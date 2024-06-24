УКР
Іспанія передала Україні другу партію ракет до Patriot, - ЗМІ

Іспанія передала Україні другу партію ракет для Patriot

21 червня Україна отримала від Іспанії другу партію ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на іспанське новинне агентство EFE.

Повідомляється, що окрім ракет до Patriot, ця поставка зброї містить другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.

Також читайте: Іспанія надасть Україні підтримку на 1 млрд євро, - прем’єр Санчес

Нагадаємо, 27 травня видання El Pais повідомляло, що Іспанія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги на суму в 1,23 мільярда доларів. Туди входитимуть 19 Leopard 2A4 та ракети Patriot.

Минулого тижня повідомлялося, що Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot. Також передачу цього типу ППО анонсували Румунія та США.

Автор: 

Іспанія (940) допомога і підтримка (1180) Patriot (395)
Матадоры молодцы.
24.06.2024 22:05 Відповісти
Дякуємо нашим друзям із Іспанії👍🏼👍🏼👍🏼❤️
24.06.2024 22:14 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
24.06.2024 22:57 Відповісти
Тим часом москалі вкотре безкарно відбомбили по Харкову
24.06.2024 23:25 Відповісти
Дякуємо Королівству!
24.06.2024 23:43 Відповісти
Тепер, головне, щоб не було отого відповідального з ОПУ, як за ГумДопомогу у 2022-23 роках! Бо пропадуть ці ракети, як і 650 партій ГумДопомоги, ДЕСЬ ПРОПАЛО, і фсьо, аж по сьогодні немає….
24.06.2024 23:50 Відповісти
Тобто, Київщіна може спати спокійно, а Харківщина, Херсонщіна , Запоріжжя нехай і далі приймають КАБи на грудь....люди живуть виключно в Київі
25.06.2024 00:30 Відповісти
Пропоную, усе Київське ППО перевести на Харківщіну, а харків'яни будь купувати тільки Київське ( мережа NOVAS саме так пропонує своїм покупцям- купуйте Харківське), шанувати погибших киян , які будуть гинути від ракетних обстрілів і казати , що кияни це неймовірні люди ... Наші герої ... Дічь?! Так дічь!! Але сьогодні , саме так діє наша влада(((
25.06.2024 00:42 Відповісти
Знищен склад з безпілотниками й супутньої інфраструктури в Росії. Уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч №33859, Єйськ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням і підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів
25.06.2024 07:39 Відповісти
Це серйозно, дієво, ефективно, це результат. А не пропиз.они, відосіки, монологи і екскурсії з гастролями за державний кошт.
25.06.2024 08:45 Відповісти
Ну тепер Києв має спати спокійно,після таких щоденних варварських бомбардувань кабів і ракет.Там вже не за горами ще і партнери передадуть кілька систем,ото вже точно Києв оговтається від щоденних бомбардувань,нарешті!!
25.06.2024 08:48 Відповісти
 
 