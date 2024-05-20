Испания в конце июня передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы, - министр обороны Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В частности, Мадрид передаст Киеву партию танков Leopard.
Об этом сообщает El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.
Роблес объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое началось в понедельник, 20 мая.
Руководитель испанского оборонного ведомства отметила, что поставка должна состояться в конце июня. Кроме танков Leopard, в пакет помощи войдут боеприпасы различных типов.
Роблес отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских военнослужащих.
Напомним, что ранее издание El Pais сообщало, что Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины.
Источники издания отмечали, что пакет помощи будет включать: артиллерийские боеприпасы крупного калибра, легкие и тяжелые пулеметы, защищенные колесные машины материально-технического обеспечения, бронированные машины пехоты, первые 10 боевых танков из партии в 19 восстановленных Leopard 2 A4 и прочее.
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- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра!
(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
Але й на тому подяка, з паршивої вівці хоч шерсті клок.
Во первых, о контрнаступлении НЕ НАДО БЫЛО трендеть на всех каналах 3 месяца. Наступать надо НЕОЖИДАННО !!! Во вторых, Жгут рашисткие консервные банки. А здесь германские ЛЕОПАРДЫ !!! Почувствуй разницу сасунок.
Це ти падло жирне з дивану думаєш що так можна наступати.
Танки наступают рассредоточенно ПОСЛЕ арт подготовки и при поддержке авиации и пехоты.
Если тебе ТУПАЯ паскуда это не известно, то руководство ЗСУ просто ОБЯЗАНО знать азы военной науки.
Так наступал Вермахт, так наступали USA в операции "Буря Пустыни". И всегда супер успешно !
Московороте бидло. А бо скоріше кацап-ванька.
Вот и результат.
Думаю, что ты не украинец, а тупой хахол, ************, откуда-нибудь из Лугандона.
Вот и беснуешься.
І навіть на цензорі купу відео як наші танки та інша тяжка бронетехніка знищує купу російської піхоти та техніки. Аналогів цьому поки що нема.