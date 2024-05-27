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Новости Война
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Испания передаст Украине рекордный пакет военной помощи: 19 Leopard 2A4 и ракеты Patriot, - El Pais

Іспанія передасть Україні танки leopard

Испания намерена выделить Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составит 1,129 миллиарда евро. О нем объявят сегодня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию.

Об этом пишет El Pais, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источники издания отмечают, что речь идет о беспрецедентной цифре испанской военной помощи Украине или любой другой стране.

В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В правительстве Испании подтвердили, что сегодня ждут Зеленского с визитом: запланирована совместная пресс-конференция с Санчесом

Что будет включать новый пакет помощи?

Новый пакет помощи будет включать поставку второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены к полдюжине, уже поставленных в апреле. В целом Министерство обороны Испании предоставит Киеву дюжину этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых Россия уничтожает нервные центры и инфраструктуру Украины.

Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будет поставлено 19 старых боевых танков Leopard 2A4.

Читайте: Новый пакет помощи от Испании: танки Leopard, ракеты к системам ПВО Patriot, боеприпасы

Ожидается, что Украина получит содержимое пакета помощи до 30 июня.

Напомним, ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Она отметила, что в конце июня Испания передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы.

Автор: 

Испания (860) помощь (7794)


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Топ комментарии
+23
Іспанцям черговий респект за позицію та підтримку України...
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27.05.2024 09:56
+8
Muchas gracias, amigos...
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27.05.2024 10:02
+8
Іспанці молодці, мало вказують куди стріляти і багато (по можливостях) дають зброї.
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27.05.2024 10:05
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А 🤡 клоун поспішає стати во главє колони...
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27.05.2024 09:56 Ответить
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27.05.2024 12:03 Ответить
Це *****....а іспанці молодці, оголосили про пакет допомоги до візиту янелоха, невілювавши його візит до плінтусу,
зірвавши чергові відосики найвеличнішого....
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27.05.2024 14:06 Ответить
Іспанцям черговий респект за позицію та підтримку України...
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27.05.2024 09:56 Ответить
Зеленський не встиг все зіпсувати?
От отримає від товариша майора з фсб на горіхи...
Ще й Єрмак може по вуху заліпити....
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27.05.2024 09:58 Ответить
Це значить , що включається Європейська промисловість

Джерела видання зазначають, що йдеться про безпрецедентну цифру іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.

На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.
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27.05.2024 09:58 Ответить
Muchas gracias, amigos...
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27.05.2024 10:02 Ответить
Іспанці молодці, мало вказують куди стріляти і багато (по можливостях) дають зброї.
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27.05.2024 10:05 Ответить
Безпрецендентний блдь...аж дюжину ракет
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27.05.2024 10:06 Ответить
Із боку Іспанії. Написано коректно.
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27.05.2024 13:40 Ответить
Це, звісно, добре, але 19 танків - це приблизно стільки, скільки русня в середньому втрачає за один день війни.
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27.05.2024 10:28 Ответить
Тут ще й нюанс є . Це не просто танки , а - старі танки .
Тобто невідомий їхній технічний стан .
Дуже багато доводиться чути нарікань від наших механіків на стан техніки що надходить . Відновлення її до нормального стану займає купу сил і часу ,, а є випадки коли відновити танк чи БТР до стану боєздатності - взагалі неможливо , і його розбирають на запчастини . Але дійсно - й за це спасибі .
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27.05.2024 10:39 Ответить
Подарованому коню в зуби не дивляться.
Русня теж скаржиться на якість корейських снарядів. Лайно лайном.
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27.05.2024 10:44 Ответить
В нас основний танк Т-64 шістдесяті роки, від Т-72 відмовлялися до 2022 року.
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27.05.2024 10:55 Ответить
Т-64 створювався як офіцерський танк , а т-72 то танк для тупорилих.
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27.05.2024 11:57 Ответить
Таку галіматью навіть не чув раніше
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27.05.2024 13:44 Ответить
Якби ти інколи слідкував за темою, а не тільки писав, то знав би , що проблемі із Лєопардами були. Півтора року тому. Коли Іспанія вперше прийняла рішення про їх передачу. Після цього і почали танки відновлювати. Не полодобються, виганчй із свого хліва новіші.
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27.05.2024 13:43 Ответить
Якби ти менше " слідкував за темами " в марафонах , а більше б читав що про це пишуть самі військові , які воюють на тих танках , то можливо й не умнічав би тут .
Приходь вижену тобі - з хліва новіший ,, аби в тебе лише було бажання захищати країну .
Чи ти тільки п_здіти в інтернеті - майстер .?
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27.05.2024 14:42 Ответить
Майстер попи ..ти в інтернеті це ти. При чому майстер не по суті питання, а по нісенітницям.
До чого тут твій марахвон, гицель? Знайди клавіатуру і набери запити по питанню допомоги саме Іспанії.
А вираз " пишуть військові" застосовують або подоляцькі, або російські тролі, коли нема чого по суті питання сказати.
Так скільки в тебе в хліву " нових танків", балабол ?
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27.05.2024 15:06 Ответить
.. Я тобі вже сказав - по суті .
Те що ти такий безнадійно тупорилий - що й досі не в'їхав в мною сказане , ну це чувак вже - твої особисті проблеми .
А ще якби ти був уважнішим то бачив би що я в коментарі мав на увазі не конкретно цю допомогу , і писав не про іспанські Леопарди , а в цілому - про всю стару техніку яку нам надіслали за 2 роки .
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27.05.2024 15:58 Ответить
Ну і я тобі болтуну написав- не подобається техніка на шару із Європи, не жмись, відкривай свого хліва, викатуй нову.
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27.05.2024 19:15 Ответить
Танки нічого не вирішують у цій війні, це не особливо важливо, скільки б їх не надали. Зенітні ракети до систем ППО - найважливіший внесок. Шкода що відмовили у додатковій системі Петріот.
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27.05.2024 13:11 Ответить
Нам потрібно багато ЗРК малого радіусу дії. Зали з орланами і суперскамами у зв'язці з іскандером вистежать і помножать той Петіот на нуль за лічені години.
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27.05.2024 13:12 Ответить
Ви при своєму розумі? Петріот не розміщують близько до лінії фронту, де літають мокшанські зали суперками та ін. лайно.
Хіба Петріот не від Іскандерів захищає повітряний простір де він розміщений?
Україна має 130+ шт. зенітних танків Гепард, Авенджери, Старстріки, Стінгери які є ППО малого радіусу дії.
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27.05.2024 13:47 Ответить
На Харків подивіться.
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27.05.2024 14:44 Ответить
Якщо постійно сидіти в обороні, то справді, танки нічого не вирішують,але в наступі без них не обійтися, нікому більше зламувати ешелоновану оборону
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27.05.2024 13:55 Ответить
Ви військовий, можливо брали участь у бойових діях, можливо що ні. Що може вирішити танк своєю гарматою з того що не може вирішити боєць із Джавеліном? При тому, що танк легко помітний, повільний і неповорткий, легко знищується засобами ураження. Якщо використовувати танк суто в якості прикриття піхоти від стрілецького озброєння при м'ясних штурмах, то це хибна тактика часів 2-ї СВ.
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27.05.2024 14:44 Ответить
Доки нога піхотинця ЗСУ не ступить на окуповану землю територія не вважається звільненою. ПВО, джавелінами, бпла, артою, авіацією.. землю не деокупіруєш, тільки піхотою, а танки були і поки що залишаються головною ударною силою СВ.Заміни їм ще не вигадали
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27.05.2024 18:09 Ответить
Боєць з Джавеліном це не піхотинець ЗСУ???
Схоже, що у вас існують якісь забобони з приводу танків як і у всій шайці вашого корумпованого й некомпетентного совкового непотичного командування.
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27.05.2024 19:05 Ответить
І ще, раджу вам почитати новину як бійці Тро у 2023р. звільнили населений пункт лише за допомогою дронів.
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27.05.2024 19:07 Ответить
І чого тоді для вояк танки виготовляють та постійно модернізують.?.Краще спитайте у росіяк,для чого вони повитаскивали з баз зберігання старі т-54,55,62..,,раз дрони вирішують все
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27.05.2024 19:22 Ответить
Для чого вам заглядати в зуби ворогу? Вони завжди у всьому копіюють українців. Потрібно виходити з конкретного завдання, перешкод на його досягненні, бойових можливостей, ттх конкретної зброї у розпорядженні та її ефективності на полі бою.
Маєте рацію, на разі дрони, як найдешевший керований *********, найбільш ефективний на полі бою, який потрібно постійно вдосконалювати. Не дарма ж верховний ухилянт, поки що не засуджений державний зрадник і узурпатор державної влади в Україні саботує виробництво мільйона дронів для ЗСУ за виділені й освоєні бюджетні кошти.
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27.05.2024 23:27 Ответить
Загалом Міністерство оборони надасть Києву дюжину цих зенітних ракет, здатних перехоплювати крилаті ракети, за допомогою яких Росія знищує нервові центри та інфраструктуру України. Джерело:

Це труднощі перекладу , чи що ще ??
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27.05.2024 10:31 Ответить
дюжина ракет? типу беріть і ні в чому собі не відмовляйте?
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27.05.2024 10:33 Ответить
12 штук. Не мало, якщо дивитися на їхню вартість.
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27.05.2024 12:11 Ответить
це 1/4 відстрілу від звичайної кацапської атаки
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28.05.2024 00:45 Ответить
Та, звичайно, це сльози порівняно з нашими потребами.
Про немало я писав лише в контексті вартості.
Тому і пишуть "пів дюжини", "дюжина", щоб не кидалося у очі 6 штук, 12 штук.
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28.05.2024 08:29 Ответить
Вже місяць - Іспанія передасть - Іспанія передасть - так передаите - скільки можна дрочити
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27.05.2024 10:41 Ответить
Чакають поки ти закінчиш дроч...ти
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27.05.2024 13:45 Ответить
Власне, це те, шо вони мали передати ще рік тому
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27.05.2024 10:53 Ответить
Якось це вже жалюгідно - збирати по планеті металобрухт на 3 році війни. Країна під керівництвом зелених дегенератів перетворилася на голосраку жебрачку, яка тільки клянчить "дай!, Дай!", Наче алкашка випробує на опохміл. Стидоба.
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27.05.2024 11:36 Ответить
Срамота - обзивати Україну у важкічаси жебрачкою...
... таке дозволяв собі лише тарас шевченко с далєкого кацапского пєтербурга
Ви - же не шевченко - тому краще помовчіть
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27.05.2024 12:08 Ответить
Дякуємо Іспанії !
Правда слово "дюжина" вжили для того щоб солідніше виглядало ніж 12. Все одно - ДЯКУЄМО !
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27.05.2024 12:03 Ответить
А ти читай рідну Мурзілку, там пукін у вигляді книжки- розкладачки є.
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27.05.2024 13:47 Ответить
Дякуємо королівству!
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27.05.2024 13:38 Ответить
 
 