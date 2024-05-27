УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11691 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 300 47

Іспанія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги: 19 Leopard 2A4 та ракети Patriot, - El Pais

Іспанія передасть Україні танки leopard

Іспанія має намір виділити Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого становитиме 1,129 мільярда євро. Про нього оголосять сьогодні під час візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії.

Про це пише El Pais, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джерела видання зазначають, що йдеться про безпрецедентну цифру іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.

На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряді Іспанії підтвердили, що сьогодні чекають Зеленського з візитом: запланована спільна пресконференція з Санчесом

Що включатиме новий пакет допомоги?

Новий пакет допомоги включатиме постачання другої партії зенітних ракет Patriot, які будуть додані до півдюжини, вже поставлених у квітні. Загалом Міністерство оборони Іспанії надасть Києву дюжину цих зенітних ракет, здатних перехоплювати крилаті ракети, за допомогою яких Росія знищує нервові центри та інфраструктуру України.

Крім того, на додаток до десяти бойових танків Leopard 2A4, поставлених минулого року, буде поставлено 19 старих бойових танків Leopard 2A4.

Читайте: Новий пакет допомоги від Іспанії: танки Leopard, ракети до систем ППО Patriot, боєприпаси

Очікується, що Україна отримає вміст пакета допомоги до 30 червня.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Вона зазначила, що наприкінці червня Іспанія передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси.

Автор: 

Іспанія (900) допомога (8336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Іспанцям черговий респект за позицію та підтримку України...
показати весь коментар
27.05.2024 09:56
+8
Muchas gracias, amigos...
показати весь коментар
27.05.2024 10:02
+8
Іспанці молодці, мало вказують куди стріляти і багато (по можливостях) дають зброї.
показати весь коментар
27.05.2024 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А 🤡 клоун поспішає стати во главє колони...
показати весь коментар
27.05.2024 09:56 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2024 12:03 Відповісти
Це *****....а іспанці молодці, оголосили про пакет допомоги до візиту янелоха, невілювавши його візит до плінтусу,
зірвавши чергові відосики найвеличнішого....
показати весь коментар
27.05.2024 14:06 Відповісти
Іспанцям черговий респект за позицію та підтримку України...
показати весь коментар
27.05.2024 09:56 Відповісти
Зеленський не встиг все зіпсувати?
От отримає від товариша майора з фсб на горіхи...
Ще й Єрмак може по вуху заліпити....
показати весь коментар
27.05.2024 09:58 Відповісти
Це значить , що включається Європейська промисловість

Джерела видання зазначають, що йдеться про безпрецедентну цифру іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.

На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.
показати весь коментар
27.05.2024 09:58 Відповісти
Muchas gracias, amigos...
показати весь коментар
27.05.2024 10:02 Відповісти
Іспанці молодці, мало вказують куди стріляти і багато (по можливостях) дають зброї.
показати весь коментар
27.05.2024 10:05 Відповісти
Безпрецендентний блдь...аж дюжину ракет
показати весь коментар
27.05.2024 10:06 Відповісти
Із боку Іспанії. Написано коректно.
показати весь коментар
27.05.2024 13:40 Відповісти
Це, звісно, добре, але 19 танків - це приблизно стільки, скільки русня в середньому втрачає за один день війни.
показати весь коментар
27.05.2024 10:28 Відповісти
Тут ще й нюанс є . Це не просто танки , а - старі танки .
Тобто невідомий їхній технічний стан .
Дуже багато доводиться чути нарікань від наших механіків на стан техніки що надходить . Відновлення її до нормального стану займає купу сил і часу ,, а є випадки коли відновити танк чи БТР до стану боєздатності - взагалі неможливо , і його розбирають на запчастини . Але дійсно - й за це спасибі .
показати весь коментар
27.05.2024 10:39 Відповісти
Подарованому коню в зуби не дивляться.
Русня теж скаржиться на якість корейських снарядів. Лайно лайном.
показати весь коментар
27.05.2024 10:44 Відповісти
В нас основний танк Т-64 шістдесяті роки, від Т-72 відмовлялися до 2022 року.
показати весь коментар
27.05.2024 10:55 Відповісти
Т-64 створювався як офіцерський танк , а т-72 то танк для тупорилих.
показати весь коментар
27.05.2024 11:57 Відповісти
Таку галіматью навіть не чув раніше
показати весь коментар
27.05.2024 13:44 Відповісти
Якби ти інколи слідкував за темою, а не тільки писав, то знав би , що проблемі із Лєопардами були. Півтора року тому. Коли Іспанія вперше прийняла рішення про їх передачу. Після цього і почали танки відновлювати. Не полодобються, виганчй із свого хліва новіші.
показати весь коментар
27.05.2024 13:43 Відповісти
Якби ти менше " слідкував за темами " в марафонах , а більше б читав що про це пишуть самі військові , які воюють на тих танках , то можливо й не умнічав би тут .
Приходь вижену тобі - з хліва новіший ,, аби в тебе лише було бажання захищати країну .
Чи ти тільки п_здіти в інтернеті - майстер .?
показати весь коментар
27.05.2024 14:42 Відповісти
Майстер попи ..ти в інтернеті це ти. При чому майстер не по суті питання, а по нісенітницям.
До чого тут твій марахвон, гицель? Знайди клавіатуру і набери запити по питанню допомоги саме Іспанії.
А вираз " пишуть військові" застосовують або подоляцькі, або російські тролі, коли нема чого по суті питання сказати.
Так скільки в тебе в хліву " нових танків", балабол ?
показати весь коментар
27.05.2024 15:06 Відповісти
.. Я тобі вже сказав - по суті .
Те що ти такий безнадійно тупорилий - що й досі не в'їхав в мною сказане , ну це чувак вже - твої особисті проблеми .
А ще якби ти був уважнішим то бачив би що я в коментарі мав на увазі не конкретно цю допомогу , і писав не про іспанські Леопарди , а в цілому - про всю стару техніку яку нам надіслали за 2 роки .
показати весь коментар
27.05.2024 15:58 Відповісти
Ну і я тобі болтуну написав- не подобається техніка на шару із Європи, не жмись, відкривай свого хліва, викатуй нову.
показати весь коментар
27.05.2024 19:15 Відповісти
Танки нічого не вирішують у цій війні, це не особливо важливо, скільки б їх не надали. Зенітні ракети до систем ППО - найважливіший внесок. Шкода що відмовили у додатковій системі Петріот.
показати весь коментар
27.05.2024 13:11 Відповісти
Нам потрібно багато ЗРК малого радіусу дії. Зали з орланами і суперскамами у зв'язці з іскандером вистежать і помножать той Петіот на нуль за лічені години.
показати весь коментар
27.05.2024 13:12 Відповісти
Ви при своєму розумі? Петріот не розміщують близько до лінії фронту, де літають мокшанські зали суперками та ін. лайно.
Хіба Петріот не від Іскандерів захищає повітряний простір де він розміщений?
Україна має 130+ шт. зенітних танків Гепард, Авенджери, Старстріки, Стінгери які є ППО малого радіусу дії.
показати весь коментар
27.05.2024 13:47 Відповісти
На Харків подивіться.
показати весь коментар
27.05.2024 14:44 Відповісти
Якщо постійно сидіти в обороні, то справді, танки нічого не вирішують,але в наступі без них не обійтися, нікому більше зламувати ешелоновану оборону
показати весь коментар
27.05.2024 13:55 Відповісти
Ви військовий, можливо брали участь у бойових діях, можливо що ні. Що може вирішити танк своєю гарматою з того що не може вирішити боєць із Джавеліном? При тому, що танк легко помітний, повільний і неповорткий, легко знищується засобами ураження. Якщо використовувати танк суто в якості прикриття піхоти від стрілецького озброєння при м'ясних штурмах, то це хибна тактика часів 2-ї СВ.
показати весь коментар
27.05.2024 14:44 Відповісти
Доки нога піхотинця ЗСУ не ступить на окуповану землю територія не вважається звільненою. ПВО, джавелінами, бпла, артою, авіацією.. землю не деокупіруєш, тільки піхотою, а танки були і поки що залишаються головною ударною силою СВ.Заміни їм ще не вигадали
показати весь коментар
27.05.2024 18:09 Відповісти
Боєць з Джавеліном це не піхотинець ЗСУ???
Схоже, що у вас існують якісь забобони з приводу танків як і у всій шайці вашого корумпованого й некомпетентного совкового непотичного командування.
показати весь коментар
27.05.2024 19:05 Відповісти
І ще, раджу вам почитати новину як бійці Тро у 2023р. звільнили населений пункт лише за допомогою дронів.
показати весь коментар
27.05.2024 19:07 Відповісти
І чого тоді для вояк танки виготовляють та постійно модернізують.?.Краще спитайте у росіяк,для чого вони повитаскивали з баз зберігання старі т-54,55,62..,,раз дрони вирішують все
показати весь коментар
27.05.2024 19:22 Відповісти
Для чого вам заглядати в зуби ворогу? Вони завжди у всьому копіюють українців. Потрібно виходити з конкретного завдання, перешкод на його досягненні, бойових можливостей, ттх конкретної зброї у розпорядженні та її ефективності на полі бою.
Маєте рацію, на разі дрони, як найдешевший керований *********, найбільш ефективний на полі бою, який потрібно постійно вдосконалювати. Не дарма ж верховний ухилянт, поки що не засуджений державний зрадник і узурпатор державної влади в Україні саботує виробництво мільйона дронів для ЗСУ за виділені й освоєні бюджетні кошти.
показати весь коментар
27.05.2024 23:27 Відповісти
Загалом Міністерство оборони надасть Києву дюжину цих зенітних ракет, здатних перехоплювати крилаті ракети, за допомогою яких Росія знищує нервові центри та інфраструктуру України. Джерело:

Це труднощі перекладу , чи що ще ??
показати весь коментар
27.05.2024 10:31 Відповісти
дюжина ракет? типу беріть і ні в чому собі не відмовляйте?
показати весь коментар
27.05.2024 10:33 Відповісти
12 штук. Не мало, якщо дивитися на їхню вартість.
показати весь коментар
27.05.2024 12:11 Відповісти
це 1/4 відстрілу від звичайної кацапської атаки
показати весь коментар
28.05.2024 00:45 Відповісти
Та, звичайно, це сльози порівняно з нашими потребами.
Про немало я писав лише в контексті вартості.
Тому і пишуть "пів дюжини", "дюжина", щоб не кидалося у очі 6 штук, 12 штук.
показати весь коментар
28.05.2024 08:29 Відповісти
Вже місяць - Іспанія передасть - Іспанія передасть - так передаите - скільки можна дрочити
показати весь коментар
27.05.2024 10:41 Відповісти
Чакають поки ти закінчиш дроч...ти
показати весь коментар
27.05.2024 13:45 Відповісти
Власне, це те, шо вони мали передати ще рік тому
показати весь коментар
27.05.2024 10:53 Відповісти
Якось це вже жалюгідно - збирати по планеті металобрухт на 3 році війни. Країна під керівництвом зелених дегенератів перетворилася на голосраку жебрачку, яка тільки клянчить "дай!, Дай!", Наче алкашка випробує на опохміл. Стидоба.
показати весь коментар
27.05.2024 11:36 Відповісти
Срамота - обзивати Україну у важкічаси жебрачкою...
... таке дозволяв собі лише тарас шевченко с далєкого кацапского пєтербурга
Ви - же не шевченко - тому краще помовчіть
показати весь коментар
27.05.2024 12:08 Відповісти
Дякуємо Іспанії !
Правда слово "дюжина" вжили для того щоб солідніше виглядало ніж 12. Все одно - ДЯКУЄМО !
показати весь коментар
27.05.2024 12:03 Відповісти
А ти читай рідну Мурзілку, там пукін у вигляді книжки- розкладачки є.
показати весь коментар
27.05.2024 13:47 Відповісти
Дякуємо королівству!
показати весь коментар
27.05.2024 13:38 Відповісти
 
 