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Новый пакет помощи от Испании: танки Leopard, ракеты к системам ПВО Patriot, боеприпасы

Іспанський танк LEOPARD

В новый пакет военной помощи от Испании вошли не только танки Leopard, но и ракеты к системам ПВО Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что 22 мая провел телефонный разговор с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. И подчеркнул, что в новый пакет помощи вошли:

  • ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot;
  • партия танков Leopard;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • антидронные системы и другое вооружение.

"Подчеркнул, что для большей эффективности противостояния врагу нам необходимо больше средств ПВО. Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села", - сообщил Умеров.

Напомним, на днях Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Она отметила, что в конце июня Испания передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы.

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Автор: 

Испания (860) помощь (7784) Leopard (114) Умеров Рустем (514)


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23.05.2024 06:39 Ответить
Це інформація для полегшення роботи кацапсячої розвідки?
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23.05.2024 07:13 Ответить
А можно было бы не разглашать и промолчать.
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23.05.2024 07:36 Ответить
На жаль при дєрьмократії це публічне-політичне рішення яке не приймається в обмеженому колі осіб ...В Китаї достатньо рішення голови компартії та його радників
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23.05.2024 07:53 Ответить
Задається це вже вдруге повідомляє сайт.
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23.05.2024 08:18 Ответить
 
 