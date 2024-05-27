Іспанія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги: 19 Leopard 2A4 та ракети Patriot, - El Pais

Іспанія має намір виділити Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого становитиме 1,129 мільярда євро. Про нього оголосять сьогодні під час візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії.

Про це пише El Pais, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джерела видання зазначають, що йдеться про безпрецедентну цифру іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.

На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.

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Що включатиме новий пакет допомоги?

Новий пакет допомоги включатиме постачання другої партії зенітних ракет Patriot, які будуть додані до півдюжини, вже поставлених у квітні. Загалом Міністерство оборони Іспанії надасть Києву дюжину цих зенітних ракет, здатних перехоплювати крилаті ракети, за допомогою яких Росія знищує нервові центри та інфраструктуру України.

Крім того, на додаток до десяти бойових танків Leopard 2A4, поставлених минулого року, буде поставлено 19 старих бойових танків Leopard 2A4.

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Очікується, що Україна отримає вміст пакета допомоги до 30 червня.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Вона зазначила, що наприкінці червня Іспанія передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси.