Испания передала Украине вторую партию ракет для Patriot, - СМИ

21 июня Украина получила от Испании вторую партию ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на испанское новостное агентство EFE.

Сообщается, что кроме ракет к Patriot, эта поставка оружия содержит вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением.

Напомним, 27 мая издание El Pais сообщало, что Испания передаст Украине рекордный пакет военной помощи на сумму в 1,23 миллиарда долларов. Туда будут входить 19 Leopard 2A4 и ракеты Patriot.

На прошлой неделе сообщалось, что Нидерланды и еще одна страна передадут Украине систему Patriot. Также передачу этого типа ПВО анонсировали Румыния и США.