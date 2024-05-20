Іспанія наприкінці червня передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси, - міністерка оборони Роблес
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, Мадрид передасть Києву партію танків Leopard.
Про це повідомляє El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.
Роблес оголосила про новий пакет військової допомоги для ЗСУ під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке розпочалося у понеділок, 20 травня.
Очільниця іспанського оборонного відомства наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня. Крім танків Leopard, до пакету допомоги увійдуть боєприпаси різних типів.
Роблес наголосила на важливих зусиллях, які Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських військовослужбовців.
Нагадаємо, що раніше видання El Pais повідомляло, що Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України.
Джерела видання зазначали, що пакет допомоги включатиме: артилерійські боєприпаси великого калібру, легкі та важкі кулемети, захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення, броньовані машини піхоти, перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлених Leopard 2 A4 та інше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра!
(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
Але й на тому подяка, з паршивої вівці хоч шерсті клок.
Во первых, о контрнаступлении НЕ НАДО БЫЛО трендеть на всех каналах 3 месяца. Наступать надо НЕОЖИДАННО !!! Во вторых, Жгут рашисткие консервные банки. А здесь германские ЛЕОПАРДЫ !!! Почувствуй разницу сасунок.
Це ти падло жирне з дивану думаєш що так можна наступати.
Танки наступают рассредоточенно ПОСЛЕ арт подготовки и при поддержке авиации и пехоты.
Если тебе ТУПАЯ паскуда это не известно, то руководство ЗСУ просто ОБЯЗАНО знать азы военной науки.
Так наступал Вермахт, так наступали USA в операции "Буря Пустыни". И всегда супер успешно !
Московороте бидло. А бо скоріше кацап-ванька.
Вот и результат.
Думаю, что ты не украинец, а тупой хахол, ************, откуда-нибудь из Лугандона.
Вот и беснуешься.
І навіть на цензорі купу відео як наші танки та інша тяжка бронетехніка знищує купу російської піхоти та техніки. Аналогів цьому поки що нема.