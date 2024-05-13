Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме Leopard 2, артснаряди та БМП, - El Pais. ПЕРЕЛІК
Підготовка нової військової допомоги Україні від Іспанії може бути завершена до 30 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.
Джерела видання зазначають, що пакет допомоги включатиме:
- артилерійські боєприпаси великого калібру;
- легкі та важкі кулемети;
- захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення;
- броньовані машини піхоти;
- протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії;
- перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлених Leopard 2 A4.
Зазначається, що іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.
Допомога через НАТО
За даними джерел видання, військова допомога Україні від Іспанії, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО.
На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного Альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні.
Джерела видання додають, що ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних країн, замінивши Контактну групу з оборони України (формату "Рамштайн").
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