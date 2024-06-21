Нидерланды и еще одна страна передадут Украине систему Patriot, - министр обороны Оллонгрен

Нидерланды совместно с еще одним государством передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет NL Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, Нидерландам удалось найти компоненты, из которых можно сформировать систему ПВО Patriot. В то же время Оллонгрен отказалась называть, какая именно страна поможет с поставкой системы. По ее словам, привлеченное к этому государство само должно об этом объявить.

Также руководительница оборонного ведомства Нидерландов отказалась сообщать сроки передачи Украине ЗРК Patriot, чтобы не раскрыть эту информацию для России.

Оллонгрен отметила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины. Она также назвала "очень хорошей новостью" то, что Румыния объявила о поставках системы Patriot на этой неделе.

Министр добавила, что США также работают над увеличением помощи Украине.

На прошлой неделе на встрече в Брюсселе союзники сделали очередную инвентаризацию помощи Украине с противовоздушной обороной. Министр сказала, что "все кусочки пазла" были на столе.

Читайте также: США предоставят Украине приоритет перед другими странами в поставках ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, - Белый Дом