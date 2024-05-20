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Испания в конце июня передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы, - министр обороны Роблес

Испания в конце июня передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы, - министр обороны Роблес

Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В частности, Мадрид передаст Киеву партию танков Leopard.

Об этом сообщает El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.

Роблес объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое началось в понедельник, 20 мая.

Руководитель испанского оборонного ведомства отметила, что поставка должна состояться в конце июня. Кроме танков Leopard, в пакет помощи войдут боеприпасы различных типов.

Роблес отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских военнослужащих.

Также читайте: Ракеты для систем ПВО Patriot от союзников уже прибыли в Украину, - глава Минобороны Испании Роблес

Напомним, что ранее издание El Pais сообщало, что Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Источники издания отмечали, что пакет помощи будет включать: артиллерийские боеприпасы крупного калибра, легкие и тяжелые пулеметы, защищенные колесные машины материально-технического обеспечения, бронированные машины пехоты, первые 10 боевых танков из партии в 19 восстановленных Leopard 2 A4 и прочее.

Читайте также: Испания готовит к передаче Украине еще 19 танков Leopard 2, - СМИ

Автор: 

Испания (860) помощь (7784) Leopard (114) Роблес Маргарита (13)


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Топ комментарии
+5
ну хоть щось, дякуємо
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20.05.2024 19:39
+3
Сьогодні ти його не мала б, якби й хотіла, - сказала Королева. - Моє правило таке: варення на завтра і варення на вчора. Тільки не на сьогодні.
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра!

(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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20.05.2024 19:41
+3
Так Леопарди вже були на фронті, однак без панування у повітрі щось не те трапилось ...
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20.05.2024 20:23
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ну хоть щось, дякуємо
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20.05.2024 19:39 Ответить
Сьогодні ти його не мала б, якби й хотіла, - сказала Королева. - Моє правило таке: варення на завтра і варення на вчора. Тільки не на сьогодні.
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра!

(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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20.05.2024 19:41 Ответить
,,А можно наоборот? Можно---но деньги вперёд,,!
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20.05.2024 23:05 Ответить
Знову починається розтяжка на пів року, нічого не міняється і не доходе.
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20.05.2024 20:06 Ответить
Просили Patriots, а вони видавили з себе щось, що їм не так було шкода.
Але й на тому подяка, з паршивої вівці хоч шерсті клок.
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20.05.2024 20:11 Ответить
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20.05.2024 20:16 Ответить
Отлично! Главное чтобы не распылять их по всем фронтам по одному, а использовать все в одном месте для прорыва. Как только немецкие танки появятся на фронте, большевики - сегодняшние рашисты, будут ДРАПАТЬ без штанов.
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20.05.2024 20:18 Ответить
Так Леопарди вже були на фронті, однак без панування у повітрі щось не те трапилось ...
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20.05.2024 20:23 Ответить
На подходе F-16
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20.05.2024 21:00 Ответить
російськомовність - синонім дебіла. Тобі мало того що декілька наших колон з бредлі початку контр наступу знищили ? Не бачиш як кожного дня російські колони паляться?
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20.05.2024 20:37 Ответить
Ты и есть синоним дебила.
Во первых, о контрнаступлении НЕ НАДО БЫЛО трендеть на всех каналах 3 месяца. Наступать надо НЕОЖИДАННО !!! Во вторых, Жгут рашисткие консервные банки. А здесь германские ЛЕОПАРДЫ !!! Почувствуй разницу сасунок.
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20.05.2024 21:04 Ответить
cин дебіла, танки горять однаково практтчно. Не можливо наступати колонами коли усе заміновано і у ворога перевага в авіації. Для придурка повторюсь, 47 бригада наступала колонами з леопардів та бредлі і все погоріло й було купу жертв.

Це ти падло жирне з дивану думаєш що так можна наступати.
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20.05.2024 21:15 Ответить
Алё дебил, какой дурак наступает "колоннами" ??? Если 47 бригада попёрлась колонной на мины, то её руководство надо вздёрнуть на первом суку за ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
Танки наступают рассредоточенно ПОСЛЕ арт подготовки и при поддержке авиации и пехоты.
Если тебе ТУПАЯ паскуда это не известно, то руководство ЗСУ просто ОБЯЗАНО знать азы военной науки.
Так наступал Вермахт, так наступали USA в операции "Буря Пустыни". И всегда супер успешно !
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20.05.2024 22:34 Ответить
чмо, ти настільки тупе що реально порівнюєш авіаційну спроможність армії США, вермархту з Українською? У росіян 10 кратна перевага в повітрі.

Московороте бидло. А бо скоріше кацап-ванька.
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20.05.2024 23:11 Ответить
чухан, если у ЗСУ НЕ было воздушной поддержки ЗАЧЕМ погнали западную технику да ещё и в КОЛОННАХ на мины ? Да ещё и 2 месяца рассказывали о планируемом наступлении ?
Вот и результат.
Думаю, что ты не украинец, а тупой хахол, ************, откуда-нибудь из Лугандона.
Вот и беснуешься.
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21.05.2024 01:54 Ответить
московороте і ще в США сидить, американці певно думають що ти кацап.
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20.05.2024 21:16 Ответить
Ой, зараз танки легка здобич дронів. То вже будуть від них збуватися
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20.05.2024 20:21 Ответить
не кажіть дурнi, це все ще найкраще захищена техніка на полі бою, будь-який нормальний генерал то солдат каже що танк на полі бою це чудова бойова одиниця. Ніхто не буде від танків позбуватись.
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20.05.2024 20:39 Ответить
Над моїм дописом ви самі ж собі протирічите
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20.05.2024 21:04 Ответить
тому що тут важливе використання. Якщо кидати як росіяни - то звичайно будуть палити, при нормальній підтримці, наявності РЕБ, - це найкраща річ для підтримки піхоти. Йдіть читайте генералів. Жоден не казав що це "застаріла зброя" - це маячня.

І навіть на цензорі купу відео як наші танки та інша тяжка бронетехніка знищує купу російської піхоти та техніки. Аналогів цьому поки що нема.
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20.05.2024 23:21 Ответить
 
 