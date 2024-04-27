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Норвегія надасть Україні 13,7 млн дол. для обслуговування танків Leopard

Норвегія профінансує обслуговування танків leopard для України

Норвегія надасть Україні 13,7 млн доларів на технічне обслуговування танків Leopard, які раніше були надані нашій країні. Обслуговування буде відбуватися в спеціальному центрі у Польщі.

Про це заявив 26 квітня міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і машини підтримки.

"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні переданих танків, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування", – зазначив міністр.

Також читайте: Іспанія готує до передачі Україні ще 19 танків Leopard 2, - ЗМІ

Автор: 

Норвегія (755) танк (2058) Leopard (138)


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BBC

Норвегія має розвинутий військово-промисловий комплек. Це великий виробник компонентів систем ППО і ракет до них, артилерійських ***********.

Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.

У відсотках від ВВП, виділених на підтримку України, Норвегія взагалі є світовим лідером - Осло витратило 1,6% ВВП.

Пусковий механізм системи ППО NASAMS на виробничій лінії заводу Kongsberg Defence & Aerospace в Конгсберзі, Норвегія.
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27.04.2024 00:55 Відповісти
Норвегія у НАТО від самого початку!
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27.04.2024 01:20 Відповісти
Історія українсько-норвезьких відносин сягає IX століття, коли під час норманських завоювань територія Подніпров'я стала ареною боротьби за контроль над торговим шляхом із Балтійського до Чорного і далі, через Босфор, до Середземного морів - «із варяг до греків». Цей шлях був важливою східною ланкою навколоєвропейських морських шляхів норманів, що замикала його у цілісне коло.

Так у літописі Нестора «Повість временних літ» під 862 роком міститься поетична легенда про старійшин слов'янських племен, які запрошували варягів прийти на Русь і стати її правителями.

Kонунг Олег із сином Рюрика, Ігорем прийшов до Києва і, вбивши місцевих князів Аскольда і Діра, започаткував Київську Русь: «Хай буде се мати городам руським».
Як історіографічні, так і археологічні джерела свідчать про тісний зв'язок скандинавських народів із слов'янським населенням Подніпров'я. Одним із найвідоміших фактів того часу - одруження дочки Ярослава Мудрого Єлизавети з норвезьким принцом, а згодом й майбутнім королем Норвегії 1045-1066 років Гаральдом III Суворим.
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27.04.2024 01:33 Відповісти
uk.wikipedia.org/wiki/Норвегія
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27.04.2024 01:34 Відповісти
То байка яка є у всіх східноєвропейських народів. Як варяги могли започаткувати Русь, коли вона вже була до їх приходу?
Араби і візантійські літописи згадують мінімум три походи Русі з Києва на початку 800-х років (один поход на чолі з Бравліном), тобто ще до того як згідно легенди варягів навіть в на Ладогу призвали!
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27.04.2024 02:38 Відповісти
Є скандинавські саги, де детально описується, як вікінги наймалися за гроші до князів Русі.
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27.04.2024 21:36 Відповісти
Може нам варягів запросити , а то наші обормоти за..бали . Хай бовбивають їх на х..й !!!!
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27.04.2024 03:10 Відповісти
Нам усі допомагають і за це їм велика дяка! Але бісить, що у цей час наша зебільна влада займається перейменуванням станцій метро (Харків), ремонтом доріг, покупкою нагородних годинників та іншим лайном, а народ гуляє в клубах, збиває людей машинами, будує палаци і ТЦ... Шапіто... Ми завдяки кловану зовсім подуріли...
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27.04.2024 08:01 Відповісти
 
 