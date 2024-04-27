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Норвегия предоставит Украине 13,7 млн дол. для обслуживания танков Leopard

Норвегія профінансує обслуговування танків leopard для України

Норвегия предоставит Украине 13,7 млн долларов на техническое обслуживание танков Leopard, которые ранее были предоставлены нашей стране. Обслуживание будет происходить в специальном центре в Польше.

Об этом заявил 26 апреля министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Ранее Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 A4 и машины поддержки.

"Учитывая потребность в поддержке, ремонте и обслуживании переданных танков, Норвегия предоставит до 150 миллионов норвежских крон на техническое обслуживание", - отметил министр.

Также читайте: Испания готовит к передаче Украине еще 19 танков Leopard 2, - СМИ

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Норвегия (691) танк (2248) Leopard (114)


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BBC

Норвегія має розвинутий військово-промисловий комплек. Це великий виробник компонентів систем ППО і ракет до них, артилерійських ***********.

Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.

У відсотках від ВВП, виділених на підтримку України, Норвегія взагалі є світовим лідером - Осло витратило 1,6% ВВП.

Пусковий механізм системи ППО NASAMS на виробничій лінії заводу Kongsberg Defence & Aerospace в Конгсберзі, Норвегія.
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27.04.2024 00:55 Ответить
Норвегія у НАТО від самого початку!
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27.04.2024 01:20 Ответить
Історія українсько-норвезьких відносин сягає IX століття, коли під час норманських завоювань територія Подніпров'я стала ареною боротьби за контроль над торговим шляхом із Балтійського до Чорного і далі, через Босфор, до Середземного морів - «із варяг до греків». Цей шлях був важливою східною ланкою навколоєвропейських морських шляхів норманів, що замикала його у цілісне коло.

Так у літописі Нестора «Повість временних літ» під 862 роком міститься поетична легенда про старійшин слов'янських племен, які запрошували варягів прийти на Русь і стати її правителями.

Kонунг Олег із сином Рюрика, Ігорем прийшов до Києва і, вбивши місцевих князів Аскольда і Діра, започаткував Київську Русь: «Хай буде се мати городам руським».
Як історіографічні, так і археологічні джерела свідчать про тісний зв'язок скандинавських народів із слов'янським населенням Подніпров'я. Одним із найвідоміших фактів того часу - одруження дочки Ярослава Мудрого Єлизавети з норвезьким принцом, а згодом й майбутнім королем Норвегії 1045-1066 років Гаральдом III Суворим.
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27.04.2024 01:33 Ответить
uk.wikipedia.org/wiki/Норвегія
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27.04.2024 01:34 Ответить
То байка яка є у всіх східноєвропейських народів. Як варяги могли започаткувати Русь, коли вона вже була до їх приходу?
Араби і візантійські літописи згадують мінімум три походи Русі з Києва на початку 800-х років (один поход на чолі з Бравліном), тобто ще до того як згідно легенди варягів навіть в на Ладогу призвали!
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27.04.2024 02:38 Ответить
Є скандинавські саги, де детально описується, як вікінги наймалися за гроші до князів Русі.
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27.04.2024 21:36 Ответить
Може нам варягів запросити , а то наші обормоти за..бали . Хай бовбивають їх на х..й !!!!
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27.04.2024 03:10 Ответить
Нам усі допомагають і за це їм велика дяка! Але бісить, що у цей час наша зебільна влада займається перейменуванням станцій метро (Харків), ремонтом доріг, покупкою нагородних годинників та іншим лайном, а народ гуляє в клубах, збиває людей машинами, будує палаци і ТЦ... Шапіто... Ми завдяки кловану зовсім подуріли...
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27.04.2024 08:01 Ответить
 
 