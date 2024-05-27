Испания передаст Украине рекордный пакет военной помощи: 19 Leopard 2A4 и ракеты Patriot, - El Pais
Испания намерена выделить Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составит 1,129 миллиарда евро. О нем объявят сегодня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию.
Об этом пишет El Pais, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Источники издания отмечают, что речь идет о беспрецедентной цифре испанской военной помощи Украине или любой другой стране.
В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.
Что будет включать новый пакет помощи?
Новый пакет помощи будет включать поставку второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены к полдюжине, уже поставленных в апреле. В целом Министерство обороны Испании предоставит Киеву дюжину этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых Россия уничтожает нервные центры и инфраструктуру Украины.
Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будет поставлено 19 старых боевых танков Leopard 2A4.
Ожидается, что Украина получит содержимое пакета помощи до 30 июня.
Напомним, ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Она отметила, что в конце июня Испания передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы.
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зірвавши чергові відосики найвеличнішого....
От отримає від товариша майора з фсб на горіхи...
Ще й Єрмак може по вуху заліпити....
Джерела видання зазначають, що йдеться про безпрецедентну цифру іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.
На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.
Тобто невідомий їхній технічний стан .
Дуже багато доводиться чути нарікань від наших механіків на стан техніки що надходить . Відновлення її до нормального стану займає купу сил і часу ,, а є випадки коли відновити танк чи БТР до стану боєздатності - взагалі неможливо , і його розбирають на запчастини . Але дійсно - й за це спасибі .
Русня теж скаржиться на якість корейських снарядів. Лайно лайном.
Приходь вижену тобі - з хліва новіший ,, аби в тебе лише було бажання захищати країну .
Чи ти тільки п_здіти в інтернеті - майстер .?
До чого тут твій марахвон, гицель? Знайди клавіатуру і набери запити по питанню допомоги саме Іспанії.
А вираз " пишуть військові" застосовують або подоляцькі, або російські тролі, коли нема чого по суті питання сказати.
Так скільки в тебе в хліву " нових танків", балабол ?
Те що ти такий безнадійно тупорилий - що й досі не в'їхав в мною сказане , ну це чувак вже - твої особисті проблеми .
А ще якби ти був уважнішим то бачив би що я в коментарі мав на увазі не конкретно цю допомогу , і писав не про іспанські Леопарди , а в цілому - про всю стару техніку яку нам надіслали за 2 роки .
Хіба Петріот не від Іскандерів захищає повітряний простір де він розміщений?
Україна має 130+ шт. зенітних танків Гепард, Авенджери, Старстріки, Стінгери які є ППО малого радіусу дії.
Схоже, що у вас існують якісь забобони з приводу танків як і у всій шайці вашого корумпованого й некомпетентного совкового непотичного командування.
Маєте рацію, на разі дрони, як найдешевший керований *********, найбільш ефективний на полі бою, який потрібно постійно вдосконалювати. Не дарма ж верховний ухилянт, поки що не засуджений державний зрадник і узурпатор державної влади в Україні саботує виробництво мільйона дронів для ЗСУ за виділені й освоєні бюджетні кошти.
Це труднощі перекладу , чи що ще ??
Про немало я писав лише в контексті вартості.
Тому і пишуть "пів дюжини", "дюжина", щоб не кидалося у очі 6 штук, 12 штук.
... таке дозволяв собі лише тарас шевченко с далєкого кацапского пєтербурга
Ви - же не шевченко - тому краще помовчіть
Правда слово "дюжина" вжили для того щоб солідніше виглядало ніж 12. Все одно - ДЯКУЄМО !