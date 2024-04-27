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Норвегія надасть Україні 13,7 млн дол. для обслуговування танків Leopard
Норвегія надасть Україні 13,7 млн доларів на технічне обслуговування танків Leopard, які раніше були надані нашій країні. Обслуговування буде відбуватися в спеціальному центрі у Польщі.
Про це заявив 26 квітня міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і машини підтримки.
"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні переданих танків, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування", – зазначив міністр.
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Норвегія має розвинутий військово-промисловий комплек. Це великий виробник компонентів систем ППО і ракет до них, артилерійських ***********.
Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.
У відсотках від ВВП, виділених на підтримку України, Норвегія взагалі є світовим лідером - Осло витратило 1,6% ВВП.
Пусковий механізм системи ППО NASAMS на виробничій лінії заводу Kongsberg Defence & Aerospace в Конгсберзі, Норвегія.
Так у літописі Нестора «Повість временних літ» під 862 роком міститься поетична легенда про старійшин слов'янських племен, які запрошували варягів прийти на Русь і стати її правителями.
Kонунг Олег із сином Рюрика, Ігорем прийшов до Києва і, вбивши місцевих князів Аскольда і Діра, започаткував Київську Русь: «Хай буде се мати городам руським».
Як історіографічні, так і археологічні джерела свідчать про тісний зв'язок скандинавських народів із слов'янським населенням Подніпров'я. Одним із найвідоміших фактів того часу - одруження дочки Ярослава Мудрого Єлизавети з норвезьким принцом, а згодом й майбутнім королем Норвегії 1045-1066 років Гаральдом III Суворим.
Араби і візантійські літописи згадують мінімум три походи Русі з Києва на початку 800-х років (один поход на чолі з Бравліном), тобто ще до того як згідно легенди варягів навіть в на Ладогу призвали!