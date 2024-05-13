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Новини Допомога Україні
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Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме Leopard 2, артснаряди та БМП, - El Pais. ПЕРЕЛІК

Танк Leopard 2

Підготовка нової військової допомоги Україні від Іспанії може бути завершена до 30 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

Джерела видання зазначають, що пакет допомоги включатиме:

  • артилерійські боєприпаси великого калібру;
  • легкі та важкі кулемети;
  • захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення;
  • броньовані машини піхоти;
  • протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії;
  • перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлених Leopard 2 A4.

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Зазначається, що іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

Допомога через НАТО

За даними джерел видання, військова допомога Україні від Іспанії, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО.

На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного Альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні.

Джерела видання додають, що ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних країн, замінивши Контактну групу з оборони України (формату "Рамштайн").

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Автор: 

боєприпаси (2265) Іспанія (900) допомога (8321) Leopard (138)


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Вони більше року готують.
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13.05.2024 15:20 Відповісти
Дуже добре, дякуємо. Але передчасно заявили, наш Лідор тільки летить туди
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13.05.2024 15:30 Відповісти
Відновлені це мабуть побиті на війні відремонтували.
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13.05.2024 15:50 Відповісти
Україні вкрай потрібні далекобійні «томагавки» і без виключень по якій території бити, ф35, та ввід військ НАТО.
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13.05.2024 15:52 Відповісти
🤣
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13.05.2024 16:29 Відповісти
Танк це гарна штука. З танком легше піхотинцям. Тільки якби допомогли з захистом від керованих ***********.
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13.05.2024 15:52 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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13.05.2024 17:41 Відповісти
 
 