добре обізнані з освітньою системою Німеччини, тому йди зі своїми байками лісом, причому далеко-далеко
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25.05.2024 20:45 Відповісти
В польщі зашкваренний курс зі шкільної історії, де українці - споконвічні раби і вороги поляків - як на це можна відправити дітей я не розумію. До того ж польська мова ніде у світі не потрібна окрім польщі. Німеччина тут значно привабливіша. Бо володіючи німецькою відкривається доступ до більш заможних країн Європи з їхнім ринком праці. Хоч я знаю випадки, коли знайомі володіючи тільки німецькою і англійською знаходили роботи у польщі і чехії як skilled professionals.
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25.05.2024 09:15 Відповісти
Верно - Австрия, Швейцария (часть) тоже немецкоязычные . Еще там все эти бенилюксы и голландии тоже похожие языки . И скандинавы-викинги впринципе тоже как "братские народы" 😉
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25.05.2024 11:57 Відповісти
В Польщі з першого класу вчать англійську, англійська потрібна, відповідно ця мова і потрібна, доречі, як інженер в Німеччині зарплата вище на 500€ ніж в Польщі(принаймні в моєму випадку) але заощаджувати в Польщі виходе більше щомісяця. Тому то залежить від професії. Стосовно ненависті до українців, так бачив в школі таблицю в коридорі присвячену до Дня Конституції 3 травня 1970р так от та конституція написана росмовою, і всі працівники уряду повинні були володіти російською…тому чим складніше минуле тим жорсткіше відношення до цього в майбутньому. Шкода що українців закордоном війна не вчить любити Україну і українське…
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25.05.2024 14:21 Відповісти
По данным чиновника, на данный момент в Германии находится почти 1 млн беженцев из Украины. Из них около 200 тысяч, предположительно, являются уклонистами. Министр назвал такую ситуацию "неприемлемой". "Неприемлемо, что мы принимаем их и позволяем им уклоняться от обязательной военной службы", - сказал Германн. Он считает неправильным тот факт, что Берлин, с одной стороны, поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, а с другой стороны, укрывает у себя уклонистов. Для решения проблемы чиновник предлагает лишить выплат мужчин Украины призывного возраста.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/295539_1716614775
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25.05.2024 09:22 Відповісти
Dann kam der Innenminister von https://www.bild.de/themen/orte/bayern/nachrichten-news-fotos-videos-16977732.bild.html

https://www.bild.de/themen/orte/bayern/nachrichten-news-fotos-videos-16977732.bild.html Bayern auf Männer im wehrfähigen Alter zu sprechen. Mindestens 200 000 der in Deutschland aufgenommenen 980 000 Ukrainer könnten in ihrer Heimtat gegen die russischen Aggressoren kämpfen.

"Es kann nicht sein, dass wir die bei uns aufnehmen und so ermöglichen, sich der Wehrpflicht zu entziehen", empörte sich der CSU-Politiker. Für ihn passt nicht zusammen, dass Deutschland einerseits alles tut, um die Ukraine in dem von Russland aufgezwungenen Krieg bestmöglich zu unterstützen, "und wir dann andererseits die Soldaten bei uns aufnehmen".

 Generell, so https://bilder.bild.de/politik/inland/joachim-herrmann/alle-news-videos-kommentare-zu-joachim-hermann-51470132.bild.html

https://bilder.bild.de/politik/inland/joachim-herrmann/alle-news-videos-kommentare-zu-joachim-hermann-51470132.bild.html Joachim Herrmann sei es richtig, darüber zu reden, ob und wie der Aufenthaltsstatus für Ukrainer über den derzeit geltenden Zeitraum verlängert wird. Aber zum einen müsse die Bundesregierung mit den europäischen Partnern dringend über eine gerechtere Verteilung sprechen. Zum anderen müsse generell über die Zahlung von Bürgergeld nachgedacht werden. "Das Mindeste ist, dass wir kein solches Bürgergeld zahlen und insbesondere an Männer, die eigentlich zum Wehrdienst in ihrer ukrainischen Heimat verpflichtet sind und dort gebraucht werden für die Verteidigung von Frieden und Freiheit".

Herrmann ganz klar: "Es kann keine Prämien geben für die, die fahnenflüchtig sind."

оригінал. все ж таки там інші конотації в інтерв'ю, чим написали наші . так.... легка степінь маніпуляції... зовсім трішки.... так, дуже акуратно...
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25.05.2024 11:52 Відповісти
Моя колега,жила в передмісці Києва,десь на початку 23 року,взяла 2 чи 3 внуків і зробилася біженкою в Німеччині,отримує дармові євро,житло,гуляє,розважається. Купує тільки в "русскіх магазінах",там же слухає політінформації,потім по вайберу розповідає нам в Україні,яка Рашка хороша,а нас усіх вибьють... І таких "біженців" 90%...
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25.05.2024 09:26 Відповісти
ти рахував ті проценти?
чи гугл підказав?
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25.05.2024 10:57 Відповісти
Таких біженців одиниці! І їх зневажають.
Купує тільки в "руських магазинах" - ха-ха! Вона б першого тижня залишилась би без грошей - у "руських магазинах" усе коштує у 2-3 рази дорожче, ніж у німецьких. Там можна лише іноді купувати щось таке, чого німці не виробляють (і те, вже навчились і сир (творог) нормальний робити, і багато чого іншого). Я, наприклад, до "руського" магазину потрапляю 1-2 рази у рік - за рошенівським "Київським" тортом. І ще заразом беру ряжанку та шоколадне масло. Бо усе інше німці виробляють і продають не по ціні маленького літака.
А нормальні українці тут зовсім інші - вчаться, працюють. Німці приємно здивовані нашими, бо вони звикли до засмаглих дармоїдів, що тільки розмножуються та десятиріччями сидять на соціалі. А наші за 2 роки вже працюють - майже половина. І поводять себе по-європейськи.
Так що меньше слухайте плітки.
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25.05.2024 11:36 Відповісти
одиниці??? ну,не знаю....з останнього: російсько-німецька пара вбила матір і дочку ( біженці з Полтавщини!!!) щоб забрати немовля; німецький кацап пив пиво з 2 нашими чуваками а потім....зарізав їх. якщо ти жертва росагресії,біженець від війни,чому тебе,як магнітом тягне в ФРН до русні,що у тебе з нею спільного?
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25.05.2024 11:51 Відповісти
ну давай, розкажи... там ще є декілька таких відомих епізодів... про наших хлопців спортсменів, та ще декілька... Кримінальна ситуація в цій країні така, що на 1 млн українців може таке трапитися... це біда для конкретних українців, однак нічого спеціально не говорить про відношення до українців.

ми можемо говорити взагалі про відношення багатьох німців до питання іноземців в країні, але це інша розмова.
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25.05.2024 11:56 Відповісти


Не знаю де ви мешкаєте , але зі мною в розподільчому таборі були - Полтава , Кривий ріг , Дніпро , Хмельницький , Харків , про мадьяр вже мовчу , бо їх десь відсотків 80 було. Зараз мешкаю поруч з киянами - порохоботами. Але … спілкуються вони виключно з кацапами . Іноді нерви здають та кажу що треба повертатися додому. Сусіди з Київа питають - і що там робити ? Кажу робити як і до війни. На мене як на ідіотку дивляться. Це з цієї теми цитата. Для чого ви мені брешете?
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25.05.2024 11:54 Відповісти
То може ви брешете. Бо ви не в Німеччині
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25.05.2024 12:16 Відповісти
В чатику для виїзду до московії через шереметьєво був "серіал "про втікача-ухилянта, що в гідрокостюмі переплив Тису, потім через Румунію пробрався до Єревана, вилетів до москау - усі ускощєлепні його підбадьорювали та аплодували!
Нарешті фільтрація і ...тадам - його НЕ пропустили до омріяного уского миру))))
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25.05.2024 10:19 Відповісти
Капець скільки бруду на жиночок з дітками за кордоном .Не соромно щирі українці ?.
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25.05.2024 11:21 Відповісти
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