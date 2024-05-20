Испания в конце июня передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы, - министр обороны Роблес

Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В частности, Мадрид передаст Киеву партию танков Leopard.

Об этом сообщает El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.

Роблес объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое началось в понедельник, 20 мая.

Руководитель испанского оборонного ведомства отметила, что поставка должна состояться в конце июня. Кроме танков Leopard, в пакет помощи войдут боеприпасы различных типов.

Роблес отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских военнослужащих.

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Напомним, что ранее издание El Pais сообщало, что Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Источники издания отмечали, что пакет помощи будет включать: артиллерийские боеприпасы крупного калибра, легкие и тяжелые пулеметы, защищенные колесные машины материально-технического обеспечения, бронированные машины пехоты, первые 10 боевых танков из партии в 19 восстановленных Leopard 2 A4 и прочее.

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