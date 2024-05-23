Новий пакет допомоги від Іспанії: танки Leopard, ракети до систем ППО Patriot, боєприпаси
У новий пакет військової допомоги від Іспанії увійшли не лише танки Leopard, але й ракети до систем ППО Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Він зазначив, що 22 травня провів телефону розмову з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Та наголосив, що у новий пакет допомоги увійшли:
- ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;
- партія танків Leopard;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- антидронові системи та інше озброєння.
"Наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО. Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села", - повідомив Умєров.
Нагадаємо, днями Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Вона зазначила, що наприкінці червня Іспанія передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль