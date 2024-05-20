Іспанія наприкінці червня передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси, - міністерка оборони Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, Мадрид передасть Києву партію танків Leopard.

Про це повідомляє El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.

Роблес оголосила про новий пакет військової допомоги для ЗСУ під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке розпочалося у понеділок, 20 травня.

Очільниця іспанського оборонного відомства наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня. Крім танків Leopard, до пакету допомоги увійдуть боєприпаси різних типів.

Роблес наголосила на важливих зусиллях, які Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських військовослужбовців.

Читайте також: Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес

Нагадаємо, що раніше видання El Pais повідомляло, що Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України.

Джерела видання зазначали, що пакет допомоги включатиме: артилерійські боєприпаси великого калібру, легкі та важкі кулемети, захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення, броньовані машини піхоти, перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлених Leopard 2 A4 та інше.

Читайте також: Іспанія готує до передачі Україні ще 19 танків Leopard 2, - ЗМІ