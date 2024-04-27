Норвегія надасть Україні 13,7 млн дол. для обслуговування танків Leopard

Норвегія надасть Україні 13,7 млн доларів на технічне обслуговування танків Leopard, які раніше були надані нашій країні. Обслуговування буде відбуватися в спеціальному центрі у Польщі.

Про це заявив 26 квітня міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і машини підтримки.

"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні переданих танків, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування", – зазначив міністр.

Також читайте: Іспанія готує до передачі Україні ще 19 танків Leopard 2, - ЗМІ