Новый пакет помощи от Испании: танки Leopard, ракеты к системам ПВО Patriot, боеприпасы
В новый пакет военной помощи от Испании вошли не только танки Leopard, но и ракеты к системам ПВО Patriot.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Он отметил, что 22 мая провел телефонный разговор с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. И подчеркнул, что в новый пакет помощи вошли:
- ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot;
- партия танков Leopard;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- антидронные системы и другое вооружение.
"Подчеркнул, что для большей эффективности противостояния врагу нам необходимо больше средств ПВО. Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села", - сообщил Умеров.
Напомним, на днях Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Она отметила, что в конце июня Испания передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы.
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