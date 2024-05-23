Новий пакет допомоги від Іспанії: танки Leopard, ракети до систем ППО Patriot, боєприпаси

У новий пакет військової допомоги від Іспанії увійшли не лише танки Leopard, але й ракети до систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що 22 травня провів телефону розмову з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Та наголосив, що у новий пакет допомоги увійшли:

ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;

партія танків Leopard;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

антидронові системи та інше озброєння.

"Наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО. Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села", - повідомив Умєров.

Нагадаємо, днями Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Вона зазначила, що наприкінці червня Іспанія передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси.

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