РУС
Новости
Нидерланды и еще одна страна передадут Украине систему Patriot, - министр обороны Оллонгрен

Нидерланды совместно с еще одним государством передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет NL Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, Нидерландам удалось найти компоненты, из которых можно сформировать систему ПВО Patriot. В то же время Оллонгрен отказалась называть, какая именно страна поможет с поставкой системы. По ее словам, привлеченное к этому государство само должно об этом объявить.

Также руководительница оборонного ведомства Нидерландов отказалась сообщать сроки передачи Украине ЗРК Patriot, чтобы не раскрыть эту информацию для России.

Оллонгрен отметила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины. Она также назвала "очень хорошей новостью" то, что Румыния объявила о поставках системы Patriot на этой неделе.

Министр добавила, что США также работают над увеличением помощи Украине.

На прошлой неделе на встрече в Брюсселе союзники сделали очередную инвентаризацию помощи Украине с противовоздушной обороной. Министр сказала, что "все кусочки пазла" были на столе.

США предоставят Украине приоритет перед другими странами в поставках ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, - Белый Дом

Нидерланды (1632) Patriot (357) Оллонгрен Кайса (37)
Нідерланди нині вважаються одним з активних прихильників України в Західній Європі та увійшли до клубу небагатьох західних країн, котрі пообіцяли надати тій західні бойові літаки - у даному разі винищувачі F-16.

Рютте стане четвертим нідерландцем, який очолить НАТО з часу створення самого Альянсу.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:36 Ответить
Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot

Ще одна країна дуже стєснітєльна?
показать весь комментарий
21.06.2024 20:36 Ответить
Головне, щоб то було PAC-3, а то кацапи замість масованих ударів крилатими ракетами застосовують лише по пару балістичних, які збиваються лише версією PAC-3.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:39 Ответить
PAC-3 це не система, PAC-3 це тип ракети.
показать весь комментарий
22.06.2024 05:41 Ответить
Нідерланди добре запам'ятали, хто збив їхній пасажирський літак. Скоро 10 років як.
А тут ще й Рютте стає головою НАТО. І хай нас не вводить в оману географічний розмір Нідерландів. Їхній ВВП лише трохи менший за ВВП раші.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:41 Ответить
Сусідка запитала,чи правда,що Харків знищено. Дідька вам лисого, а не Харків. Зайдуть нові Патріоти, залетять Ф 16 і смерть ворогам.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:48 Ответить
Пусть передают , бо Путлер как я понял вообще *****.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:05 Ответить
Дякуємо Королівству!
показать весь комментарий
22.06.2024 00:39 Ответить
 
 