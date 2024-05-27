Испания передаст Украине рекордный пакет военной помощи: 19 Leopard 2A4 и ракеты Patriot, - El Pais

Испания намерена выделить Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составит 1,129 миллиарда евро. О нем объявят сегодня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию.

Об этом пишет El Pais, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источники издания отмечают, что речь идет о беспрецедентной цифре испанской военной помощи Украине или любой другой стране.

В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.

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Что будет включать новый пакет помощи?

Новый пакет помощи будет включать поставку второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены к полдюжине, уже поставленных в апреле. В целом Министерство обороны Испании предоставит Киеву дюжину этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых Россия уничтожает нервные центры и инфраструктуру Украины.

Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будет поставлено 19 старых боевых танков Leopard 2A4.

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Ожидается, что Украина получит содержимое пакета помощи до 30 июня.

Напомним, ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Она отметила, что в конце июня Испания передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы.