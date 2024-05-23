Новый пакет помощи от Испании: танки Leopard, ракеты к системам ПВО Patriot, боеприпасы

В новый пакет военной помощи от Испании вошли не только танки Leopard, но и ракеты к системам ПВО Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что 22 мая провел телефонный разговор с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. И подчеркнул, что в новый пакет помощи вошли:

ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot;

партия танков Leopard;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

антидронные системы и другое вооружение.

"Подчеркнул, что для большей эффективности противостояния врагу нам необходимо больше средств ПВО. Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села", - сообщил Умеров.

Напомним, на днях Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Она отметила, что в конце июня Испания передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы.

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