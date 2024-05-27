Іспанія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги: 19 Leopard 2A4 та ракети Patriot, - El Pais
Іспанія має намір виділити Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого становитиме 1,129 мільярда євро. Про нього оголосять сьогодні під час візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії.
Про це пише El Pais, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Джерела видання зазначають, що йдеться про безпрецедентну цифру іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.
На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.
Що включатиме новий пакет допомоги?
Новий пакет допомоги включатиме постачання другої партії зенітних ракет Patriot, які будуть додані до півдюжини, вже поставлених у квітні. Загалом Міністерство оборони Іспанії надасть Києву дюжину цих зенітних ракет, здатних перехоплювати крилаті ракети, за допомогою яких Росія знищує нервові центри та інфраструктуру України.
Крім того, на додаток до десяти бойових танків Leopard 2A4, поставлених минулого року, буде поставлено 19 старих бойових танків Leopard 2A4.
Очікується, що Україна отримає вміст пакета допомоги до 30 червня.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Вона зазначила, що наприкінці червня Іспанія передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси.
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Джерела видання зазначають, що йдеться про безпрецедентну цифру іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.
На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.
Тобто невідомий їхній технічний стан .
Дуже багато доводиться чути нарікань від наших механіків на стан техніки що надходить . Відновлення її до нормального стану займає купу сил і часу ,, а є випадки коли відновити танк чи БТР до стану боєздатності - взагалі неможливо , і його розбирають на запчастини . Але дійсно - й за це спасибі .
Русня теж скаржиться на якість корейських снарядів. Лайно лайном.
Приходь вижену тобі - з хліва новіший ,, аби в тебе лише було бажання захищати країну .
Чи ти тільки п_здіти в інтернеті - майстер .?
До чого тут твій марахвон, гицель? Знайди клавіатуру і набери запити по питанню допомоги саме Іспанії.
А вираз " пишуть військові" застосовують або подоляцькі, або російські тролі, коли нема чого по суті питання сказати.
Так скільки в тебе в хліву " нових танків", балабол ?
Те що ти такий безнадійно тупорилий - що й досі не в'їхав в мною сказане , ну це чувак вже - твої особисті проблеми .
А ще якби ти був уважнішим то бачив би що я в коментарі мав на увазі не конкретно цю допомогу , і писав не про іспанські Леопарди , а в цілому - про всю стару техніку яку нам надіслали за 2 роки .
Хіба Петріот не від Іскандерів захищає повітряний простір де він розміщений?
Україна має 130+ шт. зенітних танків Гепард, Авенджери, Старстріки, Стінгери які є ППО малого радіусу дії.
Схоже, що у вас існують якісь забобони з приводу танків як і у всій шайці вашого корумпованого й некомпетентного совкового непотичного командування.
Маєте рацію, на разі дрони, як найдешевший керований *********, найбільш ефективний на полі бою, який потрібно постійно вдосконалювати. Не дарма ж верховний ухилянт, поки що не засуджений державний зрадник і узурпатор державної влади в Україні саботує виробництво мільйона дронів для ЗСУ за виділені й освоєні бюджетні кошти.
Це труднощі перекладу , чи що ще ??
Про немало я писав лише в контексті вартості.
Тому і пишуть "пів дюжини", "дюжина", щоб не кидалося у очі 6 штук, 12 штук.
... таке дозволяв собі лише тарас шевченко с далєкого кацапского пєтербурга
Ви - же не шевченко - тому краще помовчіть
Правда слово "дюжина" вжили для того щоб солідніше виглядало ніж 12. Все одно - ДЯКУЄМО !