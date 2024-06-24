Іспанія передала Україні другу партію ракет до Patriot, - ЗМІ

21 червня Україна отримала від Іспанії другу партію ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на іспанське новинне агентство EFE.

Повідомляється, що окрім ракет до Patriot, ця поставка зброї містить другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.

Також читайте: Іспанія надасть Україні підтримку на 1 млрд євро, - прем’єр Санчес

Нагадаємо, 27 травня видання El Pais повідомляло, що Іспанія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги на суму в 1,23 мільярда доларів. Туди входитимуть 19 Leopard 2A4 та ракети Patriot.

Минулого тижня повідомлялося, що Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot. Також передачу цього типу ППО анонсували Румунія та США.