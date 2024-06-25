В Іспанії готуються постачати Україні до 50 БМП ASCOD щороку

Уряд Іспанії опрацьовує постачання до України бойових машин піхоти Ascod, які будуть вироблятися на потужностях Santa Bаrbara Sistemas, що є частиною General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання InfoDefensa.

Зазначається, що компанія GDELS направила Уряду Іспанії детальну пропозицію про щорічне виробництво до 50 БМП ASCOD. Вона стала результатом зустрічі глави іспанського уряду Педро Санчеса з представниками оборонної промисловості. А також тісно пов'язана із підписанням у травні між Іспанією та Україною безпекової угоди, яка передбачає наданням військової допомоги розміром 1 млрд євро, а загальний строк угоди складає 10 років.

Як пише іспанське El Comercio, наразі пропозиція на стадії оцінки. А як уточнює профільне видання InfoDefensa, свої плани та пропозиції надіслали й інші оборонні компанії, зокрема і виробники боєприпасів.

Що відомо про БМП ASCOD

ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development — це австрійсько-іспанський проєкт бронемашини, який стартував на початку вісімдесятих років минулого століття і спочатку розроблявся виключно австрійськими фахівцями.

В результаті вже наприкінці 1990-х років Іспанія отримала на озброєння машину першого покоління під власним найменуванням Pizarro, а своєю чергою Австрія - машини Ulan. Загалом обидві країни замовили сумарно понад дві сотні БМП та спецмашин на їх базі.

БМП являє собою сучасну гусеничну бронемашину з типовим компонуванням. Двигун і трансмісія розміщені в передній частині корпусу, поруч із механіком-водієм. За силовою установкою і відділенням управління знаходиться бойове відділення з озброєнням і місцями для командира і навідника. Іспанська версія передбачає розміщення семи озброєних солдатів.

Корпус бойових машин усіх версій будується зі сталевих катаних броньових листів. Власна броня забезпечує захист від 14,5-мм куль при атаці спереду і круговий захист від 7,62-мм зброї. Як уніфікований елемент захисту використовуються 76-мм димові гранатомети, які можуть заряджатися осколковими боєприпасами.

Балістичний захист ASCOD 2 включає представлений сталевим корпусом оснащеним керамічними та багатошаровими панелями, а також кевларовим підбоєм. Згідно з заявами розробника, машина у комплектації з додатковим композитним захистом здатна витримати обстріл із 14,5 мм кулемета по колу, та бронебійних підкаліберних 25 мм снарядів у передній проєкції.

Загальна довжина БМП становить 6,83 м, ширина - 3,64 м, висота - 2,43 м, маса - 26,3 т.

Бронемашина оснащена автоматичною гарматою Mauser MK-30/2 калібру 30 мм з газовою автоматикою, що забезпечує скорострільність до 770 пострілів на хвилину. Також на озброєнні є спарений кулемет MG3. Боєкомплект становить 300 снарядів для гармати та 1890 патронів для кулемета.