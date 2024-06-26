Україна отримала понад 100 млн дол. від Іспанії з початку повномасштабного вторгнення РФ

З початку широкомасштабного вторгнення Україна отримала від Іспанії $104 млн прямої бюджетної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Сьогодні, 26 червня, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із Міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабайєро та Надзвичайним і Повноважним Послом Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу", - ідеться в повідомленні.

"Фінансова, військова та гуманітарна підтримка - це напрямки, де Іспанія демонструє солідарність з Україною. І я вдячний Уряду та громадянам Іспанії за допомогу Україні у вирішальний для нас час. З початку повномасштабного вторгнення Іспанія надала 104 млн доларів США прямої бюджетної підтримки, з яких близько половини – гранти. Ці кошти були спрямовані для підтримки українців, які найбільше її потребували, в умовах протистояння агресору", - зазначив Сергій Марченко під час зустрічі.

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Грантові кошти обсягом 50,1 млн доларів США були спрямовані в рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine на відшкодування витрат на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників.

Решта залученого фінансування обсягом 53,8 млрд доларів США надійшла у вигляді позики в рамках проєкту HEAL з підтримки сектору охорони здоров’я.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія надасть підтримку Україні в 1 млрд євро на рік згідно з підписаною у Мадриді угодою у сфері безпеки.