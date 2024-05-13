Испания готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать Leopard 2, артснаряды и БМП - El Pais. СПИСОК

Подготовка новой военной помощи Украине от Испании может быть завершена до 30 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

Источники издания отмечают, что пакет помощи будет включать:

артиллерийские боеприпасы крупного калибра;

легкие и тяжелые пулеметы;

защищенные колесные машины материально-технического обеспечения;

бронированные машины пехоты;

противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии;

первые 10 боевых танков из партии в 19 восстановленных Leopard 2 A4.

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Отмечается, что испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

Помощь через НАТО

По данным источников издания, военная помощь Украине от Испании, скорее всего, будет направляться через НАТО.

На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины основания Североатлантического Альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.

Источники издания добавляют, что идея заключается в том, что НАТО сама будет координировать поставки из разных стран, заменив Контактную группу по обороне Украины (формата "Рамштайн").

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