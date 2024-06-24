РУС
Новости
2 991 11

Испания передала Украине вторую партию ракет для Patriot, - СМИ

21 июня Украина получила от Испании вторую партию ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на испанское новостное агентство EFE.

Сообщается, что кроме ракет к Patriot, эта поставка оружия содержит вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением.

Также читайте: Испания окажет Украине поддержку на 1 млрд евро, - премьер Санчес

Напомним, 27 мая издание El Pais сообщало, что Испания передаст Украине рекордный пакет военной помощи на сумму в 1,23 миллиарда долларов. Туда будут входить 19 Leopard 2A4 и ракеты Patriot.

На прошлой неделе сообщалось, что Нидерланды и еще одна страна передадут Украине систему Patriot. Также передачу этого типа ПВО анонсировали Румыния и США.

Автор: 

Испания (888) помощь и поддержка (885) Patriot (357)
Топ комментарии
+9
Матадоры молодцы.
24.06.2024 22:05 Ответить
24.06.2024 22:05 Ответить
+9
Дякуємо нашим друзям із Іспанії👍🏼👍🏼👍🏼❤️
24.06.2024 22:14 Ответить
24.06.2024 22:14 Ответить
+7
Щиро дякуємо, друзі.
24.06.2024 22:57 Ответить
24.06.2024 22:57 Ответить
24.06.2024 22:05 Ответить
24.06.2024 22:14 Ответить
24.06.2024 22:57 Ответить
Тим часом москалі вкотре безкарно відбомбили по Харкову
24.06.2024 23:25 Ответить
24.06.2024 23:25 Ответить
Дякуємо Королівству!
24.06.2024 23:43 Ответить
24.06.2024 23:43 Ответить
Тепер, головне, щоб не було отого відповідального з ОПУ, як за ГумДопомогу у 2022-23 роках! Бо пропадуть ці ракети, як і 650 партій ГумДопомоги, ДЕСЬ ПРОПАЛО, і фсьо, аж по сьогодні немає….
24.06.2024 23:50 Ответить
24.06.2024 23:50 Ответить
Тобто, Київщіна може спати спокійно, а Харківщина, Херсонщіна , Запоріжжя нехай і далі приймають КАБи на грудь....люди живуть виключно в Київі
25.06.2024 00:30 Ответить
25.06.2024 00:30 Ответить
Пропоную, усе Київське ППО перевести на Харківщіну, а харків'яни будь купувати тільки Київське ( мережа NOVAS саме так пропонує своїм покупцям- купуйте Харківське), шанувати погибших киян , які будуть гинути від ракетних обстрілів і казати , що кияни це неймовірні люди ... Наші герої ... Дічь?! Так дічь!! Але сьогодні , саме так діє наша влада(((
25.06.2024 00:42 Ответить
25.06.2024 00:42 Ответить
Знищен склад з безпілотниками й супутньої інфраструктури в Росії. Уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч №33859, Єйськ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням і підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів
25.06.2024 07:39 Ответить
25.06.2024 07:39 Ответить
Це серйозно, дієво, ефективно, це результат. А не пропиз.они, відосіки, монологи і екскурсії з гастролями за державний кошт.
25.06.2024 08:45 Ответить
25.06.2024 08:45 Ответить
Ну тепер Києв має спати спокійно,після таких щоденних варварських бомбардувань кабів і ракет.Там вже не за горами ще і партнери передадуть кілька систем,ото вже точно Києв оговтається від щоденних бомбардувань,нарешті!!
25.06.2024 08:48 Ответить
25.06.2024 08:48 Ответить
 
 