Норвегия предоставит Украине 13,7 млн дол. для обслуживания танков Leopard

Норвегия предоставит Украине 13,7 млн долларов на техническое обслуживание танков Leopard, которые ранее были предоставлены нашей стране. Обслуживание будет происходить в специальном центре в Польше.

Об этом заявил 26 апреля министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Ранее Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 A4 и машины поддержки.

"Учитывая потребность в поддержке, ремонте и обслуживании переданных танков, Норвегия предоставит до 150 миллионов норвежских крон на техническое обслуживание", - отметил министр.

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