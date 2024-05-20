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Іспанія наприкінці червня передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси, - міністерка оборони Роблес

Іспанія наприкінці червня передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси, - міністерка оборони Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, Мадрид передасть Києву партію танків Leopard.

Про це повідомляє El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.

Роблес оголосила про новий пакет військової допомоги для ЗСУ під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке розпочалося у понеділок, 20 травня.

Очільниця іспанського оборонного відомства наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня. Крім танків Leopard, до пакету допомоги увійдуть боєприпаси різних типів.

Роблес наголосила на важливих зусиллях, які Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських військовослужбовців. 

Читайте також: Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес

Нагадаємо, що раніше видання El Pais повідомляло, що Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України. 

Джерела видання зазначали, що пакет допомоги включатиме: артилерійські боєприпаси великого калібру, легкі та важкі кулемети, захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення, броньовані машини піхоти, перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлених Leopard 2 A4 та інше.

Читайте також: Іспанія готує до передачі Україні ще 19 танків Leopard 2, - ЗМІ

Автор: 

Іспанія (900) допомога (8308) Leopard (138) Роблес Маргарита (17)


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Топ коментарі
+5
ну хоть щось, дякуємо
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20.05.2024 19:39
+3
Сьогодні ти його не мала б, якби й хотіла, - сказала Королева. - Моє правило таке: варення на завтра і варення на вчора. Тільки не на сьогодні.
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра!

(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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20.05.2024 19:41
+3
Так Леопарди вже були на фронті, однак без панування у повітрі щось не те трапилось ...
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20.05.2024 20:23
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ну хоть щось, дякуємо
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20.05.2024 19:39 Відповісти
Сьогодні ти його не мала б, якби й хотіла, - сказала Королева. - Моє правило таке: варення на завтра і варення на вчора. Тільки не на сьогодні.
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра!

(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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20.05.2024 19:41 Відповісти
,,А можно наоборот? Можно---но деньги вперёд,,!
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20.05.2024 23:05 Відповісти
Знову починається розтяжка на пів року, нічого не міняється і не доходе.
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20.05.2024 20:06 Відповісти
Просили Patriots, а вони видавили з себе щось, що їм не так було шкода.
Але й на тому подяка, з паршивої вівці хоч шерсті клок.
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20.05.2024 20:11 Відповісти
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20.05.2024 20:16 Відповісти
Отлично! Главное чтобы не распылять их по всем фронтам по одному, а использовать все в одном месте для прорыва. Как только немецкие танки появятся на фронте, большевики - сегодняшние рашисты, будут ДРАПАТЬ без штанов.
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20.05.2024 20:18 Відповісти
Так Леопарди вже були на фронті, однак без панування у повітрі щось не те трапилось ...
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20.05.2024 20:23 Відповісти
На подходе F-16
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20.05.2024 21:00 Відповісти
російськомовність - синонім дебіла. Тобі мало того що декілька наших колон з бредлі початку контр наступу знищили ? Не бачиш як кожного дня російські колони паляться?
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20.05.2024 20:37 Відповісти
Ты и есть синоним дебила.
Во первых, о контрнаступлении НЕ НАДО БЫЛО трендеть на всех каналах 3 месяца. Наступать надо НЕОЖИДАННО !!! Во вторых, Жгут рашисткие консервные банки. А здесь германские ЛЕОПАРДЫ !!! Почувствуй разницу сасунок.
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20.05.2024 21:04 Відповісти
cин дебіла, танки горять однаково практтчно. Не можливо наступати колонами коли усе заміновано і у ворога перевага в авіації. Для придурка повторюсь, 47 бригада наступала колонами з леопардів та бредлі і все погоріло й було купу жертв.

Це ти падло жирне з дивану думаєш що так можна наступати.
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20.05.2024 21:15 Відповісти
Алё дебил, какой дурак наступает "колоннами" ??? Если 47 бригада попёрлась колонной на мины, то её руководство надо вздёрнуть на первом суку за ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
Танки наступают рассредоточенно ПОСЛЕ арт подготовки и при поддержке авиации и пехоты.
Если тебе ТУПАЯ паскуда это не известно, то руководство ЗСУ просто ОБЯЗАНО знать азы военной науки.
Так наступал Вермахт, так наступали USA в операции "Буря Пустыни". И всегда супер успешно !
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20.05.2024 22:34 Відповісти
чмо, ти настільки тупе що реально порівнюєш авіаційну спроможність армії США, вермархту з Українською? У росіян 10 кратна перевага в повітрі.

Московороте бидло. А бо скоріше кацап-ванька.
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20.05.2024 23:11 Відповісти
чухан, если у ЗСУ НЕ было воздушной поддержки ЗАЧЕМ погнали западную технику да ещё и в КОЛОННАХ на мины ? Да ещё и 2 месяца рассказывали о планируемом наступлении ?
Вот и результат.
Думаю, что ты не украинец, а тупой хахол, ************, откуда-нибудь из Лугандона.
Вот и беснуешься.
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21.05.2024 01:54 Відповісти
московороте і ще в США сидить, американці певно думають що ти кацап.
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20.05.2024 21:16 Відповісти
Ой, зараз танки легка здобич дронів. То вже будуть від них збуватися
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20.05.2024 20:21 Відповісти
не кажіть дурнi, це все ще найкраще захищена техніка на полі бою, будь-який нормальний генерал то солдат каже що танк на полі бою це чудова бойова одиниця. Ніхто не буде від танків позбуватись.
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20.05.2024 20:39 Відповісти
Над моїм дописом ви самі ж собі протирічите
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20.05.2024 21:04 Відповісти
тому що тут важливе використання. Якщо кидати як росіяни - то звичайно будуть палити, при нормальній підтримці, наявності РЕБ, - це найкраща річ для підтримки піхоти. Йдіть читайте генералів. Жоден не казав що це "застаріла зброя" - це маячня.

І навіть на цензорі купу відео як наші танки та інша тяжка бронетехніка знищує купу російської піхоти та техніки. Аналогів цьому поки що нема.
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20.05.2024 23:21 Відповісти
 
 