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Новости Помощь Украине
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Испания готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать Leopard 2, артснаряды и БМП - El Pais. СПИСОК

Танк Leopard 2

Подготовка новой военной помощи Украине от Испании может быть завершена до 30 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

Источники издания отмечают, что пакет помощи будет включать:

  • артиллерийские боеприпасы крупного калибра;
  • легкие и тяжелые пулеметы;
  • защищенные колесные машины материально-технического обеспечения;
  • бронированные машины пехоты;
  • противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии;
  • первые 10 боевых танков из партии в 19 восстановленных Leopard 2 A4.

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Отмечается, что испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

Помощь через НАТО

По данным источников издания, военная помощь Украине от Испании, скорее всего, будет направляться через НАТО.

На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины основания Североатлантического Альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.

Источники издания добавляют, что идея заключается в том, что НАТО сама будет координировать поставки из разных стран, заменив Контактную группу по обороне Украины (формата "Рамштайн").

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боеприпасы (2333) Испания (860) помощь (7784) Leopard (114)


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Вони більше року готують.
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13.05.2024 15:20 Ответить
Дуже добре, дякуємо. Але передчасно заявили, наш Лідор тільки летить туди
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13.05.2024 15:30 Ответить
Відновлені це мабуть побиті на війні відремонтували.
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13.05.2024 15:50 Ответить
Україні вкрай потрібні далекобійні «томагавки» і без виключень по якій території бити, ф35, та ввід військ НАТО.
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13.05.2024 15:52 Ответить
🤣
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13.05.2024 16:29 Ответить
Танк це гарна штука. З танком легше піхотинцям. Тільки якби допомогли з захистом від керованих ***********.
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13.05.2024 15:52 Ответить
Дякуємо, друзі.
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13.05.2024 17:41 Ответить
 
 