Німеччина пропонує рівномірно розподіляти українських біженців по країнах ЄС
Міністерство внутрішніх справ Німеччини пропонує створити загальноєвропейський механізм, який би дозволив рівномірно розподіляти між країнами ЄС міграційне навантаження, пов’язане із війною в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Як зазначила очільниця відомства Ненсі Фезер, існує несправедливість в тому, що Німеччина прийняла у 20 разів більше біженців з України, ніж, до прикладу, Франція. До того ж, у Польщі кількість шукачів захисту поступово зменшується, натомість у Німеччині постійно зростає. Зараз у країні перебувають понад мільйон українських біженців.
Перемовини щодо можливих обмежень на вибір країни для біженців у ЄС ведуться на тлі необхідності вирішити подальшу долю закону про тимчасовий захист для громадян України. Термін його дії спливає 4 березня 2025 року, проте всі держави Євросоюзу згодні пролонгувати цю можливість ще на один рік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зауваж, що тут на форумі є люди, які дуже добре обізнані з освітньою системою Німеччини, тому йди зі своїми байками лісом, причому далеко-далеко
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/295539_1716614775
https://www.bild.de/themen/orte/bayern/nachrichten-news-fotos-videos-16977732.bild.html Bayern auf Männer im wehrfähigen Alter zu sprechen. Mindestens 200 000 der in Deutschland aufgenommenen 980 000 Ukrainer könnten in ihrer Heimtat gegen die russischen Aggressoren kämpfen.
"Es kann nicht sein, dass wir die bei uns aufnehmen und so ermöglichen, sich der Wehrpflicht zu entziehen", empörte sich der CSU-Politiker. Für ihn passt nicht zusammen, dass Deutschland einerseits alles tut, um die Ukraine in dem von Russland aufgezwungenen Krieg bestmöglich zu unterstützen, "und wir dann andererseits die Soldaten bei uns aufnehmen".
Generell, so https://bilder.bild.de/politik/inland/joachim-herrmann/alle-news-videos-kommentare-zu-joachim-hermann-51470132.bild.html
https://bilder.bild.de/politik/inland/joachim-herrmann/alle-news-videos-kommentare-zu-joachim-hermann-51470132.bild.html Joachim Herrmann sei es richtig, darüber zu reden, ob und wie der Aufenthaltsstatus für Ukrainer über den derzeit geltenden Zeitraum verlängert wird. Aber zum einen müsse die Bundesregierung mit den europäischen Partnern dringend über eine gerechtere Verteilung sprechen. Zum anderen müsse generell über die Zahlung von Bürgergeld nachgedacht werden. "Das Mindeste ist, dass wir kein solches Bürgergeld zahlen und insbesondere an Männer, die eigentlich zum Wehrdienst in ihrer ukrainischen Heimat verpflichtet sind und dort gebraucht werden für die Verteidigung von Frieden und Freiheit".
Herrmann ganz klar: "Es kann keine Prämien geben für die, die fahnenflüchtig sind."
оригінал. все ж таки там інші конотації в інтерв'ю, чим написали наші . так.... легка степінь маніпуляції... зовсім трішки.... так, дуже акуратно...
чи гугл підказав?
Купує тільки в "руських магазинах" - ха-ха! Вона б першого тижня залишилась би без грошей - у "руських магазинах" усе коштує у 2-3 рази дорожче, ніж у німецьких. Там можна лише іноді купувати щось таке, чого німці не виробляють (і те, вже навчились і сир (творог) нормальний робити, і багато чого іншого). Я, наприклад, до "руського" магазину потрапляю 1-2 рази у рік - за рошенівським "Київським" тортом. І ще заразом беру ряжанку та шоколадне масло. Бо усе інше німці виробляють і продають не по ціні маленького літака.
А нормальні українці тут зовсім інші - вчаться, працюють. Німці приємно здивовані нашими, бо вони звикли до засмаглих дармоїдів, що тільки розмножуються та десятиріччями сидять на соціалі. А наші за 2 роки вже працюють - майже половина. І поводять себе по-європейськи.
Так що меньше слухайте плітки.
ми можемо говорити взагалі про відношення багатьох німців до питання іноземців в країні, але це інша розмова.
Не знаю де ви мешкаєте , але зі мною в розподільчому таборі були - Полтава , Кривий ріг , Дніпро , Хмельницький , Харків , про мадьяр вже мовчу , бо їх десь відсотків 80 було. Зараз мешкаю поруч з киянами - порохоботами. Але … спілкуються вони виключно з кацапами . Іноді нерви здають та кажу що треба повертатися додому. Сусіди з Київа питають - і що там робити ? Кажу робити як і до війни. На мене як на ідіотку дивляться. Це з цієї теми цитата. Для чого ви мені брешете?
Нарешті фільтрація і ...тадам - його НЕ пропустили до омріяного уского миру))))